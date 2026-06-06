Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazioni. In campo Lorenzo Sonego a Stoccarda (LIVE)

06/06/2026 09:45 Nessun commento
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images

🇩🇪
ATP 250 Stoccarda
Stoccarda, Germania  ·  6 Giugno 2026

12°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 24°C
CIELO Nuvole e schiarite
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 6 Giugno
09:00
13°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
22°
14:00
22°
15:00
23°
16:00
24°
17:00
24°
18:00
24°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco su erba
🎾  Programma del giorno — 6 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Erba
ATP Q1
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Colosseum – ore 11:00
Tom Gentzsch GER vs Gauthier Onclin BEL

Il match deve ancora iniziare

Luca Castelnuovo SUI vs Jurij Rodionov AUT (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Pierre-Hugues Herbert FRA vs Daniil Glinka EST

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonego ITA vs Mert Alkaya TUR

Il match deve ancora iniziare




Match Court 2 – ore 11:00
Nikoloz Basilashvili GEO vs Marc-Andrea Huesler SUI

Il match deve ancora iniziare

Sho Shimabukuro JPN vs Stefanos Sakellaridis GRE (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Yu Hsiou Hsu TPE vs Alexis Galarneau CAN

Il match deve ancora iniziare

Roman Safiullin RUS vs Petr Bar Biryukov RUS

Il match deve ancora iniziare







🇳🇱
ATP 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  6 Giugno 2026

🌧
14°C
Pioggia in avvio, poi nuvoloso  ·  Picco 18°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Pioggia iniziale, poi assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 6 Giugno
09:00
11°
10:00
13°
11:00
14°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
16°
17:00
16°
18:00
16°
⚠  Campo da verificare dopo la pioggia iniziale, poi nuvolosità diffusa
🎾  Programma del giorno — 6 Giugno
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Erba
ATP Q1
🌧  Pioggia iniziale
☁  Nuvoloso
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Court 1 – ore 11:00
Martin Damm USA vs Max Houkes NED

Il match deve ancora iniziare

Alec Deckers NED vs Bernard Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
Thijmen Loof NED vs Juan Pablo Ficovich ARG

Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald USA vs Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA vs Marc Polmans AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – ore 11:00
Michael Geerts BEL vs Elias Ymer SWE

Il match deve ancora iniziare

Sander Jong NED vs Shintaro Mochizuki JPN

Il match deve ancora iniziare





Court 6 – ore 11:00
Coleman Wong HKG vs James McCabe AUS
Il match deve ancora iniziare

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