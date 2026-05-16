Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati completi di Sabato 16 Maggio 2026

16/05/2026 09:32 4 commenti
Andrea Guerrieri nella foto - Foto Antonio Milesi
Andrea Guerrieri nella foto - Foto Antonio Milesi

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 18 TUN – cemento – Semifinali
11:00 Misasi G. ITA vs Eriksson Ziverts J. SWE

ITF M15 Monastir - 2026-05-10T00:00:00Z
Jonas Eriksson Ziverts
6
6
7
Giannicola Misasi
7
4
6
Vincitore: Jonas Eriksson Ziverts
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Kutaisi GEO – cemento – Quarti di Finale
08:00 Interrotta Fomin S. UZB vs Binda A. ITA 1:0
ITF M25 Kutaisi - 2026-05-11T00:00:00Z
Alexandr Binda
0
4
1
Sergey Fomin
0
6
2
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Reggio Emilia ITA – terra battuta – Semifinali
13:00 Guerrieri A. ITA vs Giunta M. ITA
ITF M25 Reggio Emilia - 2026-05-10T00:00:00Z
Massimo Giunta
15
5
1
Andrea Guerrieri
15
7
1
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14:00 Mazza M. ITA vs Piraino G. ITA

Il match deve ancora iniziare





ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Bucharest ROU – terra battuta – Semifinali
09:00 Dorofeeva-Rybas F. WRL vs Raggi A. ITA
ITF W15 Bucharest - 2026-05-10T00:00:00Z
Felitsata Dorofeeva-Rybas
6
6
Angelica Raggi
2
2
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ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Hurghada EGY – cemento – Semifinali
14:00 Hrabavets U. WRL vs Zanolini C. ITA

ITF W35 Hurghada - 2026-05-10T00:00:00Z
Ulyana Hrabavets
0
2
Camilla Zanolini
15
1
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4 commenti

Vasco90 16-05-2026 13:58

Bel torneo la fornasieri in serbia

 4
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paulo (Guest) 16-05-2026 13:05

@ Leconte (#4617244)

si, non sempre la classifica è veritiera sui valori, vedremo domani se la finale sarà tra loro come probabile

 3
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+1: Vasco90
Leconte (Guest) 16-05-2026 13:01

Secondo te Piraino è più forte di Guerrieri?

 2
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+1: Vasco90
paulo (Guest) 16-05-2026 11:24

Piraino dovrebbe spuntarla in questo torneo anche perchè è il più forte dei 4. 25 punti sarebbero importanti.

 1
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+1: Vasco90