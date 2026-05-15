Macci (ex coach Williams): “Alcaraz tornerà più forte di prima e conquisterà più titoli Slam di chiunque altro nella storia”
Di sicuro non manca il coraggio a Rick Macci, storico coach delle sorelle Williams, nelle sue uscite sui social. Spesso lo storico allenatore statunitense si è distinto per pareri piuttosto forti, apparsi provocazioni o poco più; altre invece entra dritto nel gioco e nei momenti che segnano i grandi tornei, fornendo un parere interessante e qualificato. Mentre il mondo della racchetta celebra l’incredibile striscia di vittorie di Sinner nei masters 1000, Macci torna a sorpresa sul grande assente in questa parte di stagione, Carlos Alcaraz, fermo per il noto infortunio al polso. Secondo il coach statunitense, chi ipotizza un Alcaraz in difficoltà nel prossimo futuro, magari penalizzato dal trauma che lo sta tenendo fermo, si sbaglia di grosso… Anzi, Macci si spinge in una profezia di lungo termine: Carlos chiuderà la carriera con il record assoluto di titoli del Grande Slam vinti, superando anche i 24 di Djokovic. L’ha scritto sul social X, con questo post che riportiamo.
“Carlos Alcaraz tornerà ancora più forte. Le difficoltà ti rendono più solido e ti aiutano a durare più a lungo ai massimi livelli. Il Mago spagnolo sta costruendo il proprio percorso, senza seguire le orme di nessuno, né dentro né fuori dal campo. Segnatelo pure. Prima che tutto sia finito, questo artista di Broadway con la racchetta in mano conquisterà più titoli del Grande Slam di chiunque altro nella storia del tennis.”
Alcaraz will come back even better. Adversity makes you stronger and last longer. The Spanish Magician is creating his own path and not following others on or off the court. Mail it in. Before it is all said and done the Broadway Performer with a racquet in his hand will have…
— Rick Macci (@RickMacci) May 14, 2026
Una opinione di peso, che sicuramente farà discutere non poco gli appassionati. Di recente Macci si era speso in una opinione altrettanto forte su Sinner, scritta a fine febbraio, quando l’azzurro era reduce dalla sconfitta con Mensik a Doha, affermando che a suo parere Jannik avrebbe ritrovato un tennis super nel sunshine double di Indian Wells e Miami, vincendo almeno uno dei due tornei, o più facilmente entrambi, previsione che si è verificata.
TAG: Carlos Alcaraz, Rick Macci
Aaa, se lo dice Macci, possiamo stare tranquilli. Ma chi è ? L’inviato di Kyrgios ?
Nel corso della sua carriera, ha allenato molti tennisti come Venus Williams, Serena Williams, Andy Roddick, Tommy Ho, Maria Sharapova, Jennifer Capriati, Anastasia Myskina, Mary Pierce, Vince Spadea, Tornado Black, Sofia Kenin, Hurricane Black, Bethanie Mattek-Sands, Vicky Duval, Karim Alami, Christian Ruud, Sofia Belinksi, Vlada Hranchar, Darwin Blanch, Alycia Parks e Tristan Boyer.
Ho fatto una piccola ricerca riguardo il tennis maschile :
Rick Macci è stato l’allenatore di Andy Roddick durante il suo periodo junior, dal 1992 al 1996, quando Roddick aveva tra i 9 e i 13 anni.
Rick conosce meglio il tennis feminile.
Ognuno può pensare e dire ciò che vuole. Tempo addietro in molti affermarono che nessuno avrebbe vinto quanto o più di Federer e Nadal, poi però venne Djokovic. E, riguardo al serbo, pochissimi pensavano che qualcuno avrebbe uguagliato o superato il suo record di 31 vittorie consecutive nei masters 1000, poi però venne Jannik…
Ma al di là del talento per poter vincere più slam di Djokovic devi innanzitutto essere miracolato come Nole per quanto riguarda la longevità a livello fisico, e cmq nn gioca da solo, oltre a Sinner arrivano altri pretendenti. Ma è drl mestiere questo?
