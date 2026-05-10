Darderi firma una grande rimonta: battuto Paul, ora sfida Zverev agli ottavi di Roma

Grande vittoria per Luciano Darderi agli Internazionali BNL d’Italia. L’azzurro ha superato in rimonta Tommy Paul, imponendosi con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 al termine di una partita complicata, iniziata in salita ma trasformata con carattere, intensità e grande spinta da fondo campo.

Il primo set è stato favorevole allo statunitense, bravo a gestire meglio i momenti importanti e a trovare il break decisivo nella fase conclusiva del parziale (nell’ottavo game). Paul ha servito con solidità, ha risposto bene e ha costretto Darderi a forzare spesso lo scambio. L’americano ha così chiuso la prima frazione per 6-3.

Nel secondo set la situazione sembrava mettersi ancora peggio per l’italiano, con Paul capace di partire avanti di un break (3 a 1). Da quel momento, però, Darderi ha cambiato marcia. L’azzurro ha iniziato a spingere con maggiore profondità, ha alzato il livello con il dritto e ha trovato energie importanti anche dal pubblico romano.

La svolta è arrivata nella parte centrale del secondo parziale. Darderi ha recuperato il break, ha continuato a mettere pressione nei turni di battuta di Paul e ha infilato una serie di cinque game consecutivi che ha completamente cambiato l’inerzia dell’incontro. Il secondo set è finito nelle mani dell’azzurro per 6-3, portando la sfida al terzo.

Dopo una breve fase condizionata anche dalla pioggia, Darderi è ripartito con grande decisione nel set decisivo. Paul ha perso lucidità, mentre l’italiano ha continuato a comandare lo scambio e a trovare soluzioni vincenti, alternando potenza, palle corte e ottime accelerazioni. Il doppio break iniziale ha indirizzato definitivamente la partita.

Nel terzo set Darderi è salito rapidamente sul 4-0, confermando il dominio tecnico e mentale costruito dalla fine del secondo parziale. Paul ha provato a interrompere la striscia positiva dell’azzurro, ma non è riuscito a rientrare realmente in partita. Darderi ha poi gestito il vantaggio e ha chiuso con merito per 6-2.

Una vittoria pesantissima per il tennista italiano, che supera una testa di serie importante e si regala un ottavo di finale di grande prestigio contro Alexander Zverev . Per Darderi si tratta di un successo di carattere, costruito con pazienza dopo un avvio difficile e completato con un terzo set giocato da protagonista assoluto.

Roma applaude ancora un azzurro: Darderi continua la sua corsa al Foro Italico.

ATP Rome Tommy Paul [16] Tommy Paul [16] 6 3 2 Luciano Darderi [18] Luciano Darderi [18] 3 6 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-4 → 1-5 T. Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-4 → 1-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Paul 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 30-0 ace 2-0 → 2-1 T. Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Paul 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Paul 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico