Roland Garros: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Napolitano entra nelle quali

16/05/2026 11:53 4 commenti
Stefano Napolitano nella foto
Roland Garros 2026: situazione completa italiani

Singolare maschile e femminile • Main draw e qualificazioni • Terra battuta

9Italiani in main draw
13Italiani nelle qualificazioni
22Azzurri/e al via in singolare
5Cancellazioni azzurre

Main Draw Maschile
Sette italiani presenti nel tabellone principale maschile. Lorenzo Musetti risulta cancellato.
Giocatore Ranking Accesso Stato
ITA Sinner, Jannik 1 Diretta accettazione In
ITA Cobolli, Flavio 16 Diretta accettazione In
ITA Darderi, Luciano 21 Diretta accettazione In
ITA Sonego, Lorenzo 66 Diretta accettazione In
ITA Bellucci, Mattia 79 Diretta accettazione In
ITA Berrettini, Matteo 91 Diretta accettazione In
ITA Arnaldi, Matteo 105 Entrato per scorrimento In
ITA Musetti, Lorenzo 9 Diretta accettazione Out
Nota: Musetti è indicato tra i ritiri per infortunio; Arnaldi figura ora nella lista ufficiale del main draw.

Main Draw Femminile
Due italiane presenti nel tabellone principale femminile.
Giocatrice Ranking Accesso Stato
ITA Paolini, Jasmine 8 Diretta accettazione In
ITA Cocciaretto, Elisabetta 41 Diretta accettazione In
Qualificazioni Maschili
Otto italiani presenti nel tabellone cadetto maschile. Cadenasso e Napolitano risultano entrati nella lista aggiornata; Gigante è cancellato dalle qualificazioni.
Giocatore Ranking Accesso Stato
ITA Maestrelli, Francesco 112 Qualificazioni Quali
ITA Pellegrino, Andrea 130 Qualificazioni Quali
ITA Travaglia, Stefano 141 Qualificazioni Quali
ITA Cecchinato, Marco 188 Qualificazioni Quali
ITA Cinà, Federico 205 Qualificazioni Quali
ITA Giustino, Lorenzo 209 Qualificazioni Quali
ITA Cadenasso, Gianluca 232 Entrato in qualificazioni In
ITA Napolitano, Stefano 243 Entrato in qualificazioni In
Qualificazioni Femminili
Cinque italiane presenti nel tabellone cadetto femminile.
Giocatrice Ranking Accesso Stato
ITA Trevisan, Martina 127* Ranking protetto Quali
ITA Stefanini, Lucrezia 143 Qualificazioni Quali
ITA Pigato, Lisa 149 Qualificazioni Quali
ITA Brancaccio, Nuria 153 Qualificazioni Quali
ITA Bronzetti, Lucia 166 Qualificazioni Quali
Cancellazioni e movimenti azzurri

Out dal main draw

  • ITA Musetti, Lorenzo Out
    infortunio, 13 maggio

Out dalle qualificazioni

  • ITA Passaro, Francesco Out
  • ITA Zeppieri, Giulio Out
  • ITA Nardi, Luca Out
  • ITA Gigante, Matteo Out

Entrati dalle alternates

  • ITA Napolitano, Stefano In

Nessuna wild card azzurra risulta assegnata nei tabelloni di singolare; Gigante è cancellato dalle qualificazioni e Napolitano entra nel tabellone cadetto maschile.

