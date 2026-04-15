Barcelona 500 | Clay | e2950310 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Challenger Roma Garden, Gwangju, Savannah, Abidjan, Shymkent: La situazione aggiornata
15/04/2026 10:20 1 commento
🎾 ATP Challenger Tour
WEEK 16 — ENTRY LIST
20–26 APRILE 2026
🇮🇹 CHALLENGER 75 — ROMA Clay • 20-26 Apr
|1SVRCINA, Dalibor
|🇨🇿 #110
|2GEA, Arthur
|🇫🇷 #137
|3GOJO, Borna
|🇭🇷 #139
|4TRAVAGLIA, Stefano 🇮🇹
|#142
|5FARIA, Jaime
|🇵🇹 #143
|6ECHARGUI, Moez
|🇹🇳 #144
|7RODESCH, Chris
|🇱🇺 #145
|8JARRY, Nicolas
|🇨🇱 #154
|9TSENG, Chun-Hsin
|🇹🇼 #156
|10CARBALLES BAENA, Roberto
|🇪🇸 #159
|11ZEPPIERI, Giulio 🇮🇹
|#162
|12FERY, Arthur
|🇬🇧 #163
|13BARRENA, Alex
|🇦🇷 #167
|14SACHKO, Vitaliy
|🇺🇦 #169
|15SAMUEL, Toby
|🇬🇧 #172
|16YMER, Elias
|🇸🇪 #175
|17DEN OUDEN, Guy
|🇳🇱 #176
|18KOLAR, Zdenek
|🇨🇿 #183
|19VASILEV, Alexander JR #3
|🇧🇬
|20BERNET, Henry JR #11
|🇨🇭
|21MRVA, Maxim NG #277
|🇨🇿
|📋 ALTERNATES
|1MOLCAN, Alex
|🇸🇰 #189
|2HERBERT, Pierre-Hugues
|🇫🇷 #194
|3DODIG, Matej
|🇭🇷 #199
|4ADDED, Dan
|🇫🇷 #200
|5DJERE, Laslo
|🇷🇸 #204
|6BERTOLA, Remy
|🇨🇭 #207
|7PAVLOVIC, Luka
|🇫🇷 #209
|8GIUSTINO, Lorenzo 🇮🇹
|#210
|9SAKELLARIDIS, Stefanos
|🇬🇷 #225
|10CADENASSO, Gianluca 🇮🇹
|#227
🇰🇷 CHALLENGER 75 — GWANGJU Hard • 20-26 Apr
|1DUCKWORTH, James
|🇦🇺 #95
|2WALTON, Adam
|🇦🇺 #105
|3SHIMABUKURO, Sho
|🇯🇵 #111
|4SCHOOLKATE, Tristan
|🇦🇺 #119
|5WONG, Coleman
|🇭🇰 #124
|6SWEENY, Dane
|🇦🇺 #135
|7BU, Yunchaokete
|🇨🇳 #158
|8LAJAL, Mark
|🇪🇪 #161
|9BOLT, Alex
|🇦🇺 #165
|10RIEDI, Leandro
|🇨🇭 #168
|11NISHIOKA, Yoshihito
|🇯🇵 #173
|12CHIDEKH, Clement
|🇫🇷 #181
|13TOMIC, Bernard
|🇦🇺 #190
|14HOLMGREN, August
|🇩🇰 #191
|15GALARNEAU, Alexis
|🇨🇦 #196
|16NOGUCHI, Rio
|🇯🇵 #215
|17HSU, Yu Hsiou
|🇹🇼 #216
|18SIMAKIN, Ilia
|🇷🇺 #220
|19ZHOU, Yi
|🇨🇳 #223
|20UCHIDA, Kaichi
|🇯🇵 #235
|21MCCABE, James
|🇦🇺 #239
|📋 ALTERNATES
|1CASSONE, Murphy
|🇺🇸 #249
|2SUN, Fajing
|🇨🇳 #252
|3HOLT, Brandon
|🇺🇸 #254
|4JUNG, Jason PR
|🇹🇼 #258
|5WENDELKEN, Harry
|🇬🇧 #259
|6BUTVILAS, Edas
|🇱🇹 #269
|7UCHIYAMA, Yasutaka
|🇯🇵 #276
|8BROADY, Liam
|🇬🇧 #278
|9KUKUSHKIN, Mikhail
|🇰🇿 #279
|10PENISTON, Ryan
|🇬🇧 #288
🇺🇸 CHALLENGER 75 — SAVANNAH Clay • 20-26 Apr
|1DRAXL, Liam
|🇨🇦 #147
|2SMITH, Colton
|🇺🇸 #164
|3MEJIA, Nicolas
|🇨🇴 #171
|4GOMEZ, Federico Agustin
|🇦🇷 #182
|5GLINKA, Daniil
|🇪🇪 #184
|6CLARKE, Jay
|🇬🇧 #185
|7TABUR, Clement
|🇫🇷 #187
|8BASAVAREDDY, Nishesh
|🇺🇸 #193
|9OLIVIERI, Genaro Alberto
|🇦🇷 #201
|10REIS DA SILVA, Joao Lucas
|🇧🇷 #212
|11CRAWFORD, Oliver
|🇬🇧 #214
|12ANDRADE, Andres
|🇪🇨 #218
|13NEUMAYER, Lukas
|🇦🇹 #224
|14BOSCARDIN DIAS, Pedro
|🇧🇷 #240
|15BOYER, Tristan
|🇺🇸 #241
