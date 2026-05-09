Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Sabalenka crolla a Roma: impresa di Cirstea, la numero 1 del mondo fuori dal torneo

Aryna Sabalenka nella foto - Foto Getty Images
Clamoroso al Foro Italico.
Aryna Sabalenka saluta il WTA 1000 di Roma dopo una sconfitta sorprendente contro Sorana Cirstea, protagonista di una prestazione di altissimo livello. La rumena, che ha già annunciato il ritiro dal tennis professionistico al termine della stagione, si è imposta con il punteggio di 2-6 6-3 7-5, firmando una delle vittorie più importanti della sua carriera recente.
Per Sabalenka si tratta di una battuta d’arresto pesante, non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è maturata. La numero 1 del mondo sembrava avere la partita in controllo dopo un primo set dominato con autorità. La bielorussa colpiva forte, prendeva subito l’iniziativa nello scambio e impediva a Cirstea di trovare ritmo. La velocità di palla di Aryna metteva costantemente sotto pressione la rumena, costretta a rincorrere e a cercare soluzioni rischiose per non essere travolta.
Nel secondo set, però, la partita è cambiata. Cirstea ha alzato sensibilmente il livello, ha aumentato la percentuale di prime palle, ha iniziato a rispondere con maggiore aggressività e ha trovato spesso il colpo lungolinea per togliere tempo alla numero 1 del mondo. Sabalenka, sorpresa dalla reazione dell’avversaria, ha perso progressivamente ordine e fiducia, finendo dentro una spirale di errori non forzati e scelte affrettate.
Le condizioni lente del campo non hanno aiutato la bielorussa, sempre meno paziente nello scambio e sempre più infastidita dalla solidità tattica di Cirstea. La rumena, invece, ha saputo leggere benissimo il momento, alternando profondità, accelerazioni e variazioni, fino a portare il match al terzo set.
Nel parziale decisivo Sabalenka è apparsa spesso in difficoltà, costretta a inseguire nel punteggio e anche visibilmente contrariata con se stessa. Cirstea è andata avanti di un break in due occasioni, approfittando delle incertezze della numero 1 del mondo, che nel finale ha anche dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici. Aryna ha provato a reagire con l’orgoglio della campionessa, riuscendo a recuperare il break nel decimo game, proprio quando la rumena stava servendo per il match.
Sembrava il possibile punto di svolta, ma Cirstea non si è lasciata intimidire. Nel game successivo ha continuato ad attaccare, ha strappato ancora una volta il servizio a Sabalenka e si è guadagnata una seconda possibilità per chiudere. Questa volta non ha tremato: con prime palle pesanti e grande lucidità, la rumena ha completato l’impresa, mandando fuori dal torneo la principale favorita.
Per Cirstea è una vittoria dal valore enorme, anche simbolico. In una stagione che sarà l’ultima della sua carriera, la rumena sta dimostrando di avere ancora tennis, energia e qualità per battere le migliori. Il successo contro Sabalenka è la conferma di un momento molto positivo e di una competitività che rende quasi sorprendente pensare a un ritiro ormai vicino.
Per Sabalenka, invece, resta una sconfitta che apre diversi interrogativi. Dopo le difficoltà recenti e questo crollo romano, la numero 1 del mondo si presenterà al Roland Garros con qualche dubbio in più, soprattutto sul piano della fiducia e della gestione emotiva nei momenti complicati. A Roma, intanto, il tabellone perde la sua prima grande protagonista.
Daniil Medvedev è già al terzo turno del Masters 1000 di Roma senza aver ancora disputato un solo punto nel torneo. Il russo, esentato dal primo turno in quanto testa di serie, avrebbe dovuto fare il suo esordio oggi alle ore 11 contro Tomas Machac, ma il ceco è stato costretto al ritiro prima di scendere in campo a causa di un malessere.
