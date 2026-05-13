Roland Garros: La situazione aggiornata Md e qualificazioni
🎾 ROLAND GARROS
🇫🇷 ENTRY LIST UOMINI
MAIN DRAW & QUALIFICAZIONI • CLAY • DAL 18 MAGGIO
MAIN DRAW
Sinner 🇮🇹 (1) • Alcaraz 🇪🇸 (2) • Zverev 🇩🇪 (3) • Djokovic 🇷🇸 (4) • Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Shelton 🇺🇸 (6) • de Minaur 🇦🇺 (7) • Fritz 🇺🇸 (8) • Musetti 🇮🇹 (9) • Medvedev 🏳️ (10) • Bublik 🇰🇿 (11) • Ruud 🇳🇴 (12) • Lehecka 🇨🇿 (13) • Khachanov 🏳️ (14) • Rublev 🏳️ (15) • Cobolli 🇮🇹 (16) • Vacherot 🇲🇨 (17) • Paul 🇺🇸 (18) • F. Cerundolo 🇦🇷 (19) • Tiafoe 🇺🇸 (20) • Darderi 🇮🇹 (21) • Tien 🇺🇸 (22) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Norrie 🇬🇧 (24) • Mensik 🇨🇿 (25) • Rinderknech 🇫🇷 (26) • Rune 🇩🇰 (27) • Draper 🇬🇧 (28) • Etcheverry 🇦🇷 (29) • Fils 🇫🇷 (30) • Moutet 🇫🇷 (31) • Griekspoor 🇳🇱 (32) • Nakashima 🇺🇸 (33) • Humbert 🇫🇷 (34) • Fonseca 🇧🇷 (35) • Michelsen 🇺🇸 (36) • Diallo 🇨🇦 (37) • Munar 🇪🇸 (38) • Shapovalov 🇨🇦 (39) • Bergs 🇧🇪 (40) • Atmane 🇫🇷 (41) • Marozsan 🇭🇺 (42) • Korda 🇺🇸 (43) • Navone 🇦🇷 (44) • Tabilo 🇨🇱 (45) • Mannarino 🇫🇷 (46) • Machac 🇨🇿 (47) • Cilic 🇭🇷 (48) • van de Zandschulp 🇳🇱 (49) • Quinn 🇺🇸 (50) • Hanfmann 🇩🇪 (51) • Borges 🇵🇹 (52) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (53) • Fucsovics 🇭🇺 (54) • Jodar 🇪🇸 (55) • Altmaier 🇩🇪 (56) • Baez 🇦🇷 (57) • Kecmanovic 🇷🇸 (58) • Popyrin 🇦🇺 (59) • Buse 🇵🇪 (60) • Zhang 🇨🇳 (60*) PR • Burruchaga 🇦🇷 (61) • Brooksby 🇺🇸 (62) • Hurkacz 🇵🇱 (63) • Ugo Carabelli 🇦🇷 (64) • Collignon 🇧🇪 (65) • Sonego 🇮🇹 (66) • Tsitsipas 🇬🇷 (67) • Opelka 🇺🇸 (68) • J.M. Cerundolo 🇦🇷 (69) • Duckworth 🇦🇺 (70) • Cazaux 🇫🇷 (71) • Blockx 🇧🇪 (72) • Majchrzak 🇵🇱 (73) • Tirante 🇦🇷 (74) • Shevchenko 🇰🇿 (75) • Giron 🇺🇸 (76) • Royer 🇫🇷 (77) • Kopriva 🇨🇿 (78) • Bellucci 🇮🇹 (79) • Trungelliti 🇦🇷 (80) • Struff 🇩🇪 (81) • Dzumhur 🇧🇦 (82) • Garin 🇨🇱 (83) • Svajda 🇺🇸 (84) • Kokkinakis 🇦🇺 (84*) PR • Spizzirri 🇺🇸 (85) • Ofner 🇦🇹 (86) • Prizmic 🇭🇷 (87) • Medjedovic 🇷🇸 (88) • Vukic 🇦🇺 (89) • Halys 🇫🇷 (90) • Berrettini 🇮🇹 (91) • Comesana 🇦🇷 (92) • Bautista Agut 🇪🇸 (93) • Carreno Busta 🇪🇸 (94) • Muller 🇫🇷 (95) • Kypson 🇺🇸 (96) • Vallejo 🇵🇾 (97) • Fearnley 🇬🇧 (98) • Kovacevic 🇺🇸 (99) • Van Assche 🇫🇷 (100) • Landaluce 🇪🇸 (101) • Wu 🇨🇳 (102) • Hijikata 🇦🇺 (103) IN • Merida 🇪🇸 (104) IN • Arnaldi 🇮🇹 (105) IN • Bonzi 🇫🇷 (106) IN
ALTERNATES MAIN DRAW
1. Hijikata 🇦🇺 (103) IN • 2. Merida 🇪🇸 (104) IN • 3. Arnaldi 🇮🇹 (105) IN • 4. Bonzi 🇫🇷 (106) IN • 5. Wawrinka 🇨🇭 (107) • 6. de Jong 🇳🇱 (108) • 7. Walton 🇦🇺 (109) • 8. Shimabukuro 🇯🇵 (110) • 9. Misolic 🇦🇹 (111) • 10. Nava 🇺🇸 (112) • 11. Maestrelli 🇮🇹 (113) • 12. Droguet 🇫🇷 (114) • 13. Schoolkate 🇦🇺 (115) • 14. Gaston 🇫🇷 (116) • 15. Choinski 🇬🇧 (117)
QUALIFICAZIONI MASCHILI
Merida 🇪🇸 (102) • Arnaldi 🇮🇹 (103) • Bonzi 🇫🇷 (104) • Molcan 🇸🇰 (107) • Shimabukuro 🇯🇵 (108) • de Jong 🇳🇱 (109) • Misolic 🇦🇹 (111) • Maestrelli 🇮🇹 (112) • Droguet 🇫🇷 (113) • Schoolkate 🇦🇺 (114) • Gaston 🇫🇷 (115) • Nava 🇺🇸 (116) • Walton 🇦🇺 (117) • Rocha 🇵🇹 (118) • Choinski 🇬🇧 (119) • Basilashvili 🇬🇪 (120) • Virtanen 🇫🇮 (121) • Wong 🇭🇰 (122) • Barrios Vera 🇨🇱 (123) • Gaubas 🇱🇹 (124) • McDonald 🇺🇸 (125) • Damm 🇺🇸 (126) • Svrcina 🇨🇿 (127) • Mochizuki 🇯🇵 (128) • Riedi 🇨🇭 (129) • Pellegrino 🇮🇹 (130) • Taberner 🇪🇸 (131) • Dellien 🇧🇴 (132) • Martinez 🇪🇸 (133) • Sweeny 🇦🇺 (134) • Pinnington Jones 🇬🇧 (135) • Faria 🇵🇹 (136) • Dimitrov 🇧🇬 (137) • Lajovic 🇷🇸 (138) • Gea 🇫🇷 (139) • Budkov Kjaer 🇳🇴 (140) • Travaglia 🇮🇹 (141) • Nardi 🇮🇹 (142) • O’Connell 🇦🇺 (143) • Echargui 🇹🇳 (144) • Llamas Ruiz 🇪🇸 (145) • Bolt 🇦🇺 (147) • Piros 🇭🇺 (148) • Passaro 🇮🇹 (149) • Gojo 🇭🇷 (150) • Jacquet 🇫🇷 (151) • Mejia 🇨🇴 (152) • Harris 🇬🇧 (153) • Zheng 🇺🇸 (154) • Lloyd Harris 🇿🇦 (155) • Jarry 🇨🇱 (156) • Bu 🇨🇳 (157) • Draxl 🇨🇦 (158) • Sakamoto 🇯🇵 (159) • Fery 🇬🇧 (161) • Rodionov 🇦🇹 (162) • Meligeni Alves 🇧🇷 (162) PR • Samuel 🇬🇧 (163) • Lajal 🇪🇪 (164) • Zeppieri 🇮🇹 (165) • Blanchet 🇫🇷 (166) • Tabur 🇫🇷 (167) • Tseng 🇹🇼 (168) • Moller 🇩🇰 (169) • Barrena 🇦🇷 (170) • Rodesch 🇱🇺 (171) • Schwaerzler 🇦🇹 (172) • Coria 🇦🇷 (172) PR • Kym 🇨🇭 (173) • Nishioka 🇯🇵 (174) • Ymer 🇸🇪 (175) • Safiullin 🏳️ (176) • Basavareddy 🇺🇸 (177) • Glinka 🇪🇪 (178) • Chidekh 🇫🇷 (179) • Prado Angelo 🇧🇴 (180) • Diaz Acosta 🇦🇷 (181) • Kolar 🇨🇿 (182) • Mayot 🇫🇷 (183) • Bueno 🇵🇪 (184) • Holmgren 🇩🇰 (185) • Moreno De Alboran 🇺🇸 (185) PR • Gomez 🇦🇷 (187) • Cecchinato 🇮🇹 (188) • Mikrut 🇭🇷 (189) • Smith 🇺🇸 (190) • Sachko 🇺🇦 (191) • Tomic 🇦🇺 (192) • Den Ouden 🇳🇱 (193) • Gigante 🇮🇹 (194) • Neumayer 🇦🇹 (195) • Reis Da Silva 🇧🇷 (196) • Clarke 🇬🇧 (197) • Skatov 🇰🇿 (198) • Olivieri 🇦🇷 (199) • Galarneau 🇨🇦 (201) • Evans 🇬🇧 (202) • Noguchi 🇯🇵 (203) • Carballes Baena 🇪🇸 (204) • Cina 🇮🇹 (205) • Dodig 🇭🇷 (206) • Ficovich 🇦🇷 (207) • Bailly 🇧🇪 (208) • Giustino 🇮🇹 (209) • Grenier 🇫🇷 (210) • Heide 🇧🇷 (211) • Bertola 🇨🇭 (212) • Sun 🇨🇳 (213) • Sakellaridis 🇬🇷 (214) • Midon 🇦🇷 (215) • Added 🇫🇷 (216) • Andrade 🇪🇨 (217) • Hsu 🇹🇼 (218) • Zhou 🇨🇳 (219) • Pavlovic 🇫🇷 (220) • Broady 🇬🇧 (221) • Boscardin Dias 🇧🇷 (222) • Crawford 🇬🇧 (223) • Wendelken 🇬🇧 (224) • Herbert 🇫🇷 (225) IN • Guillen Meza 🇪🇨 (226) IN • Simakin 🏳️ (227) IN • Dougaz 🇹🇳 (227) PR IN • Gentzsch 🇩🇪 (228) IN • Coppejans 🇧🇪 (229) IN • McCabe 🇦🇺 (230) IN • Gill 🇬🇧 (231) IN • Cadenasso 🇮🇹 (232) IN • Houkes 🇳🇱 (233) IN • Ferreira Silva 🇵🇹 (234) IN
ALTERNATES QUALIFICAZIONI MASCHILI
1. Herbert 🇫🇷 (225) IN • 2. Guillen Meza 🇪🇨 (226) IN • 3. Simakin 🏳️ (227) IN • 4. Dougaz 🇹🇳 (227) PR IN • 5. Gentzsch 🇩🇪 (228) IN • 6. Coppejans 🇧🇪 (229) IN • 7. McCabe 🇦🇺 (230) IN • 8. Gill 🇬🇧 (231) IN • 9. Cadenasso 🇮🇹 (232) IN • 10. Houkes 🇳🇱 (233) IN • 11. Ferreira Silva 🇵🇹 (234) IN • 12. Broom 🇬🇧 (235) • 13. Seyboth Wild 🇧🇷 (238) • 14. Fatic 🇧🇦 (239) • 15. Moro Canas 🇪🇸 (240) • 16. Uchida 🇯🇵 (241) • 17. Watanuki 🇯🇵 (242) • 18. Napolitano 🇮🇹 (243) • 19. Blanch 🇺🇸 (244) • 20. Onclin 🇧🇪 (246)
🇮🇹 Giocatori italiani evidenziati in verde
IN = entrato dalla lista alternates
Sbarra rossa = cancellato dalla entry list
PR/SR = protected/special ranking
Roland Garros 2026 • Uomini • Main Draw & Qualificazioni • Clay
🎾 ROLAND GARROS
🇫🇷 ENTRY LIST DONNE
MAIN DRAW & QUALIFICAZIONI • CLAY • DAL 18 MAGGIO
MAIN DRAW
Sabalenka 🏳️ (1) • Rybakina 🇰🇿 (2) • Gauff 🇺🇸 (3) • Swiatek 🇵🇱 (4) • Pegula 🇺🇸 (5) • Anisimova 🇺🇸 (6) • Svitolina 🇺🇦 (7) • Paolini 🇮🇹 (8) • Andreeva 🏳️ (9) • Mboko 🇨🇦 (10) • Bencic 🇨🇭 (11) • Muchova 🇨🇿 (12) • Alexandrova 🏳️ (13) • Noskova 🇨🇿 (14) • Osaka 🇯🇵 (15) • Jovic 🇺🇸 (16) • Keys 🇺🇸 (17) • Tauson 🇩🇰 (18) • Shnaider 🏳️ (19) • Mertens 🇧🇪 (20) • Samsonova 🏳️ (21) • Ostapenko 🇱🇻 (22) • Kalinskaya 🏳️ (23) • Bouzkova 🇨🇿 (24) • Fernandez 🇨🇦 (25) • Cirstea 🇷🇴 (26) • Navarro 🇺🇸 (27) • Kostyuk 🇺🇦 (28) • Raducanu 🇬🇧 (29) • Joint 🇦🇺 (30) • Bucsa 🇪🇸 (31) • Wang Xinyu 🇨🇳 (32) • Cristian 🇷🇴 (33) • Bejlek 🇨🇿 (34) • Baptiste 🇺🇸 (35) • Li 🇺🇸 (36) • Zheng 🇨🇳 (37) • Sakkari 🇬🇷 (38) • Frech 🇵🇱 (39) • Tjen 🇮🇩 (40) • Cocciaretto 🇮🇹 (41) • Siniakova 🇨🇿 (42) • Stearns 🇺🇸 (43) • Boisson 🇫🇷 (44) • Eala 🇵🇭 (45) • Vondrousova 🇨🇿 (46) • Bouzas Maneiro 🇪🇸 (47) • Kessler 