Roland Garros: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Napolitano entra nelle quali
Roland Garros 2026: situazione completa italiani
Singolare maschile e femminile • Main draw e qualificazioni • Terra battuta
|Giocatore
|Ranking
|Accesso
|Stato
|Sinner, Jannik
|1
|Diretta accettazione
|In
|Cobolli, Flavio
|16
|Diretta accettazione
|In
|Darderi, Luciano
|21
|Diretta accettazione
|In
|Sonego, Lorenzo
|66
|Diretta accettazione
|In
|Bellucci, Mattia
|79
|Diretta accettazione
|In
|Berrettini, Matteo
|91
|Diretta accettazione
|In
|Arnaldi, Matteo
|105
|Entrato per scorrimento
|In
|Musetti, Lorenzo
|9
|Diretta accettazione
|Out
|Giocatrice
|Ranking
|Accesso
|Stato
|Paolini, Jasmine
|8
|Diretta accettazione
|In
|Cocciaretto, Elisabetta
|41
|Diretta accettazione
|In
|Giocatore
|Ranking
|Accesso
|Stato
|Maestrelli, Francesco
|112
|Qualificazioni
|Quali
|Pellegrino, Andrea
|130
|Qualificazioni
|Quali
|Travaglia, Stefano
|141
|Qualificazioni
|Quali
|Cecchinato, Marco
|188
|Qualificazioni
|Quali
|Cinà, Federico
|205
|Qualificazioni
|Quali
|Giustino, Lorenzo
|209
|Qualificazioni
|Quali
|Cadenasso, Gianluca
|232
|Entrato in qualificazioni
|In
|Napolitano, Stefano
|243
|Entrato in qualificazioni
|In
|Giocatrice
|Ranking
|Accesso
|Stato
|Trevisan, Martina
|127*
|Ranking protetto
|Quali
|Stefanini, Lucrezia
|143
|Qualificazioni
|Quali
|Pigato, Lisa
|149
|Qualificazioni
|Quali
|Brancaccio, Nuria
|153
|Qualificazioni
|Quali
|Bronzetti, Lucia
|166
|Qualificazioni
|Quali
Out dal main draw
- Musetti, Lorenzo Out
infortunio, 13 maggio
Out dalle qualificazioni
- Passaro, Francesco Out
- Zeppieri, Giulio Out
- Nardi, Luca Out
- Gigante, Matteo Out
Entrati dalle alternates
- Napolitano, Stefano In
🎾 ROLAND GARROS 2026
🇫🇷 ENTRY LIST COMPLETE
MAIN DRAW & QUALIFICAZIONI • UOMINI E DONNE • CLAY
ENTRY LIST UOMINI
Main Draw Roland Garros 2026
