Sinner domina Rublev: 6-2 6-4 e seconda semifinale agli Internazionali d’Italia

Jannik Sinner supera Andrey Rublev con il punteggio di 6-2 6-4 e conquista per la seconda volta in carriera la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia. Un successo costruito con autorità, soprattutto nel primo set, e gestito con grande maturità nel secondo, in una partita che il numero uno del mondo ha avuto praticamente sempre sotto controllo. Una prestazione solida, pur senza raggiungere i picchi assoluti del miglior Sinner visto nelle ultime settimane. Dopo una prima frazione dominata, nella seconda l’altoatesino ha dato per qualche momento la sensazione di un lieve calo fisico, probabilmente influenzato anche dal caldo pesante del pomeriggio romano. Avanti di due break, Jannik ha perso una volta il servizio permettendo a Rublev di rientrare parzialmente in partita, ma la differenza tra i due oggi è sembrata troppo ampia per riaprire realmente il match. Rublev, infatti, non è mai stato avanti nel punteggio e non ha mai trasmesso la sensazione di poter cambiare l’inerzia dell’incontro. Il russo ha subito il break in apertura in entrambi i set e soltanto nella seconda frazione, quando era già sotto di due break, è riuscito a strappare il servizio al numero uno del mondo. Decisivo ancora una volta il servizio di Sinner, soprattutto nei momenti conclusivi della partita. Negli ultimi game Jannik ha trovato quasi esclusivamente prime palle, togliendo qualsiasi possibilità di rientro all’avversario. Rublev ha provato a rispondere colpo su colpo, ma quando entrava nello scambio non riusciva a sostenere la velocità e la profondità dell’azzurro. Durante l’incontro Sinner si è toccato in un paio di occasioni la coscia sinistra, un gesto che inevitabilmente ha attirato l’attenzione. Resta da capire se si sia trattato soltanto di un fastidio momentaneo o di qualcosa da monitorare, ma l’impressione è che non abbia inciso realmente sulla gestione del match.

Il primo set è stato a senso unico. Sinner non ha avuto nemmeno bisogno di spingere al massimo per prendere il controllo della partita. Rublev, forse consapevole della differenza attuale tra i due, ha cercato spesso di forzare oltre misura, finendo però per accumulare errori. Tre non forzati nel primo game hanno immediatamente consegnato il break all’azzurro. Da quel momento il numero uno del mondo ha gestito con assoluta tranquillità. Ha annullato una palla break senza particolari difficoltà e ogni volta che Rublev provava ad avvicinarsi, magari arrivando sul 30-30, Jannik aumentava appena l’intensità per ristabilire immediatamente le distanze. Il doppio break è arrivato quasi naturalmente e il primo set è scivolato via sul 6-2 in appena trentotto minuti.

Anche il secondo parziale è iniziato con lo stesso copione: break immediato e nuovo allungo fino al 4-1. Sinner sembrava avere la partita completamente in mano e Rublev appariva senza soluzioni. Negli scambi era quasi sempre il russo ad accorciare per primo, costretto poi a rincorrere le accelerazioni dell’azzurro. Poi un piccolo passaggio a vuoto. Sinner ha forse accusato un po’ la stanchezza e il caldo, concedendo qualcosa in più e permettendo a Rublev di recuperare uno dei due break di svantaggio fino al 4-3. Ma è stato soltanto un momento. Jannik ha tenuto un game delicato al servizio e da lì ha rimesso immediatamente le mani sulla partita.

Sul 5-4, chiamato a servire per il match, Sinner ha chiuso da campione: quattro prime palle, nessuna esitazione e pratica archiviata. Semifinale a Roma conquistata e trentunesima vittoria consecutiva in un Masters 1000. Quello che conta, per ora, è il risultato: Sinner continua a vincere e ad avanzare nel torneo. In semifinale affronterà ora il vincente della sfida tra Medvedev e Landaluce. E la sensazione è che, anche senza aver espresso il suo massimo livello, Jannik abbia ancora margini importanti. Un’altra giornata in ufficio per il numero uno del mondo.

La cronaca

1.set Al servizio Rublev. Due errori di Sinner 30-15 Rublev. Ottima prima del russo 40-15. Stecca il dritto Andrey 40-30. Sbaglia ancora il russo 40-40. Fuori misura con il rovescio Rublev, palla break. Scambio intenso Jannik chiude con il dritto incrociato break 0-1.

Sinner domina da fondo, Rublev senza speranza 40-0. Contropiede vincente, break confermato a zero 2-0.

Sinner mette il rovescio in rete 15-0. Al secondo palleggio Rublev sbaglia 15-15. Ancora un errore del nativo di Mosca 15-30. Finalmente si sveglia Rublev, dritto vincente 40-30. Ottima prima Rublev smuove lo score

1-2.

