Paolini spreca tre match-point e saluta Roma: Mertens passa in tre set dopo 2 ore e 41 minuti
Finisce al terzo turno il cammino di Jasmine Paolini agli Internazionali BNL d’Italia 2026. La campionessa in carica del torneo romano cede in rimonta alla belga Elise Mertens, numero 22 del mondo, che si impone con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-3 dopo 2 ore e 41 minuti di gioco. Una sconfitta pesante, dolorosa soprattutto per il modo in cui è maturata. La toscana infatti aveva avuto tre match-point sul 6-5 del secondo set, senza però riuscire a chiudere una partita che sembrava ormai nelle sue mani.
Dal punto di vista tecnico non è stata una grande partita. Tanti errori da entrambe le parti, break continui, servizi persi e poca continuità. Ma è stata una sfida intensa dal punto di vista emotivo, giocata più sul nervo e sulla tensione che sulla qualità del tennis. Jasmine ha lottato come sempre, restando aggrappata al match anche nei momenti più difficili, riuscendo spesso a ribaltare situazioni complicate grazie alla sua energia e al sostegno del Centrale. Il grande rimpianto resta però quel dodicesimo game del secondo set. Sul servizio Mertens per restare nel match, Paolini ha avuto tre occasioni consecutive per chiudere l’incontro. Due risposte steccate su seconde morbide della belga e un rovescio affondato in rete hanno rimesso in corsa Mertens, che da quel momento ha ritrovato fiducia fino a conquistare il tie-break e poi il set decisivo. Una sconfitta che pesa anche in classifica. Jasmine perderà infatti i mille punti conquistati con il trionfo dello scorso anno, uscendo così dalla top-10 mondiale. Una situazione che renderà più complicati i sorteggi a partire dal Roland Garros. La sensazione è che Paolini stia vivendo un momento delicato: continua a dominare molti scambi da fondo campo, ma una seconda di servizio troppo vulnerabile e alcuni errori nei punti pesanti stanno impedendo alla toscana di concretizzare il suo tennis.
Paolini era arrivata all’appuntamento dopo il debutto complicato contro Leolia Jeanjean, superata in rimonta in tre set. Anche oggi si sono visti gli stessi alti e bassi, con Jasmine spesso costretta a rincorrere nel punteggio prima di trovare le energie per reagire. Dall’altra parte della rete, Mertens ha confermato tutte le sue qualità: solidità, esperienza e capacità di approfittare dei passaggi a vuoto dell’avversaria. Con questo successo la belga allunga ulteriormente nei precedenti, ora favorevoli 5-2.
L’avvio del match è stato equilibrato fino al 2-2 del primo set, quando Paolini è riuscita a ottenere il break approfittando di due seconde molto lente della belga. Mertens ha reagito immediatamente con il contro-break, ma Jasmine, pur faticando al servizio, è rimasta più lucida nei momenti importanti. Sul 5-4, grazie anche a un grave errore di Mertens con lo schiaffo al volo a pochi passi dalla rete, la toscana ha chiuso il primo set 6-4 dopo 40 minuti. Un parziale non spettacolare, ma interpretato meglio da Paolini grazie alla maggiore determinazione e all’energia del pubblico romano. Nel secondo set la partita è diventata ancora più nervosa. Mertens è partita subito avanti di un break, ma Jasmine ha reagito recuperando dal 0-2 al 3-2, trascinata dal Centrale completamente schierato dalla sua parte. La belga sembrava accusare la pressione e con una serie di errori gratuiti ha permesso a Paolini di salire fino al 4-2. Ma nel tennis nulla è mai definitivo. Jasmine ha restituito immediatamente il break con un doppio fallo e il set è tornato in equilibrio. Sul 6-5 Paolini si è procurata le tre occasioni per chiudere il match. Occasioni sfumate una dopo l’altra, prima del tie-break che ha cambiato definitivamente l’inerzia della partita. Nel gioco decisivo Mertens è stata più precisa nei momenti importanti, mentre Jasmine ha pagato ancora una volta un grave errore sotto rete sul secondo set-point della belga. Dopo un’ora e quindici minuti il secondo set è andato alla belga per 7-6(5).
Nel terzo parziale Paolini ha accusato il colpo. Continuava a comandare molti scambi da fondo campo, giocando spesso con i piedi dentro il campo, ma nei punti decisivi gli errori diventavano troppo pesanti. Un altro passaggio a vuoto sotto rete ha consegnato il break del 3-1 a Mertens. Jasmine ha avuto ancora la forza di reagire con un contro-break, ma il rovescio ha continuato a tradirla nei momenti chiave. Sul 5-2 la belga ha ormai preso il controllo emotivo del match. Paolini ha tenuto il servizio, ma Mertens è rimasta fredda e ha chiuso al secondo tentativo per 6-3.
Per Jasmine si chiude così un’edizione amara del torneo romano. Resta il rimpianto enorme per quei tre match-point mancati, ma anche la consapevolezza che servirà ritrovare fiducia e gioco in vista del Roland Garros, prossimo grande obiettivo della stagione sulla terra battuta.
