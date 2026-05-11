Camparini Gioielli Cup, terminate le qualificazioni. Accedono al main draw Ciavarella, Perfetti e Bilardo. Martedì debutta Guerrieri

Terminate le qualificazioni alla Camparini Gioielli Cup, il torneo ITF iniziato nella giornata domenicale sui campi del Circolo Tennis Reggio Emilia. Successo al super tie-break per Niccolò Ciavarella, che piega 6-3, 3-6, 10-3 Luca Parenti, tesserato per il Club La Meridiana Modena. Battaglia al limite delle due ore quella tra Noah Perfetti e Silvio Mencaglia, chiusa sul 6-3, 5-7, 10-7 in favore del primo; tutto facile, invece, per Jacopo Bilardo, che accede al tabellone principale grazie al 6-0, 6-1 ad Andrea Zanini. Lorenzo Beraldo ha la meglio con un duplice 6-4 su Luigi Valletta, mentre Flavio Bocci si arrende 6-2, 6-4 a Giacomo Crisostomo. Ha bisogno del super tie-break Filippo Mazzola, che rimonta 3-6, 6-3, 10-4 Daniele Bagnolini. Bene anche Giorgio Tabacco: il siciliano ha la meglio 6-4, 3-6, 10-3 su Giammarco Gandolfi.

Cominciato il main draw di doppio: Tommaso Compagnucci e Kirill Kivattsev hanno regolato 6-2, 1-6, 10-8 Gian Marco Ortenzi e Mencaglia; Lorenzo Angelini e Alessandro Pecci, invece, si sono imposti su Alessandro Coccioli e Lorenzo Lo Russo col punteggio di 6-4, 6-1.

Oggi (martedì 12/5, not before 16) pomeriggio sarà la volta di Andrea Guerrieri: grande attesa per il giocatore correggese, testa di serie numero 1 del seeding, che esordirà nel tabellone principale davanti al pubblico amico contro il già citato Crisostomo. Sarà Tabacco, invece, a sfidare l’astro brasiliano Luis Guto Miguel, classe 2009, numero 2 del ranking junior e possibile sorpresa. Nel match serale, alle 19, il campo 1 ospiterà il numero 2 Federico Bondioli opposto all’ex 80 al mondo Jozef Kovalik.