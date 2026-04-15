Challenger Roma Garden, Gwangju, Savannah, Abidjan, Shymkent: La situazione aggiornata

15/04/2026 10:20
Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren
🎾 ATP Challenger Tour

WEEK 16 — ENTRY LIST

20–26 APRILE 2026

🇮🇹 CHALLENGER 75 — ROMA Clay • 20-26 Apr
1SVRCINA, Dalibor 🇨🇿 #110
2GEA, Arthur 🇫🇷 #137
3GOJO, Borna 🇭🇷 #139
4TRAVAGLIA, Stefano 🇮🇹 #142
5FARIA, Jaime 🇵🇹 #143
6ECHARGUI, Moez 🇹🇳 #144
7RODESCH, Chris 🇱🇺 #145
8JARRY, Nicolas 🇨🇱 #154
9TSENG, Chun-Hsin 🇹🇼 #156
10CARBALLES BAENA, Roberto 🇪🇸 #159
11ZEPPIERI, Giulio 🇮🇹 #162
12FERY, Arthur 🇬🇧 #163
13BARRENA, Alex 🇦🇷 #167
14SACHKO, Vitaliy 🇺🇦 #169
15SAMUEL, Toby 🇬🇧 #172
16YMER, Elias 🇸🇪 #175
17DEN OUDEN, Guy 🇳🇱 #176
18KOLAR, Zdenek 🇨🇿 #183
19VASILEV, Alexander JR #3 🇧🇬
20BERNET, Henry JR #11 🇨🇭
21MRVA, Maxim NG #277 🇨🇿
📋 ALTERNATES
1MOLCAN, Alex 🇸🇰 #189
2HERBERT, Pierre-Hugues 🇫🇷 #194
3DODIG, Matej 🇭🇷 #199
4ADDED, Dan 🇫🇷 #200
5DJERE, Laslo 🇷🇸 #204
6BERTOLA, Remy 🇨🇭 #207
7PAVLOVIC, Luka 🇫🇷 #209
8GIUSTINO, Lorenzo 🇮🇹 #210
9SAKELLARIDIS, Stefanos 🇬🇷 #225
10CADENASSO, Gianluca 🇮🇹 #227

🇰🇷 CHALLENGER 75 — GWANGJU Hard • 20-26 Apr
1DUCKWORTH, James 🇦🇺 #95
2WALTON, Adam 🇦🇺 #105
3SHIMABUKURO, Sho 🇯🇵 #111
4SCHOOLKATE, Tristan 🇦🇺 #119
5WONG, Coleman 🇭🇰 #124
6SWEENY, Dane 🇦🇺 #135
7BU, Yunchaokete 🇨🇳 #158
8LAJAL, Mark 🇪🇪 #161
9BOLT, Alex 🇦🇺 #165
10RIEDI, Leandro 🇨🇭 #168
11NISHIOKA, Yoshihito 🇯🇵 #173
12CHIDEKH, Clement 🇫🇷 #181
13TOMIC, Bernard 🇦🇺 #190
14HOLMGREN, August 🇩🇰 #191
15GALARNEAU, Alexis 🇨🇦 #196
16NOGUCHI, Rio 🇯🇵 #215
17HSU, Yu Hsiou 🇹🇼 #216
18SIMAKIN, Ilia 🇷🇺 #220
19ZHOU, Yi 🇨🇳 #223
20UCHIDA, Kaichi 🇯🇵 #235
21MCCABE, James 🇦🇺 #239
📋 ALTERNATES
1CASSONE, Murphy 🇺🇸 #249
2SUN, Fajing 🇨🇳 #252
3HOLT, Brandon 🇺🇸 #254
4JUNG, Jason PR 🇹🇼 #258
5WENDELKEN, Harry 🇬🇧 #259
6BUTVILAS, Edas 🇱🇹 #269
7UCHIYAMA, Yasutaka 🇯🇵 #276
8BROADY, Liam 🇬🇧 #278
9KUKUSHKIN, Mikhail 🇰🇿 #279
10PENISTON, Ryan 🇬🇧 #288