Dal nostro inviato al Foro Italico, Enrico Milani
TAG: Jasmine Paolini, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
A parte Pietrangeli nessun tennista italiano ha vinto i singolari degli Internazionali d’Italia due volte e comunque mai consecutivamente.
Superati i trent’anni d’età, per una tennista la cosa più difficile da affrontare non sono le batoste e i cali di prestazione, inevitabili per tutti i comuni mortali, ma riuscire a conservare voglia e giuste motivazioni nel proprio lavoro e in questo nessuno può in buona fede negare che l’Errani sia un’autorevole maestra.
Le girandole di break non sono una regola nel tennis in gonnella?
E comunque Paolini era evidente che gli ultimi due anni erano frutto di un allineamento degli altri, non di un vero livello da top10.
Ha comunque svoltato la carriera, dimostrato che non è mai tardi e chissà, ispirato qualche ventenne a bruciare qualche tappa per avere dieci anni per provarci e non due
Ora spero che anche chi minimizzava (ma che crisi, dopo Furlan ha vinto un 1000, e altre considerazioni del genere) possa ammettere che Jasmine, da quando si è separata da Furlan, è diventata un’altra giocatrice. Sia tecnicamente/tatticamente che caratterialmente. Si è spenta pian piano, ha perso energia emotiva che era la spinta per giocare un tennis propositivo, aggressivo, vario. Oggi tanti errori, quasi paura, poca gioia nell’entrare in campo. Se non vuole finire la carriera in modo mesto, dovrà prendere un coach vero, che la completi, come aveva iniziato a fare Furlan. Mi dispiace molto, amavo vederla giocare, ora mi comunica più che altro sensazioni di inadeguatezza e di disagio. Almeno oggi ha provato, e davanti aveva un’ottima giocatrice, ma a Stoccarda, contro Sonmez, è stata una prestazione inguardabile. Io spero solo che non abbia esitazioni e cerchi un coach all’altezza
Paolini sempre peggio …
Ora è il momento di cambiare allenatore! La Errani è libera. È il momento di un mental coach! La Errani è disponibile. Ora pure un fisioterapista ci vorrebbe, la Errani lo è. Dicono che è vacante un posto per il doppio (lo ègi), per salto triplo, per canasta, briscola e master chef…
Già lo scrissi e purtroppo sto avendo ragione. Il biennio scorso abbiamo avuto una tennista in stato di grazia. Questo stato è terminato e non si ripeterà. E nulla c’entra la mancanza di Furlan, la presenza della Errani, fare il doppio o mancanza di forza mentale. È così. Lei è arrivata tardi tra le top e presto ne è uscita! Cmq, grazie Jas per ciò che ci hai dato. Sempre grande trottolina.
io su Paolini non commento più
Gli piace avere Errani come fidanzata e non gli interessa più la sua carriera da tennis? Va bene però poi non pianga se esce dai 100io su Paolini non commento più
Gli piace avere Errani come fidanzata e non gli interessa più la sua carriera da tennis? Va bene però poi non pianga se esce dai 100
Continuasse così, Sara si brucerebbe come coach, qualora vedesse il suo proprio futuro in questo ruolo, mentre Jasmine rovinerebbe il suo finale di carriera come singolarista. A questo punto: o si cambia assetto, o ci si ridimensiona a giocare solo il doppio.
@ Mats (#4610689)
Credo che hai centrato perfettamente il punto .
Pare , visto che non la conosco personalmente , che non si diverta .
Come se fosse ” schiacciata ” da qualcosa che inibisce la sua naturale voglia di combattere sul campo .
Forse sente la pressione per gli inimmaginabili risultati raggiunti nel recente passato , la paura di ” non essere piu’ all’altezza ” .
Vorrei dirle che moltissimi appassionati la ringrazieranno sempre e comunque per le emozioni che ci ha saputo regalare , che se arriveranno altre gioie sportive esulteremo ancora con lei … altrimenti la sosterremo lo stesso .
Torna pure ” leggera ” Jasmine , ne hai tutto il diritto !
è arrivato il momento di assumere un allenatore vero
Non dico che finirà come la Trevisan, ma la Jasmine del ’24-’25
Purtroppo non la vedremo più
Checché ne dicano i Bookmakers era lei oggi la favorita in questo contesto,e ha regalato un passaggio del turno.
@ Az67 (#4610688)
Impossibile, la cocciaretto non vale le prime 50,molto ma molto più forte in prospettiva Tyra Grant…
@ Az67 (#4610688)
Dubito che la Cocciaretto possa entrare un giorno tra le prime 10, forse potrà arrivare a ridosso delle prime 20 ma ha delle lacune tecniche (servizio da circolo amatoriale) e soprattutto fisiche che costituiscono un handicap troppo grande. Penso invece che Tyra Grant potrà entrare sicuramente tra le prime 10
Come se il problema sia uscire dalle top10…
Solo nelle ultime settimane ha fatto 4 giochi son la Sonmez (!). Ha vinto facendo una gran fatica con la Jeanjean, la Siegmund, la Townsend che non sono teste di serie ma credo che non stiano neanche nelle top50. Deve trovare la fiducia e la spavalderia degli anni scorsi. Ora gioca male e non si diverte.