🎾 ROLAND GARROS 2026

🇫🇷 ENTRY LIST COMPLETE

MAIN DRAW & QUALIFICAZIONI • UOMINI E DONNE • CLAY

ENTRY LIST UOMINI

Main Draw Roland Garros 2026

Jannik Sinner 🇮🇹 (1)Carlos Alcaraz 🇪🇸 (2) • Alexander Zverev 🇩🇪 (3) • Novak Djokovic 🇷🇸 (4) • Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Ben Shelton 🇺🇸 (6) • Alex de Minaur 🇦🇺 (7) • Taylor Fritz 🇺🇸 (8) • Lorenzo Musetti 🇮🇹 (9) • Daniil Medvedev 🏳️ (10) • Alexander Bublik 🇰🇿 (11) • Casper Ruud 🇳🇴 (12) • Jiri Lehecka 🇨🇿 (13) • Karen Khachanov 🏳️ (14) • Andrey Rublev 🏳️ (15) • Flavio Cobolli 🇮🇹 (16) • Valentin Vacherot 🇲🇨 (17) • Tommy Paul 🇺🇸 (18) • Francisco Cerundolo 🇦🇷 (19) • Frances Tiafoe 🇺🇸 (20) • Luciano Darderi 🇮🇹 (21) • Learner Tien 🇺🇸 (22) • Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Cameron Norrie 🇬🇧 (24) • Jakub Mensik 🇨🇿 (25) • Arthur Rinderknech 🇫🇷 (26) • Holger Rune 🇩🇰 (27)Jack Draper 🇬🇧 (28) • Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷 (29) • Arthur Fils 🇫🇷 (30) • Corentin Moutet 🇫🇷 (31) • Tallon Griekspoor 🇳🇱 (32) • Brandon Nakashima 🇺🇸 (33) • Ugo Humbert 🇫🇷 (34) • Joao Fonseca 🇧🇷 (35) • Alex Michelsen 🇺🇸 (36) • Gabriel Diallo 🇨🇦 (37) • Jaume Munar 🇪🇸 (38) • Denis Shapovalov 🇨🇦 (39) • Zizou Bergs 🇧🇪 (40) • Terence Atmane 🇫🇷 (41) • Fabian Marozsan 🇭🇺 (42) • Sebastian Korda 🇺🇸 (43) • Mariano Navone 🇦🇷 (44) • Alejandro Tabilo 🇨🇱 (45) • Adrian Mannarino 🇫🇷 (46) • Tomas Machac 🇨🇿 (47) • Marin Cilic 🇭🇷 (48) • Botic van de Zandschulp 🇳🇱 (49) • Ethan Quinn 🇺🇸 (50) • Yannick Hanfmann 🇩🇪 (51) • Nuno Borges 🇵🇹 (52) • Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷 (53) • Marton Fucsovics 🇭🇺 (54) • Rafael Jodar 🇪🇸 (55) • Daniel Altmaier 🇩🇪 (56) • Sebastian Baez 🇦🇷 (57) • Miomir Kecmanovic 🇷🇸 (58) • Alexei Popyrin 🇦🇺 (59) • Ignacio Buse 🇵🇪 (60) • Zhizhen Zhang 🇨🇳 (60) PR • Roman Andres Burruchaga 🇦🇷 (61) • Jenson Brooksby 🇺🇸 (62) • Hubert Hurkacz 🇵🇱 (63) • Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 (64) • Raphael Collignon 🇧🇪 (65) • Lorenzo Sonego 🇮🇹 (66) • Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 (67) • Reilly Opelka 🇺🇸 (68) • Juan Manuel Cerundolo 🇦🇷 (69) • James Duckworth 🇦🇺 (70) • Arthur Cazaux 🇫🇷 (71) • Alexander Blockx 🇧🇪 (72) • Kamil Majchrzak 🇵🇱 (73) • Thiago Agustin Tirante 🇦🇷 (74) • Alexander Shevchenko 🇰🇿 (75) • Marcos Giron 🇺🇸 (76) • Valentin Royer 🇫🇷 (77) • Vit Kopriva 🇨🇿 (78) • Mattia Bellucci 🇮🇹 (79) • Marco Trungelliti 🇦🇷 (80) • Jan-Lennard Struff 🇩🇪 (81) • Damir Dzumhur 🇧🇦 (82) • Cristian Garin 🇨🇱 (83) • Zachary Svajda 🇺🇸 (84) • Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 (84) PR • Eliot Spizzirri 🇺🇸 (85) • Sebastian Ofner 🇦🇹 (86) • Dino Prizmic 🇭🇷 (87) • Hamad Medjedovic 🇷🇸 (88) • Aleksandar Vukic 🇦🇺 (89) • Quentin Halys 🇫🇷 (90) • Matteo Berrettini 🇮🇹 (91) • Francisco Comesana 🇦🇷 (92) • Roberto Bautista Agut 🇪🇸 (93) • Pablo Carreno Busta 🇪🇸 (94) • Alexandre Muller 🇫🇷 (95) • Patrick Kypson 🇺🇸 (96) • Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾 (97) • Jacob Fearnley 🇬🇧 (98) • Aleksandar Kovacevic 🇺🇸 (99) • Luca Van Assche 🇫🇷 (100) • Martin Landaluce 🇪🇸 (101) • Yibing Wu 🇨🇳 (102) • Rinky Hijikata 🇦🇺 (103) INDaniel Merida 🇪🇸 (104) INMatteo Arnaldi 🇮🇹 (105) INBenjamin Bonzi 🇫🇷 (106) INStan Wawrinka 🇨🇭 (107) IN

