Roland Garros 2026, assegnate le wild card Md e Qualificazioni: Monfils e Wawrinka nel tabellone principale

A meno di due settimane dall’inizio del Roland Garros 2026, l’organizzazione dello Slam parigino ha ufficializzato le wild card per i tabelloni principali maschile e femminile, oltre agli inviti per le qualificazioni.

Nel tabellone maschile spiccano due nomi di grande richiamo: Gael Monfils e Stan Wawrinka. Per il francese sarà un nuovo bagno di folla davanti al pubblico di casa, mentre lo svizzero, campione a Parigi nel 2015, avrà l’occasione di tornare ancora una volta sulla terra battuta del Bois de Boulogne.

Gli altri inviti per il main draw maschile sono stati assegnati a Moise Kouamé, Nishesh Basavareddy, Titouan Droguet, Arthur Géa, Hugo Gaston e Adam Walton.

Nel tabellone femminile, invece, le wild card sono andate a Clara Burel, Ksenia Efremova, Fiona Ferro, Leolia Jeanjean, Emerson Jones, Sarah Rakotomanga, Alice Tubello e Akasha Urhobo.

Definiti anche gli inviti per le qualificazioni. Nel maschile ci saranno diversi giocatori francesi, oltre al belga David Goffin: Florent Bax, Robin Bertrand, Sean Cuenin, Thomas Faurel, Antoine Ghibaudo, Sascha Gueymard Wayenburg, Calvin Hemery e Daniel Jade.

Nel tabellone di qualificazione femminile spazio invece a Eleejah Inisan, Selena Janicijevic, Tahlia Kokkinis, Manon Leonard, Kristina Mladenovic, Amandine Monnot, Daphnee Mpetshi Perricard, Chloe Paquet e Margaux Rouvroy.

Roland Garros 2026 – Wild Card Main Draw

Maschile

Nishesh Basavareddy (USTA)

Titouan Droguet

Hugo Gaston

Arthur Géa

Moise Kouamé

Gael Monfils

Adam Walton (TA)

Stan Wawrinka

Femminile

Clara Burel

Ksenia Efremova

Fiona Ferro

Leolia Jeanjean

Emerson Jones (TA)

Sarah Rakotomanga

Alice Tubello

Akasha Urhobo (USTA)

Roland Garros 2026 – Wild Card Qualificazioni

Maschile

Florent Bax

Robin Bertrand

Sean Cuenin

Thomas Faurel

Antoine Ghibaudo

David Goffin

Sascha Gueymard Wayenburg

Calvin Hemery

Daniel Jade

Femminile

Eleejah Inisan

Selena Janicijevic

Tahlia Kokkinis (TA)

Manon Leonard

Kristina Mladenovic

Amandine Monnot

Daphnee Mpetshi Perricard

Chloe Paquet

Margaux Rouvroy





Francesco Paolo Villarico