Jannik Sinner 🇮🇹 (1) • Carlos Alcaraz 🇪🇸 (2) • Alexander Zverev 🇩🇪 (3) • Novak Djokovic 🇷🇸 (4) • Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Ben Shelton 🇺🇸 (6) • Alex de Minaur 🇦🇺 (7) • Taylor Fritz 🇺🇸 (8) • Lorenzo Musetti 🇮🇹 (9) • Daniil Medvedev 🏳️ (10) • Alexander Bublik 🇰🇿 (11) • Casper Ruud 🇳🇴 (12) • Jiri Lehecka 🇨🇿 (13) • Karen Khachanov 🏳️ (14) • Andrey Rublev 🏳️ (15) • Flavio Cobolli 🇮🇹 (16) • Valentin Vacherot 🇲🇨 (17) • Tommy Paul 🇺🇸 (18) • Francisco Cerundolo 🇦🇷 (19) • Frances Tiafoe 🇺🇸 (20) • Luciano Darderi 🇮🇹 (21) • Learner Tien 🇺🇸 (22) • Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Cameron Norrie 🇬🇧 (24) • Jakub Mensik 🇨🇿 (25) • Arthur Rinderknech 🇫🇷 (26) • Holger Rune 🇩🇰 (27) • Jack Draper 🇬🇧 (28) • Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷 (29) • Arthur Fils 🇫🇷 (30) • Corentin Moutet 🇫🇷 (31) • Tallon Griekspoor 🇳🇱 (32) • Brandon Nakashima 🇺🇸 (33) • Ugo Humbert 🇫🇷 (34) • Joao Fonseca 🇧🇷 (35) • Alex Michelsen 🇺🇸 (36) • Gabriel Diallo 🇨🇦 (37) • Jaume Munar 🇪🇸 (38) • Denis Shapovalov 🇨🇦 (39) • Zizou Bergs 🇧🇪 (40) • Terence Atmane 🇫🇷 (41) • Fabian Marozsan 🇭🇺 (42) • Sebastian Korda 🇺🇸 (43) • Mariano Navone 🇦🇷 (44) • Alejandro Tabilo 🇨🇱 (45) • Adrian Mannarino 🇫🇷 (46) • Tomas Machac 🇨🇿 (47) • Marin Cilic 🇭🇷 (48) • Botic van de Zandschulp 🇳🇱 (49) • Ethan Quinn 🇺🇸 (50) • Yannick Hanfmann 🇩🇪 (51) • Nuno Borges 🇵🇹 (52) • Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷 (53) • Marton Fucsovics 🇭🇺 (54) • Rafael Jodar 🇪🇸 (55) • Daniel Altmaier 🇩🇪 (56) • Sebastian Baez 🇦🇷 (57) • Miomir Kecmanovic 🇷🇸 (58) • Alexei Popyrin 🇦🇺 (59) • Ignacio Buse 🇵🇪 (60) • Zhizhen Zhang 🇨🇳 (60) PR • Roman Andres Burruchaga 🇦🇷 (61) • Jenson Brooksby 🇺🇸 (62) • Hubert Hurkacz 🇵🇱 (63) • Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 (64) • Raphael Collignon 🇧🇪 (65) • Lorenzo Sonego 🇮🇹 (66) • Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 (67) • Reilly Opelka 🇺🇸 (68) • Juan Manuel Cerundolo 🇦🇷 (69) • James Duckworth 🇦🇺 (70) • Arthur Cazaux 🇫🇷 (71) • Alexander Blockx 🇧🇪 (72) • Kamil Majchrzak 🇵🇱 (73) • Thiago Agustin Tirante 🇦🇷 (74) • Alexander Shevchenko 🇰🇿 (75) • Marcos Giron 🇺🇸 (76) • Valentin Royer 🇫🇷 (77) • Vit Kopriva 🇨🇿 (78) • Mattia Bellucci 🇮🇹 (79) • Marco Trungelliti 🇦🇷 (80) • Jan-Lennard Struff 🇩🇪 (81) • Damir Dzumhur 🇧🇦 (82) • Cristian Garin 🇨🇱 (83) • Zachary Svajda 🇺🇸 (84) • Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 (84) PR • Eliot Spizzirri 🇺🇸 (85) • Sebastian Ofner 🇦🇹 (86) • Dino Prizmic 🇭🇷 (87) • Hamad Medjedovic 🇷🇸 (88) • Aleksandar Vukic 🇦🇺 (89) • Quentin Halys 🇫🇷 (90) • Matteo Berrettini 🇮🇹 (91) • Francisco Comesana 🇦🇷 (92) • Roberto Bautista Agut 🇪🇸 (93) • Pablo Carreno Busta 🇪🇸 (94) • Alexandre Muller 🇫🇷 (95) • Patrick Kypson 🇺🇸 (96) • Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾 (97) • Jacob Fearnley 🇬🇧 (98) • Aleksandar Kovacevic 🇺🇸 (99) • Luca Van Assche 🇫🇷 (100) • Martin Landaluce 🇪🇸 (101) • Yibing Wu 🇨🇳 (102) • Rinky Hijikata 🇦🇺 (103) IN • Daniel Merida 🇪🇸 (104) IN • Matteo Arnaldi 🇮🇹 (105) IN • Benjamin Bonzi 🇫🇷 (106) IN • Stan Wawrinka 🇨🇭 (107) IN
ALTERNATES MAIN DRAW UOMINI
1. Rinky Hijikata 🇦🇺 (103) IN • 2. Daniel Merida 🇪🇸 (104) IN • 3. Matteo Arnaldi 🇮🇹 (105) IN • 4. Benjamin Bonzi 🇫🇷 (106) IN • 5. Stan Wawrinka 🇨🇭 (107) IN • 6. Jesper de Jong 🇳🇱 (108) • 7. Adam Walton 🇦🇺 (109) • 8. Sho Shimabukuro 🇯🇵 (110) • 9. Filip Misolic 🇦🇹 (111) • 10. Emilio Nava 🇺🇸 (112) • 11. Francesco Maestrelli 🇮🇹 (113) • 12. Titouan Droguet 🇫🇷 (114) • 13. Tristan Schoolkate 🇦🇺 (115) • 14. Hugo Gaston 🇫🇷 (116) • 15. Jan Choinski 🇬🇧 (117)
ENTRY LIST DONNE
Main Draw Roland Garros 2026
Aryna Sabalenka 🏳️ (1) • Elena Rybakina 🇰🇿 (2) • Coco Gauff 🇺🇸 (3) • Iga Swiatek 🇵🇱 (4) • Jessica Pegula 🇺🇸 (5) • Amanda Anisimova 🇺🇸 (6) • Elina Svitolina 🇺🇦 (7) • Jasmine Paolini 🇮🇹 (8) • Mirra Andreeva 🏳️ (9) • Victoria Mboko 🇨🇦 (10) • Belinda Bencic 🇨🇭 (11) • Karolina Muchova 🇨🇿 (12) • Ekaterina Alexandrova 🏳️ (13) • Linda Noskova 🇨🇿 (14) • Naomi Osaka 🇯🇵 (15) • Iva Jovic 🇺🇸 (16) • Madison Keys 🇺🇸 (17) • Clara Tauson 🇩🇰 (18) • Diana Shnaider 🏳️ (19) • Elise Mertens 🇧🇪 (20) • Liudmila Samsonova 🏳️ (21) • Jelena Ostapenko 🇱🇻 (22) • Anna Kalinskaya 🏳️ (23) • Marie Bouzkova 🇨🇿 (24) • Leylah Fernandez 🇨🇦 (25) • Sorana Cirstea 🇷🇴 (26) • Emma Navarro 🇺🇸 (27) • Marta Kostyuk 🇺🇦 (28) • Emma Raducanu 🇬🇧 (29) • Maya Joint 🇦🇺 (30) • Cristina Bucsa 🇪🇸 (31) • Xinyu Wang 🇨🇳 (32) • Jaqueline Cristian 🇷🇴 (33) • Sara Bejlek 🇨🇿 (34) • Hailey Baptiste 🇺🇸 (35) • Ann Li 🇺🇸 (36) • Qinwen Zheng 🇨🇳 (37) • Maria Sakkari 🇬🇷 (38) • Magdalena Frech 