Una notizia arrivata a poche ore dal match e che cambia subito il percorso del tabellone. Machac, infatti, non ha avuto altra scelta che cancellarsi dal torneo, lasciando così via libera a Medvedev, che approda direttamente tra i migliori 32 del torneo capitolino.
Per il russo si tratta di un ingresso decisamente anomalo nel torneo: senza aver ancora testato le condizioni di gioco del Foro Italico in partita ufficiale, Medvedev si ritrova già al terzo turno. Una situazione favorevole dal punto di vista del dispendio fisico, ma che può anche togliere ritmo a un giocatore che sulla terra ha spesso bisogno di qualche game per adattarsi.
Ora Medvedev attende di conoscere il nome del suo prossimo avversario. Se non ci saranno ulteriori sorprese, al terzo turno affronterà il vincente della sfida tra Pablo Llamas e Corentin Moutet.
Il ritiro di Machac rappresenta invece un colpo di sfortuna per il ceco, che arrivava a Roma con l’obiettivo di misurarsi contro uno dei big del circuito. Per Medvedev, invece, il torneo comincerà direttamente al terzo turno, con una partita che avrà già un peso importante nella sua corsa al Foro Italico.
🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia · 9 Maggio 2026
⛅
14°C
Sole e nubi · Picco 25°C
CIELO
Nuvole intermittenti
PIOGGIA
Assente
CAMPO
Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 9 Maggio
09:00
⛅
18°
10:00
⛅
20°
11:00
⛅
21°
12:00
☁
23°
13:00
☁
24°
14:00
☁
25°
15:00
☁
25°
16:00
☁
24°
17:00
☁
24°
18:00
☁
23°
🎾 Programma del giorno — 9 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
2° Turno Maschile · Terra Battuta
ATP R2
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
3° Turno Femminile · Terra Battuta
WTA R3
⛅ Sole e nubi
☁ Nuvoloso nel pomeriggio
🎾 2° Turno ATP
🎾 3° Turno WTA
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Tomas Machac vs Daniil Medvedev
ATP Rome
Tomas Machac
0
Daniil Medvedev [7]
0
Vincitore: Medvedev per walkover
Jasmine Paolini
vs Elise Mertens (Non prima 13:00)
WTA Rome
Jasmine Paolini [9]
6
6
3
Elise Mertens [21]
4
7
6
Vincitore: Mertens
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jasmine Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Elise Mertens
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Jasmine Paolini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Elise Mertens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
1-2*
2*-2
2*-3
2-4*
2-5*
3*-5
4*-5
4-6*
5-6*
6-6 → 6-7
Elise Mertens
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
Elise Mertens
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Elise Mertens
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Jasmine Paolini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Elise Mertens
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Jasmine Paolini
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Elise Mertens
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Jasmine Paolini
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Elise Mertens
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
Jasmine Paolini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Jasmine Paolini
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Aryna Sabalenka
vs Sorana Cirstea
WTA Rome
Aryna Sabalenka [1]
6
3
5
Sorana Cirstea [26]
2
6
7
Vincitore: Cirstea
Servizio
Svolgimento
Set 3
Sorana Cirstea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
Aryna Sabalenka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Sorana Cirstea
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Sorana Cirstea
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Sorana Cirstea
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Sorana Cirstea
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aryna Sabalenka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Sorana Cirstea
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Aryna Sabalenka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Aryna Sabalenka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Sorana Cirstea
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Jannik Sinner
vs Sebastian Ofner (Non prima 19:00)
ATP Rome
Jannik Sinner [1]
6
6
Sebastian Ofner
3
4
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Ofner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-3 → 5-3
S. Ofner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-2 → 4-3
J. Sinner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
J. Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
S. Ofner
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
2-0 → 2-1
S. Ofner
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Ofner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-1 → 4-2
S. Ofner
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
2-1 → 3-1
Belinda Bencic
vs Anna Kalinskaya (Non prima 20:30)
WTA Rome
Belinda Bencic [12]
•
0
4
2
Anna Kalinskaya [22]
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Belinda Bencic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Belinda Bencic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Anna Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Belinda Bencic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Anna Kalinskaya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Coco Gauff vs Solana Sierra
WTA Rome
Coco Gauff [3]
5
6
6
Solana Sierra
7
0
4
Vincitore: Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 3
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
Solana Sierra
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Solana Sierra
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Coco Gauff
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
Coco Gauff
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Solana Sierra
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-0 → 6-0
Solana Sierra
