Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Sabalenka crolla a Roma: impresa di Cirstea, la numero 1 del mondo fuori dal torneo

09/05/2026 19:59 305 commenti
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images

Clamoroso al Foro Italico. Aryna Sabalenka saluta il WTA 1000 di Roma dopo una sconfitta sorprendente contro Sorana Cirstea, protagonista di una prestazione di altissimo livello. La rumena, che ha già annunciato il ritiro dal tennis professionistico al termine della stagione, si è imposta con il punteggio di 2-6 6-3 7-5, firmando una delle vittorie più importanti della sua carriera recente.
Per Sabalenka si tratta di una battuta d’arresto pesante, non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è maturata. La numero 1 del mondo sembrava avere la partita in controllo dopo un primo set dominato con autorità. La bielorussa colpiva forte, prendeva subito l’iniziativa nello scambio e impediva a Cirstea di trovare ritmo. La velocità di palla di Aryna metteva costantemente sotto pressione la rumena, costretta a rincorrere e a cercare soluzioni rischiose per non essere travolta.
Nel secondo set, però, la partita è cambiata. Cirstea ha alzato sensibilmente il livello, ha aumentato la percentuale di prime palle, ha iniziato a rispondere con maggiore aggressività e ha trovato spesso il colpo lungolinea per togliere tempo alla numero 1 del mondo. Sabalenka, sorpresa dalla reazione dell’avversaria, ha perso progressivamente ordine e fiducia, finendo dentro una spirale di errori non forzati e scelte affrettate.
Le condizioni lente del campo non hanno aiutato la bielorussa, sempre meno paziente nello scambio e sempre più infastidita dalla solidità tattica di Cirstea. La rumena, invece, ha saputo leggere benissimo il momento, alternando profondità, accelerazioni e variazioni, fino a portare il match al terzo set.
Nel parziale decisivo Sabalenka è apparsa spesso in difficoltà, costretta a inseguire nel punteggio e anche visibilmente contrariata con se stessa. Cirstea è andata avanti di un break in due occasioni, approfittando delle incertezze della numero 1 del mondo, che nel finale ha anche dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici. Aryna ha provato a reagire con l’orgoglio della campionessa, riuscendo a recuperare il break nel decimo game, proprio quando la rumena stava servendo per il match.
Sembrava il possibile punto di svolta, ma Cirstea non si è lasciata intimidire. Nel game successivo ha continuato ad attaccare, ha strappato ancora una volta il servizio a Sabalenka e si è guadagnata una seconda possibilità per chiudere. Questa volta non ha tremato: con prime palle pesanti e grande lucidità, la rumena ha completato l’impresa, mandando fuori dal torneo la principale favorita.
Per Cirstea è una vittoria dal valore enorme, anche simbolico. In una stagione che sarà l’ultima della sua carriera, la rumena sta dimostrando di avere ancora tennis, energia e qualità per battere le migliori. Il successo contro Sabalenka è la conferma di un momento molto positivo e di una competitività che rende quasi sorprendente pensare a un ritiro ormai vicino.
Per Sabalenka, invece, resta una sconfitta che apre diversi interrogativi. Dopo le difficoltà recenti e questo crollo romano, la numero 1 del mondo si presenterà al Roland Garros con qualche dubbio in più, soprattutto sul piano della fiducia e della gestione emotiva nei momenti complicati. A Roma, intanto, il tabellone perde la sua prima grande protagonista.

