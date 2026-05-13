Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 13 Maggio 2026

13/05/2026 07:55 9 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12

ITA Masters 1000 Roma – terra
QF Jodar ESP – Darderi ITA Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Goransson SWE/King USA – Bolelli ITA/Vavassori ITA 3° inc. ore 13:00

Il match deve ancora iniziare




TUN CH 75 Tunis – terra
R16 Schwaerzler AUT – Cina ITA Inizio 11:00

ATP Tunis
Joel Schwaerzler [3]
4
1
Federico Cina
6
6
Vincitore: Cina
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R16 Agostini ITA/Ribero ARG – Jans NED/Mansouri TUN 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Agamenone ITA/Ricca ITA – Clarke GBR/Jones GBR 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




ESP CH 175 Valencia – terra
R32 Berrettini ITA – Daniel JPN Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Ugo Carabelli ARG/Vallejo PAR – Brancaccio ITA/Lopez Montagud ESP 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA Parma 125 – terra
2T Bronzetti ITA – Osorio COL 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

2T Urgesi ITA – Golubic SUI ore 15:00

Il match deve ancora iniziare

QF Lombardini ITA/Urgesi ITA – Brooks GBR/Lechemia FRA 4 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Leftwing13 13-05-2026 12:34

Netta vittoria di Ciná contro Schwaerzler. L’austriaco è un 2006 in ascesa nel ranking, quinto nella race next gen, quindi una vittoria niente affatto scontata e frutto di una prestazione autorevole del nostro, aiutato anche da una prima di servizio che comincia a diventare più pesante.

 9
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Il GUEst 13-05-2026 12:33

Bravo Cinà, finalmente una vittoria convincente contro un giovane teoricamente più forte su questa superficie e più avanti di lui in classifica

 8
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tomasol 13-05-2026 12:32

Scritto da Bergamasco
Cinà non riesce proprio a far male con il dritto, rema e basta.

6-4 6-1, pensa se sapesse anche giocare a tennis 😀

 7
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Lo Scriba 13-05-2026 12:26

Scritto da Bergamasco
Cinà non riesce proprio a far male con il dritto, rema e basta.

Che dici, maestro federale, gli consigliamo di dedicarsi al canottaggio?

 6
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Il GUEst 13-05-2026 12:03

O.T uscite entry list dei 250 di Stoccarda e s’Hertogenbosch, il Magnifico non c’è

 5
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Bergamasco (Guest) 13-05-2026 11:27

Cinà non riesce proprio a far male con il dritto, rema e basta.

 4
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-1: Billy74, Leftwing13, tomasol
Bagel 13-05-2026 09:40

Se ho fatto bene i conti, la classifica di lunedì prossimo determinerà le EL di Wimbledon. Quindi Valencia é decisivo per Berretto, attualmente 105 nella live, per evitare le quali del “suo” torneo

 3
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+1: Marco M.
Giallo Naso (Guest) 13-05-2026 09:04

rivincita per urgesi con golubic

 2
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Detuqueridapresencia 13-05-2026 08:26

Pallino e Berretto forza e coraggio!!!
Luli andiamo a prenderci la finale derby in due mosse!!! Oggi la prima!!!

 1
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+1: Marco M.