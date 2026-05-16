Roland Garros: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Napolitano entra nelle quali

1. Rinky Hijikata 🇦🇺 (103) IN • 2. Daniel Merida 🇪🇸 (104) IN • 3. Matteo Arnaldi 🇮🇹 (105) IN • 4. Benjamin Bonzi 🇫🇷 (106) IN • 5. Stan Wawrinka 🇨🇭 (107) IN • 6. Jesper de Jong 🇳🇱 (108) • 7. Adam Walton 🇦🇺 (109) • 8. Sho Shimabukuro 🇯🇵 (110) • 9. Filip Misolic 🇦🇹 (111) • 10. Emilio Nava 🇺🇸 (112) • 11. Francesco Maestrelli 🇮🇹 (113) • 12. Titouan Droguet 🇫🇷 (114) • 13. Tristan Schoolkate 🇦🇺 (115) • 14. Hugo Gaston 🇫🇷 (116) • 15. Jan Choinski 🇬🇧 (117)

Jannik Sinner 🇮🇹 (1) • Carlos Alcaraz 🇪🇸 (2) • Alexander Zverev 🇩🇪 (3) • Novak Djokovic 🇷🇸 (4) • Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Ben Shelton 🇺🇸 (6) • Alex de Minaur 🇦🇺 (7) • Taylor Fritz 🇺🇸 (8) • Lorenzo Musetti 🇮🇹 (9) • Daniil Medvedev 🏳️ (10) • Alexander Bublik 🇰🇿 (11) • Casper Ruud 🇳🇴 (12) • Jiri Lehecka 🇨🇿 (13) • Karen Khachanov 🏳️ (14) • Andrey Rublev 🏳️ (15) • Flavio Cobolli 🇮🇹 (16) • Valentin Vacherot 🇲🇨 (17) • Tommy Paul 🇺🇸 (18) • Francisco Cerundolo 🇦🇷 (19) • Frances Tiafoe 🇺🇸 (20) • Luciano Darderi 🇮🇹 (21) • Learner Tien 🇺🇸 (22) • Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Cameron Norrie 🇬🇧 (24) • Jakub Mensik 🇨🇿 (25) • Arthur Rinderknech 🇫🇷 (26) • Holger Rune 🇩🇰 (27) • Jack Draper 🇬🇧 (28) • Tomas Martin Etcheverry 🇦🇷 (29) • Arthur Fils 🇫🇷 (30) • Corentin Moutet 🇫🇷 (31) • Tallon Griekspoor 🇳🇱 (32) • Brandon Nakashima 🇺🇸 (33) • Ugo Humbert 🇫🇷 (34) • Joao Fonseca 🇧🇷 (35) • Alex Michelsen 🇺🇸 (36) • Gabriel Diallo 🇨🇦 (37) • Jaume Munar 🇪🇸 (38) • Denis Shapovalov 🇨🇦 (39) • Zizou Bergs 🇧🇪 (40) • Terence Atmane 🇫🇷 (41) • Fabian Marozsan 🇭🇺 (42) • Sebastian Korda 🇺🇸 (43) • Mariano Navone 🇦🇷 (44) • Alejandro Tabilo 🇨🇱 (45) • Adrian Mannarino 🇫🇷 (46) • Tomas Machac 🇨🇿 (47) • Marin Cilic 🇭🇷 (48) • Botic van de Zandschulp 🇳🇱 (49) • Ethan Quinn 🇺🇸 (50) • Yannick Hanfmann 🇩🇪 (51) • Nuno Borges 🇵🇹 (52) • Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷 (53) • Marton Fucsovics 🇭🇺 (54) • Rafael Jodar 🇪🇸 (55) • Daniel Altmaier 🇩🇪 (56) • Sebastian Baez 🇦🇷 (57) • Miomir Kecmanovic 🇷🇸 (58) • Alexei Popyrin 🇦🇺 (59) • Ignacio Buse 🇵🇪 (60) • Zhizhen Zhang 🇨🇳 (60) PR • Roman Andres Burruchaga 🇦🇷 (61) • Jenson Brooksby 🇺🇸 (62) • Hubert Hurkacz 🇵🇱 (63) • Camilo Ugo Carabelli 🇦🇷 (64) • Raphael Collignon 🇧🇪 (65) • Lorenzo Sonego 🇮🇹 (66) • Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 (67) • Reilly Opelka 🇺🇸 (68) • Juan Manuel Cerundolo 🇦🇷 (69) • James Duckworth 🇦🇺 (70) • Arthur Cazaux 🇫🇷 (71) • Alexander Blockx 🇧🇪 (72) • Kamil Majchrzak 🇵🇱 (73) • Thiago Agustin Tirante 🇦🇷 (74) • Alexander Shevchenko 🇰🇿 (75) • Marcos Giron 🇺🇸 (76) • Valentin Royer 🇫🇷 (77) • Vit Kopriva 🇨🇿 (78) • Mattia Bellucci 🇮🇹 (79) • Marco Trungelliti 🇦🇷 (80) • Jan-Lennard Struff 🇩🇪 (81) • Damir Dzumhur 🇧🇦 (82) • Cristian Garin 🇨🇱 (83) • Zachary Svajda 🇺🇸 (84) • Thanasi Kokkinakis 🇦🇺 (84) PR • Eliot Spizzirri 🇺🇸 (85) • Sebastian Ofner 🇦🇹 (86) • Dino Prizmic 🇭🇷 (87) • Hamad Medjedovic 🇷🇸 (88) • Aleksandar Vukic 🇦🇺 (89) • Quentin Halys 🇫🇷 (90) • Matteo Berrettini 🇮🇹 (91) • Francisco Comesana 🇦🇷 (92) • Roberto Bautista Agut 🇪🇸 (93) • Pablo Carreno Busta 🇪🇸 (94) • Alexandre Muller 🇫🇷 (95) • Patrick Kypson 🇺🇸 (96) • Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾 (97) • Jacob Fearnley 🇬🇧 (98) • Aleksandar Kovacevic 🇺🇸 (99) • Luca Van Assche 🇫🇷 (100) • Martin Landaluce 🇪🇸 (101) • Yibing Wu 🇨🇳 (102) • Rinky Hijikata 🇦🇺 (103) IN • Daniel Merida 🇪🇸 (104) IN • Matteo Arnaldi 🇮🇹 (105) IN • Benjamin Bonzi 🇫🇷 (106) IN • Stan Wawrinka 🇨🇭 (107) IN

Aryna Sabalenka 🏳️ (1) • Elena Rybakina 🇰🇿 (2) • Coco Gauff 🇺🇸 (3) • Iga Swiatek 🇵🇱 (4) • Jessica Pegula 🇺🇸 (5) • Amanda Anisimova 🇺🇸 (6) • Elina Svitolina 🇺🇦 (7) • Jasmine Paolini 🇮🇹 (8) • Mirra Andreeva 🏳️ (9) • Victoria Mboko 🇨🇦 (10) • Belinda Bencic 🇨🇭 (11) • Karolina Muchova 🇨🇿 (12) • Ekaterina Alexandrova 🏳️ (13) • Linda Noskova 🇨🇿 (14) • Naomi Osaka 🇯🇵 (15) • Iva Jovic 🇺🇸 (16) • Madison Keys 🇺🇸 (17) • Clara Tauson 🇩🇰 (18) • Diana Shnaider 🏳️ (19) • Elise Mertens 🇧🇪 (20) • Liudmila