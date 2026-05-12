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Roland Garros 2026, assegnate le wild card Md e Qualificazioni: Monfils e Wawrinka nel tabellone principale

12/05/2026 09:11 1 commento
Gael Monfils nella foto - Foto Getty Images
Gael Monfils nella foto - Foto Getty Images

A meno di due settimane dall’inizio del Roland Garros 2026, l’organizzazione dello Slam parigino ha ufficializzato le wild card per i tabelloni principali maschile e femminile, oltre agli inviti per le qualificazioni.

Nel tabellone maschile spiccano due nomi di grande richiamo: Gael Monfils e Stan Wawrinka. Per il francese sarà un nuovo bagno di folla davanti al pubblico di casa, mentre lo svizzero, campione a Parigi nel 2015, avrà l’occasione di tornare ancora una volta sulla terra battuta del Bois de Boulogne.

Gli altri inviti per il main draw maschile sono stati assegnati a Moise Kouamé, Nishesh Basavareddy, Titouan Droguet, Arthur Géa, Hugo Gaston e Adam Walton.

Nel tabellone femminile, invece, le wild card sono andate a Clara Burel, Ksenia Efremova, Fiona Ferro, Leolia Jeanjean, Emerson Jones, Sarah Rakotomanga, Alice Tubello e Akasha Urhobo.

Definiti anche gli inviti per le qualificazioni. Nel maschile ci saranno diversi giocatori francesi, oltre al belga David Goffin: Florent Bax, Robin Bertrand, Sean Cuenin, Thomas Faurel, Antoine Ghibaudo, Sascha Gueymard Wayenburg, Calvin Hemery e Daniel Jade.

Nel tabellone di qualificazione femminile spazio invece a Eleejah Inisan, Selena Janicijevic, Tahlia Kokkinis, Manon Leonard, Kristina Mladenovic, Amandine Monnot, Daphnee Mpetshi Perricard, Chloe Paquet e Margaux Rouvroy.

Roland Garros 2026 – Wild Card Main Draw

Maschile
Nishesh Basavareddy USA (USTA)
Titouan Droguet FRA
Hugo Gaston FRA
Arthur Géa FRA
Moise Kouamé FRA
Gael Monfils FRA
Adam Walton AUS (TA)
Stan Wawrinka SUI

Femminile
Clara Burel FRA
Ksenia Efremova FRA
Fiona Ferro FRA
Leolia Jeanjean FRA
Emerson Jones AUS (TA)
Sarah Rakotomanga FRA
Alice Tubello FRA
Akasha Urhobo USA (USTA)

Roland Garros 2026 – Wild Card Qualificazioni

Maschile
Florent Bax FRA
Robin Bertrand FRA
Sean Cuenin FRA
Thomas Faurel FRA
Antoine Ghibaudo FRA
David Goffin BEL
Sascha Gueymard Wayenburg FRA
Calvin Hemery FRA
Daniel Jade FRA

Femminile
Eleejah Inisan FRA
Selena Janicijevic FRA
Tahlia Kokkinis AUS (TA)
Manon Leonard FRA
Kristina Mladenovic FRA
Amandine Monnot FRA
Daphnee Mpetshi Perricard FRA
Chloe Paquet FRA
Margaux Rouvroy FRA



Francesco Paolo Villarico

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1 commento

walden 12-05-2026 09:31

Mi aspetto il solito che dirà:”Vedete che in Francia le danno ad altri paesi”. Ovviamente perchè c’è un accordo fra le federazioni francese, statunitense ed australiana di wc nei rispettivi slams. Per quanto riguarda Wawrinka è quasi certo che entrerà direttamnete nel tabellone, dal momento che è il primo alternate, e comunque, avendone ricevute una quarantina negli ultimi due anni, una più una meno cosa volete che sia…

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