ALTERNATES MAIN DRAW UOMINI

1. Rinky Hijikata 🇦🇺 (103) IN • 2. Daniel Merida 🇪🇸 (104) IN • 3. Matteo Arnaldi 🇮🇹 (105) IN • 4. Benjamin Bonzi 🇫🇷 (106) IN • 5. Stan Wawrinka 🇨🇭 (107) IN • 6. Jesper de Jong 🇳🇱 (108) • 7. Adam Walton 🇦🇺 (109) • 8. Sho Shimabukuro 🇯🇵 (110) • 9. Filip Misolic 🇦🇹 (111) • 10. Emilio Nava 🇺🇸 (112) • 11. Francesco Maestrelli 🇮🇹 (113) • 12. Titouan Droguet 🇫🇷 (114) • 13. Tristan Schoolkate 🇦🇺 (115) • 14. Hugo Gaston 🇫🇷 (116) • 15. Jan Choinski 🇬🇧 (117)

ENTRY LIST DONNE

Main Draw Roland Garros 2026

Aryna Sabalenka 🏳️ (1) • Elena Rybakina 🇰🇿 (2) • Coco Gauff 🇺🇸 (3) • Iga Swiatek 🇵🇱 (4) • Jessica Pegula 🇺🇸 (5) • Amanda Anisimova 🇺🇸 (6) • Elina Svitolina 🇺🇦 (7) • Jasmine Paolini 🇮🇹 (8) • Mirra Andreeva 🏳️ (9) • Victoria Mboko 🇨🇦 (10) • Belinda Bencic 🇨🇭 (11) • Karolina Muchova 🇨🇿 (12) • Ekaterina Alexandrova 🏳️ (13) • Linda Noskova 🇨🇿 (14) • Naomi Osaka 🇯🇵 (15) • Iva Jovic 🇺🇸 (16) • Madison Keys 🇺🇸 (17) • Clara Tauson 🇩🇰 (18) • Diana Shnaider 🏳️ (19) • Elise Mertens 🇧🇪 (20) • Liudmila Samsonova 🏳️ (21) • Jelena Ostapenko 🇱🇻 (22) • Anna Kalinskaya 🏳️ (23) • Marie Bouzkova 🇨🇿 (24) • Leylah Fernandez 🇨🇦 (25) • Sorana Cirstea 🇷🇴 (26) • Emma Navarro 🇺🇸 (27) • Marta Kostyuk 🇺🇦 (28) • Emma Raducanu 🇬🇧 (29) • Maya Joint 🇦🇺 (30) • Cristina Bucsa 🇪🇸 (31) • Xinyu Wang 🇨🇳 (32) • Jaqueline Cristian 🇷🇴 (33) • Sara Bejlek 🇨🇿 (34) • Hailey Baptiste 🇺🇸 (35) • Ann Li 🇺🇸 (36) • Qinwen Zheng 🇨🇳 (37) • Maria Sakkari 🇬🇷 (38) • Magdalena Frech 🇵🇱 (39) • Janice Tjen 🇮🇩 (40) • Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 (41) • Katerina Siniakova 🇨🇿 (42) • Peyton Stearns 🇺🇸 (43) • Lois Boisson 🇫🇷 (44) • Alexandra Eala 🇵🇭 (45) • Marketa Vondrousova 🇨🇿 (46) • Jessica Bouzas Maneiro 🇪🇸 (47) • Mccartney