🇵🇱 (39) • Janice Tjen 🇮🇩 (40) • Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 (41) • Katerina Siniakova 🇨🇿 (42) • Peyton Stearns 🇺🇸 (43) • Lois Boisson 🇫🇷 (44) • Alexandra Eala 🇵🇭 (45) • Marketa Vondrousova 🇨🇿 (46) • Jessica Bouzas Maneiro 🇪🇸 (47) • Mccartney Kessler 🇺🇸 (48) • Dayana Yastremska 🇺🇦 (49) • Tereza Valentova 🇨🇿 (50) • Laura Siegemund 🇩🇪 (51) • Barbora Krejcikova 🇨🇿 (52) • Yuliia Starodubtseva 🇺🇦 (53) • Anastasia Potapova 🇦🇹 (54) • Sonay Kartal 🇬🇧 (55) • Magda Linette 🇵🇱 (56) • Talia Gibson 🇦🇺 (57) • Antonia Ruzic 🇭🇷 (58) • Elsa Jacquemot 🇫🇷 (60) • Elena-Gabriela Ruse 🇷🇴 (61) • Veronika Kudermetova 🏳️ (62) • Tatjana Maria 🇩🇪 (63) • Katie Boulter 🇬🇧 (64) • Anna Bondar 🇭🇺 (65) • Shuai Zhang 🇨🇳 (66) • Donna Vekic 🇭🇷 (67) • Sofia Kenin 🇺🇸 (68) • Beatriz Haddad Maia 🇧🇷 (69) • Oleksandra Oliynykova 🇺🇦 (70) • Caty McNally 🇺🇸 (71) • Daria Kasatkina 🇦🇺 (72) • Panna Udvardy 🇭🇺 (73) • Kamilla Rakhimova 🇺🇿 (74) • Oksana Selekhmeteva 🏳️ (75) • Anastasia Zakharova 🏳️ (76) • Yulia Putintseva 🇰🇿 (77) • Eva Lys 🇩🇪 (78) • Zeynep Sonmez 🇹🇷 (79) • Petra Marcinko 🇭🇷 (80) • Viktorija Golubic 🇨🇭 (81) • Kimberly Birrell 🇦🇺 (82) • Camila Osorio 🇨🇴 (83) • Renata Zarazua 🇲🇽 (84) • Ajla Tomljanovic 🇦🇺 (85) • Sara Sorribes Tormo 🇪🇸 (85) SR • Moyuka Uchijima 🇯🇵 (86) • Ella Seidel 🇩🇪 (87) • Emiliana Arango 🇨🇴 (88) • Katie Volynets 🇺🇸 (89) • Jil Teichmann 🇨🇭 (89) SR • Solana Sierra 🇦🇷 (90) • Anna Blinkova 🏳️ (91) • Simona Waltert 🇨🇭 (92) • Dalma Galfi 🇭🇺 (93) • Taylor Townsend 🇺🇸 (94) • Alycia Parks 🇺🇸 (95) • Danka Kovinic 🇲🇪 (95) SR • Nikola Bartunkova 🇨🇿 (96) • Anhelina Kalinina 🇺🇦 (96) SR • Lilli Tagger 🇦🇹 (97) • Hanne Vandewinkel 🇧🇪 (98) • Julia Grabher 🇦🇹 (99) • Diane Parry 🇫🇷 (100) • Daria Snigur 🇺🇦 (101) • Tamara Korpatsch 🇩🇪 (102) IN • Francesca Jones 🇬🇧 (103) IN • Veronika Erjavec 🇸🇮 (104) IN
ALTERNATES MAIN DRAW DONNE
1. Tamara Korpatsch 🇩🇪 (102) IN • 2. Francesca Jones 🇬🇧 (103) IN • 3. Veronika Erjavec 🇸🇮 (104) IN • 4. Mayar Sherif 🇪🇬 (105) • 5. Paula Badosa 🇪🇸 (106)
QUALIFICAZIONI UOMINI
Entry List qualificazioni Roland Garros 2026