Daniil Medvedev è già al terzo turno del Masters 1000 di Roma senza aver ancora disputato un solo punto nel torneo. Il russo, esentato dal primo turno in quanto testa di serie, avrebbe dovuto fare il suo esordio oggi alle ore 11 contro Tomas Machac, ma il ceco è stato costretto al ritiro prima di scendere in campo a causa di un malessere.
Una notizia arrivata a poche ore dal match e che cambia subito il percorso del tabellone. Machac, infatti, non ha avuto altra scelta che cancellarsi dal torneo, lasciando così via libera a Medvedev, che approda direttamente tra i migliori 32 del torneo capitolino.
Per il russo si tratta di un ingresso decisamente anomalo nel torneo: senza aver ancora testato le condizioni di gioco del Foro Italico in partita ufficiale, Medvedev si ritrova già al terzo turno. Una situazione favorevole dal punto di vista del dispendio fisico, ma che può anche togliere ritmo a un giocatore che sulla terra ha spesso bisogno di qualche game per adattarsi.
Ora Medvedev attende di conoscere il nome del suo prossimo avversario. Se non ci saranno ulteriori sorprese, al terzo turno affronterà il vincente della sfida tra Pablo Llamas e Corentin Moutet.
Il ritiro di Machac rappresenta invece un colpo di sfortuna per il ceco, che arrivava a Roma con l’obiettivo di misurarsi contro uno dei big del circuito. Per Medvedev, invece, il torneo comincerà direttamente al terzo turno, con una partita che avrà già un peso importante nella sua corsa al Foro Italico.

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  9 Maggio 2026
14°C
Sole e nubi  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 9 Maggio
09:00
18°
10:00
20°
11:00
21°
12:00
23°
13:00
24°
14:00
25°
15:00
25°
16:00
24°
17:00
24°
18:00
23°
🎾  Programma del giorno — 9 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
2° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R2
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
3° Turno Femminile · Terra Battuta
WTA R3
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🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00
Tomas Machac CZE vs Daniil Medvedev RUS

ATP Rome
Tomas Machac
0
Daniil Medvedev [7]
0
Vincitore: Medvedev per walkover
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Jasmine Paolini ITA vs Elise Mertens BEL (Non prima 13:00)

WTA Rome
Jasmine Paolini [9]
6
6
3
Elise Mertens [21]
4
7
6
Vincitore: Mertens
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Aryna Sabalenka BLR vs Sorana Cirstea ROU

WTA Rome
Aryna Sabalenka [1]
6
3
5
Sorana Cirstea [26]
2
6
7
Vincitore: Cirstea
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Jannik Sinner ITA vs Sebastian Ofner AUT (Non prima 19:00)

ATP Rome
Jannik Sinner [1]
6
6
Sebastian Ofner
3
4
Vincitore: Sinner
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Belinda Bencic SUI vs Anna Kalinskaya RUS (Non prima 20:30)

WTA Rome
Belinda Bencic [12]
0
4
2
Anna Kalinskaya [22]
0
6
0
Mostra dettagli




BNP Paribas Arena – ore 11:00
Coco Gauff USA vs Solana Sierra ARG

WTA Rome
Coco Gauff [3]
5
6
6
Solana Sierra
7
0
4
Vincitore: Gauff
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Felix Auger-Aliassime CAN vs Mariano Navone ARG

ATP Rome
Felix Auger-Aliassime [4]
6
6
Mariano Navone
7
7
Vincitore: Navone
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Flavio Cobolli ITA vs Terence Atmane FRA

ATP Rome
Flavio Cobolli [10]
7
6
Terence Atmane
6
3
Vincitore: Cobolli
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Viktorija Golubic SUI vs Mirra Andreeva RUS (Non prima 17:00)

WTA Rome
Viktorija Golubic
1
6
0
Mirra Andreeva [8]
6
4
6
Vincitore: Andreeva
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Andrea Pellegrino ITA vs Arthur Fils FRA

ATP Rome
Andrea Pellegrino
30
4
Arthur Fils [15]
15
0
Vincitore: Pellegrino
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Supertennis Arena – ore 11:00
Andrey Rublev RUS vs Miomir Kecmanovic SRB

ATP Rome
Andrey Rublev [12]
6
6
Miomir Kecmanovic
4
4
Vincitore: Rublev
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Tomas Martin Etcheverry ARG vs Mattia Bellucci ITA

ATP Rome
Tomas Martin Etcheverry [24]
7
2
3
Mattia Bellucci
5
6
6
Vincitore: Bellucci
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Nikoloz Basilashvili GEO vs Ben Shelton USA

ATP Rome
Nikoloz Basilashvili
6
6
6
Ben Shelton [5]
4
7
3
Vincitore: Basilashvili
Mostra dettagli

