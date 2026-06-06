ATP 250 Hertogenbosch: Il Tabellone Principale. Felix Auger Aliassime guida il seeding
ATP 250 Hertogenbosch – Tabellone Principale – erba
(1) Felix Auger-Aliassime vs Bye
Hubert Hurkacz vs Marton Fucsovics
(WC) Otto Virtanen vs Kamil Majchrzak
Qualifier vs (8) Zizou Bergs
(3) Daniil Medvedev vs Bye
(WC) Thijs Boogaard vs Yibing Wu
Nuno Borges vs Terence Atmane
Marin Cilic vs (7) Denis Shapovalov
(6) Tallon Griekspoor vs Botic van de Zandschulp
(PR) Zhizhen Zhang vs Jenson Brooksby
Gabriel Diallo vs Adrian Mannarino
Bye vs (4) Arthur Rinderknech
(5) Ugo Humbert vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Mees Rottgering
Jaume Munar vs Qualifier
Bye vs (2) Alex de Minaur
TAG: ATP 250 Hertogenbosch, ATP 250 Hertogenbosch 2026
AUGER
DE MINAUR
MEDVEDEV
GRIEKSPOOR
BERGS
CILIC
RINDERKNECH
HUMBERT
DE MINAUR
AUGER
MEDVEDEV
GRIEKSPOOR
BERGS
CILIC
MANNARINO
HUMBERT
medvedev
de minaur
auger
griekspoor
majchrzak
cilic
mannarino
humbert
De minaur
Shapovalov
Bergs
Griekspoor
Hurkacz
Medvedev
Mannarino
Q
DE MINAUR
ALIASSIME
CILIC
VAN DE ZANDSCHULP
BERGS
MEDVEDEV
RINDERKNECH
HUMBERT
DE MINAUR
AUGER
MEDVEDEV
MANNARINO
BERGS
CILIC
BROOKSKY
HUMBERT
AUGER
DE MINAUR
SHAPOVALOV
GRIEKSPOOR
BERGS
MEDVEDEV
RINDERNKNECH
HUMBERT
Medvedev
De Minaur
Bergs
Rinderknech
Hurkacz
Shapovalov
Griekspoor
Humbert
DE MINAUR
AUGER
MEDVEDEV
DIALLO
BERGS
CILIC
GRIEKSPOOR
HUMBERT
de minaur
bergs
medvedev
griekspoor
auger
cilic
rinderknech
humbert
De Minaur
Hurkacz
Cilic
Griekspoor
Bergs
Medvedev
Mannarino
Humbert
Auger
Griekspoor
Medvedev
De Minaur
Majchrzak
Shapovalov
Mannarino
Humbert