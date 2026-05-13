Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 13 Maggio 2026

Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12
Masters 1000 Roma – terra
QF Jodar – Darderi Non prima 20:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Goransson /King – Bolelli /Vavassori 3° inc. ore 13:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Tunis – terra
R16 Schwaerzler – Cina Inizio 11:00
ATP Tunis
Joel Schwaerzler [3]
4
1
Federico Cina
6
6
Vincitore: Cina
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Schwaerzler
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-4 → 1-4
F. Cina
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
F. Cina
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-1 → 0-2
J. Schwaerzler
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
df
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
J. Schwaerzler
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
4-4 → 4-5
F. Cina
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-3 → 4-4
J. Schwaerzler
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
F. Cina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Cina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Schwaerzler
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Cina
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
J. Schwaerzler
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
R16 Agostini /Ribero – Jans /Mansouri 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Agamenone /Ricca – Clarke /Jones 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 175 Valencia – terra
R32 Berrettini – Daniel Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Ugo Carabelli /Vallejo – Brancaccio /Lopez Montagud 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Parma 125 – terra
2T Bronzetti – Osorio 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
2T Urgesi – Golubic ore 15:00
Il match deve ancora iniziare
QF Lombardini /Urgesi – Brooks /Lechemia 4 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
Netta vittoria di Ciná contro Schwaerzler. L’austriaco è un 2006 in ascesa nel ranking, quinto nella race next gen, quindi una vittoria niente affatto scontata e frutto di una prestazione autorevole del nostro, aiutato anche da una prima di servizio che comincia a diventare più pesante.
Bravo Cinà, finalmente una vittoria convincente contro un giovane teoricamente più forte su questa superficie e più avanti di lui in classifica
6-4 6-1, pensa se sapesse anche giocare a tennis 😀
Che dici, maestro federale, gli consigliamo di dedicarsi al canottaggio?
O.T uscite entry list dei 250 di Stoccarda e s’Hertogenbosch, il Magnifico non c’è
Cinà non riesce proprio a far male con il dritto, rema e basta.
Se ho fatto bene i conti, la classifica di lunedì prossimo determinerà le EL di Wimbledon. Quindi Valencia é decisivo per Berretto, attualmente 105 nella live, per evitare le quali del “suo” torneo
rivincita per urgesi con golubic
Pallino e Berretto forza e coraggio!!!
Luli andiamo a prenderci la finale derby in due mosse!!! Oggi la prima!!!