🇺🇸 (48) • Yastremska 🇺🇦 (49) • Valentova 🇨🇿 (50) • Siegemund 🇩🇪 (51) • Krejcikova 🇨🇿 (52) • Starodubtseva 🇺🇦 (53) • Potapova 🇦🇹 (54) • Kartal 🇬🇧 (55) • Linette 🇵🇱 (56) • Gibson 🇦🇺 (57) • Ruzic 🇭🇷 (58) • Jacquemot 🇫🇷 (60) • Ruse 🇷🇴 (61) • Kudermetova 🏳️ (62) • Maria 🇩🇪 (63) • Boulter 🇬🇧 (64) • Bondar 🇭🇺 (65) • Zhang 🇨🇳 (66) • Vekic 🇭🇷 (67) • Kenin 🇺🇸 (68) • Haddad Maia 🇧🇷 (69) • Oliynykova 🇺🇦 (70) • McNally 🇺🇸 (71) • Kasatkina 🇦🇺 (72) • Udvardy 🇭🇺 (73) • Rakhimova 🇺🇿 (74) • Selekhmeteva 🏳️ (75) • Zakharova 🏳️ (76) • Putintseva 🇰🇿 (77) • Lys 🇩🇪 (78) • Sonmez 🇹🇷 (79) • Marcinko 🇭🇷 (80) • Golubic 🇨🇭 (81) • Birrell 🇦🇺 (82) • Osorio 🇨🇴 (83) • Zarazua 🇲🇽 (84) • Tomljanovic 🇦🇺 (85) • Sorribes Tormo 🇪🇸 (85*) SR • Uchijima 🇯🇵 (86) • Seidel 🇩🇪 (87) • Arango 🇨🇴 (88) • Volynets 🇺🇸 (89) • Teichmann 🇨🇭 (89*) SR • Sierra 🇦🇷 (90) • Blinkova 🏳️ (91) • Waltert 🇨🇭 (92) • Galfi 🇭🇺 (93) • Townsend 🇺🇸 (94) • Parks 🇺🇸 (95) • Kovinic 🇲🇪 (95*) SR • Bartunkova 🇨🇿 (96) • Kalinina 🇺🇦 (96*) SR • Tagger 🇦🇹 (97) • Vandewinkel 🇧🇪 (98) • Grabher 🇦🇹 (99) • Parry 🇫🇷 (100) • Snigur 🇺🇦 (101)
ALTERNATES MAIN DRAW
1. Korpatsch 🇩🇪 (102) • 2. Jones 🇬🇧 (103) • 3. Erjavec 🇸🇮 (104) • 4. Sherif 🇪🇬 (105) • 5. Badosa 🇪🇸 (106)
QUALIFICAZIONI FEMMINILI
Erjavec 🇸🇮 (96) • Jones 🇬🇧 (102) • Badosa 🇪🇸 (103) • Kraus 🇦🇹 (104) • Juvan 🇸🇮 (105) • Sun 🇳🇿 (106) • Krueger 🇺🇸 (108) • Sasnovich 🏳️ (109) • Yuan 🇨🇳 (111) • Dodin 🇫🇷 (111) SR • Semenistaja 🇱🇻 (112) • Tararudee 🇹🇭 (113) • Vidmanova 🇨🇿 (114) • Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (115) • Pavlyuchenkova 🏳️ (116) • Chwalinska 🇵🇱 (118) • Sherif 🇪🇬 (119) • Salkova 🇨🇿 (120) • Korneeva 🏳️ (121) • Sramkova 🇸🇰 (122) • Lamens 🇳🇱 (123) • Masarova 🇨🇭 (124) • Stakusic 🇨🇦 (125) • Jeanjean 🇫🇷 (126) • Andreescu 🇨🇦 (127) • Trevisan 🇮🇹 (127) SR • Zidansek 🇸🇮 (128) • Charaeva 🏳️ (129) • Stephens 🇺🇸 (129) SR • Sakatsume 🇯🇵 (132) • E. Jones 🇦🇺 (133) • Kalieva 🇺🇸 (134) • Zhu 🇨🇳 (135) • Hon 🇦🇺 (136) • Montgomery 🇺🇸 (136) SR • Kudermetova 🇺🇿 (137) • Inglis 🇦🇺 (138) • Dolehide 🇺🇸 (139) • Quevedo 🇪🇸 (140) • Garland 🇹🇼 (141) • Radivojevic 🇷🇸 (142) • Stefanini 🇮🇹 (143) • Minnen 🇧🇪 (144) • Rus 🇳🇱 (145) • Lazaro Garcia 🇪🇸 (146) • Podrez 🇺🇦 (147) • Preston 🇦🇺 (148) • Pigato 🇮🇹 (149) • Fruhvirtova 🇨🇿 (150) • Costoulas 🇧🇪 (151) • Day 🇺🇸 (152) • Brancaccio 🇮🇹 (153) • Timofeeva 🇺🇿 (154) • Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 (155) • Tomova 🇧🇬 (156) • Lepchenko 🇺🇸 (157) • Prozorova 🏳️ (158) • Koevermans 🇳🇱 (159) • Klimovicova 🇵🇱 (160) • Stoiana 🇺🇸 (161) • Papamichail 🇬🇷 (162) • Kawa 🇵🇱 (163) • Kostovic 🇷🇸 (164) • Iatcenko 🏳️ (165) • Bronzetti 🇮🇹 (166) • Romero Gormaz 🇪🇸 (167) • Lee 🇺🇸 (168) • Ortenzi 🇦🇷 (169) • Wang Xiyu 🇨🇳 (170) • Samson 🇨🇿 (171) • Dart 🇬🇧 (172) • Guo 🇨🇳 (173) • Shymanovich 🏳️ (174) • Ma 🇨🇳 (175) • Mandlik 🇺🇸 (176) • Barthel 🇩🇪 (177) • Monnet 🇫🇷 (178) • Gorgodze 🇬🇪 (179) • Osuigwe 🇺🇸 (180) • Maristany Zuleta de Reales 🇪🇸 (181) • Begu 🇷🇴 (182) • Bassols Ribera 🇪🇸 (183) • Hibino 🇯🇵 (184) • Gasanova 🏳️ (185) • Giovannini 🇦🇷 (187) • Jorge 🇵🇹 (188) • Vandromme 🇧🇪 (189) • Gjorcheska 🇲🇰 (190) • Brace 🇨🇦 (192) • Noha Akugue 🇩🇪 (193) • You 🇨🇳 (194) • Ponchet 🇫🇷 (196) • Pliskova 🇨🇿 (197) • Carle 🇦🇷 (198) • Mladenovic 🇫🇷 (198) SR • Crawley 🇺🇸 (199) • Rame 🇫🇷 (200) • Hunter 🇦🇺 (201) • Cross 🇨🇦 (202) • Tan 🇫🇷 (203) • Gadecki 🇦🇺 (204) • Ku 🇰🇷 (205) • Riera 🇦🇷 (206) • Friedsam 🇩🇪 (207) • Naef 🇨🇭 (209) • Ito 🇯🇵 (210) • Bulgaru 🇷🇴 (211) • Knutson 🇨🇿 (212) • Bandecchi 🇨🇭 (213) • Liu 🇺🇸 (214) • Hontama 🇯🇵 (215) • Chirico 🇺🇸 (216) • Zhao 🇨🇦 (216) SR • Pigossi 🇧🇷 (217) • Hruncakova 🇸🇰 (218) • Sanchez 🇲🇽 (219) • Havlickova 🇨🇿 (220) • Burillo 🇪🇸 (221) • Tubello 🇫🇷 (221) SR • Von Deichmann 🇱🇮 (222) IN • Falei 🏳️ (223) IN • Sebov 🇨🇦 (224) IN • Siskova 🇨🇿 (225) IN • Guerrero Alvarez 🇪🇸 (228) IN • Pridankina 🏳️ (229) IN • Gao 🇨🇳 (230) IN • Belgraver 🇫🇷 (231) IN
ALTERNATES QUALIFICAZIONI FEMMINILI
1. Von Deichmann 🇱🇮 (222) IN • 2. Brady 🇺🇸 (222) SR • 3. Falei 🏳️ (223) IN • 4. Sebov 🇨🇦 (224) IN • 5. Siskova 🇨🇿 (225) IN • 6. Guerrero Alvarez 🇪🇸 (228) IN • 7. Pridankina 🏳️ (229) IN • 8. Gao 🇨🇳 (230) IN • 9. Belgraver 🇫🇷 (231) IN • 10. Avdeeva 🏳️ (232) • 11. Yaneva 🇧🇬 (233) • 12. Akli 🇺🇸 (234) • 13. Jorge 🇵🇹 (235) • 14. Zavatska 🇺🇦 (237) • 15. Inoue 🇺🇸 (238) • 16. Thandi 🇮🇳 (238) SR • 17. Urhobo 🇺🇸 (239) • 18. Mrdeza 🇭🇷 (239) SR • 19. Shubladze 🏳️ (240) • 20. Mintegi Del Olmo 🇪🇸 (241)
🇮🇹 Giocatori e giocatrici italiani evidenziati in verde
IN = entrato/a dalla lista alternates
Sbarra rossa = cancellato/a dalla entry list
PR/SR = protected/special ranking
Roland Garros 2026 • Uomini e Donne • Main Draw & Qualificazioni • Clay
Secondo me, meglio se fa le Q da tds, viene da 9 sconfitte consecutive, temo che se entrasse direttamente nel MD subirebbe la decima….
