Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Sabalenka crolla a Roma: impresa di Cirstea, la numero 1 del mondo fuori dal torneo

Clamoroso al Foro Italico. Aryna Sabalenka saluta il WTA 1000 di Roma dopo una sconfitta sorprendente contro Sorana Cirstea, protagonista di una prestazione di altissimo livello. La rumena, che ha già annunciato il ritiro dal tennis professionistico al termine della stagione, si è imposta con il punteggio di 2-6 6-3 7-5, firmando una delle vittorie più importanti della sua carriera recente.

Per Sabalenka si tratta di una battuta d’arresto pesante, non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è maturata. La numero 1 del mondo sembrava avere la partita in controllo dopo un primo set dominato con autorità. La bielorussa colpiva forte, prendeva subito l’iniziativa nello scambio e impediva a Cirstea di trovare ritmo. La velocità di palla di Aryna metteva costantemente sotto pressione la rumena, costretta a rincorrere e a cercare soluzioni rischiose per non essere travolta.

Nel secondo set, però, la partita è cambiata. Cirstea ha alzato sensibilmente il livello, ha aumentato la percentuale di prime palle, ha iniziato a rispondere con maggiore aggressività e ha trovato spesso il colpo lungolinea per togliere tempo alla numero 1 del mondo. Sabalenka, sorpresa dalla reazione dell’avversaria, ha perso progressivamente ordine e fiducia, finendo dentro una spirale di errori non forzati e scelte affrettate.

Le condizioni lente del campo non hanno aiutato la bielorussa, sempre meno paziente nello scambio e sempre più infastidita dalla solidità tattica di Cirstea. La rumena, invece, ha saputo leggere benissimo il momento, alternando profondità, accelerazioni e variazioni, fino a portare il match al terzo set.

Nel parziale decisivo Sabalenka è apparsa spesso in difficoltà, costretta a inseguire nel punteggio e anche visibilmente contrariata con se stessa. Cirstea è andata avanti di un break in due occasioni, approfittando delle incertezze della numero 1 del mondo, che nel finale ha anche dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici. Aryna ha provato a reagire con l’orgoglio della campionessa, riuscendo a recuperare il break nel decimo game, proprio quando la rumena stava servendo per il match.

Sembrava il possibile punto di svolta, ma Cirstea non si è lasciata intimidire. Nel game successivo ha continuato ad attaccare, ha strappato ancora una volta il servizio a Sabalenka e si è guadagnata una seconda possibilità per chiudere. Questa volta non ha tremato: con prime palle pesanti e grande lucidità, la rumena ha completato l’impresa, mandando fuori dal torneo la principale favorita.

Per Cirstea è una vittoria dal valore enorme, anche simbolico. In una stagione che sarà l’ultima della sua carriera, la rumena sta dimostrando di avere ancora tennis, energia e qualità per battere le migliori. Il successo contro Sabalenka è la conferma di un momento molto positivo e di una competitività che rende quasi sorprendente pensare a un ritiro ormai vicino.

Per Sabalenka, invece, resta una sconfitta che apre diversi interrogativi. Dopo le difficoltà recenti e questo crollo romano, la numero 1 del mondo si presenterà al Roland Garros con qualche dubbio in più, soprattutto sul piano della fiducia e della gestione emotiva nei momenti complicati. A Roma, intanto, il tabellone perde la sua prima grande protagonista.

Daniil Medvedev è già al terzo turno del Masters 1000 di Roma senza aver ancora disputato un solo punto nel torneo. Il russo, esentato dal primo turno in quanto testa di serie, avrebbe dovuto fare il suo esordio oggi alle ore 11 contro Tomas Machac, ma il ceco è stato costretto al ritiro prima di scendere in campo a causa di un malessere.

Una notizia arrivata a poche ore dal match e che cambia subito il percorso del tabellone. Machac, infatti, non ha avuto altra scelta che cancellarsi dal torneo, lasciando così via libera a Medvedev, che approda direttamente tra i migliori 32 del torneo capitolino.

Per il russo si tratta di un ingresso decisamente anomalo nel torneo: senza aver ancora testato le condizioni di gioco del Foro Italico in partita ufficiale, Medvedev si ritrova già al terzo turno. Una situazione favorevole dal punto di vista del dispendio fisico, ma che può anche togliere ritmo a un giocatore che sulla terra ha spesso bisogno di qualche game per adattarsi.

Ora Medvedev attende di conoscere il nome del suo prossimo avversario. Se non ci saranno ulteriori sorprese, al terzo turno affronterà il vincente della sfida tra Pablo Llamas e Corentin Moutet.

