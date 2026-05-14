Sinner domina Rublev: 6-2 6-4 e seconda semifinale agli Internazionali d’Italia
Jannik Sinner supera Andrey Rublev con il punteggio di 6-2 6-4 e conquista per la seconda volta in carriera la semifinale degli Internazionali BNL d’Italia. Un successo costruito con autorità, soprattutto nel primo set, e gestito con grande maturità nel secondo, in una partita che il numero uno del mondo ha avuto praticamente sempre sotto controllo. Una prestazione solida, pur senza raggiungere i picchi assoluti del miglior Sinner visto nelle ultime settimane. Dopo una prima frazione dominata, nella seconda l’altoatesino ha dato per qualche momento la sensazione di un lieve calo fisico, probabilmente influenzato anche dal caldo pesante del pomeriggio romano. Avanti di due break, Jannik ha perso una volta il servizio permettendo a Rublev di rientrare parzialmente in partita, ma la differenza tra i due oggi è sembrata troppo ampia per riaprire realmente il match. Rublev, infatti, non è mai stato avanti nel punteggio e non ha mai trasmesso la sensazione di poter cambiare l’inerzia dell’incontro. Il russo ha subito il break in apertura in entrambi i set e soltanto nella seconda frazione, quando era già sotto di due break, è riuscito a strappare il servizio al numero uno del mondo. Decisivo ancora una volta il servizio di Sinner, soprattutto nei momenti conclusivi della partita. Negli ultimi game Jannik ha trovato quasi esclusivamente prime palle, togliendo qualsiasi possibilità di rientro all’avversario. Rublev ha provato a rispondere colpo su colpo, ma quando entrava nello scambio non riusciva a sostenere la velocità e la profondità dell’azzurro. Durante l’incontro Sinner si è toccato in un paio di occasioni la coscia sinistra, un gesto che inevitabilmente ha attirato l’attenzione. Resta da capire se si sia trattato soltanto di un fastidio momentaneo o di qualcosa da monitorare, ma l’impressione è che non abbia inciso realmente sulla gestione del match.
Il primo set è stato a senso unico. Sinner non ha avuto nemmeno bisogno di spingere al massimo per prendere il controllo della partita. Rublev, forse consapevole della differenza attuale tra i due, ha cercato spesso di forzare oltre misura, finendo però per accumulare errori. Tre non forzati nel primo game hanno immediatamente consegnato il break all’azzurro. Da quel momento il numero uno del mondo ha gestito con assoluta tranquillità. Ha annullato una palla break senza particolari difficoltà e ogni volta che Rublev provava ad avvicinarsi, magari arrivando sul 30-30, Jannik aumentava appena l’intensità per ristabilire immediatamente le distanze. Il doppio break è arrivato quasi naturalmente e il primo set è scivolato via sul 6-2 in appena trentotto minuti.
Anche il secondo parziale è iniziato con lo stesso copione: break immediato e nuovo allungo fino al 4-1. Sinner sembrava avere la partita completamente in mano e Rublev appariva senza soluzioni. Negli scambi era quasi sempre il russo ad accorciare per primo, costretto poi a rincorrere le accelerazioni dell’azzurro. Poi un piccolo passaggio a vuoto. Sinner ha forse accusato un po’ la stanchezza e il caldo, concedendo qualcosa in più e permettendo a Rublev di recuperare uno dei due break di svantaggio fino al 4-3. Ma è stato soltanto un momento. Jannik ha tenuto un game delicato al servizio e da lì ha rimesso immediatamente le mani sulla partita.
Sul 5-4, chiamato a servire per il match, Sinner ha chiuso da campione: quattro prime palle, nessuna esitazione e pratica archiviata. Semifinale a Roma conquistata e trentunesima vittoria consecutiva in un Masters 1000. Quello che conta, per ora, è il risultato: Sinner continua a vincere e ad avanzare nel torneo. In semifinale affronterà ora il vincente della sfida tra Medvedev e Landaluce. E la sensazione è che, anche senza aver espresso il suo massimo livello, Jannik abbia ancora margini importanti. Un’altra giornata in ufficio per il numero uno del mondo.
La cronaca
1.set Al servizio Rublev. Due errori di Sinner 30-15 Rublev. Ottima prima del russo 40-15. Stecca il dritto Andrey 40-30. Sbaglia ancora il russo 40-40. Fuori misura con il rovescio Rublev, palla break. Scambio intenso Jannik chiude con il dritto incrociato break 0-1.