Kessler 🇺🇸 (48) • Dayana Yastremska 🇺🇦 (49) • Tereza Valentova 🇨🇿 (50) • Laura Siegemund 🇩🇪 (51) • Barbora Krejcikova 🇨🇿 (52) • Yuliia Starodubtseva 🇺🇦 (53) • Anastasia Potapova 🇦🇹 (54) • Sonay Kartal 🇬🇧 (55) • Magda Linette 🇵🇱 (56) • Talia Gibson 🇦🇺 (57) • Antonia Ruzic 🇭🇷 (58) • Elsa Jacquemot 🇫🇷 (60) • Elena-Gabriela Ruse 🇷🇴 (61) • Veronika Kudermetova 🏳️ (62) • Tatjana Maria 🇩🇪 (63) • Katie Boulter 🇬🇧 (64) • Anna Bondar 🇭🇺 (65) • Shuai Zhang 🇨🇳 (66) • Donna Vekic 🇭🇷 (67) • Sofia Kenin 🇺🇸 (68) • Beatriz Haddad Maia 🇧🇷 (69) • Oleksandra Oliynykova 🇺🇦 (70) • Caty McNally 🇺🇸 (71) • Daria Kasatkina 🇦🇺 (72) • Panna Udvardy 🇭🇺 (73) • Kamilla Rakhimova 🇺🇿 (74) • Oksana Selekhmeteva 🏳️ (75) • Anastasia Zakharova 🏳️ (76) • Yulia Putintseva 🇰🇿 (77) • Eva Lys 🇩🇪 (78) • Zeynep Sonmez 🇹🇷 (79) • Petra Marcinko 🇭🇷 (80) • Viktorija Golubic 🇨🇭 (81) • Kimberly Birrell 🇦🇺 (82) • Camila Osorio 🇨🇴 (83) • Renata Zarazua 🇲🇽 (84) • Ajla Tomljanovic 🇦🇺 (85) • Sara Sorribes Tormo 🇪🇸 (85) SR • Moyuka Uchijima 🇯🇵 (86) • Ella Seidel 🇩🇪 (87) • Emiliana Arango 🇨🇴 (88) • Katie Volynets 🇺🇸 (89) • Jil Teichmann 🇨🇭 (89) SR • Solana Sierra 🇦🇷 (90) • Anna Blinkova 🏳️ (91) • Simona Waltert 🇨🇭 (92) • Dalma Galfi 🇭🇺 (93) • Taylor Townsend 🇺🇸 (94) • Alycia Parks 🇺🇸 (95) • Danka Kovinic 🇲🇪 (95) SR • Nikola Bartunkova 🇨🇿 (96) • Anhelina Kalinina 🇺🇦 (96) SR • Lilli Tagger 🇦🇹 (97) • Hanne Vandewinkel 🇧🇪 (98) • Julia Grabher 🇦🇹 (99) • Diane Parry 🇫🇷 (100) • Daria Snigur 🇺🇦 (101) • Tamara Korpatsch 🇩🇪 (102) INFrancesca Jones 🇬🇧 (103) INVeronika Erjavec 🇸🇮 (104) IN

ALTERNATES MAIN DRAW DONNE

1. Tamara Korpatsch 🇩🇪 (102) IN • 2. Francesca Jones 🇬🇧 (103) IN • 3. Veronika Erjavec 🇸🇮 (104) IN • 4. Mayar Sherif 🇪🇬 (105) • 5. Paula Badosa 🇪🇸 (106)

