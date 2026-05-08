Arnaldi da applausi a Roma: rimonta De Minaur e vola al terzo turno contro Jodar

Matteo Arnaldi firma una delle vittorie più belle della sua carriera e accende il Foro Italico. Il sanremese supera Alex De Minaur al termine di una battaglia durissima, chiusa con il punteggio di 4-6 7-6(5) 6-4, tornando così al terzo turno in un Masters 1000 dopo il quarto di finale raggiunto a Madrid nel 2025. Una vittoria di carattere, sofferenza e coraggio, arrivata in condizioni sempre più complicate, con la pioggia a rendere ancora più pesante il finale.

Al terzo turno degli Internazionali d’Italia Arnaldi affronterà lo spagnolo Rafael Jodar, 19 anni, numero 34 del ranking ATP, una delle grandi rivelazioni del circuito.

L’inizio non era stato semplice per l’azzurro. Nel primo set Arnaldi parte con qualche incertezza al servizio, anche con un doppio fallo in apertura, ma riesce a salvarsi e a entrare progressivamente nel match. De Minaur, pur non apparendo ingiocabile, trova il break nel quinto game e lo difende fino al 6-4. L’australiano è più solido nei momenti importanti, mentre Matteo spreca qualche occasione per rientrare, soprattutto quando il rivale concede qualcosa con il dritto e con il rovescio.

Il secondo set è il cuore emotivo della partita. Arnaldi resta aggrappato all’incontro, approfitta dei passaggi a vuoto di De Minaur e si costruisce diverse chance in risposta. L’australiano alterna grandi difese a errori insoliti, mentre il ligure cresce con il servizio e con il dritto. Si arriva inevitabilmente al tie-break, dove Matteo mostra freddezza e coraggio: una prima vincente chiude il parziale sul 7-6(5) e rimette tutto in discussione dopo oltre due ore di gioco.

Nel terzo set la partita diventa una battaglia nervosa. De Minaur prova a restare avanti, ma Arnaldi non molla mai. Sul 3-3 l’azzurro trova un break pesantissimo, spinto da un pubblico ormai completamente coinvolto. Poco dopo, però, arriva l’immediato controbreak dell’australiano: tutto da rifare sul 4-4. Qui Matteo ha il merito di non scomporsi. Torna aggressivo, forza gli errori dell’avversario e strappa ancora il servizio per il 5-4.

Nel game decisivo aumenta anche la pioggia, ma Arnaldi resta lucido. Sul 40-15 inventa addirittura un ace di seconda, un colpo da giocatore in piena fiducia nel momento più delicato. De Minaur annulla il primo match point, ma sul secondo mette fuori la risposta di dritto: il Foro esplode e Matteo può alzare le braccia.

È una vittoria pesantissima, non solo per il valore dell’avversario, ma anche per il momento della stagione. Arnaldi ha mostrato di essere tornato competitivo ad alto livello, capace di soffrire, reagire e vincere una partita sporca contro uno dei giocatori più solidi del circuito.

Ora c’è Rafael Jodar, giovane spagnolo in grande ascesa. Ma dopo una serata così, Arnaldi può guardare avanti con fiducia: Roma ha ritrovato un altro protagonista azzurro.

ATP Rome Alex de Minaur [6] Alex de Minaur [6] 6 6 4 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 4 7 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 4-6 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico