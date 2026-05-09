Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Domenica 10 Maggio 2026

09/05/2026 20:07 1 commento
Lorenzo Musetti nella foto - Foto FITP

Campo Centrale – ore 11:00
[7] Elina Svitolina UKR vs [32] Hailey Baptiste USA
Alexander Blockx BEL vs [2] Alexander Zverev GER (Non prima 13:00)
[8] Lorenzo Musetti ITA vs [25] Francisco Cerundolo ARG (Non prima 15:00)
Elisabetta Cocciaretto ITA vs [4] Iga Swiatek POL (Non prima 19:00)
[WC] Matteo Arnaldi ITA vs [32] Rafael Jodar ESP (Non prima 20:30)

BNP Paribas Arena – ore 11:00
[23] Casper Ruud NOR vs [11] Jiri Lehecka CZE
[5] Jessica Pegula USA vs [Q] Rebeka Masarova SUI (Non prima 13:00)
[15] Naomi Osaka JPN vs [19] Diana Shnaider RUS
Alexandra Eala PHI vs [2] Elena Rybakina KAZ (Non prima 16:00)
[16] Tommy Paul USA vs [18] Luciano Darderi ITA

Supertennis Arena – ore 11:00
[WC] Gianluca Cadenasso ITA / Jacopo Vasami ITA vs [2] Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG
[20] Liudmila Samsonova RUS vs [Q] Anastasia Potapova AUT
[13] Karen Khachanov RUS vs Botic van de Zandschulp NED
[19] Learner Tien USA vs [9] Alexander Bublik KAZ
Laura Siegemund GER vs Karolina Pliskova CZE (Non prima 19:00)

Pietrangeli – ore 11:00
[17] Madison Keys USA vs Nikola Bartunkova CZE
[31] Ugo Humbert FRA vs [Q] Dino Prizmic CRO
[WC] Tyra Caterina Grant ITA / Jennifer Ruggeri ITA vs Sorana Cirstea ROU / Jaqueline Cristian ROU
[6] Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs [WC] Flavio Cobolli ITA / Lorenzo Sonego ITA
[WC] Francesco Forti ITA / Filippo Romano ITA vs Alexander Erler AUT / Lucas Miedler AUT

Court 13 – ore 11:00
Linda Noskova CZE / Tereza Valentova CZE vs Hao-Ching Chan TPE / Fanny Stollar HUN
[8] Francisco Cabral POR / Joe Salisbury GBR vs Terence Atmane FRA / Corentin Moutet FRA
[3] Elise Mertens BEL / Shuai Zhang CHN vs Su-Wei Hsieh TPE / Xinyu Wang CHN
Alternate vs Alternate
Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS vs Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA

Court 1 – ore 11:00
Tomas Martin Etcheverry ARG / Alejandro Tabilo CHI vs Andre Goransson SWE / Evan King USA
Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG
Iva Jovic USA / Anna Kalinskaya RUS vs Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE (Non prima 14:00)
Storm Hunter AUS / Jessica Pegula USA vs [5] Jelena Ostapenko LAT / Erin Routliffe NZL

Court 2 – ore 11:00
Coco Gauff USA / Caty McNally USA vs Aldila Sutjiadi INA / Janice Tjen INA
[8] Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR
Irina Khromaceva RUS / Giuliana Olmos MEX vs Sofia Kenin USA / Liudmila Samsonova RUS

Di Passaggio 09-05-2026 22:05

L’Italia dilaga agli Internazionali atp d’Italia. 7 ragazzi nei sedicesimi di finale.

