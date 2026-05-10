Darderi firma una grande rimonta: battuto Paul, ora sfida Zverev agli ottavi di Roma
Grande vittoria per Luciano Darderi agli Internazionali BNL d’Italia. L’azzurro ha superato in rimonta Tommy Paul, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 al termine di una partita complicata, iniziata in salita ma trasformata con carattere, intensità e grande spinta da fondo campo.
Il primo set è stato favorevole allo statunitense, bravo a gestire meglio i momenti importanti e a trovare il break decisivo nella fase conclusiva del parziale (nell’ottavo game). Paul ha servito con solidità, ha risposto bene e ha costretto Darderi a forzare spesso lo scambio. L’americano ha così chiuso la prima frazione per 6-3.
Nel secondo set la situazione sembrava mettersi ancora peggio per l’italiano, con Paul capace di partire avanti di un break (3 a 1). Da quel momento, però, Darderi ha cambiato marcia. L’azzurro ha iniziato a spingere con maggiore profondità, ha alzato il livello con il dritto e ha trovato energie importanti anche dal pubblico romano.
La svolta è arrivata nella parte centrale del secondo parziale. Darderi ha recuperato il break, ha continuato a mettere pressione nei turni di battuta di Paul e ha infilato una serie di cinque game consecutivi che ha completamente cambiato l’inerzia dell’incontro. Il secondo set è finito nelle mani dell’azzurro per 6-3, portando la sfida al terzo.
Dopo una breve fase condizionata anche dalla pioggia, Darderi è ripartito con grande decisione nel set decisivo. Paul ha perso lucidità, mentre l’italiano ha continuato a comandare lo scambio e a trovare soluzioni vincenti, alternando potenza, palle corte e ottime accelerazioni. Il doppio break iniziale ha indirizzato definitivamente la partita.
Nel terzo set Darderi è salito rapidamente sul 4-0, confermando il dominio tecnico e mentale costruito dalla fine del secondo parziale. Paul ha provato a interrompere la striscia positiva dell’azzurro, ma non è riuscito a rientrare realmente in partita. Darderi ha poi gestito il vantaggio e ha chiuso con merito per 6-2.
Una vittoria pesantissima per il tennista italiano, che supera una testa di serie importante e si regala un ottavo di finale di grande prestigio contro Alexander Zverev . Per Darderi si tratta di un successo di carattere, costruito con pazienza dopo un avvio difficile e completato con un terzo set giocato da protagonista assoluto.
Roma applaude ancora un azzurro: Darderi continua la sua corsa al Foro Italico.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Luciano Darderi, Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026
6 commenti
Super dardo
Musoduro-tieniduro e Mascellaquadrata-rombantarrembante hanno vinto anche oggi. Tiè.
Grande Lucio ….
Never Give Up .
Ormai è evidente che è il torneo del trionfo italico!
E bravo Luli! La vedevo male dopo il primo set e il break a inizio del secondo ma ha reagito alla grande. Contro Zverev ovviamente parte sfavorito ma non è battuto in partenza
Un gladiatore