Cobolli amaro dopo il ko con Tirante: “Mi rode tantissimo, è uno dei giorni più belli della mia vita ma ho giocato male” (Video partita)

C’è tanta delusione nelle parole di Flavio Cobolli dopo la sconfitta contro Thiago Tirante agli Internazionali BNL d’Italia. Il romano, battuto con un doppio 6-3 dall’argentino, non cerca alibi e ammette di non essere mai riuscito a esprimere il suo tennis sul Centrale del Foro Italico, nel giorno del suo debutto sul campo principale davanti al pubblico di casa.

“Mi rode il culo, si può dire”, esordisce subito Cobolli senza nascondere la rabbia per una prestazione ben lontana dalle aspettative.

“Sono dispiaciuto. Comunque vengo da settimane molto positive. Oggi non sono stato di certo all’altezza. È difficile giocare su questo campo, difficile giocare contro tutti i giocatori del tabellone. Non mi aspettavo di giocare così male, però capita e comunque me ne devo prendere atto. Ancora manca tanto per riuscire a togliermi da situazioni difficili anche quando magari mi ci butto dentro da solo. Dall’altra parte avevo un avversario molto forte, soprattutto su questa superficie, che oggi ha giocato credo in maniera perfetta. Anche questo gli va riconosciuto. Però mi dispiace, sono molto arrabbiato per la prestazione.”

Durante il match è sembrato che Cobolli accettasse continuamente il braccio di ferro imposto dall’argentino senza riuscire a trovare alternative tattiche.

“Quando giochi così male è difficile anche cambiare tattica. La testa frulla, frulla tante idee e perdi magari anche un po’ di lucidità, che è quella che serve per cambiare questo tipo di partite. Però no, non ho giocato il mio miglior tennis né tatticamente né tennisticamente. Quindi era tutto molto più difficile, tutto molto più ampliato.”

Flavio ha poi spiegato come le sensazioni prima della partita fossero in realtà molto positive, aumentando ancora di più il rammarico per il risultato finale.

“No, io mi sentivo bene, anzi benissimo. Ed è per questo che mi rode così tanto. Però è sicuramente un giocatore che a me dà molto fastidio e questo ha contato sulla partita.”

Il tema della pressione di giocare a Roma è inevitabilmente tornato anche in conferenza. Cobolli ha ammesso quanto il torneo di casa possa pesare emotivamente per un romano.

“Non lo so. Sicuramente sarebbe stato molto difficile anche in un altro torneo se lui avesse giocato in questa maniera. Magari Roma ha pesato sul mio gioco e probabilmente non avrei giocato così male in un altro torneo. Ma come ha detto anche Matteo, nessuno può capire realmente cosa significhi per noi questo torneo. È difficile per noi romani giocare bene qua. Però lo sappiamo e piano piano con il tempo sicuramente andrà meglio.”

Nonostante la rabbia del momento, Cobolli prova comunque a portarsi dietro gli aspetti positivi di una giornata speciale vissuta davanti al pubblico del Centrale.

“Io sono tranquillo, basta mangiare una pizza e tutto mi passa”, scherza Flavio. “Fa parte del percorso. È vero che mi rode tantissimo, però sono anche bravo a ripartire subito. Già negli spogliatoi stavo riguardando i video della partita. In questo momento i pensieri non sono positivi, però comunque è stato uno dei giorni più belli della mia vita. Per uno che gioca a tennis da tanto tempo sono tutte cose belle e che portano tanti insegnamenti per il futuro.”

Una sconfitta pesante da digerire, ma anche una tappa importante nella crescita del romano, chiamato ora a trasformare la delusione del Foro Italico in esperienza per il futuro.





Dal Foro Italico il nostro inviato, Enrico Milani