la vedo molto dura, non vedo nella lista tanti che potrebbero essere in dubbio, anzi, quasi nessuno. a meno di grossi infortuni nei tornei della prossima settimana.
Romanticamente mi piacerebbe che Giustino riuscisse a fare l’impresa di qualificarsi. E spero che Cadenasso faccia la sorpresa. Mentre a questo punto da Pellegrino mi aspetto che si qualifichi. Gioca troppo bene su terra in questo momento. Deve sfruttare questa gran forma.
Ah ma non dovevano boiccottare tutti così la finale è Fonseca/Jodar per fare il crack?
Matteo Arnaldi nella foto ha un bel seno. (oops, scusate; poi in realtà non è così)
Faccio notare una curiosità: in questo momento le teste di serie dalla n. 25 alla n. 32, che incontrano le prime 8 al terzo turno, sono molto pericolose: Etcheverry, Cerundolo, Paul, Fonseca, Jodar….
C’è speranza per il Maestro in MD. Non tanta a dire la verità, ma ….
credo proprio di si, questa è l’entry list. la lista delle teste di serie verrà fatta forse dopo la fine di roma.
Ma Jodar non è testa di serie ???
Altri si ritireranno presumo
10 maschi nelle quali!
Gigante sta allenandosi? Mi spiace molto che sia stato malato!
Godo per cadenasso.se lo merita
in effetti sino ad un mese fa non aveva combinato granchè…speriamo per Wimbledon
ok mi dispiace per Passaro e gli altri, buona notizia per Gianluca, che sino a 3 anni fa neppure si sognava di arrivare li….
Tyra non la vedi perché purtroppo l’entry list per le qualificazioni è uscita prima dell’aggiornamento del ranking post Madrid, quando lei era 262, di fatto come alternates c’è, ma è impossibile che entri
nella lista figurano ancora, come PR, coria e moreno de alboran, che non giocano da tempo, chissà se ci saranno.
si. sul sito ufficiale del roland garros sono stati tolti dalla lista delle quali passaro, nishioka e meligeni alves.
qui non è aggiornato ma sono dentro anche i due dopo cadenasso.
napolitano risulta fuori di 7 posti.
al posto di chi?
Ieri l’amico Brunodalla parlava di probabile ritiro di Passaro e temo che anche Zeppieri e Gigante non riescano ad esserci…
vedo che la Grant non è neppure fra gli alternativi nelle Q, probabilmente aveva rinunciato in partenza
è entrato cadenasso!
Cadenasso è già dentro, come avevo preventivato.
Delle speranze anche per Napolitano, ma non tantissime.