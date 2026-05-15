Macci (ex coach Williams): “Alcaraz tornerà più forte di prima e conquisterà più titoli Slam di chiunque altro nella storia”

Di sicuro non manca il coraggio a Rick Macci, storico coach delle sorelle Williams, nelle sue uscite sui social. Spesso lo storico allenatore statunitense si è distinto per pareri piuttosto forti, apparsi provocazioni o poco più; altre invece entra dritto nel gioco e nei momenti che segnano i grandi tornei, fornendo un parere interessante e qualificato. Mentre il mondo della racchetta celebra l’incredibile striscia di vittorie di Sinner nei masters 1000, Macci torna a sorpresa sul grande assente in questa parte di stagione, Carlos Alcaraz, fermo per il noto infortunio al polso. Secondo il coach statunitense, chi ipotizza un Alcaraz in difficoltà nel prossimo futuro, magari penalizzato dal trauma che lo sta tenendo fermo, si sbaglia di grosso… Anzi, Macci si spinge in una profezia di lungo termine: Carlos chiuderà la carriera con il record assoluto di titoli del Grande Slam vinti, superando anche i 24 di Djokovic. L’ha scritto sul social X, con questo post che riportiamo.

“Carlos Alcaraz tornerà ancora più forte. Le difficoltà ti rendono più solido e ti aiutano a durare più a lungo ai massimi livelli. Il Mago spagnolo sta costruendo il proprio percorso, senza seguire le orme di nessuno, né dentro né fuori dal campo. Segnatelo pure. Prima che tutto sia finito, questo artista di Broadway con la racchetta in mano conquisterà più titoli del Grande Slam di chiunque altro nella storia del tennis.”

Alcaraz will come back even better. Adversity makes you stronger and last longer. The Spanish Magician is creating his own path and not following others on or off the court. Mail it in. Before it is all said and done the Broadway Performer with a racquet in his hand will have… — Rick Macci (@RickMacci) May 14, 2026

Una opinione di peso, che sicuramente farà discutere non poco gli appassionati. Di recente Macci si era speso in una opinione altrettanto forte su Sinner, scritta a fine febbraio, quando l’azzurro era reduce dalla sconfitta con Mensik a Doha, affermando che a suo parere Jannik avrebbe ritrovato un tennis super nel sunshine double di Indian Wells e Miami, vincendo almeno uno dei due tornei, o più facilmente entrambi, previsione che si è verificata.