Daniel Merida 🇪🇸 (102) • Matteo Arnaldi 🇮🇹 (103) • Benjamin Bonzi 🇫🇷 (104) • Alex Molcan 🇸🇰 (107) • Sho Shimabukuro 🇯🇵 (108) • Jesper de Jong 🇳🇱 (109) • Filip Misolic 🇦🇹 (111) • Francesco Maestrelli 🇮🇹 (112) • Titouan Droguet 🇫🇷 (113) • Tristan Schoolkate 🇦🇺 (114) • Hugo Gaston 🇫🇷 (115) • Emilio Nava 🇺🇸 (116) • Adam Walton 🇦🇺 (117) • Henrique Rocha 🇵🇹 (118) • Jan Choinski 🇬🇧 (119) • Nikoloz Basilashvili 🇬🇪 (120) • Otto Virtanen 🇫🇮 (121) • Coleman Wong 🇭🇰 (122) • Tomas Barrios Vera 🇨🇱 (123) • Vilius Gaubas 🇱🇹 (124) • Mackenzie McDonald 🇺🇸 (125) • Martin Damm 🇺🇸 (126) • Dalibor Svrcina 🇨🇿 (127) • Shintaro Mochizuki 🇯🇵 (128) • Leandro Riedi 🇨🇭 (129) • Andrea Pellegrino 🇮🇹 (130) • Carlos Taberner 🇪🇸 (131) • Hugo Dellien 🇧🇴 (132) • Pedro Martinez 🇪🇸 (133) • Dane Sweeny 🇦🇺 (134) • Jack Pinnington Jones 🇬🇧 (135) • Jaime Faria 🇵🇹 (136) • Grigor Dimitrov 🇧🇬 (137) • Dusan Lajovic 🇷🇸 (138) • Arthur Gea 🇫🇷 (139) • Nicolai Budkov Kjaer 🇳🇴 (140) • Stefano Travaglia 🇮🇹 (141) • Luca Nardi 🇮🇹 (142) • Christopher O’Connell 🇦🇺 (143) • Moez Echargui 🇹🇳 (144) • Pablo Llamas Ruiz 🇪🇸 (145) • Alex Bolt 🇦🇺 (147) • Zsombor Piros 🇭🇺 (148) • Francesco Passaro 🇮🇹 (149) • Borna Gojo 🇭🇷 (150) • Kyrian Jacquet 🇫🇷 (151) • Nicolas Mejia 🇨🇴 (152) • Billy Harris 🇬🇧 (153) • Michael Zheng 🇺🇸 (154) • Lloyd Harris 🇿🇦 (155) • Nicolas Jarry 🇨🇱 (156) • Yunchaokete Bu 🇨🇳 (157) • Liam Draxl 🇨🇦 (158) • Rei Sakamoto 🇯🇵 (159) • Arthur Fery 🇬🇧 (161) • Jurij Rodionov 🇦🇹 (162) • Felipe Meligeni Alves 🇧🇷 (162) PR • Toby Samuel 🇬🇧 (163) • Mark Lajal 🇪🇪 (164) • Giulio Zeppieri 🇮🇹 (165) • Ugo Blanchet 🇫🇷 (166) • Clement Tabur 🇫🇷 (167) • Chun-Hsin Tseng 🇹🇼 (168) • Elmer Moller 🇩🇰 (169) • Alex Barrena 🇦🇷 (170) • Chris Rodesch 🇱🇺 (171) • Joel Schwaerzler 🇦🇹 (172) • Federico Coria 🇦🇷 (172) PR • Jerome Kym 🇨🇭 (173) • Yoshihito Nishioka 🇯🇵 (174) • Elias Ymer 🇸🇪 (175) • Roman Safiullin 🏳️ (176) • Nishesh Basavareddy 🇺🇸 (177) • Daniil Glinka 🇪🇪 (178) • Clement Chidekh 🇫🇷 (179) • Juan Carlos Prado Angelo 🇧🇴 (180) • Facundo Diaz Acosta 🇦🇷 (181) • Zdenek Kolar 🇨🇿 (182) • Harold Mayot 🇫🇷 (183) • Gonzalo Bueno 🇵🇪 (184) • August Holmgren 🇩🇰 (185) • Nicolas Moreno De Alboran 🇺🇸 (185) PR • Federico Agustin Gomez 🇦🇷 (187) • Marco Cecchinato 🇮🇹 (188) • Luka Mikrut 🇭🇷 (189) • Colton Smith 🇺🇸 (190) • Vitaliy Sachko 🇺🇦 (191) • Bernard Tomic 🇦🇺 (192) • Guy Den Ouden 🇳🇱 (193) • Matteo Gigante 🇮🇹 (194) • Lukas Neumayer 🇦🇹 (195) • Joao Lucas Reis Da Silva 🇧🇷 (196) • Jay Clarke 🇬🇧 (197) • Timofey Skatov 🇰🇿 (198) • Genaro Alberto Olivieri 🇦🇷 (199) • Alexis Galarneau 🇨🇦 (201) • Daniel Evans 🇬🇧 (202) • Rio Noguchi 🇯🇵 (203) • Roberto Carballes Baena 🇪🇸 (204) • Federico Cina 🇮🇹 (205) • Matej Dodig 🇭🇷 (206) • Juan Pablo Ficovich 🇦🇷 (207) • Gilles Arnaud Bailly 🇧🇪 (208) • Lorenzo Giustino 🇮🇹 (209) • Hugo Grenier 🇫🇷 (210) • Gustavo Heide 🇧🇷 (211) • Remy Bertola 🇨🇭 (212) • Fajing Sun 🇨🇳 (213) • Stefanos Sakellaridis 🇬🇷 (214) • Lautaro Midon 🇦🇷 (215) • Dan Added 🇫🇷 (216) • Andy Andrade 🇪🇨 (217) • Yu Hsiou Hsu 🇹🇼 (218) • Yi Zhou 🇨🇳 (219) • Luka Pavlovic 🇫🇷 (220) • Liam Broady 🇬🇧 (221) • Pedro Boscardin Dias 🇧🇷 (222) • Oliver Crawford 🇬🇧 (223) • Harry Wendelken 🇬🇧 (224) • Stefano Napolitano 🇮🇹 (243) IN
ALTERNATES QUALIFICAZIONI UOMINI
1. Pierre-Hugues Herbert 🇫🇷 (225) IN • 2. Alvaro Guillen Meza 🇪🇨 (226) IN • 3. Ilia Simakin 🏳️ (227) IN • 4. Aziz Dougaz 🇹🇳 (227) PR IN • 5. Tom Gentzsch 🇩🇪 (228) IN • 6. Kimmer Coppejans 🇧🇪 (229) IN • 7. James McCabe 🇦🇺 (230) IN • 8. Felix Gill 🇬🇧 (231) IN • 9. Gianluca Cadenasso 🇮🇹 (232) IN • 10. Max Houkes 🇳🇱 (233) IN • 11. Frederico Ferreira Silva 🇵🇹 (234) IN • 12. Charles Broom 🇬🇧 (235) IN • 13. Thiago Seyboth Wild 🇧🇷 (238) IN • 14. Nerman Fatic 🇧🇦 (239) IN • 15. Alejandro Moro Canas 🇪🇸 (240) IN • 16. Kaichi Uchida 🇯🇵 (241) IN • 17. Yosuke Watanuki 🇯🇵 (242) IN • 18. Stefano Napolitano 🇮🇹 (243) IN • 19. Darwin Blanch 🇺🇸 (244) • 20. Gauthier Onclin 🇧🇪 (246)
QUALIFICAZIONI DONNE
Entry List qualificazioni Roland Garros 2026
Veronika Erjavec 🇸🇮 (96) • Francesca Jones 🇬🇧 (102) • Paula Badosa 🇪🇸 (103) • Sinja Kraus 🇦🇹 (104) • Kaja Juvan 🇸🇮 (105) • Lulu Sun 🇳🇿 (106) • Ashlyn Krueger 🇺🇸 (108) • Aliaksandra Sasnovich 🏳️ (109) • Yue Yuan 🇨🇳 (111) • Oceane Dodin 🇫🇷 (111) SR • Darja Semenistaja 🇱🇻 (112) • Lanlana Tararudee 🇹🇭 (113) • Darja Vidmanova 🇨🇿 (114) • Victoria Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (115) • Anastasia