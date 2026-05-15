ATP 500 Amburgo e ATP 250 Ginevra: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di Raul Brancaccio in Svizzera

15/05/2026 18:31 Nessun commento
Raul Brancaccio - Foto Daniel Kondarcuik
DEU ATP 500 Amburgo – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Ignacio Buse PER vs (WC) Niels McDonald GER
Marko Topo GER vs (7) Hugo Gaston FRA

(2) Marcos Giron USA vs (Alt) Sumit Nagal IND
(WC) Max Schoenhaus GER vs (5) Luca Van Assche FRA

(3) Aleksandar Kovacevic USA vs Zhizhen Zhang CHN
(WC) Mika Petkovic GER vs (8) Arthur Gea FRA

(4) Rinky Hijikata AUS vs (Alt) Taro Daniel JPN
Henri Squire GER vs (6) Cristian Garin CHI



SUI ATP 250 Ginevra – Tabellone Qualificazione – terra
(9) Raul Brancaccio ITA vs Tyler Zink USA
Alternate it vs (Alt) (8) Clement Tabur FRA

(2) James Duckworth AUS vs Miguel Damas ESP
Edas Butvilas LTU vs (5) Alexandre Muller FRA

(3) Sebastian Ofner AUT vs (WC) Kilian Feldbausch SUI
Daniel Elahi Galan COL vs (7) Nishesh Basavareddy USA

(4) Zachary Svajda USA vs (PR) Max Hans Rehberg GER
(WC) Henry Bernet SUI vs (6) Francisco Comesana ARG

