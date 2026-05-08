Djokovic crolla a Roma: Prizmic sorprende il Foro Italico e manda KO il sei volte campione

Clamoroso al Foro Italico: Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli Internazionali d’Italia 2026, sconfitto in rimonta dal croato Dino Prizmic con il punteggio di 2-6 6-2 6-4 dopo due ore e quindici minuti di gioco. Una sorpresa solo fino a un certo punto, perché i segnali c’erano tutti: i cinquanta giorni senza partite ufficiali, il problema alla spalla accusato dopo Indian Wells e soprattutto i diciotto anni di differenza tra i due, emersi alla distanza in maniera evidente.

Djokovic era partito bene, con l’autorità del campione che conosce perfettamente il Centrale romano e che qui ha vinto sei volte in carriera. Ma con il passare dei minuti il serbo ha progressivamente perso brillantezza, mentre dall’altra parte della rete cresceva la fiducia di un Prizmic sempre più aggressivo e convinto. Per Novak il torneo romano rappresentava un test importante per capire il proprio livello in vista del Roland Garros. Tornava al Foro Italico davanti a un pubblico che continua ad adorarlo, come dimostrato anche nei giorni precedenti durante gli allenamenti seguitissimi tra il Centrale e Piazza del Popolo. Ma la risposta arrivata dal campo lascia più di un interrogativo. Dall’altra parte c’era però uno dei talenti più promettenti del tennis europeo. Classe 2005, nato a Spalato, Prizmic aveva già impressionato Djokovic agli Australian Open 2024, quando riuscì a strappargli un set al primo turno. Stavolta il croato ha confermato tutte le aspettative, giocando un match di personalità e coraggio.

Dopo un primo set timido, quasi contratto, Prizmic ha cambiato completamente atteggiamento. Ha iniziato a dominare gli scambi da fondo con colpi pesanti e profondi, costringendo Djokovic alla rincorsa e impedendogli di gestire il ritmo della partita. Una vittoria meritata, costruita rischiando su ogni palla e resistendo anche alla pressione di un Centrale interamente schierato dalla parte di Novak.

Per Djokovic, invece, resta la sensazione di un fisico che fatica sempre di più a reggere certe intensità. Il serbo ha provato a usare esperienza, variazioni e palle corte per accorciare gli scambi, ma alla lunga la maggiore velocità di palla del croato ha fatto la differenza.

Il match era iniziato nel migliore dei modi per il ventiquattro volte campione Slam. Djokovic aveva preso subito il controllo degli scambi, aumentando il peso dei colpi e mostrando ancora una volta tutta la qualità della sua fase difensiva. Dopo un avvio equilibrato, il serbo aveva trovato il break nel sesto gioco grazie a un dritto incrociato vincente, salendo poi rapidamente sul 6-2 in quaranta minuti.

Nel primo set Prizmic era apparso ancora acerbo, troppo frenetico nella gestione degli scambi e poco lucido nelle scelte. Ma il copione cambiava completamente a inizio secondo parziale.

Djokovic partiva malissimo, concedendo immediatamente tre palle break. Il croato ne approfittava subito e da quel momento prendeva in mano il match. Il servizio del serbo perdeva efficacia, soprattutto sulla seconda, mentre Prizmic iniziava ad aggredire ogni risposta. Arrivava così il doppio break del 3-0 e il Centrale iniziava a percepire il momento di difficoltà del campione serbo.

La palla del croato viaggiava troppo veloce per un Djokovic sempre più fermo sulle gambe. Prizmic consolidava il vantaggio senza esitazioni e chiudeva il secondo set 6-2, riportando la partita in perfetto equilibrio dopo un’ora e ventitré minuti.

Nel terzo set Djokovic cercava di reagire affidandosi all’esperienza e al sostegno del pubblico. Il serbo teneva il servizio in apertura, ma la sensazione era che la partita stesse scivolando lentamente dalla sua parte. Prizmic continuava a spingere da fondo con il dritto incrociato, mentre Novak cercava sempre più spesso la palla corta per abbreviare gli scambi. Il momento decisivo arrivava nel quinto gioco. Djokovic, ormai in evidente sofferenza fisica, concedeva due palle break. Con la forza dell’orgoglio provava anche qualche discesa a rete, ma una volée terminata in corridoio consegnava il break al croato per il 3-2. Il pubblico del Centrale provava a trascinare il vecchio leone serbo, applaudendo ogni punto e sostenendolo come raramente era accaduto in passato. Ma Prizmic non si lasciava intimidire. Solido al servizio, aggressivo negli scambi e lucidissimo nei momenti importanti, il croato confermava il break per il 4-2 e poi allungava fino al 5-3 grazie a due splendidi dritti vincenti.

Djokovic, da campione infinito quale resta, non smetteva comunque di lottare. Il serbo teneva il servizio per il 5-4, obbligando Prizmic a servire per il match davanti a un Centrale in piedi. E questa volta il giovane croato non tremava. Una vittoria pesantissima, forse la più importante della sua giovane carriera. Per Djokovic, invece, potrebbe essere stato l’ultimo match giocato al Foro Italico. E soprattutto una sconfitta che apre inevitabilmente molti dubbi in vista del Roland Garros.

ATP Rome Dino Prizmic Dino Prizmic 2 6 6 Novak Djokovic [3] Novak Djokovic [3] 6 2 4 Vincitore: Prizmic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Prizmic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Prizmic 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Prizmic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 N. Djokovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 D. Prizmic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Prizmic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Prizmic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Dal Foro Italico il nostro inviato, Enrico Milani