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Coco Gauff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Solana Sierra
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Coco Gauff
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Coco Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Solana Sierra
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Solana Sierra
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Coco Gauff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Solana Sierra
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Felix Auger-Aliassime
vs Mariano Navone
ATP Rome
Felix Auger-Aliassime [4]
6
6
Mariano Navone
7
7
Vincitore: Navone
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
6-5 → 6-6
M. Navone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-5 → 6-5
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
M. Navone
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
M. Navone
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
F. Auger-Aliassime
3-2 → 4-2
M. Navone
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
F. Auger-Aliassime
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
0*-4
1-4*
ace
1-5*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
M. Navone
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
6-5 → 6-6
F. Auger-Aliassime
5-5 → 6-5
M. Navone
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 3-4
F. Auger-Aliassime
2-2 → 2-3
M. Navone
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-1 → 2-2
F. Auger-Aliassime
1-1 → 2-1
M. Navone
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Flavio Cobolli
vs Terence Atmane
ATP Rome
Flavio Cobolli [10]
7
6
Terence Atmane
6
3
Vincitore: Cobolli
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
5-2 → 5-3
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
df
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
T. Atmane
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
F. Cobolli
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
6-6 → 7-6
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Atmane
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
F. Cobolli
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Atmane
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
F. Cobolli
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
T. Atmane
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Viktorija Golubic
vs Mirra Andreeva (Non prima 17:00)
WTA Rome
Viktorija Golubic
1
6
0
Mirra Andreeva [8]
6
4
6
Vincitore: Andreeva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Mirra Andreeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-5 → 0-6
Viktorija Golubic
0-4 → 0-5
Mirra Andreeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Mirra Andreeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Viktorija Golubic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Mirra Andreeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
Viktorija Golubic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Mirra Andreeva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Mirra Andreeva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Viktorija Golubic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Mirra Andreeva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Viktorija Golubic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Viktorija Golubic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mirra Andreeva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Viktorija Golubic
1-4 → 1-5
Viktorija Golubic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Viktorija Golubic
0-1 → 0-2
Mirra Andreeva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Andrea Pellegrino
vs Arthur Fils
ATP Rome
Andrea Pellegrino
30
4
Arthur Fils [15]
•
15
0
Vincitore: Pellegrino
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fils
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Supertennis Arena – ore 11:00
Andrey Rublev vs Miomir Kecmanovic
ATP Rome
Andrey Rublev [12]
6
6
Miomir Kecmanovic
4
4
Vincitore: Rublev
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rublev
15-0
15-15
df
30-15
40-15
5-4 → 6-4
M. Kecmanovic
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
1-1 → 2-1
M. Kecmanovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rublev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
M. Kecmanovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
A. Rublev
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
40-30
2-3 → 3-3
A. Rublev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Tomas Martin Etcheverry
vs Mattia Bellucci
ATP Rome
Tomas Martin Etcheverry [24]
7
2
3
Mattia Bellucci
5
6
6
Vincitore: Bellucci
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
T. Martin Etcheverry
3-3 → 3-4
M. Bellucci
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
T. Martin Etcheverry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Bellucci
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bellucci
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
2-5 → 2-6
T. Martin Etcheverry
1-5 → 2-5
M. Bellucci
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
1-4 → 1-5
T. Martin Etcheverry
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
M. Bellucci
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
T. Martin Etcheverry
0-2 → 1-2
M. Bellucci
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
40-30
0-1 → 0-2
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Martin Etcheverry
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
M. Bellucci
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
T. Martin Etcheverry
4-4 → 5-4
M. Bellucci
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
40-30
ace
4-3 → 4-4
T. Martin Etcheverry
3-3 → 4-3
T. Martin Etcheverry
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
M. Bellucci
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
T. Martin Etcheverry
2-0 → 3-0