QUALIFICAZIONI UOMINI

Entry List qualificazioni Roland Garros 2026

Daniel Merida 🇪🇸 (102)Matteo Arnaldi 🇮🇹 (103)Benjamin Bonzi 🇫🇷 (104) • Alex Molcan 🇸🇰 (107) • Sho Shimabukuro 🇯🇵 (108) • Jesper de Jong 🇳🇱 (109) • Filip Misolic 🇦🇹 (111)Francesco Maestrelli 🇮🇹 (112)Titouan Droguet 🇫🇷 (113) • Tristan Schoolkate 🇦🇺 (114) • Hugo Gaston 🇫🇷 (115) • Emilio Nava 🇺🇸 (116) • Adam Walton 🇦🇺 (117) • Henrique Rocha 🇵🇹 (118) • Jan Choinski 🇬🇧 (119) • Nikoloz Basilashvili 🇬🇪 (120) • Otto Virtanen 🇫🇮 (121) • Coleman Wong 🇭🇰 (122) • Tomas Barrios Vera 🇨🇱 (123) • Vilius Gaubas 🇱🇹 (124) • Mackenzie McDonald 🇺🇸 (125) • Martin Damm 🇺🇸 (126) • Dalibor Svrcina 🇨🇿 (127) • Shintaro Mochizuki 🇯🇵 (128) • Leandro Riedi 🇨🇭 (129) • Andrea Pellegrino 🇮🇹 (130)Carlos Taberner 🇪🇸 (131) • Hugo Dellien 🇧🇴 (132) • Pedro Martinez 🇪🇸 (133) • Dane Sweeny 🇦🇺 (134) • Jack Pinnington Jones 🇬🇧 (135) • Jaime Faria 🇵🇹 (136) • Grigor Dimitrov 🇧🇬 (137) • Dusan Lajovic 🇷🇸 (138) • Arthur Gea 🇫🇷 (139) • Nicolai Budkov Kjaer 🇳🇴 (140) • Stefano Travaglia 🇮🇹 (141)Luca Nardi 🇮🇹 (142) • Christopher O’Connell 🇦🇺 (143) • Moez Echargui 🇹🇳 (144) • Pablo Llamas Ruiz 🇪🇸 (145) • Alex Bolt 🇦🇺 (147) • Zsombor Piros 🇭🇺 (148) • Francesco Passaro 🇮🇹 (149) • Borna Gojo 🇭🇷 (150) • Kyrian Jacquet 🇫🇷 (151) • Nicolas Mejia 🇨🇴 (152) • Billy Harris 🇬🇧 (153) • Michael Zheng 🇺🇸 (154) • Lloyd Harris 🇿🇦 (155) • Nicolas Jarry 🇨🇱 (156) • Yunchaokete Bu 🇨🇳 (157) • Liam Draxl 🇨🇦 (158) • Rei Sakamoto 🇯🇵 (159) • Arthur Fery 🇬🇧 (161) • Jurij Rodionov 🇦🇹 (162) • Felipe Meligeni Alves 🇧🇷 (162) PR • Toby Samuel 🇬🇧 (163) • Mark Lajal 🇪🇪 (164) • Giulio Zeppieri 🇮🇹 (165) • Ugo Blanchet 🇫🇷 (166) • Clement Tabur 🇫🇷 (167) • Chun-Hsin Tseng 🇹🇼 (168) • Elmer Moller 🇩🇰 (169) • Alex Barrena 🇦🇷 (170) • Chris Rodesch 🇱🇺 (171) • Joel Schwaerzler 🇦🇹 (172) • Federico Coria 🇦🇷 (172) PR • Jerome Kym 🇨🇭 (173) • Yoshihito Nishioka 🇯🇵 (174) • Elias Ymer 🇸🇪 (175) • Roman Safiullin 🏳️ (176) • Nishesh Basavareddy 🇺🇸 (177) • Daniil Glinka 🇪🇪 (178) • Clement Chidekh 🇫🇷 (179) • Juan Carlos Prado Angelo 🇧🇴 (180) • Facundo Diaz Acosta 🇦🇷 (181) • Zdenek Kolar 🇨🇿 (182) • Harold Mayot 🇫🇷 (183) • Gonzalo Bueno 🇵🇪 (184) • August Holmgren 🇩🇰 (185) • Nicolas Moreno De Alboran 🇺🇸 (185) PR • Federico Agustin Gomez 🇦🇷 (187) • Marco Cecchinato 🇮🇹 (188) • Luka Mikrut 🇭🇷 (189) • Colton Smith 🇺🇸 (190) • Vitaliy Sachko 🇺🇦 (191) • Bernard Tomic 🇦🇺 (192) • Guy Den Ouden 🇳🇱 (193) • Matteo Gigante 🇮🇹 (194) • Lukas Neumayer 🇦🇹 (195) • Joao Lucas Reis Da Silva 🇧🇷 (196) • Jay Clarke 🇬🇧 (197) • Timofey Skatov 🇰🇿 (198) • Genaro Alberto Olivieri 🇦🇷 (199) • Alexis Galarneau 🇨🇦 (201) • Daniel Evans 🇬🇧 (202) • Rio Noguchi 🇯🇵 (203) • Roberto Carballes Baena 🇪🇸 (204) • Federico Cina 🇮🇹 (205) • Matej Dodig 🇭🇷 (206) • Juan Pablo Ficovich 🇦🇷 (207) • Gilles Arnaud Bailly 🇧🇪 (208) • Lorenzo Giustino 🇮🇹 (209) • Hugo Grenier 🇫🇷 (210) • Gustavo Heide 🇧🇷 (211) • Remy Bertola 🇨🇭 (212) • Fajing Sun 🇨🇳 (213) • Stefanos Sakellaridis 🇬🇷 (214) • Lautaro Midon 🇦🇷 (215) • Dan Added 🇫🇷 (216) • Andy Andrade 🇪🇨 (217) • Yu Hsiou Hsu 🇹🇼 (218) • Yi Zhou 🇨🇳 (219) • Luka Pavlovic 🇫🇷 (220) • Liam Broady 🇬🇧 (221) • Pedro Boscardin Dias 🇧🇷 (222) • Oliver Crawford 🇬🇧 (223) • Harry Wendelken 🇬🇧 (224) • Stefano Napolitano 🇮🇹 (243) IN