A segno con il rovescio Rublev 0-15. Dritto out di Sinner 0-30.Prima vincente 15-30. Serve and volley 30-30. Fuori il dritto del n.1 del mondo, palla break. Servizio e rovescio. Parità. Spinge con il dritto Rublev palla break. Fuori il dritto del russo. Parità. Non passa la prima di Jannik. Seconda ad uscire e dritto devastante, vantaggio Sinner. Grande scambio, Andrey passante millimetrico. Parità. Prima vincente ad ace, Sinner conferma il break 3-1.

Sbaglia la palla corta Jannik 15-0 Rublev. Risposta out 30-0. Rovescio lungolinea a Rublev sbaglia con il dritto 30-15. Ottima seconda a uscire 40-15. Trova la prima Rublev 2-3.

Sinner manovra da fondo 15-0. Servizio vincente 30-0. Ancora servizio e dritto 40-0. Break consolidato a zero 4-2.

Sinner mette in difficoltà Rublev sulla diagonale di rovescio 0-15. Risposta profonda 0-30. Rublev al terzo scambio mette fuori tre palle break 0-40. Tenta la palla corta il russo doppio break 2-5.

Sinner serve per il set . Dritto out 0-15. Servizio in kick 15-15. Ace, 30-15. Esce il rovescio di Sinner 30-30. Prima vincente set-point 40-30. Servizio in kick e dritto, primo set Sinner 6-2 in 38 minuti.

2.set Inizia Rublev. Dritto in rete del russo, subito al primo scambio. Prima vincente 15-15. Risponde lungo Sinner 30-15. A rete Rublev volée sbagliata 30-30. Risponde profondo Sinner, pasticcia Rublev palla break. Stecca la palla Rublev, break 0-1.

Niente da fare Sinner domina lo scambio da fondo 15-0. Aggressivo Rublev a segno con il dritto 15-15. Seconda ad uscire e dritto vincente 30-15. Ottimo recupero di Rublev 30-30. Servizio e dritto 40-30. Rublev sembra rassegnato. Prima a 210 km/h, break confermato 2-0.

Inutile ogni tentativo di Rublev, dritto out 0-15. Si ritrova Rublev due vincenti 30-15. Spinge con il dritto il russo 40-15. Ace 1-2.

Sinner vince lo scambio con il dritto lungolinea 15-0. Prima vincente 30-0. Doppio fallo 30-15. Prova ad attaccare la seconda Rublev, palla in rete 40-15. Vincente di rovescio del russo 40-30. Risposta out break consolidato 3-1.

Risposta sulla riga, scambio veloce Rublev cede per primo 0-15. Prima vincente 15-15. Cambio divertente a rete, Rublev piazza la volée 30-15. Ottima prima a 212 km/h, 40-15. Contro smorzata sublime di Janni 40-30.Gioca corto Rublev, parità. Risposta sulla riga palla break. Stecca la volée Rublev che si scusa, parità Esce il rovescio di Sinner vantaggio Rublev. Scambio sulla diagonale del rovescio il russo sbaglia per primo parità. Si sposta male Sinner, vantaggio Rublev. Russo falloso con il rovescio, parità. Regalo di Rublev, palla break. Prende il cartello pubblicitario Rublev, doppio break 1-4.

Accelera con il dritto Sinner, Rublev mette fuori 15-0. Sinner costringe il russo all’errore 30-0. A rete Rublev, smash da applausi. Si rivede un Rublev aggressivo e preciso. Sinner in difesa palla break 30-40. Rublev va verso l’avanti, Sinner subisce il dritto aggressivo, lob corto. Smash vincente break Rublev 2-4.

In rete il dritto di Rublev 0-15. Sinner accelera 0-30. Ottima prima a 213 Rublev si avvicina 15-30. Il russo recupera 40-30. Rublev si avvicina 3-4.

Seconda di Jannik, Andrey spara fuori la risposta 15-0. Due primo per Sinner 40-0. Rublev aggredisce la seconda dell’altoatesino 40-15. Sbaglia il recupero sulla smorzata Sinner 40-30. Il nastro mette fuori il dritto di Jannik 40-40 da quaranta a zero. Servizio e dritto vantaggio Sinner. Regalo di Rublev, Sinner fatica, ma tiene il servizio 5-3.

Fuori il dritto di Jannik 15-0. Rublev vincente dal centro del campo 30-0. Dritto in rete 40-0. Serve and volley del russo, volée tre metri fuori 40-15. Brutto dritto in rete di Jannik Rublev sempre in scia 4-5.

Sinner serve per il match. Ace 15-0. In ritardo nello spostamento laterale Jannik dritto in rete 15-15. Prima vincente 30-15. Servizio e schiaffo al volo due match-point 40-15. Quattro prime e Sinner è in semifinale 6-2 6-4 in un’ora a 32 minuti.

ATP Rome Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Andrey Rublev [12] Andrey Rublev [12] 2 4 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-15 5-3 → 5-4 J. Sinner 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 4-1 → 4-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0





Dal Foro Italico il nostro inviato, Enrico Milani