Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Hertogenbosch: Il Tabellone Principale. Felix Auger Aliassime guida il seeding

06/06/2026 14:59 12 commenti
Felix Auger-Aliassime CAN, 08-08-2000 - Foto Getty Images
Felix Auger-Aliassime CAN, 08-08-2000 - Foto Getty Images

NED ATP 250 Hertogenbosch – Tabellone Principale – erba
(1) Felix Auger-Aliassime CAN vs Bye
Hubert Hurkacz POL vs Marton Fucsovics HUN
(WC) Otto Virtanen FIN vs Kamil Majchrzak POL
Qualifier vs (8) Zizou Bergs BEL

(3) Daniil Medvedev RUS vs Bye
(WC) Thijs Boogaard NED vs Yibing Wu CHN
Nuno Borges POR vs Terence Atmane FRA
Marin Cilic CRO vs (7) Denis Shapovalov CAN

(6) Tallon Griekspoor NED vs Botic van de Zandschulp NED
(PR) Zhizhen Zhang CHN vs Jenson Brooksby USA
Gabriel Diallo CAN vs Adrian Mannarino FRA
Bye vs (4) Arthur Rinderknech FRA

(5) Ugo Humbert FRA vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Mees Rottgering NED
Jaume Munar ESP vs Qualifier
Bye vs (2) Alex de Minaur AUS

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Massimo 06-06-2026 19:45

AUGER

DE MINAUR

MEDVEDEV
GRIEKSPOOR

BERGS
CILIC
RINDERKNECH
HUMBERT

 12
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fabio 06-06-2026 18:56

DE MINAUR

AUGER

MEDVEDEV
GRIEKSPOOR

BERGS
CILIC
MANNARINO
HUMBERT

 11
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brizz 06-06-2026 18:35

medvedev

de minaur

auger
griekspoor

majchrzak
cilic
mannarino
humbert

 10
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miky85 06-06-2026 18:13

De minaur

Shapovalov

Bergs
Griekspoor

Hurkacz
Medvedev
Mannarino
Q

 9
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l Occhio di Sauron 06-06-2026 17:25

DE MINAUR

ALIASSIME

CILIC
VAN DE ZANDSCHULP

BERGS
MEDVEDEV
RINDERKNECH
HUMBERT

 8
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kaishaku 06-06-2026 17:17

DE MINAUR

AUGER

MEDVEDEV
MANNARINO

BERGS
CILIC
BROOKSKY
HUMBERT

 7
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akgul num.1 06-06-2026 16:36

AUGER

DE MINAUR

SHAPOVALOV
GRIEKSPOOR

BERGS
MEDVEDEV
RINDERNKNECH
HUMBERT

 6
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MATTEO 06-06-2026 16:31

Medvedev

De Minaur

Bergs
Rinderknech

Hurkacz
Shapovalov
Griekspoor
Humbert

 5
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brunodalla 06-06-2026 15:50

DE MINAUR

AUGER

MEDVEDEV
DIALLO

BERGS
CILIC
GRIEKSPOOR
HUMBERT

 4
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piet64 06-06-2026 15:34

de minaur

bergs

medvedev
griekspoor

auger
cilic
rinderknech
humbert

 3
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Lollo99 06-06-2026 15:19

De Minaur

Hurkacz

Cilic
Griekspoor

Bergs
Medvedev
Mannarino
Humbert

 2
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Donato 06-06-2026 15:03

Auger

Griekspoor

Medvedev
De Minaur

Majchrzak
Shapovalov
Mannarino
Humbert

 1
Replica | Quota | 0
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