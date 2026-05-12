Sinner non si ferma più: 30 vittorie consecutive nei Masters 1000

Jannik Sinner continua a riscrivere i confini della sua stagione. Con il successo su Alexei Popyrin agli Internazionali d’Italia 2026, il numero uno italiano ha raggiunto quota 30 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, una striscia impressionante che certifica una superiorità ormai estesa a ogni superficie e a ogni contesto tecnico.

La serie è cominciata al Masters 1000 di Parigi 2025, dal secondo turno, e da allora Sinner non ha più conosciuto la sconfitta in questa categoria. Un percorso costruito con continuità, lucidità e una capacità sempre più evidente di adattarsi ad avversari molto diversi tra loro: grandi battitori, regolaristi, specialisti della terra, giovani emergenti e campioni affermati.

A Parigi il cammino era iniziato con le vittorie su Bergs, Cerundolo, Shelton, Zverev e Auger-Aliassime. Poi è arrivata la doppietta americana: a Indian Wells Sinner ha superato Svrcina, Shapovalov, Fonseca, Tien, ancora Zverev e Medvedev; a Miami ha aggiunto alla lista Dzumhur, Moutet, Michelsen, Tiafoe, di nuovo Zverev e Lehecka.

La striscia non si è interrotta nemmeno con l’arrivo della terra battuta, superficie sulla quale Sinner ha compiuto un ulteriore salto di qualità. A Montecarlo ha battuto Humbert, Machac, Auger-Aliassime, Zverev e Alcaraz, confermando di poter dominare anche nei tornei più complessi dal punto di vista fisico e tattico. A Madrid sono arrivati altri sei successi, contro Bonzi, Moller, Norrie, Jodar, Fils e ancora una volta Zverev.

Ora Roma ha aggiornato ulteriormente il conteggio. Prima la vittoria su Ofner, poi quella su Popyrin, che ha portato il totale a 30 successi consecutivi nei Masters 1000. Un numero che racconta non soltanto la forza tecnica di Sinner, ma anche la sua straordinaria continuità mentale: torneo dopo torneo, il rendimento resta altissimo, senza cali evidenti e con una capacità sempre più marcata di gestire i momenti chiave.

La lista, per ora, è questa:

Parigi

1. Bergs

2. Cerundolo

3. Shelton

4. Zverev

5. Auger-Aliassime

Indian Wells

6. Svrcina

7. Shapovalov

8. Fonseca

9. Tien

10. Zverev

11. Medvedev

Miami

12. Dzumhur

13. Moutet

14. Michelsen

15. Tiafoe

16. Zverev

17. Lehecka

Montecarlo

18. Humbert

19. Machac

20. Auger-Aliassime

21. Zverev

22. Alcaraz

Madrid

23. Bonzi

24. Moller

25. Norrie

26. Jodar

27. Fils

28. Zverev

Roma

29. Ofner

30. Popyrin

Thirty in a row, trenta di fila. E la sensazione è che la lista possa ancora allungarsi. Resta solo da capire fino a dove arriverà questa striscia storica e quanti altri nomi finiranno dentro il dominio di Jannik Sinner nei Masters 1000.





Francesco Paolo Villarico