Sinner domina da fondo, Rublev senza speranza 40-0. Contropiede vincente, break confermato a zero 2-0.
Sinner mette il rovescio in rete 15-0. Al secondo palleggio Rublev sbaglia 15-15. Ancora un errore del nativo di Mosca 15-30. Finalmente si sveglia Rublev, dritto vincente 40-30. Ottima prima Rublev smuove lo score
1-2.
A segno con il rovescio Rublev 0-15. Dritto out di Sinner 0-30.Prima vincente 15-30. Serve and volley 30-30. Fuori il dritto del n.1 del mondo, palla break. Servizio e rovescio. Parità. Spinge con il dritto Rublev palla break. Fuori il dritto del russo. Parità. Non passa la prima di Jannik. Seconda ad uscire e dritto devastante, vantaggio Sinner. Grande scambio, Andrey passante millimetrico. Parità. Prima vincente ad ace, Sinner conferma il break 3-1.
Sbaglia la palla corta Jannik 15-0 Rublev. Risposta out 30-0. Rovescio lungolinea a Rublev sbaglia con il dritto 30-15. Ottima seconda a uscire 40-15. Trova la prima Rublev 2-3.
Sinner manovra da fondo 15-0. Servizio vincente 30-0. Ancora servizio e dritto 40-0. Break consolidato a zero 4-2.
Sinner mette in difficoltà Rublev sulla diagonale di rovescio 0-15. Risposta profonda 0-30. Rublev al terzo scambio mette fuori tre palle break 0-40. Tenta la palla corta il russo doppio break 2-5.
Sinner serve per il set . Dritto out 0-15. Servizio in kick 15-15. Ace, 30-15. Esce il rovescio di Sinner 30-30. Prima vincente set-point 40-30. Servizio in kick e dritto, primo set Sinner 6-2 in 38 minuti.
2.set Inizia Rublev. Dritto in rete del russo, subito al primo scambio. Prima vincente 15-15. Risponde lungo Sinner 30-15. A rete Rublev volée sbagliata 30-30. Risponde profondo Sinner, pasticcia Rublev palla break. Stecca la palla Rublev, break 0-1.
Niente da fare Sinner domina lo scambio da fondo 15-0. Aggressivo Rublev a segno con il dritto 15-15. Seconda ad uscire e dritto vincente 30-15. Ottimo recupero di Rublev 30-30. Servizio e dritto 40-30. Rublev sembra rassegnato. Prima a 210 km/h, break confermato 2-0.
Inutile ogni tentativo di Rublev, dritto out 0-15. Si ritrova Rublev due vincenti 30-15. Spinge con il dritto il russo 40-15. Ace 1-2.
Sinner vince lo scambio con il dritto lungolinea 15-0. Prima vincente 30-0. Doppio fallo 30-15. Prova ad attaccare la seconda Rublev, palla in rete 40-15. Vincente di rovescio del russo 40-30. Risposta out break consolidato 3-1.
Risposta sulla riga, scambio veloce Rublev cede per primo 0-15. Prima vincente 15-15. Cambio divertente a rete, Rublev piazza la volée 30-15. Ottima prima a 212 km/h, 40-15. Contro smorzata sublime di Janni 40-30.Gioca corto Rublev, parità. Risposta sulla riga palla break. Stecca la volée Rublev che si scusa, parità Esce il rovescio di Sinner vantaggio Rublev. Scambio sulla diagonale del rovescio il russo sbaglia per primo parità. Si sposta male Sinner, vantaggio Rublev. Russo falloso con il rovescio, parità. Regalo di Rublev, palla break. Prende il cartello pubblicitario Rublev, doppio break 1-4.
Accelera con il dritto Sinner, Rublev mette fuori 15-0. Sinner costringe il russo all’errore 30-0. A rete Rublev, smash da applausi. Si rivede un Rublev aggressivo e preciso. Sinner in difesa palla break 30-40. Rublev va verso l’avanti, Sinner subisce il dritto aggressivo, lob corto. Smash vincente break Rublev 2-4.