Se al posto suo , vuoi portare me …
Io però guido all’andata !
😆
Dire che Alcaraz vincerà altri slam, se sta bene e si riprende bene, è una banalità tale che non merita nemmeno di essere ascoltata. Dire che ne vincerà più di tutti (ovvero almeno altri 18 entro la fine carriera) è una sparata bella e buona…
È chiaro che chi ha vinto 7 slam a soli 23 anni puó arrivare là dove nessuno mai.
Speriamo si riprenda bene dall’ infortunio e che non ne arrivino altri (troppo) seri in futuro e VEDIAMO COME VA.
Carlos, Rune, Musetti davvero sfortunatissimi.
Questi guai capitano sempre a chi li merita di meno.
Giuro che non lo porterò più al Vinitaly.
Ha diritto di fare tutte le sparate che vuole, come fa la maggior parte degli utenti di questo, ed altri, forum.
P.S. Siete noiosi con questa storia dell’umiltà di Sinner!!!
Le centurie di Macci.
Perché pubblicate queste pseudo interviste… Manda solo pappappero finale
Perché pubblicate queste pseudo interviste… Manda solo pappappero finale
Per me arriverà a 23 , massimo 24 …
Si dovrà quindi , al piu’ , accontentare di ” pareggiare ” Nole .
Perchè molti titoli , tra pochi anni , glieli soffierà il fratellino ! 😛
Grazie! 🙂
Più bello e più forte che pria!
Questa profezia si potrebbe avverare se Sinner decide di ritirarsi dal tennis a 26 anni come Borg
Rick smettila con le droghe, suvvia hai una certa a età un brodo di pollo e “vatt a cuccá”.
Gli piace vincere facile a sto Macci
Nostradamus non è nessuno.
Alcaraz 25 slam e sinner 26
Caro Macci,
mi spiace ma io ascolto solo l’oracolo di Mouratoglou, già 3 volte campione nel Grande Slam di rutti, altro che Laver!!
Ahahahah 😀
…..e vincerà il Nobel e un Oscar.
Togliete il fiasco a Macci
Purtroppo è quello che ho sempre pensato e che penso tutt ora….ha 23 anni e ha già vinto 7 slam ,può solo migliorare…..non ha neanche raggiunto l apice della sua enorme potenzialità tattica e strategica e meno che meno della sua tenuta mentale….al netto di infortuni fisici, che però possono capitare anche ai suoi diretti fivali,l urlatore in canotta può battere qualsiasi record tutt ora esistente, tranne forse le settimane da nr 1 perché la costanza di rendimento non sarà mai il suo best…..fisicamente e tecnicamente è il miglior condensato possibile per un tennista….quindi lunga vita a sinner e a tutti quei nuovi rivali che,in potenza e sulla carta,stanno profilandosi ed emergendo sul palcoscenico del tennis mondiale…..non lo amo e non sarò mai suo tifoso, come non lo ero di nadal,ma non ho il paraocchi e vedo tennis da metà anni 70 ,per non capire che siamo di fronte a un fenomeno assoluto….potrei e vorrei sbagliare ma ne dubito fortemente
Perchè pubblicate le sparate del primo che passa…?
Sparate. È stato correttamente detto un paio di commenti fa e questo è.
Motiva chi è gia forte di suo ma forse un vero coach di valore prende una capra e la porta a vincere tornei insperati. Ad esempio Vagnozzi divenne notevole con la semi slam di Cecchinato superando Djokovic.
Macci come un Mauro qualsiasi .
Che sparata intelligente!!! Dovrebbe imparare qualcosa dall’umiltà di jannik Sinner, che credo sia uno sforzo x lui impossibile…
Macci mi può anche dare i numeri del superenalotto, già che c’è? grazie.
Cancellate subito sta notizia se no i djokeriani vi denunciano