Il ritiro di Machac rappresenta invece un colpo di sfortuna per il ceco, che arrivava a Roma con l’obiettivo di misurarsi contro uno dei big del circuito. Per Medvedev, invece, il torneo comincerà direttamente al terzo turno, con una partita che avrà già un peso importante nella sua corsa al Foro Italico.

🇮🇹 Combined Roma Roma, Italia · 9 Maggio 2026 ⛅ 14°C Sole e nubi · Picco 25°C CIELO Nuvole intermittenti PIOGGIA Assente CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 9 Maggio 09:00 ⛅ 18° 10:00 ⛅ 20° 11:00 ⛅ 21° 12:00 ☁ 23° 13:00 ☁ 24° 14:00 ☁ 25° 15:00 ☁ 25° 16:00 ☁ 24° 17:00 ☁ 24° 18:00 ☁ 23° 🎾 Programma del giorno — 9 Maggio 🎾 ATP Masters 1000 · Tabellone Principale 2° Turno Maschile · Terra Battuta ATP R2 🎾 WTA 1000 · Tabellone Principale 3° Turno Femminile · Terra Battuta WTA R3 ⛅ Sole e nubi

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🏀 Terra Battuta

Campo Centrale – ore 11:00

Tomas Machac vs Daniil Medvedev



ATP Rome Tomas Machac Tomas Machac 0 Daniil Medvedev [7] Daniil Medvedev [7] 0 Vincitore: Medvedev per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Jasmine Paolini vs Elise Mertens (Non prima 13:00)



WTA Rome Jasmine Paolini [9] Jasmine Paolini [9] 6 6 3 Elise Mertens [21] Elise Mertens [21] 4 7 6 Vincitore: Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 4-6* 5-6* 6-6 → 6-7 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Aryna Sabalenka vs Sorana Cirstea



WTA Rome Aryna Sabalenka [1] Aryna Sabalenka [1] 6 3 5 Sorana Cirstea [26] Sorana Cirstea [26] 2 6 7 Vincitore: Cirstea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Sorana Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sorana Cirstea 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Sorana Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Aryna Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Sorana Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Sorana Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Sorana Cirstea 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sorana Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Jannik Sinner vs Sebastian Ofner (Non prima 19:00)



ATP Rome Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 6 Sebastian Ofner Sebastian Ofner 3 4 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 S. Ofner 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Belinda Bencic vs Anna Kalinskaya (Non prima 20:30)



WTA Rome Belinda Bencic [12] • Belinda Bencic [12] 0 4 2 Anna Kalinskaya [22] Anna Kalinskaya [22] 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Belinda Bencic 2-0 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Belinda Bencic 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Belinda Bencic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Belinda Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Belinda Bencic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

BNP Paribas Arena – ore 11:00

Coco Gauff vs Solana Sierra



WTA Rome Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 5 6 6 Solana Sierra Solana Sierra 7 0 4 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Solana Sierra 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Solana Sierra 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Solana Sierra 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Solana Sierra 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-0 → 6-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Solana Sierra 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Solana Sierra 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Solana Sierra 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Solana Sierra 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Solana Sierra 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Felix Auger-Aliassime vs Mariano Navone



ATP Rome Felix Auger-Aliassime [4] Felix Auger-Aliassime [4] 6 6 Mariano Navone Mariano Navone 7 7 Vincitore: Navone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 6-5 → 6-6 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Navone 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Navone 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-0 → 2-0 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* ace 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Navone 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Navone 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Navone 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 M. Navone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Flavio Cobolli vs Terence Atmane



ATP Rome Flavio Cobolli [10] Flavio Cobolli [10] 7 6 Terence Atmane Terence Atmane 6 3 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 T. Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 T. Atmane 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 T. Atmane 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 T. Atmane 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 T. Atmane 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Atmane 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 T. Atmane 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Atmane 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

Viktorija Golubic vs Mirra Andreeva (Non prima 17:00)



WTA Rome Viktorija Golubic Viktorija Golubic 1 6 0 Mirra Andreeva [8] Mirra Andreeva [8] 6 4 6 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Viktorija Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Viktorija Golubic 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Viktorija Golubic 15-0 15-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Andrea Pellegrino vs Arthur Fils



ATP Rome Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 30 4 Arthur Fils [15] • Arthur Fils [15] 15 0 Vincitore: Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Fils 0-15 15-15 15-30 4-0 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Fils 0-15 0-30 df 0-40 df 2-0 → 3-0 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Fils 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Supertennis Arena – ore 11:00