Samsonova 🏳️ (21) • Jelena Ostapenko 🇱🇻 (22) • Anna Kalinskaya 🏳️ (23) • Marie Bouzkova 🇨🇿 (24) • Leylah Fernandez 🇨🇦 (25) • Sorana Cirstea 🇷🇴 (26) • Emma Navarro 🇺🇸 (27) • Marta Kostyuk 🇺🇦 (28) • Emma Raducanu 🇬🇧 (29) • Maya Joint 🇦🇺 (30) • Cristina Bucsa 🇪🇸 (31) • Xinyu Wang 🇨🇳 (32) • Jaqueline Cristian 🇷🇴 (33) • Sara Bejlek 🇨🇿 (34) • Hailey Baptiste 🇺🇸 (35) • Ann Li 🇺🇸 (36) • Qinwen Zheng 🇨🇳 (37) • Maria Sakkari 🇬🇷 (38) • Magdalena Frech 🇵🇱 (39) • Janice Tjen 🇮🇩 (40) • Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 (41) • Katerina Siniakova 🇨🇿 (42) • Peyton Stearns 🇺🇸 (43) • Lois Boisson 🇫🇷 (44) • Alexandra Eala 🇵🇭 (45) • Marketa Vondrousova 🇨🇿 (46) • Jessica Bouzas Maneiro 🇪🇸 (47) • Mccartney Kessler 🇺🇸 (48) • Dayana Yastremska 🇺🇦 (49) • Tereza Valentova 🇨🇿 (50) • Laura Siegemund 🇩🇪 (51) • Barbora Krejcikova 🇨🇿 (52) • Yuliia Starodubtseva 🇺🇦 (53) • Anastasia Potapova 🇦🇹 (54) • Sonay Kartal 🇬🇧 (55) • Magda Linette 🇵🇱 (56) • Talia Gibson 🇦🇺 (57) • Antonia Ruzic 🇭🇷 (58) • Elsa Jacquemot 🇫🇷 (60) • Elena-Gabriela Ruse 🇷🇴 (61) • Veronika Kudermetova 🏳️ (62) • Tatjana Maria 🇩🇪 (63) • Katie Boulter 🇬🇧 (64) • Anna Bondar 🇭🇺 (65) • Shuai Zhang 🇨🇳 (66) • Donna Vekic 🇭🇷 (67) • Sofia Kenin 🇺🇸 (68) • Beatriz Haddad Maia 🇧🇷 (69) • Oleksandra Oliynykova 🇺🇦 (70) • Caty McNally 🇺🇸 (71) • Daria Kasatkina 🇦🇺 (72) • Panna Udvardy 🇭🇺 (73) • Kamilla Rakhimova 🇺🇿 (74) • Oksana Selekhmeteva 🏳️ (75) • Anastasia Zakharova 🏳️ (76) • Yulia Putintseva 🇰🇿 (77) • Eva Lys 🇩🇪 (78) • Zeynep Sonmez 🇹🇷 (79) • Petra Marcinko 🇭🇷 (80) • Viktorija Golubic 🇨🇭 (81) • Kimberly Birrell 🇦🇺 (82) • Camila Osorio 🇨🇴 (83) • Renata Zarazua 🇲🇽 (84) • Ajla Tomljanovic 🇦🇺 (85) • Sara Sorribes Tormo 🇪🇸 (85) SR • Moyuka Uchijima 🇯🇵 (86) • Ella Seidel 🇩🇪 (87) • Emiliana Arango 🇨🇴 (88) • Katie Volynets 🇺🇸 (89) • Jil Teichmann 🇨🇭 (89) SR • Solana Sierra 🇦🇷 (90) • Anna Blinkova 🏳️ (91) • Simona Waltert 🇨🇭 (92) • Dalma Galfi 🇭🇺 (93) • Taylor Townsend 🇺🇸 (94) • Alycia Parks 🇺🇸 (95) • Danka Kovinic 🇲🇪 (95) SR • Nikola Bartunkova 🇨🇿 (96) • Anhelina Kalinina 🇺🇦 (96) SR • Lilli Tagger 🇦🇹 (97) • Hanne Vandewinkel 🇧🇪 (98) • Julia Grabher 🇦🇹 (99) • Diane Parry 🇫🇷 (100) • Daria Snigur 🇺🇦 (101) • Tamara Korpatsch 🇩🇪 (102) IN • Francesca Jones 🇬🇧 (103) IN • Veronika Erjavec 🇸🇮 (104) IN