In rete il dritto di Rublev 0-15. Sinner accelera 0-30. Ottima prima a 213 Rublev si avvicina 15-30. Il russo recupera 40-30. Rublev si avvicina 3-4.
Seconda di Jannik, Andrey spara fuori la risposta 15-0. Due primo per Sinner 40-0. Rublev aggredisce la seconda dell’altoatesino 40-15. Sbaglia il recupero sulla smorzata Sinner 40-30. Il nastro mette fuori il dritto di Jannik 40-40 da quaranta a zero. Servizio e dritto vantaggio Sinner. Regalo di Rublev, Sinner fatica, ma tiene il servizio 5-3.
Fuori il dritto di Jannik 15-0. Rublev vincente dal centro del campo 30-0. Dritto in rete 40-0. Serve and volley del russo, volée tre metri fuori 40-15. Brutto dritto in rete di Jannik Rublev sempre in scia 4-5.
Sinner serve per il match. Ace 15-0. In ritardo nello spostamento laterale Jannik dritto in rete 15-15. Prima vincente 30-15. Servizio e schiaffo al volo due match-point 40-15. Quattro prime e Sinner è in semifinale 6-2 6-4 in un’ora a 32 minuti.
Dal Foro Italico il nostro inviato, Enrico Milani
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026
Ma oltre alle 32 vittorie consecutive la cosa più impressionante per me è che se vincesse Roma, avrà completato tutti i masters 1000. A 24 anni, assurdo!
Ecco, le giuste proporzioni sono da invertire, 0.5%..ti sembrano tanti perché sono gli haters che sono sempre presenti come sono sempre gli scontenti che lasciano una letterina nella buca delle lettere dei villaggi vacanze..
È un marziano…
anche se oggi si sono accese 2 piccole spie non dico rosse ma arancioni:
affaticamento- da inizio marzo ad oggi ha giocato 5 tornei andando sempre in fondo sono 3 mesi a paletta
infortuni muscolari- dopo un periodo così tirato con tanti incontri i rischi aumentano
Speriamo regga…
Secondo me nel programma doveva saltare Madrid…
Oggi dopo il mio match di tennis ho avuto un dolorino alla coscia sinistra. Chiedo a voi cosa dovrei fare ? Ho letto che in questo sito ci sono tanti esperti. Aspetto i vostri consigli, domani gioco la semifinale
ma no, cosa dico? Pellegrino non gli ha strappato il servizio, quindi anche in queste due partite è un servizio ogni quattro set
sei sicuro? Mi sembra tanto un servizio ogni due set. Questa è la statistica delle ultime due partite (uno Pellegrino e uno Rublev), ma era parecchio che non perdeva un servizio
Che dire …
Anche oggi preciso come un vero orologio di categoria superiore .
Non arriviamo al livello di quelli ” atomici ” per via di quel passaggio a vuoto durante il secondo set …
In quei minuti mi sono leggermente ” sorpreso ” , soprattutto quando ho visto Sinner quasi ” con il fiatone ” .
Grande sbaglio : perchè l’incontrare ( e poi superare ) difficoltà è assolutamente normale , anzi c’è ” da rallegrarsi ” nel vederlo umano e continuare ad ammirarlo per la pervicacia che tira fuori in quei momenti …
Si … si , tranquilli … sono rinsavito subito … come dice lo stesso Jannik : molto meglio ” l’originale ” che il pur simpatico robottino nella pubblicità del caffè !
Ah , un’altra osservazione … durante il match , l’espressione terrorizzata / disperata di Rublev mi ha ricordato , naturalmente oltre che per la buona somiglianza tra i due , la stessa mimica facciale di Robert Carlyle quando cercava di scappare dagli ” Infetti ” nel film ” 28 Settimane Dopo ” … 😆
Per chi non l’avesse presente … qui una fotografia :
https://www.kpbs.org/news/arts-culture/2007/05/11/28-weeks-later
Effetti collaterali del giocare contro il # 1 !!!
“Inseguire” è una parola grossa, diciamo “fare subito il break”
876ma volta che posti la stessa cosa… Non ci riesco a due mani, ti va bene come risposta? E non parlo solo di tennis
Statisticamente perde un servizio ogni due set, quindi può tranquillamente servire per secondo e magari sfruttare la tensione iniziale del suo avversario per brekkarlo subito (e succede spesso)
Le semifinali maschili sono programmate domani, ma se diluvia la cosa rischia di andare per le lunghe
Sta giocando con il freno a mano tirato…
Domani pomeriggio prevista pioggia.