Aaaaah. Mi sa che stavolta la favola jasmine top ten è finita per davvero! In ogni caso quasi 2 anni fra le migliori sia record italico….speriamo ci sia un passaggio di testimone tra lei e la coccia, hai visto mai…
Ormai in caduta libera.
Fattore psicologico.
Sono certo che lo scorso anno chiudeva al primo match point,non solo,dal 2-5 nel terzo con la spinta del pubblico sarebbe stata capace di riprenderla e ribaltarla ancora.
E non dimentichiamo che almeno una delle due finali slam( consecutive) quella a Wimbledon poteva vincerla ed entrava nella leggenda insieme a Flavia e Francesca. Detto ciò ha fatto una carriera incredibile tra finali slam 1000 vinti medaglie d’oro olimpiche. È una piccola ma u grande del tennis mondiale questo dobbiamo sempre tenerlo presente, ma come dici bene è stato un biennio irripetibile.
Hanno giocato benissimo entrambe!!!
Si è decisa su alcuni episodi!!!
Bella partita!!!
Ciò che fa più male è aver perduto così dopo aver giocato anche meglio, molto meglio di tante altre partite vinte !
Ora c’è davvero bisogno di voltare pagina e cercare di mettere ordine in ciò che è necessario per continuare a giocare a tennis a certi livelli, anche perchè l’età è quella che è …
Ho guardato fino al tie-break del secondo set, poi troppa sofferenza e ho spento. Avevo un brutto presentimento riguardo al terzo set e non avevo voglia di assistere alla sua sconfitta. Sperando di sbagliarmi e leggere che ce l’aveva fatta.
Non so se ha dato già il massimo e i risultati ottenuti sono irripetibili. Grazie comunque per tutte le emozioni che mi hai dato. L’ho sempre seguita e la seguirò con il solito misto di simpatia e ammirazione.
@ marco65 (#4610670)
Condivido quasi in toto, in realtà ATTUALMENTE ci sono almeno 50 giocatrici nettamente più forti di lei.
Deve mettere ordine nel suo team , ovviamente Sara non è adatta sia per una questione professionale (non solo per esperienza da coach ) che emotiva.
Ma la scelta è sua , anzi queste sconfitte e a Roma sono utili come due schiaffoni .
Paolino è una buona giocatrice.
I risultati ottenuti le due scorse stagioni, peró, sono qualcosa di difficilmente ripetibile.
Qualcuno sa quante settimane consecutive si è fatta in top 10 ?
Credo sia uscita dalle 10 a distanza di 2 anni
Diciamo che si è un po’ rotto l’incantesimo che la faceva competere a livelli decisamente superiori alle sue possibilità. Sono stati un paio di anni irripetibili che non torneranno più purtroppo. Ci sono almeno 20 giocatrici nettamente più forti di lei, ma anche Tyra tra poco sarà ingiocabile anche per Jasmin.
Ormai per Jasmine è crisi conclamata, nella race è addirittura sotto la Cocciaretto… ovviamente l’augurio è che si riscatto al RG e Wimbledon, ma oggi l’ho vista male, anche quando stava vincendo
Peccato davvero, l’anno scorso è stata una bella favola la sua vittoria, credo non più replicabile
Sto male io per lei, immagino lei medesima.
Ora è il momento, forse, di tornare coi piedi per terra e ricominciare, sia noi che lei, a gioire per ogni piccola vittoria, consapevoli che vincere aiuta a vincere (ma purtroppo è vero anche l’opposto).
A noi il compito di continuare a sostenerla, anche se possibilmente non toccherà più le vette dei due anni scorsi.
Alè Gelsomina!
Jaz è in crisi soprattutto di testa. Forse perdere posizioni e ripartire da un po’ più basso potrebbe servirle ad alleggerire la pressione che, come immagino, sia solo nella sua testa.
Ci manca il tuo sorriso Jaz, coraggio!
JASMINE……JASMINE……
ASCOLTA……ASCOLTA……
la ERRANI quando si sgola con te!!!
ALTRIMENTI NON VINCI!!! 🙂 🙂 🙂
Cotta e demotivata! Mi dispiace veramente tanto per Jas!
Si vocifera che un gabbiano pulitore appollaiato sulla piccionaia dei distinti abbia tentato il gesto estremo al 123milionesimo agghiacciante “Vamos” urlato dall’angolo Paolini….una vera jettura
Mi fanno sorridere le presentazioni dei tornei wta con la mitica frase:”Paolini nela parte di Sabalenka”
Torniamo a prese trazioni più lungi.iranti: Paolini, in caso di passaggio del primo turno, incontrerai…
Jasmine ha dimenticato quello che la belga evidentemente avrà avuto ben in mente: nel tennis la partita finisce quando si stringe la mano all’avversaria. Chi è causa del suo mal, difendeva il titolo, pianga se stessa.