QUALIFICAZIONI UOMINI

Entry List qualificazioni Roland Garros 2026

Daniel Merida 🇪🇸 (102) • Matteo Arnaldi 🇮🇹 (103) • Benjamin Bonzi 🇫🇷 (104) • Alex Molcan 🇸🇰 (107) • Sho Shimabukuro 🇯🇵 (108) • Jesper de Jong 🇳🇱 (109) • Filip Misolic 🇦🇹 (111) • Francesco Maestrelli 🇮🇹 (112) • Titouan Droguet 🇫🇷 (113) • Tristan Schoolkate 🇦🇺 (114) • Hugo Gaston 🇫🇷 (115) • Emilio Nava 🇺🇸 (116) • Adam Walton 🇦🇺 (117) • Henrique Rocha 🇵🇹 (118) • Jan Choinski 🇬🇧 (119) • Nikoloz Basilashvili 🇬🇪 (120) • Otto Virtanen 🇫🇮 (121) • Coleman Wong 🇭🇰 (122) • Tomas Barrios Vera 🇨🇱 (123) • Vilius Gaubas 🇱🇹 (124) • Mackenzie McDonald 🇺🇸 (125) • Martin Damm 🇺🇸 (126) • Dalibor Svrcina 🇨🇿 (127) • Shintaro Mochizuki 🇯🇵 (128) • Leandro Riedi 🇨🇭 (129) • Andrea Pellegrino 🇮🇹 (130) • Carlos Taberner 🇪🇸 (131) • Hugo Dellien 🇧🇴 (132) • Pedro Martinez 🇪🇸 (133) • Dane Sweeny 🇦🇺 (134) • Jack Pinnington Jones 🇬🇧 (135) • Jaime Faria 🇵🇹 (136) • Grigor Dimitrov 🇧🇬 (137) • Dusan Lajovic 🇷🇸 (138) • Arthur Gea 🇫🇷 (139) • Nicolai Budkov Kjaer 🇳🇴 (140) • Stefano Travaglia 🇮🇹 (141) • Luca Nardi 🇮🇹 (142) • Christopher O’Connell 🇦🇺 (143) • Moez Echargui 🇹🇳 (144) • Pablo Llamas Ruiz 🇪🇸 (145) • Alex Bolt 🇦🇺 (147) • Zsombor Piros 🇭🇺 (148) • Francesco Passaro 🇮🇹 (149) • Borna Gojo 🇭🇷 (150) • Kyrian Jacquet 🇫🇷 (151) • Nicolas Mejia 🇨🇴 (152) • Billy Harris 🇬🇧 (153) • Michael Zheng 🇺🇸 (154) • Lloyd Harris 🇿🇦 (155) • Nicolas Jarry 🇨🇱 (156) • Yunchaokete Bu 🇨🇳 (157) • Liam Draxl 🇨🇦 (158) • Rei Sakamoto 🇯🇵 (159) • Arthur Fery 🇬🇧 (161) • Jurij Rodionov 🇦🇹 (162) • Felipe Meligeni Alves 🇧🇷 (162) PR • Toby Samuel 🇬🇧 (163) • Mark Lajal 🇪🇪 (164) • Giulio Zeppieri 🇮🇹 (165) • Ugo Blanchet 🇫🇷 (166) • Clement Tabur 🇫🇷 (167) • Chun-Hsin Tseng 🇹🇼 (168) • Elmer Moller 🇩🇰 (169) • Alex Barrena 🇦🇷 (170) • Chris Rodesch 🇱🇺 (171) • Joel Schwaerzler 🇦🇹 (172) • Federico Coria 🇦🇷 (172) PR • Jerome Kym 🇨🇭 (173) • Yoshihito Nishioka 