|16GALAN, Daniel Elahi
|🇨🇴 #243
|17MARTIN, Andres
|🇺🇸 #250
|18KRUEGER, Mitchell
|🇺🇸 #251
|19DOSTANIC, Stefan CO #7
|🇺🇸
|20KENNEDY, Jack JR #6
|🇺🇸
|21FAUREL, Thomas NG #416
|🇫🇷
|📋 ALTERNATES
|1MMOH, Michael
|🇺🇸 #256
|2GUEYMARD WAYENBURG, Sascha
|🇫🇷 #258
|3KOZLOV, Stefan
|🇺🇸 #260
|4WOLF, J.J. PR
|🇺🇸 #263
|5RONCADELLI, Franco
|🇺🇾 #267
|6JUSTO, Guido Ivan
|🇦🇷 #270
|7VARILLAS, Juan Pablo
|🇵🇪 #271
|8MARCONDES, Igor
|🇧🇷 #290
|9DOSTANIC, Stefan
|🇺🇸 #291
|10AJDUKOVIC, Duje
|🇭🇷 #293
🇨🇮 CHALLENGER 50 — ABIDJAN Clay • 20-26 Apr
|1ONCLIN, Gauthier
|🇧🇪 #247
|2BAX, Florent
|🇫🇷 #273
|3COULIBALY, Eliakim
|🇨🇮 #282
|4JUBB, Paul
|🇬🇧 #284
|5GEERTS, Michael
|🇧🇪 #297
|6KASNIKOWSKI, Maks
|🇵🇱 #325
|7XILAS, Ioannis
|🇬🇷 #352
|8ALKAYA, Mert
|🇹🇷 #371
|9BICKNELL, Blaise
|🇯🇲 #377
|10STEWART, Hamish
|🇬🇧 #386
|11FENTY, Andrew
|🇺🇸 #389
|12EREL, Yanki
|🇹🇷 #394
|13SINGH, Karan
|🇮🇳 #413
|14SHAH, Aryan
|🇮🇳 #414
|15STROMBACHS, Robert
|🇱🇻 #459
|16DOUGAZ, Aziz
|🇹🇳 #480
|17SASIKUMAR, Mukund
|🇮🇳 #535
|18VISKER, Niels
|🇳🇱 #547
|19BITTOUN KOUZMINE, Constantin
|🇫🇷 #561
|20GIUNTA, Massimo 🇮🇹
|#573
|21GIMA, Sebastian
|🇷🇴 #574
|📋 ALTERNATES
|1SINGH, Digvijaypratap
|🇮🇳 #576
|2BAADI, Taha
|🇲🇦 #587
|3OZOLINS, Karlis
|🇱🇻 #618
|4OUAKAA, Aziz
|🇹🇳 #625
|5BOUCHELAGHEM, Cesar
|🇫🇷 #627
|6STAEHELI, Luca 🇨🇭
|#635
|7NEUCHRIST, Maximilian
|🇦🇹 #639
|8HURRION, Millen
|🇬🇧 #676
|9IVASHKA, Ilya
|🇧🇾 #681
|10MAKK, Peter 🇭🇺
|#690
🇰🇿 CHALLENGER 50 — SHYMKENT Clay • 20-26 Apr
|1MAYOT, Harold
|🇫🇷 #180
|2SKATOV, Timofey
|🇰🇿 #202
|3BAILLY, Gilles Arnaud
|🇧🇪 #205
|4GAKHOV, Ivan
|🇷🇺 #266
|5REHBERG, Max Hans PR
|🇩🇪 #281
|6NEDIC, Andrej
|🇧🇦 #287
|7KOPP, Sandro
|🇦🇹 #308
|8KUZMANOV, Dimitar
|🇧🇬 #312
|9GHIBAUDO, Antoine
|🇫🇷 #315
|10CUENIN, Sean
|🇫🇷 #335
|11FOMIN, Sergey
|🇺🇿 #336
|12BAR BIRYUKOV, Petr
|🇷🇺 #337
|13ERHARD, Mathys
|🇫🇷 #342
|14PRIHODKO, Oleg
|🇺🇦 #356
|15GADAMAURI, Buvaysar
|🇧🇪 #359
|16SHIN, Sanhui
|🇰🇷 #363
|17YEVSEYEV, Denis
|🇰🇿 #399
|18BIELINSKYI, Viacheslav
|🇺🇦 #404
|19BLANCH, Dali
|🇺🇸 #410
|20BROUWER, Gijs PR
|🇳🇱 #415
|21DURASOVIC, Viktor
|🇳🇴 #426
|📋 ALTERNATES
|1CHEPELEV, Andrey
|🇷🇺 #439
|2SELS, Jelle
|🇳🇱 #450
|3WISKANDT, Max
|🇩🇪 #452
|4ALBOT, Radu
|🇲🇩 #464
|5PIERI, Samuele 🇮🇹
|#474
|6BERKIETA, Tomasz
|🇵🇱 #484
|7RATTI, Lucio
|🇦🇷 #485
|8OBRADOVIC, Dusan
|🇷🇸 #486
|9CHUNG, Hyeon
|🇰🇷 #493
|10GULIN, Svyatoslav
|🇷🇺 #516
🇮🇹 Italiani evidenziati in verde |
Cancellato Ritirato |
PR Protected Ranking |
JR Junior |
CO College |
NG Non-Guaranteed
ATP Challenger Tour — Week 16 — 20-26 Aprile 2026
1 commento
Impressiona, almeno me, il fatto che nel torneo coreano neanche un Coreano sia iscritto.
Dopo lo sfortunato Ciungh, lì, è veramente il caso di dire, il vuoto.