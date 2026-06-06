ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazioni. In campo Lorenzo Sonego a Stoccarda (LIVE)
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🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Colosseum – ore 11:00
Tom Gentzsch vs Gauthier Onclin
Luca Castelnuovo vs Jurij Rodionov (Non prima 12:30)
Pierre-Hugues Herbert vs Daniil Glinka
Lorenzo Sonego vs Mert Alkaya
Match Court 2 – ore 11:00
Nikoloz Basilashvili vs Marc-Andrea Huesler
Sho Shimabukuro vs Stefanos Sakellaridis (Non prima 12:30)
Yu Hsiou Hsu vs Alexis Galarneau
Roman Safiullin vs Petr Bar Biryukov
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Pioggia in avvio, poi nuvoloso · Picco 18°C
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🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Court 1 – ore 11:00
Martin Damm vs Max Houkes
Alec Deckers vs Bernard Tomic
Court 2 – ore 11:00
Thijmen Loof vs Juan Pablo Ficovich
Mackenzie McDonald vs Niels Visker
Benjamin Bonzi vs Marc Polmans
Court 5 – ore 11:00
Michael Geerts vs Elias Ymer
Sander Jong vs Shintaro Mochizuki
Court 6 – ore 11:00
Coleman Wong vs James McCabe
TAG: Circuito ATP
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