🇯🇵 (174) • Elias Ymer 🇸🇪 (175) • Roman Safiullin 🏳️ (176) • Nishesh Basavareddy 🇺🇸 (177) • Daniil Glinka 🇪🇪 (178) • Clement Chidekh 🇫🇷 (179) • Juan Carlos Prado Angelo 🇧🇴 (180) • Facundo Diaz Acosta 🇦🇷 (181) • Zdenek Kolar 🇨🇿 (182) • Harold Mayot 🇫🇷 (183) • Gonzalo Bueno 🇵🇪 (184) • August Holmgren 🇩🇰 (185) • Nicolas Moreno De Alboran 🇺🇸 (185) PR • Federico Agustin Gomez 🇦🇷 (187) • Marco Cecchinato 🇮🇹 (188) • Luka Mikrut 🇭🇷 (189) • Colton Smith 🇺🇸 (190) • Vitaliy Sachko 🇺🇦 (191) • Bernard Tomic 🇦🇺 (192) • Guy Den Ouden 🇳🇱 (193) • Matteo Gigante 🇮🇹 (194) • Lukas Neumayer 🇦🇹 (195) • Joao Lucas Reis Da Silva 🇧🇷 (196) • Jay Clarke 🇬🇧 (197) • Timofey Skatov 🇰🇿 (198) • Genaro Alberto Olivieri 🇦🇷 (199) • Alexis Galarneau 🇨🇦 (201) • Daniel Evans 🇬🇧 (202) • Rio Noguchi 🇯🇵 (203) • Roberto Carballes Baena 🇪🇸 (204) • Federico Cina 🇮🇹 (205) • Matej Dodig 🇭🇷 (206) • Juan Pablo Ficovich 🇦🇷 (207) • Gilles Arnaud Bailly 🇧🇪 (208) • Lorenzo Giustino 🇮🇹 (209) • Hugo Grenier 🇫🇷 (210) • Gustavo Heide 🇧🇷 (211) • Remy Bertola 🇨🇭 (212) • Fajing Sun 🇨🇳 (213) • Stefanos Sakellaridis 🇬🇷 (214) • Lautaro Midon 🇦🇷 (215) • Dan Added 🇫🇷 (216) • Andy Andrade 🇪🇨 (217) • Yu Hsiou Hsu 🇹🇼 (218) • Yi Zhou 🇨🇳 (219) • Luka Pavlovic 🇫🇷 (220) • Liam Broady 🇬🇧 (221) • Pedro Boscardin Dias 🇧🇷 (222) • Oliver Crawford 🇬🇧 (223) • Harry Wendelken 🇬🇧 (224) • Stefano Napolitano 🇮🇹 (243) IN

ALTERNATES QUALIFICAZIONI UOMINI

1. Pierre-Hugues Herbert 🇫🇷 (225) IN • 2. Alvaro Guillen Meza 🇪🇨 (226) IN • 3. Ilia Simakin 🏳️ (227) IN • 4. Aziz Dougaz 🇹🇳 (227) PR IN • 5. Tom Gentzsch 🇩🇪 (228) IN • 6. Kimmer Coppejans 🇧🇪 (229) IN • 7. James McCabe 🇦🇺 (230) IN • 8. Felix Gill 🇬🇧 (231) IN • 9. Gianluca Cadenasso 🇮🇹 (232) IN • 10. Max Houkes 🇳🇱 (233) IN • 11. Frederico Ferreira Silva 🇵🇹 (234) IN • 12. Charles Broom 🇬🇧 (235) IN • 13. Thiago Seyboth Wild 🇧🇷 (238) IN • 14. Nerman Fatic 🇧🇦 (239) IN • 15. Alejandro Moro Canas 🇪🇸 (240) IN • 16. Kaichi Uchida 🇯🇵 (241) IN • 17. Yosuke Watanuki 🇯🇵 (242) IN • 18. Stefano Napolitano 🇮🇹 (243) IN • 19. Darwin Blanch 🇺🇸 (244) • 20. Gauthier Onclin 🇧🇪 (246)