Hamad Medjedovic SRB vs Joao Fonseca BRA

ATP Rome
Hamad Medjedovic
0
3
6
6
Joao Fonseca [27]
0*
6
3
6
Mostra dettagli

Alexei Popyrin AUS vs Jakub Mensik CZE

Il match deve ancora iniziare




Pietrangeli – ore 11:00
Thiago Agustin Tirante ARG vs Cameron Norrie GBR

ATP Rome
Thiago Agustin Tirante
6
7
Cameron Norrie [17]
3
5
Vincitore: Tirante
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Marin Cilic CRO vs Martin Landaluce ESP

ATP Rome
Marin Cilic
4
4
Martin Landaluce
6
6
Vincitore: Landaluce
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Qinwen Zheng CHN vs Jelena Ostapenko LAT

WTA Rome
Qinwen Zheng
6
4
4
Jelena Ostapenko
4
6
6
Vincitore: Ostapenko
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Frances Tiafoe USA vs Ignacio Buse PER

ATP Rome
Frances Tiafoe [20]
6
6
6
Ignacio Buse
7
3
2
Vincitore: Tiafoe
Mostra dettagli

Taylor Townsend USA vs Iva Jovic USA

WTA Rome
Taylor Townsend
15
5
1
Iva Jovic [16]
15
7
2
Mostra dettagli




Court 1 – ore 11:00
Corentin Moutet FRA vs Pablo Llamas Ruiz ESP

ATP Rome
Corentin Moutet [28]
4
6
6
Pablo Llamas Ruiz
6
3
7
Vincitore: Llamas Ruiz
Mostra dettagli

Oleksandra Oliynykova UKR vs Linda Noskova CZE

WTA Rome
Oleksandra Oliynykova
0
1
3
0
Linda Noskova [13]
0
6
6
0
Vincitore: Noskova
Mostra dettagli

Cristian Garin CHI vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

ATP Rome
Cristian Garin
6
4
Alejandro Davidovich Fokina [21]
7
6
Vincitore: Davidovich Fokina
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Brandon Nakashima USA vs Roberto Bautista Agut ESP

ATP Rome
Brandon Nakashima [30]
6
6
Roberto Bautista Agut
4
0
Vincitore: Nakashima
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Giampi 09-05-2026 22:25

Scritto da magilla
non tifero’ mai per fonseca…..non è sportivo giocare in questa situazione ed io se fossi in lui mi vergognerei

Figurarsi il primo arruffa popolo è lui…nei prossimi anni sarà un problema questa situazione.

 305
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robdes12 09-05-2026 22:24

Grazie al cielo spesso Fonseca non rimane a lungo nei tornei che gioca. Sinceramente lo trovo tanto maleducato quanto goffo negli spostamenti. Sarà davvero un tennista di spicco? Quest’arbitro poi è senza carattere. Molti punti sono stati palesemente disturbati.

 304
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Cogi53 09-05-2026 22:22

Scritto da robdes12
Ecco il risultato dello spontaneismo nello sport. Non si può giocare in un clima simile. L’arbitro dovrebbe sospendere la partita. Il bello è che ora è Fonseca a protestare, mentre dovrebbe essere il primo a chiedere ai suoi tifosi di smetterla con le intemperanze. Fra poco avremo le monetine in campo, se va avanti così.

Invece lo aizza sempre di più 😡

 303
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+1: antoniov
MaxZero 09-05-2026 22:22

Scritto da magilla
non tifero’ mai per fonseca…..non è sportivo giocare in questa situazione ed io se fossi in lui mi vergognerei

E chiede pure l’aiuto del pubblico invece di sedarlo…

 302
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+1: Cogi53, antoniov
Cogi53 09-05-2026 22:21

Premetto che Medjedovic ha buttato via lui il match point, ma il comportamento dei tifosi di Fonseca è inqualificabile, e lo stesso Fonseca, con quegli urli sui gratuiti dell’avversario, non mi piace per niente. Speravo che venisse sbattuto fuori, ma purtroppo…….(vediamo come va a finire)

 301
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+1: antoniov, omerjno
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