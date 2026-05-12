Roland Garros 2026, assegnate le wild card Md e Qualificazioni: Monfils e Wawrinka nel tabellone principale
A meno di due settimane dall’inizio del Roland Garros 2026, l’organizzazione dello Slam parigino ha ufficializzato le wild card per i tabelloni principali maschile e femminile, oltre agli inviti per le qualificazioni.
Nel tabellone maschile spiccano due nomi di grande richiamo: Gael Monfils e Stan Wawrinka. Per il francese sarà un nuovo bagno di folla davanti al pubblico di casa, mentre lo svizzero, campione a Parigi nel 2015, avrà l’occasione di tornare ancora una volta sulla terra battuta del Bois de Boulogne.
Gli altri inviti per il main draw maschile sono stati assegnati a Moise Kouamé, Nishesh Basavareddy, Titouan Droguet, Arthur Géa, Hugo Gaston e Adam Walton.
Nel tabellone femminile, invece, le wild card sono andate a Clara Burel, Ksenia Efremova, Fiona Ferro, Leolia Jeanjean, Emerson Jones, Sarah Rakotomanga, Alice Tubello e Akasha Urhobo.
Definiti anche gli inviti per le qualificazioni. Nel maschile ci saranno diversi giocatori francesi, oltre al belga David Goffin: Florent Bax, Robin Bertrand, Sean Cuenin, Thomas Faurel, Antoine Ghibaudo, Sascha Gueymard Wayenburg, Calvin Hemery e Daniel Jade.
Nel tabellone di qualificazione femminile spazio invece a Eleejah Inisan, Selena Janicijevic, Tahlia Kokkinis, Manon Leonard, Kristina Mladenovic, Amandine Monnot, Daphnee Mpetshi Perricard, Chloe Paquet e Margaux Rouvroy.
Roland Garros 2026 – Wild Card Main Draw
Maschile
Nishesh Basavareddy (USTA)
Titouan Droguet
Hugo Gaston
Arthur Géa
Moise Kouamé
Gael Monfils
Adam Walton (TA)
Stan Wawrinka
Femminile
Clara Burel
Ksenia Efremova
Fiona Ferro
Leolia Jeanjean
Emerson Jones (TA)
Sarah Rakotomanga
Alice Tubello
Akasha Urhobo (USTA)
Roland Garros 2026 – Wild Card Qualificazioni
Maschile
Florent Bax
Robin Bertrand
Sean Cuenin
Thomas Faurel
Antoine Ghibaudo
David Goffin
Sascha Gueymard Wayenburg
Calvin Hemery
Daniel Jade
Femminile
Eleejah Inisan
Selena Janicijevic
Tahlia Kokkinis (TA)
Manon Leonard
Kristina Mladenovic
Amandine Monnot
Daphnee Mpetshi Perricard
Chloe Paquet
Margaux Rouvroy
Francesco Paolo Villarico
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
1 commento
Mi aspetto il solito che dirà:”Vedete che in Francia le danno ad altri paesi”. Ovviamente perchè c’è un accordo fra le federazioni francese, statunitense ed australiana di wc nei rispettivi slams. Per quanto riguarda Wawrinka è quasi certo che entrerà direttamnete nel tabellone, dal momento che è il primo alternate, e comunque, avendone ricevute una quarantina negli ultimi due anni, una più una meno cosa volete che sia…