M. Bellucci
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
T. Martin Etcheverry
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Nikoloz Basilashvili
vs Ben Shelton
ATP Rome
Nikoloz Basilashvili
6
6
6
Ben Shelton [5]
4
7
3
Vincitore: Basilashvili
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
B. Shelton
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
ace
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
B. Shelton
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
N. Basilashvili
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
B. Shelton
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
N. Basilashvili
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
B. Shelton
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Basilashvili
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
5-2 → 5-3
B. Shelton
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
N. Basilashvili
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
3-2 → 4-2
B. Shelton
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
2-2 → 3-2
N. Basilashvili
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-2 → 2-2
B. Shelton
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Hamad Medjedovic
vs Joao Fonseca
ATP Rome
Hamad Medjedovic
0
3
6
6
Joao Fonseca [27]
0*
6
3
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Medjedovic
15-0
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
H. Medjedovic
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
ace
2-1 → 3-1
H. Medjedovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Fonseca
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Fonseca
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
4-3 → 5-3
J. Fonseca
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
H. Medjedovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
J. Fonseca
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
H. Medjedovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Fonseca
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
1-0 → 1-1
H. Medjedovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Fonseca
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
2-2 → 2-3
H. Medjedovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
J. Fonseca
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Alexei Popyrin
vs Jakub Mensik
Il match deve ancora iniziare
Pietrangeli – ore 11:00
Thiago Agustin Tirante vs Cameron Norrie
ATP Rome
Thiago Agustin Tirante
6
7
Cameron Norrie [17]
3
5
Vincitore: Tirante
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Agustin Tirante
6-5 → 7-5
C. Norrie
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
C. Norrie
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
T. Agustin Tirante
3-4 → 4-4
C. Norrie
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
T. Agustin Tirante
2-3 → 3-3
T. Agustin Tirante
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
C. Norrie
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
1-1 → 1-2
T. Agustin Tirante
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Agustin Tirante
5-3 → 6-3
T. Agustin Tirante
4-2 → 5-2
T. Agustin Tirante
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
C. Norrie
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-0 → 3-1
T. Agustin Tirante
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
ace
2-0 → 3-0
T. Agustin Tirante
0-0 → 1-0
Marin Cilic
vs Martin Landaluce
ATP Rome
Marin Cilic
4
4
Martin Landaluce
6
6
Vincitore: Landaluce
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cilic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
M. Landaluce
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
M. Cilic
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
M. Cilic
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
2-2 → 2-3
M. Landaluce
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
1-0 → 1-1
M. Cilic
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Cilic
0-15
df
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
M. Landaluce
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Cilic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Landaluce
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
M. Landaluce
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-1 → 2-2
M. Cilic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Landaluce
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Cilic
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Qinwen Zheng
vs Jelena Ostapenko
WTA Rome
Qinwen Zheng
6
4
4
Jelena Ostapenko
4
6
6
Vincitore: Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Jelena Ostapenko
3-4 → 3-5
Qinwen Zheng
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Jelena Ostapenko
2-3 → 2-4
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Jelena Ostapenko
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jelena Ostapenko
4-5 → 4-6
Qinwen Zheng
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Qinwen Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Jelena Ostapenko
2-1 → 2-2
Qinwen Zheng
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Jelena Ostapenko
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
Jelena Ostapenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Qinwen Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Jelena Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
Jelena Ostapenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Frances Tiafoe
vs Ignacio Buse
ATP Rome
Frances Tiafoe [20]
6
6
6
Ignacio Buse
7
3
2
Vincitore: Tiafoe
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Buse
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-1 → 5-2
I. Buse
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
F. Tiafoe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
F. Tiafoe
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
I. Buse
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Buse