Pavlyuchenkova 🏳️ (116) • Maja Chwalinska 🇵🇱 (118) • Mayar Sherif 🇪🇬 (119) • Dominika Salkova 🇨🇿 (120) • Alina Korneeva 🏳️ (121) • Rebecca Sramkova 🇸🇰 (122) • Suzan Lamens 🇳🇱 (123) • Rebeka Masarova 🇨🇭 (124) • Marina Stakusic 🇨🇦 (125) • Leolia Jeanjean 🇫🇷 (126) • Bianca Andreescu 🇨🇦 (127) • Martina Trevisan 🇮🇹 (127) SR • Tamara Zidansek 🇸🇮 (128) • Alina Charaeva 🏳️ (129) • Sloane Stephens 🇺🇸 (129) SR • Himeno Sakatsume 🇯🇵 (132) • Emerson Jones 🇦🇺 (133) • Elvina Kalieva 🇺🇸 (134) • Lin Zhu 🇨🇳 (135) • Priscilla Hon 🇦🇺 (136) • Robin Montgomery 🇺🇸 (136) SR • Polina Kudermetova 🇺🇿 (137) • Maddison Inglis 🇦🇺 (138) • Caroline Dolehide 🇺🇸 (139) • Kaitlin Quevedo 🇪🇸 (140) • Joanna Garland 🇹🇼 (141) • Lola Radivojevic 🇷🇸 (142) • Lucrezia Stefanini 🇮🇹 (143) • Greet Minnen 🇧🇪 (144) • Arantxa Rus 🇳🇱 (145) • Andrea Lazaro Garcia 🇪🇸 (146) • Veronika Podrez 🇺🇦 (147) • Taylah Preston 🇦🇺 (148) • Lisa Pigato 🇮🇹 (149) • Linda Fruhvirtova 🇨🇿 (150) • Sofia Costoulas 🇧🇪 (151) • Kayla Day 🇺🇸 (152) • Nuria Brancaccio 🇮🇹 (153) • Maria Timofeeva 🇺🇿 (154) • Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 (155) • Viktoriya Tomova 🇧🇬 (156) • Varvara Lepchenko 🇺🇸 (157) • Tatiana Prozorova 🏳️ (158) • Anouk Koevermans 🇳🇱 (159) • Linda Klimovicova 🇵🇱 (160) • Mary Stoiana 🇺🇸 (161) • Despina Papamichail 🇬🇷 (162) • Katarzyna Kawa 🇵🇱 (163) • Teodora Kostovic 🇷🇸 (164) • Polina Iatcenko 🏳️ (165) • Lucia Bronzetti 🇮🇹 (166) • Leyre Romero Gormaz 🇪🇸 (167) • Carol Young Suh Lee 🇺🇸 (168) • Jazmin Ortenzi 🇦🇷 (169) • Xiyu Wang 🇨🇳 (170) • Laura Samson 🇨🇿 (171) • Harriet Dart 🇬🇧 (172) • Hanyu Guo 🇨🇳 (173) • Iryna Shymanovich 🏳️ (174) • Ye-Xin Ma 🇨🇳 (175) • Elizabeth Mandlik 🇺🇸 (176) • Mona Barthel 🇩🇪 (177) • Carole Monnet 🇫🇷 (178) • Ekaterine Gorgodze 🇬🇪 (179) • Whitney Osuigwe 🇺🇸 (180) • Guiomar Maristany Zuleta de Reales 🇪🇸 (181) • Irina-Camelia Begu 🇷🇴 (182) • Marina Bassols Ribera 🇪🇸 (183) • Nao Hibino 🇯🇵 (184) • Anastasia Gasanova 🏳️ (185) • Luisina Giovannini 🇦🇷 (187) • Francisca Jorge 🇵🇹 (188) • Jeline Vandromme 🇧🇪 (189) • Lina Gjorcheska 🇲🇰 (190) • Cadence Brace 🇨🇦 (192) • Noma Noha Akugue 🇩🇪 (193) • Xiaodi You 🇨🇳 (194) • Jessika Ponchet 🇫🇷 (196) • Karolina Pliskova 🇨🇿 (197) • Maria Lourdes Carle 🇦🇷 (198) • Kristina Mladenovic 🇫🇷 (198) SR • Fiona Crawley 🇺🇸 (199) • Alice Rame 🇫🇷 (200) • Storm Hunter 🇦🇺 (201) • Kayla Cross 🇨🇦 (202) • Harmony Tan 🇫🇷 (203) • Olivia Gadecki 🇦🇺 (204) • Yeonwoo Ku 🇰🇷 (205) • Julia Riera 🇦🇷 (206) • Anna-Lena Friedsam 🇩🇪 (207) • Celine Naef 🇨🇭 (209) • Aoi Ito 🇯🇵 (210) • Miriam Bulgaru 🇷🇴 (211) • Gabriela Knutson 🇨🇿 (212) • Susan Bandecchi 🇨🇭 (213) • Claire Liu 🇺🇸 (214) • Mai Hontama 🇯🇵 (215) • Louisa Chirico 🇺🇸 (216) • Carol Zhao 🇨🇦 (216) SR • Laura Pigossi 🇧🇷 (217) • Viktória Hrunčáková 🇸🇰 (218) • Ana Sofia Sánchez 🇲🇽 (219) • Lucie Havlickova 🇨🇿 (220) • Irene Burillo 🇪🇸 (221) • Alice Tubello 🇫🇷 (221) SR
ALTERNATES QUALIFICAZIONI DONNE
1. Kathinka Von Deichmann 🇱🇮 (222) IN • 2. Jennifer Brady 🇺🇸 (222) SR • 3. Aliona Falei 🏳️ (223) IN • 4. Katherine Sebov 🇨🇦 (224) IN • 5. Anna Siskova 🇨🇿 (225) IN • 6. Eva Guerrero Alvarez 🇪🇸 (228) IN • 7. Elena Pridankina 🏳️ (229) IN • 8. Xinyu Gao 🇨🇳 (230) IN • 9. Julie Belgraver 🇫🇷 (231) IN • 10. Julia Avdeeva 🏳️ (232) IN • 11. Elizara Yaneva 🇧🇬 (233) IN • 12. Ayana Akli 🇺🇸 (234) IN • 13. Matilde Jorge 🇵🇹 (235) IN • 14. Katarina Zavatska 🇺🇦 (237) IN • 15. Hina Inoue 🇺🇸 (238) • 16. Karman Thandi 🇮🇳 (238) SR • 17. Akasha Urhobo 🇺🇸 (239) • 18. Tereza Mrdeza 🇭🇷 (239) SR • 19. Alexandra Shubladze 🏳️ (240) • 20. Ane Mintegi Del Olmo 🇪🇸 (241)
🇮🇹 Giocatori e giocatrici italiani evidenziati in verde
Sbarra rossa = cancellato/a dalla entry list
IN = entrato/a in lista • PR = protected ranking • SR = special ranking
Roland Garros 2026 • Main Draw & Qualificazioni • Terra battuta
4 commenti
raffica di ritiri, a parte i nostri, misolic, jarry, taberner, meligeni, e così napolitano riesce ad entrare anche lui.
le nostre carte migliori in qualifica fuori per infortunio…non capisco il forfait di Nardi visto che con pellegrino ha giocato bene.
@ Dc (#4617213)
Ha dato forfait ieri sera. Ora è dentro Napolitano
Se Gigante si è cancellato, Napolitano è dentro, però nella lista che avete pubblicato, Gigante risulta ancora iscritto, qual è giusta?