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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati completi di Sabato 16 Maggio 2026
16/05/2026 09:32 4 commenti
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 18 – cemento – Semifinali
11:00 Misasi G. vs Eriksson Ziverts J.
ITF M15 Monastir - 2026-05-10T00:00:00Z
Jonas Eriksson Ziverts
6
6
7
Giannicola Misasi
7
4
6
Vincitore: Jonas Eriksson Ziverts
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
7-6
Tiebreak
0-0*
1-0*
2-0*
3-0*
4-0*
5-0*
6-0*
5-1*
6-1*
6-6 → 7-6
Giannicola Misasi
0-15
0-30
0-40
5-6 → 6-6
Jonas Eriksson Ziverts
0-15
0-30
0-40
5-5 → 5-6
Giannicola Misasi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Jonas Eriksson Ziverts
15-0
30-0
30-15
40-15
3-5 → 4-5
Giannicola Misasi
15-0
15-15
30-15
40-15
3-4 → 3-5
Jonas Eriksson Ziverts
15-0
30-0
40-0
2-4 → 3-4
Giannicola Misasi
15-0
30-0
40-0
40-15
2-3 → 2-4
Jonas Eriksson Ziverts
15-0
30-0
40-0
40-15
1-3 → 2-3
Giannicola Misasi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Jonas Eriksson Ziverts
0-15
0-30
0-40
15-40
1-1 → 1-2
Giannicola Misasi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Jonas Eriksson Ziverts
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-4
Giannicola Misasi
0-15
0-30
15-30
15-40
5-4 → 6-4
Jonas Eriksson Ziverts
0-15
15-15
30-15
40-15
4-4 → 5-4
Giannicola Misasi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Jonas Eriksson Ziverts
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Giannicola Misasi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Jonas Eriksson Ziverts
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Giannicola Misasi
0-15
15-15
15-30
15-40
1-2 → 2-2
Jonas Eriksson Ziverts
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Giannicola Misasi
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-7
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Kutaisi – cemento – Quarti di Finale
08:00 Interrotta Fomin S. vs Binda A. 1:0
ITF M25 Kutaisi - 2026-05-11T00:00:00Z
Alexandr Binda
0
4
1
Sergey Fomin•
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Sergey Fomin
1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Reggio Emilia – terra battuta – Semifinali
13:00 Guerrieri A. vs Giunta M.
ITF M25 Reggio Emilia - 2026-05-10T00:00:00Z
Massimo Giunta•
15
5
1
Andrea Guerrieri
15
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Massimo Giunta
0-15
15-15
1-1
Andrea Guerrieri
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Massimo Giunta
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
Andrea Guerrieri
15-0
30-0
30-15
40-15
5-6 → 5-7
Massimo Giunta
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
Andrea Guerrieri
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
Massimo Giunta
0-15
0-30
0-40
15-40
5-3 → 5-4
Andrea Guerrieri
0-15
15-15
30-15
40-15
5-2 → 5-3
Massimo Giunta
15-0
30-0
40-0
40-15
4-2 → 5-2
Andrea Guerrieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Massimo Giunta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Andrea Guerrieri
15-0
30-0
40-0
2-1 → 2-2
Massimo Giunta
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Andrea Guerrieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Massimo Giunta
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
14:00 Mazza M. vs Piraino G.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Bucharest – terra battuta – Semifinali
09:00 Dorofeeva-Rybas F. vs Raggi A.
ITF W15 Bucharest - 2026-05-10T00:00:00Z
Felitsata Dorofeeva-Rybas
6
6
Angelica Raggi
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-2
Angelica Raggi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Felitsata Dorofeeva-Rybas
15-0
30-0
40-0
4-2 → 5-2
Angelica Raggi
15-0
15-15
30-15
40-15
4-1 → 4-2
Felitsata Dorofeeva-Rybas
0-15
0-30
15-30
15-40
4-0 → 4-1
Angelica Raggi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Felitsata Dorofeeva-Rybas
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Angelica Raggi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Felitsata Dorofeeva-Rybas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Angelica Raggi
15-0
15-15
15-30
15-40
5-2 → 6-2
Felitsata Dorofeeva-Rybas
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Angelica Raggi
0-15
0-30
0-40
15-40
4-1 → 5-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Hurghada – cemento – Semifinali
14:00 Hrabavets U. vs Zanolini C.
ITF W35 Hurghada - 2026-05-10T00:00:00Z
Ulyana Hrabavets
0
2
Camilla Zanolini•
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Camilla Zanolini
15-0
2-1
Ulyana Hrabavets
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Camilla Zanolini
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
Ulyana Hrabavets
15-0
30-0
0-0 → 1-0
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
4 commenti
Bel torneo la fornasieri in serbia
@ Leconte (#4617244)
si, non sempre la classifica è veritiera sui valori, vedremo domani se la finale sarà tra loro come probabile
Secondo te Piraino è più forte di Guerrieri?
Piraino dovrebbe spuntarla in questo torneo anche perchè è il più forte dei 4. 25 punti sarebbero importanti.