Giocano domani le semifinali oppure sabato?
Sinner dovrebbe giocare la seconda semifinale.
Se si gioca domani, il campo sarà pesante. E si rischia di finire a notte fonda.
le vittorie consecutive sono 32 non 31!
Ormai quando vince il sorteggio decide sempre di rispondere.
Non si preoccupa di rischiare di inseguire nel set.
Mah, io non capisco quanto siamo “strani” in Italia. All’estero, in ogni nazione, i fenomeni vengono esaltati… Da noi, una percentuale vicina al 50% riesce a denigrarli e/o odiarli e/o dire che hanno fortuna… Non mi capacito, perché “siamo” fatti così male?
Un piccolo calo sul 4-1 che Jannik ha comunque saputo affrontare con maestria affidandosi ai suoi turni; devo dire che questo ragazzo è da Marzo che vince solo lui e quindi un piccolo calo in un match con una supremazia palese ci può stare; domani semifinale e sono certo che Jannik alzerà il livello quindi i problemi saranno certamente del rivale che affronterà.
Dovresti andare da lui per proporti come armocromista.
Cotto..non capisco perchè non molli in vista di Parigi o vuole fare la fine di Musetti??
Grandissimo, ora riposo e riposo. Che domani c’è già un’altra battaglia, forza!
È “solo” affaticato
Se la fatica è troppa si perderà il prossimo match
Non è un dramma dopo CINQUE 1000 VINTI DI FILA
Ci volevi tu a spiegargli che il nero assorbe i raggi ed il bianco li respinge….
Troppo forte
Troppo forte
Tutto ok la gamba?
bravissimo jannik a superare il momento di evidente flessione fisica, per fortuna verificatosi a match quasi completato.
Più che livetennis mi sembra di stare su livemedicina visto il numero impressionante di luminari che commentano lo stato fisico di Jannik.
@ fedefit (#4615633)
Si io un commento su di te ce lo avrei ma verrei Bannato
E che minchia vuoi dire…
Davvero ci sperate così tanto che si rompa?
Andatevene da questo sito
A mio parere non era infortunio ma difficoltà respiratorie, andrei a verificare la situazione pollini a Roma a quell’ora…
Nessun commento sul possibile infortunio alla fine? Facciamo finta che non ci sia niente!!!
L’unica cosa preoccupante è che comincia ad avvertire la fatica fisica della lunghissima tirata effettuata da Indian Wells in poi. Fondamentale recuperare oggi e stanotte, sperando domani la pioggia non incasini ancora di più la situazione, perchè la semifinale con medvedev (per me Landaluce non ha speranze), se il buon Daniil gioca come a Indian Wells, sarà parecchio faticosa
Dal 4-1 nel 2° set non sapevo più cosa toccare oltre legno, ferro e gemelli…
…anche perché la “macumba” che gira sui social di mezzo mondo recita: “solo un infortunio può battere Sinner!”.
Il mio commento: “@§#&¥€¥&#§@”.
Avrà certamente dominato ma come con Pellegrino e l’anno scorso a Roma,dove si strappò la pettorina, ha più volte ansimato.
In tutte e tre le circostanze Sinner indossava nel catino di Roma una mise scura con cappello scuro che attira il 100% di raggi e calore. Da quel giorno, un anno fa, Sinner ha indossato completi chiari a partire dal cappellino. Sono dettagli importanti da non sottovalutare. Speriamo ritornino sulla vecchia strada.
Come scritto nel post sbagliato, altro discreto allenamento, cambiano gli avversari da mesi, ma van tutti giù come birilli.. ottimo, avanti il prossimo, c’è ancora spazio
Un Sinner al lumicino riesce a vincere perché ha sviluppato un servizio che gli permette di riposare.
Questo È IL VERO TENNIS MODERNO
Anticipo e servizio
Sinner deve diventare un modello PER TUTTI I COACH ITALIANI CHE IMPOSTANO I BAMBINI AL TENNIS SE SI VUOLE CONTINUARE A VINCERE ANCHE DOPO DI LUI
Ormai più che incontri sono formalità, tipo timbro ufficio catasto su planimetria.
Un alieno vs circuito Atp