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
5-2 → 5-3
I. Buse
0-15
15-15
15-30
df
15-40
3-2 → 4-2
F. Tiafoe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
I. Buse
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
F. Tiafoe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
F. Tiafoe
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
6-5 → 6-6
I. Buse
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
F. Tiafoe
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
I. Buse
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
I. Buse
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
F. Tiafoe
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
df
1-2 → 2-2
I. Buse
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Tiafoe
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
I. Buse
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Taylor Townsend
vs Iva Jovic
WTA Rome
Taylor Townsend
15
5
1
Iva Jovic [16]
•
15
7
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Taylor Townsend
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Iva Jovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Iva Jovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Taylor Townsend
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Court 1 – ore 11:00
Corentin Moutet vs Pablo Llamas Ruiz
ATP Rome
Corentin Moutet [28]
4
6
6
Pablo Llamas Ruiz
6
3
7
Vincitore: Llamas Ruiz
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
C. Moutet
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
C. Moutet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
C. Moutet
0-15
df
15-15
15-30
15-40
4-3 → 4-4
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
C. Moutet
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
C. Moutet
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
C. Moutet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Moutet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
P. Llamas Ruiz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Llamas Ruiz
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
C. Moutet
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-5 → 4-5
P. Llamas Ruiz
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
P. Llamas Ruiz
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 1-1
C. Moutet
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Oleksandra Oliynykova
vs Linda Noskova
WTA Rome
Oleksandra Oliynykova
0
1
3
0
Linda Noskova [13]
0
6
6
0
Vincitore: Noskova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Linda Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Linda Noskova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Oleksandra Oliynykova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Linda Noskova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Oleksandra Oliynykova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Linda Noskova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Oleksandra Oliynykova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Linda Noskova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
Oleksandra Oliynykova
0-5 → 1-5
Oleksandra Oliynykova
0-3 → 0-4
Oleksandra Oliynykova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Linda Noskova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Cristian Garin
vs Alejandro Davidovich Fokina
ATP Rome
Cristian Garin
6
4
Alejandro Davidovich Fokina [21]
7
6
Vincitore: Davidovich Fokina
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Davidovich Fokina
4-5 → 4-6
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 3-5
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 1-5
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
0-3 → 0-4
C. Garin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
A. Davidovich Fokina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
C. Garin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
C. Garin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Davidovich Fokina
5-5 → 5-6
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
C. Garin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Garin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Davidovich Fokina
0-0 → 0-1
Brandon Nakashima
vs Roberto Bautista Agut
ATP Rome
Brandon Nakashima [30]
6
6
Roberto Bautista Agut
4
0
Vincitore: Nakashima
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Nakashima
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
5-0 → 6-0
R. Bautista Agut
4-0 → 5-0
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
R. Bautista Agut
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 3-0
R. Bautista Agut
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Nakashima
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
R. Bautista Agut
4-4 → 5-4
B. Nakashima
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
ace
A-40
3-4 → 4-4
R. Bautista Agut
3-3 → 3-4
R. Bautista Agut
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
B. Nakashima
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-1 → 2-2
R. Bautista Agut
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
R. Bautista Agut
0-0 → 1-0
Figurarsi il primo arruffa popolo è lui…nei prossimi anni sarà un problema questa situazione.
Grazie al cielo spesso Fonseca non rimane a lungo nei tornei che gioca. Sinceramente lo trovo tanto maleducato quanto goffo negli spostamenti. Sarà davvero un tennista di spicco? Quest’arbitro poi è senza carattere. Molti punti sono stati palesemente disturbati.
Invece lo aizza sempre di più 😡
E chiede pure l’aiuto del pubblico invece di sedarlo…
Premetto che Medjedovic ha buttato via lui il match point, ma il comportamento dei tifosi di Fonseca è inqualificabile, e lo stesso Fonseca, con quegli urli sui gratuiti dell’avversario, non mi piace per niente. Speravo che venisse sbattuto fuori, ma purtroppo…….(vediamo come va a finire)