Andrey Rublev vs Miomir Kecmanovic



ATP Rome Andrey Rublev [12] Andrey Rublev [12] 6 6 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 4 4 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Rublev 30-0 ace 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-1 → 2-1 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Kecmanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Tomas Martin Etcheverry vs Mattia Bellucci



ATP Rome Tomas Martin Etcheverry [24] Tomas Martin Etcheverry [24] 7 2 3 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 5 6 6 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-5 → 2-6 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-4 → 1-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 0-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Bellucci 0-15 0-30 df 0-40 15-40 6-5 → 7-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Nikoloz Basilashvili vs Ben Shelton



ATP Rome Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 6 6 6 Ben Shelton [5] Ben Shelton [5] 4 7 3 Vincitore: Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 B. Shelton 15-0 15-15 df 15-40 1-0 → 2-0 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* ace 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 N. Basilashvili 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-2 → 5-3 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 4-2 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 B. Shelton 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Hamad Medjedovic vs Joao Fonseca



ATP Rome Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 0 3 6 6 Joao Fonseca [27] Joao Fonseca [27] 0* 6 3 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0* 6-6 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 H. Medjedovic 15-0 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 H. Medjedovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 H. Medjedovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 5-3 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Fonseca 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Medjedovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 H. Medjedovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 H. Medjedovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 H. Medjedovic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Medjedovic 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 H. Medjedovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Alexei Popyrin vs Jakub Mensik



Il match deve ancora iniziare

Pietrangeli – ore 11:00

Thiago Agustin Tirante vs Cameron Norrie



ATP Rome Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante 6 7 Cameron Norrie [17] Cameron Norrie [17] 3 5 Vincitore: Tirante Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 C. Norrie 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 4-4 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 C. Norrie 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 C. Norrie 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-0 → 3-1 T. Agustin Tirante 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 2-0 → 3-0 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Marin Cilic vs Martin Landaluce



ATP Rome Marin Cilic Marin Cilic 4 4 Martin Landaluce Martin Landaluce 6 6 Vincitore: Landaluce Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Landaluce 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Cilic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 M. Landaluce 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Landaluce 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 M. Cilic 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 M. Landaluce 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Cilic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Landaluce 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Landaluce 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Qinwen Zheng vs Jelena Ostapenko



WTA Rome Qinwen Zheng Qinwen Zheng 6 4 4 Jelena Ostapenko Jelena Ostapenko 4 6 6 Vincitore: Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Qinwen Zheng 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Qinwen Zheng 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Frances Tiafoe vs Ignacio Buse



ATP Rome Frances Tiafoe [20] Frances Tiafoe [20] 6 6 6 Ignacio Buse Ignacio Buse 7 3 2 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 I. Buse 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 I. Buse 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 I. Buse 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 I. Buse 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 I. Buse 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 5-2 → 5-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 I. Buse 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 I. Buse 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 I. Buse 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 I. Buse 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 I. Buse 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 I. Buse 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 I. Buse 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-2 → 2-2 I. Buse 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. Buse 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Taylor Townsend vs Iva Jovic



WTA Rome Taylor Townsend Taylor Townsend 15 5 1 Iva Jovic [16] • Iva Jovic [16] 15 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Iva Jovic 0-15 15-15 1-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Iva Jovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Iva Jovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Iva Jovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 11:00

Corentin Moutet vs Pablo Llamas Ruiz



ATP Rome Corentin Moutet [28] Corentin Moutet [28] 4 6 6 Pablo Llamas Ruiz Pablo Llamas Ruiz 6 3 7 Vincitore: Llamas Ruiz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Moutet 0-15 df 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Llamas Ruiz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 P. Llamas Ruiz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-4 → 3-4 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 P. Llamas Ruiz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 P. Llamas Ruiz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 C. Moutet 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Oleksandra Oliynykova vs Linda Noskova



WTA Rome Oleksandra Oliynykova Oleksandra Oliynykova 0 1 3 0 Linda Noskova [13] Linda Noskova [13] 0 6 6 0 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Oleksandra Oliynykova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Oleksandra Oliynykova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Oleksandra Oliynykova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Oleksandra Oliynykova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Oleksandra Oliynykova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Oleksandra Oliynykova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Oleksandra Oliynykova 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Oleksandra Oliynykova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Cristian Garin vs Alejandro Davidovich Fokina



ATP Rome Cristian Garin Cristian Garin 6 4 Alejandro Davidovich Fokina [21] Alejandro Davidovich Fokina [21] 7 6 Vincitore: Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Garin 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-3 → 0-4 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Garin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Garin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Brandon Nakashima vs Roberto Bautista Agut

