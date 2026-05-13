Swiatek spazza via Pegula, la “cura Nadal” inizia a fare frutti?
Impressionante. Sul Centrale del Foro Italico sembra che il tempo sia tornato all’indietro, quando Iga Swiatek dominava su terra battuta, praticamente imprendibile per tutte le avversarie. Nei quarti di finale del WTA 1000 romano la polacca ha distrutto Jessica Pegula con un 6-1 6-2 che non ammette replica e rende del tutto superflua la cronaca di una partita di fatto mai iniziata. Troppo intensa, veloce e aggressiva Iga, una furia con la sua reattività su ogni palla della statunitense, surclassata su tutta la linea e soprattutto incapace di trovare una via per bloccare l’ondata impetuosa della ex n.1 e tre volte campionessa a Roma.
Sono ancora in gara fior di campionesse, ma questa versione ritrovata di Swiatek diventa probabilmente la vera favorita per il titolo a Roma, e anche in ottica Roland Garros tutte dovranno fare, di nuovo, i conti con lei. Iga sembra aver ritrovato fiducia, intensità fisica e di colpi, con un diritto tornato profondo e con una parabola adeguata a sbattere le rivale fuori campo, sia all’indietro che lateralmente. Forse proprio in diritto era colpo che era mancato alla polacca nei suoi momenti peggiori, insieme ad una certa mancanza di intensità e colpi meno profondi, preda delle avversarie più potenti e aggressive.
Questa ritrovata versione di Swiatek viene anche dalla svolta tecnica intrapresa, con Roig al suo angolo e le giornate passate a Manacor insieme al suo idolo e mentore Rafa Nadal. È facile ripensare alle immagini dei due in campo, con Rafa che indicava a Iga come stare attiva nell’attesa della palla, come spingere sul primo passo e come scappare via dopo l’impatto per ritrovare la miglior posizione. Anche un lavoro mirato a centrare di nuovo il diritto, colpo indispensabile su terra battuta per costruire, aprirsi lo spazio e quindi affondare, magari col suo spettacolare rovescio. Swiatek non era mai del tutto scomparsa, ma sembrava depotenziata, scontenta, incapace di trovare una reazione emotiva più che tecnica.
La scossa è arrivata probabilmente ripensando alla giocatrice che era, quella fortissima: un muro, una che non mollava mai e portava la rivale di turno ad un livello di intensità e frequenza insostenibili. Provare a diventare una giocatrice più rapida nel cercare il vincente era una strada interessante, ma forse ha finito per snaturarla un po’ e farle perdere le antiche certezze, quelle su cui aveva costruito una carriera ricca di successi e titoli Slam. Nel 2025 ha vinto Wimbledon, a sorpresa, ma fu un lampo in una stagione grigia. Per questo, per ritrovarsi, Iga ha deciso di lavorare duro per ritrovare la sua versione prima maniera. I frutti iniziano a vedersi ed è normale che arrivino sulla terra battuta, dove ha costruito le sue fortune.
Swiatek in semifinale attende la vincente della sfida serale tra Svitolina e Rybakina, e sarà una nuova grande battaglia. Ma vista la Iga ammirata nel match dei quarti, forse sono la ucraina e la kazaka a doversi preoccupare…
Mario Cecchi
Jessica Pegula vs Iga Swiatek
TAG: Iga Swiatek, Jessica Pegula, WTA 1000 Roma 2026
Sembrerebbero due bei “ritorni”.
Lei e Casper
Bene
Non ho idea se la cura Nadal serva più sul lato tecnico, dove la Swiatek è sempre stata forte o più sul lato mentale dove a volte si perde, come se anziché pensare al punto pensasse a tutt’altro e a volte anche con episodi di nervosismo.
Non dimentichiamo anche che nel 2025 dopo pochi mesi ha chiuso con Fissette che non le permetteva di trovare un buon equilibrio.
Nel 2024 il caso trimetazidina che ha portato ad una squalifica di 1 mese.
Vederla giocare, come oggi, è un gran bel piacere. Precisa e cinica.
A volte sembra che non consideri minimamente l’avversaria.
Eh la vedo bene, poi Roma è un torneo che ama lo ha vinto varie volte
Mi sono impressionato vedendo solo i primi 4 games del primo match, eppure qualcuno nutriva dubbi sulle sue possibilità di titolo dopo questo primo turno,e devo dire anche dopo il secondo turno, dicendo che poi la Cocciaretto non e poi così un test valido.
Vorrei farveli vedere quei quattro games e mostrarvi come si vede quando una giocatrice sfoggia un’altra categoria.
Ne bastano 4,per chi conosce il tennis femminile,e chi conosce il soggetto in questione.
Oggi , anche piu’ di altre volte , davvero micidiale .
Ma Svitolina vista finora potrebbe impensierirla .
Per lei , però , prima c’è da superare l’ostacolo ” bello alto ” Rybakina .
La Swiatek a parte il set perso al tiebreak al 2T ha rifilato alle sue avversarie:
un 6-3
due 6-2
due 6-1
un 6-0
Devastante!
Con tutto il rispetto per l’articolo ma ” .. fare i frutti” suona proprio male, non sarebbe meglio ” dare i suoi frutti”?
E lasciamo perdere gli sport motoristici, dove le donne praticamente non esistono, se non come belle statuine da mettere in vetrina durante le gare…
E’ un processo lento e faticoso, quello di equiparare il livello di attenzione del pubblico agli sport dove partecipano uomini e donne. E’ valido un po’ ovunque, dal calcio al basket, all’atletica, al ciclismo, etc… Forse solo il nuoto, la pallavolo e lo sci hanno un riconoscimento se non alla pari, perlomeno vicini. Il tennis, tutto sommato è messo anche piuttosto bene, visto che comunque l’attenzione c’è, seppur minoritaria…
Forse in Italia dove la cultura sportiva é molto scarsa ed interessano solo i risultati degli italiani o dei loro avversari… nel resto del mondo non é proprio così.
L’interesse per questa notizia evidenzia l’amore che circonda il tennis femminile e l’importanza dello stesso.
La Swiatek ha un corpo dalle proporzioni perfette, come Stefi Graf.
Altezza, peso, lunghezza e forza gambe, bacino stretto, spalle non da scaricatore di porto come Sabalenka.
Una macchina da tennis.
Unisce una tecnica perfetta con ogni fondamentale eseguito da manuale.
Mentalmente quando è in versione Robocop non tiene pietà di nessuno.