ALTERNATES QUALIFICAZIONI UOMINI

1. Pierre-Hugues Herbert 🇫🇷 (225) IN • 2. Alvaro Guillen Meza 🇪🇨 (226) IN • 3. Ilia Simakin 🏳️ (227) IN • 4. Aziz Dougaz 🇹🇳 (227) PR IN • 5. Tom Gentzsch 🇩🇪 (228) IN • 6. Kimmer Coppejans 🇧🇪 (229) IN • 7. James McCabe 🇦🇺 (230) IN • 8. Felix Gill 🇬🇧 (231) IN • 9. Gianluca Cadenasso 🇮🇹 (232) IN • 10. Max Houkes 🇳🇱 (233) IN • 11. Frederico Ferreira Silva 🇵🇹 (234) IN • 12. Charles Broom 🇬🇧 (235) IN • 13. Thiago Seyboth Wild 🇧🇷 (238) IN • 14. Nerman Fatic 🇧🇦 (239) IN • 15. Alejandro Moro Canas 🇪🇸 (240) IN • 16. Kaichi Uchida 🇯🇵 (241) IN • 17. Yosuke Watanuki 🇯🇵 (242) IN • 18. Stefano Napolitano 🇮🇹 (243) IN • 19. Darwin Blanch 🇺🇸 (244) • 20. Gauthier Onclin 🇧🇪 (246)

