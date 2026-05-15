ATP 500 Amburgo e ATP 250 Ginevra: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Raul Brancaccio in Svizzera
ATP 500 Amburgo – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Ignacio Buse vs (WC) Niels McDonald
Marko Topo vs (7) Hugo Gaston
(2) Marcos Giron vs (Alt) Sumit Nagal
(WC) Max Schoenhaus vs (5) Luca Van Assche
(3) Aleksandar Kovacevic vs Zhizhen Zhang
(WC) Mika Petkovic vs (8) Arthur Gea
(4) Rinky Hijikata vs (Alt) Taro Daniel
Henri Squire vs (6) Cristian Garin
ATP 250 Ginevra – Tabellone Qualificazione – terra
(9) Raul Brancaccio vs Tyler Zink
Alternate vs (Alt) (8) Clement Tabur
(2) James Duckworth vs Miguel Damas
Edas Butvilas vs (5) Alexandre Muller
(3) Sebastian Ofner vs (WC) Kilian Feldbausch
Daniel Elahi Galan vs (7) Nishesh Basavareddy
(4) Zachary Svajda vs (PR) Max Hans Rehberg
(WC) Henry Bernet vs (6) Francisco Comesana
