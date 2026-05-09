Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Domenica 10 Maggio 2026

Campo Centrale – ore 11:00

[7] Elina Svitolina vs [32] Hailey Baptiste

Alexander Blockx vs [2] Alexander Zverev (Non prima 13:00)

[8] Lorenzo Musetti vs [25] Francisco Cerundolo (Non prima 15:00)

Elisabetta Cocciaretto vs [4] Iga Swiatek (Non prima 19:00)

[WC] Matteo Arnaldi vs [32] Rafael Jodar (Non prima 20:30)

BNP Paribas Arena – ore 11:00

[23] Casper Ruud vs [11] Jiri Lehecka

[5] Jessica Pegula vs [Q] Rebeka Masarova (Non prima 13:00)

[15] Naomi Osaka vs [19] Diana Shnaider

Alexandra Eala vs [2] Elena Rybakina (Non prima 16:00)

[16] Tommy Paul vs [18] Luciano Darderi

Supertennis Arena – ore 11:00

[WC] Gianluca Cadenasso / Jacopo Vasami vs [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

[20] Liudmila Samsonova vs [Q] Anastasia Potapova

[13] Karen Khachanov vs Botic van de Zandschulp

[19] Learner Tien vs [9] Alexander Bublik

Laura Siegemund vs Karolina Pliskova (Non prima 19:00)

Pietrangeli – ore 11:00

[17] Madison Keys vs Nikola Bartunkova

[31] Ugo Humbert vs [Q] Dino Prizmic

[WC] Tyra Caterina Grant / Jennifer Ruggeri vs Sorana Cirstea / Jaqueline Cristian

[6] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs [WC] Flavio Cobolli / Lorenzo Sonego

[WC] Francesco Forti / Filippo Romano vs Alexander Erler / Lucas Miedler

Court 13 – ore 11:00

Linda Noskova / Tereza Valentova vs Hao-Ching Chan / Fanny Stollar

[8] Francisco Cabral / Joe Salisbury vs Terence Atmane / Corentin Moutet

[3] Elise Mertens / Shuai Zhang vs Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang

Alternate vs Alternate

Mirra Andreeva / Diana Shnaider vs Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk

Court 1 – ore 11:00

Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo vs Andre Goransson / Evan King

Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni

Iva Jovic / Anna Kalinskaya vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu (Non prima 14:00)

Storm Hunter / Jessica Pegula vs [5] Jelena Ostapenko / Erin Routliffe

Court 2 – ore 11:00

Coco Gauff / Caty McNally vs Aldila Sutjiadi / Janice Tjen

[8] Ellen Perez / Demi Schuurs vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls

Irina Khromaceva / Giuliana Olmos vs Sofia Kenin / Liudmila Samsonova