QUALIFICAZIONI DONNE

Entry List qualificazioni Roland Garros 2026

Veronika Erjavec 🇸🇮 (96)Francesca Jones 🇬🇧 (102)Paula Badosa 🇪🇸 (103) • Sinja Kraus 🇦🇹 (104) • Kaja Juvan 🇸🇮 (105) • Lulu Sun 🇳🇿 (106) • Ashlyn Krueger 🇺🇸 (108) • Aliaksandra Sasnovich 🏳️ (109) • Yue Yuan 🇨🇳 (111) • Oceane Dodin 🇫🇷 (111) SR • Darja Semenistaja 🇱🇻 (112) • Lanlana Tararudee 🇹🇭 (113) • Darja Vidmanova 🇨🇿 (114) • Victoria Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (115) • Anastasia Pavlyuchenkova 🏳️ (116) • Maja Chwalinska 🇵🇱 (118) • Mayar Sherif 🇪🇬 (119) • Dominika Salkova 🇨🇿 (120) • Alina Korneeva 🏳️ (121) • Rebecca Sramkova 🇸🇰 (122) • Suzan Lamens 🇳🇱 (123) • Rebeka Masarova 🇨🇭 (124) • Marina Stakusic 🇨🇦 (125)Leolia Jeanjean 🇫🇷 (126) • Bianca Andreescu 🇨🇦 (127) • Martina Trevisan 🇮🇹 (127) SR • Tamara Zidansek 🇸🇮 (128) • Alina Charaeva 🏳️ (129) • Sloane Stephens 🇺🇸 (129) SR • Himeno Sakatsume 🇯🇵 (132) • Emerson Jones 🇦🇺 (133) • Elvina Kalieva 🇺🇸 (134) • Lin Zhu 🇨🇳 (135) • Priscilla Hon 🇦🇺 (136) • Robin Montgomery 🇺🇸 (136) SR • Polina Kudermetova 🇺🇿 (137) • Maddison Inglis 🇦🇺 (138) • Caroline Dolehide 🇺🇸 (139) • Kaitlin Quevedo 🇪🇸 (140) • Joanna Garland 🇹🇼 (141) • Lola Radivojevic 🇷🇸 (142) • Lucrezia Stefanini 🇮🇹 (143) • Greet Minnen 🇧🇪 (144) • Arantxa Rus 🇳🇱 (145) • Andrea Lazaro Garcia 🇪🇸 (146) • Veronika Podrez 🇺🇦 (147) • Taylah Preston 🇦🇺 (148) • Lisa Pigato 🇮🇹 (149) • Linda Fruhvirtova 🇨🇿 (150) • Sofia Costoulas 🇧🇪 (151) • Kayla Day 🇺🇸 (152) • Nuria Brancaccio 🇮🇹 (153) • Maria Timofeeva 🇺🇿 (154) • Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 (155) • Viktoriya Tomova 🇧🇬 (156) • Varvara Lepchenko 🇺🇸 (157) • Tatiana Prozorova 🏳️ (158) • Anouk Koevermans 🇳🇱 (159) • Linda Klimovicova 🇵🇱 (160) • Mary Stoiana 🇺🇸 (161) • Despina Papamichail 🇬🇷 (162) • Katarzyna Kawa 🇵🇱 (163) • Teodora Kostovic 🇷🇸 (164) • Polina Iatcenko 🏳️ (165) • Lucia Bronzetti 🇮🇹 (166) • Leyre Romero Gormaz 🇪🇸 (167) • Carol Young Suh Lee 🇺🇸 (168) • Jazmin Ortenzi 🇦🇷 (169) • Xiyu Wang 🇨🇳 (170) • Laura Samson 🇨🇿 (171) • Harriet Dart 🇬🇧 (172) • Hanyu Guo 🇨🇳 (173) • Iryna Shymanovich 🏳️ (174) • Ye-Xin Ma 🇨🇳 (175) • Elizabeth Mandlik 🇺🇸 (176) • Mona Barthel 🇩🇪 (177) • Carole Monnet 🇫🇷 (178) • Ekaterine Gorgodze 🇬🇪 (179) • Whitney Osuigwe 🇺🇸 (180) • Guiomar Maristany Zuleta de Reales 🇪🇸 (181) • Irina-Camelia Begu 🇷🇴 (182) • Marina Bassols Ribera 🇪🇸 (183) • Nao Hibino 🇯🇵 (184) • Anastasia Gasanova 🏳️ (185) • Luisina Giovannini 🇦🇷 (187) • Francisca Jorge 🇵🇹 (188) • Jeline Vandromme 🇧🇪 (189) • Lina Gjorcheska 🇲🇰 (190) • Cadence Brace 🇨🇦 (192) • Noma Noha Akugue 🇩🇪 (193) • Xiaodi You 🇨🇳 (194) • Jessika Ponchet 🇫🇷 (196) • Karolina Pliskova 🇨🇿 (197) • Maria Lourdes Carle 🇦🇷 (198) • Kristina Mladenovic 🇫🇷 (198) SRFiona Crawley 🇺🇸 (199) • Alice Rame 🇫🇷 (200) • Storm Hunter 🇦🇺 (201) • Kayla Cross 🇨🇦 (202) • Harmony Tan 🇫🇷 (203) • Olivia Gadecki 🇦🇺 (204) • Yeonwoo Ku 🇰🇷 (205) • Julia Riera 🇦🇷 (206) • Anna-Lena Friedsam 🇩🇪 (207) • Celine Naef 🇨🇭 (209) • Aoi Ito 🇯🇵 (210) • Miriam Bulgaru 🇷🇴 (211) • Gabriela Knutson 🇨🇿 (212) • Susan Bandecchi 🇨🇭 (213) • Claire Liu 🇺🇸 (214) • Mai Hontama 🇯🇵 (215) • Louisa Chirico 🇺🇸 (216) • Carol Zhao 🇨🇦 (216) SR • Laura Pigossi 🇧🇷 (217) • Viktória Hrunčáková 🇸🇰 (218) • Ana Sofia Sánchez 🇲🇽 (219) • Lucie Havlickova 🇨🇿 (220) • Irene Burillo 🇪🇸 (221) • Alice Tubello 🇫🇷 (221) SR

ALTERNATES QUALIFICAZIONI DONNE

1. Kathinka Von Deichmann 🇱🇮 (222) IN • 2. Jennifer Brady 🇺🇸 (222) SR • 3. Aliona Falei 🏳️ (223) IN • 4. Katherine Sebov 🇨🇦 (224) IN • 5. Anna Siskova 🇨🇿 (225) IN • 6. Eva Guerrero Alvarez 🇪🇸 (228) IN • 7. Elena Pridankina 🏳️ (229) IN • 8. Xinyu Gao 🇨🇳 (230) IN • 9. Julie Belgraver 🇫🇷 (231) IN • 10. Julia Avdeeva 🏳️ (232) IN • 11. Elizara Yaneva 🇧🇬 (233) IN • 12. Ayana Akli 🇺🇸 (234) IN • 13. Matilde Jorge 🇵🇹 (235) IN • 14. Katarina Zavatska 🇺🇦 (237) IN • 15. Hina Inoue 🇺🇸 (238) • 16. Karman Thandi 🇮🇳 (238) SR • 17. Akasha Urhobo 🇺🇸 (239) • 18. Tereza Mrdeza 🇭🇷 (239) SR • 19. Alexandra Shubladze 🏳️ (240) • 20. Ane Mintegi Del Olmo 🇪🇸 (241)

🇮🇹 Giocatori e giocatrici italiani evidenziati in verde

Sbarra rossa = cancellato/a dalla entry list

IN = entrato/a in lista • PR = protected ranking • SR = special ranking

Roland Garros 2026 • Main Draw & Qualificazioni • Terra battuta

4 commenti

brunodalla 16-05-2026 13:44

raffica di ritiri, a parte i nostri, misolic, jarry, taberner, meligeni, e così napolitano riesce ad entrare anche lui.

magilla (Guest) 16-05-2026 12:30

le nostre carte migliori in qualifica fuori per infortunio…non capisco il forfait di Nardi visto che con pellegrino ha giocato bene.

LiveTennis.it Staff 16-05-2026 12:08

@ Dc (#4617213)

Ha dato forfait ieri sera. Ora è dentro Napolitano

Dc (Guest) 16-05-2026 12:03

Se Gigante si è cancellato, Napolitano è dentro, però nella lista che avete pubblicato, Gigante risulta ancora iscritto, qual è giusta?

