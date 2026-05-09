Paolini spreca tre match-point e saluta Roma: Mertens passa in tre set dopo 2 ore e 41 minuti

Finisce al terzo turno il cammino di Jasmine Paolini agli Internazionali BNL d’Italia 2026. La campionessa in carica del torneo romano cede in rimonta alla belga Elise Mertens, numero 22 del mondo, che si impone con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-3 dopo 2 ore e 41 minuti di gioco. Una sconfitta pesante, dolorosa soprattutto per il modo in cui è maturata. La toscana infatti aveva avuto tre match-point sul 6-5 del secondo set, senza però riuscire a chiudere una partita che sembrava ormai nelle sue mani.

Dal punto di vista tecnico non è stata una grande partita. Tanti errori da entrambe le parti, break continui, servizi persi e poca continuità. Ma è stata una sfida intensa dal punto di vista emotivo, giocata più sul nervo e sulla tensione che sulla qualità del tennis. Jasmine ha lottato come sempre, restando aggrappata al match anche nei momenti più difficili, riuscendo spesso a ribaltare situazioni complicate grazie alla sua energia e al sostegno del Centrale. Il grande rimpianto resta però quel dodicesimo game del secondo set. Sul servizio Mertens per restare nel match, Paolini ha avuto tre occasioni consecutive per chiudere l’incontro. Due risposte steccate su seconde morbide della belga e un rovescio affondato in rete hanno rimesso in corsa Mertens, che da quel momento ha ritrovato fiducia fino a conquistare il tie-break e poi il set decisivo. Una sconfitta che pesa anche in classifica. Jasmine perderà infatti i mille punti conquistati con il trionfo dello scorso anno, uscendo così dalla top-10 mondiale. Una situazione che renderà più complicati i sorteggi a partire dal Roland Garros. La sensazione è che Paolini stia vivendo un momento delicato: continua a dominare molti scambi da fondo campo, ma una seconda di servizio troppo vulnerabile e alcuni errori nei punti pesanti stanno impedendo alla toscana di concretizzare il suo tennis.

Paolini era arrivata all’appuntamento dopo il debutto complicato contro Leolia Jeanjean, superata in rimonta in tre set. Anche oggi si sono visti gli stessi alti e bassi, con Jasmine spesso costretta a rincorrere nel punteggio prima di trovare le energie per reagire. Dall’altra parte della rete, Mertens ha confermato tutte le sue qualità: solidità, esperienza e capacità di approfittare dei passaggi a vuoto dell’avversaria. Con questo successo la belga allunga ulteriormente nei precedenti, ora favorevoli 5-2.

L’avvio del match è stato equilibrato fino al 2-2 del primo set, quando Paolini è riuscita a ottenere il break approfittando di due seconde molto lente della belga. Mertens ha reagito immediatamente con il contro-break, ma Jasmine, pur faticando al servizio, è rimasta più lucida nei momenti importanti. Sul 5-4, grazie anche a un grave errore di Mertens con lo schiaffo al volo a pochi passi dalla rete, la toscana ha chiuso il primo set 6-4 dopo 40 minuti. Un parziale non spettacolare, ma interpretato meglio da Paolini grazie alla maggiore determinazione e all’energia del pubblico romano. Nel secondo set la partita è diventata ancora più nervosa. Mertens è partita subito avanti di un break, ma Jasmine ha reagito recuperando dal 0-2 al 3-2, trascinata dal Centrale completamente schierato dalla sua parte. La belga sembrava accusare la pressione e con una serie di errori gratuiti ha permesso a Paolini di salire fino al 4-2. Ma nel tennis nulla è mai definitivo. Jasmine ha restituito immediatamente il break con un doppio fallo e il set è tornato in equilibrio. Sul 6-5 Paolini si è procurata le tre occasioni per chiudere il match. Occasioni sfumate una dopo l’altra, prima del tie-break che ha cambiato definitivamente l’inerzia della partita. Nel gioco decisivo Mertens è stata più precisa nei momenti importanti, mentre Jasmine ha pagato ancora una volta un grave errore sotto rete sul secondo set-point della belga. Dopo un’ora e quindici minuti il secondo set è andato alla belga per 7-6(5).

Nel terzo parziale Paolini ha accusato il colpo. Continuava a comandare molti scambi da fondo campo, giocando spesso con i piedi dentro il campo, ma nei punti decisivi gli errori diventavano troppo pesanti. Un altro passaggio a vuoto sotto rete ha consegnato il break del 3-1 a Mertens. Jasmine ha avuto ancora la forza di reagire con un contro-break, ma il rovescio ha continuato a tradirla nei momenti chiave. Sul 5-2 la belga ha ormai preso il controllo emotivo del match. Paolini ha tenuto il servizio, ma Mertens è rimasta fredda e ha chiuso al secondo tentativo per 6-3.

Per Jasmine si chiude così un’edizione amara del torneo romano. Resta il rimpianto enorme per quei tre match-point mancati, ma anche la consapevolezza che servirà ritrovare fiducia e gioco in vista del Roland Garros, prossimo grande obiettivo della stagione sulla terra battuta.

WTA Rome Jasmine Paolini [9] Jasmine Paolini [9] 6 6 3 Elise Mertens [21] Elise Mertens [21] 4 7 6 Vincitore: Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Elise Mertens 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 4-6* 5-6* 6-6 → 6-7 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Elise Mertens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Elise Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Elise Mertens 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Elise Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Elise Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Elise Mertens 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Elise Mertens 0-15 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Dal nostro inviato al Foro Italico, Enrico Milani