🇺🇸 CHALLENGER 75 — SAVANNAH Clay • 20-26 Apr
1DRAXL, Liam 🇨🇦 #147
2SMITH, Colton 🇺🇸 #164
3MEJIA, Nicolas 🇨🇴 #171
4GOMEZ, Federico Agustin 🇦🇷 #182
5GLINKA, Daniil 🇪🇪 #184
6CLARKE, Jay 🇬🇧 #185
7TABUR, Clement 🇫🇷 #187
8BASAVAREDDY, Nishesh 🇺🇸 #193
9OLIVIERI, Genaro Alberto 🇦🇷 #201
10REIS DA SILVA, Joao Lucas 🇧🇷 #212
11CRAWFORD, Oliver 🇬🇧 #214
12ANDRADE, Andres 🇪🇨 #218
13NEUMAYER, Lukas 🇦🇹 #224
14BOSCARDIN DIAS, Pedro 🇧🇷 #240
15BOYER, Tristan 🇺🇸 #241
16GALAN, Daniel Elahi 🇨🇴 #243
17MARTIN, Andres 🇺🇸 #250
18KRUEGER, Mitchell 🇺🇸 #251
19DOSTANIC, Stefan CO #7 🇺🇸
20KENNEDY, Jack JR #6 🇺🇸
21FAUREL, Thomas NG #416 🇫🇷
📋 ALTERNATES
1MMOH, Michael 🇺🇸 #256
2GUEYMARD WAYENBURG, Sascha 🇫🇷 #258
3KOZLOV, Stefan 🇺🇸 #260
4WOLF, J.J. PR 🇺🇸 #263
5RONCADELLI, Franco 🇺🇾 #267
6JUSTO, Guido Ivan 🇦🇷 #270
7VARILLAS, Juan Pablo 🇵🇪 #271
8MARCONDES, Igor 🇧🇷 #290
9DOSTANIC, Stefan 🇺🇸 #291
10AJDUKOVIC, Duje 🇭🇷 #293

🇨🇮 CHALLENGER 50 — ABIDJAN Clay • 20-26 Apr
1ONCLIN, Gauthier 🇧🇪 #247
2BAX, Florent 🇫🇷 #273
3COULIBALY, Eliakim 🇨🇮 #282
4JUBB, Paul 🇬🇧 #284
5GEERTS, Michael 🇧🇪 #297
6KASNIKOWSKI, Maks 🇵🇱 #325
7XILAS, Ioannis 🇬🇷 #352
8ALKAYA, Mert 🇹🇷 #371
9BICKNELL, Blaise 🇯🇲 #377
10STEWART, Hamish 🇬🇧 #386
11FENTY, Andrew 🇺🇸 #389
12EREL, Yanki 🇹🇷 #394
13SINGH, Karan 🇮🇳 #413
14SHAH, Aryan 🇮🇳 #414
15STROMBACHS, Robert 🇱🇻 #459
16DOUGAZ, Aziz 🇹🇳 #480
17SASIKUMAR, Mukund 🇮🇳 #535
18VISKER, Niels 🇳🇱 #547
19BITTOUN KOUZMINE, Constantin 🇫🇷 #561
20GIUNTA, Massimo 🇮🇹 #573
21GIMA, Sebastian 🇷🇴 #574
📋 ALTERNATES
1SINGH, Digvijaypratap 🇮🇳 #576
2BAADI, Taha 🇲🇦 #587
3OZOLINS, Karlis 🇱🇻 #618
4OUAKAA, Aziz 🇹🇳 #625
5BOUCHELAGHEM, Cesar 🇫🇷 #627
6STAEHELI, Luca 🇨🇭 #635
7NEUCHRIST, Maximilian 🇦🇹 #639
8HURRION, Millen 🇬🇧 #676
9IVASHKA, Ilya 🇧🇾 #681
10MAKK, Peter 🇭🇺 #690

🇰🇿 CHALLENGER 50 — SHYMKENT Clay • 20-26 Apr
1MAYOT, Harold 🇫🇷 #180
2SKATOV, Timofey 🇰🇿 #202
3BAILLY, Gilles Arnaud 🇧🇪 #205
4GAKHOV, Ivan 🇷🇺 #266
5REHBERG, Max Hans PR 🇩🇪 #281
6NEDIC, Andrej 🇧🇦 #287
7KOPP, Sandro 🇦🇹 #308
8KUZMANOV, Dimitar 🇧🇬 #312
9GHIBAUDO, Antoine 🇫🇷 #315
10CUENIN, Sean 🇫🇷 #335
11FOMIN, Sergey 🇺🇿 #336
12BAR BIRYUKOV, Petr 🇷🇺 #337
13ERHARD, Mathys 🇫🇷 #342
14PRIHODKO, Oleg 🇺🇦 #356
15GADAMAURI, Buvaysar 🇧🇪 #359
16SHIN, Sanhui 🇰🇷 #363
17YEVSEYEV, Denis 🇰🇿 #399
18BIELINSKYI, Viacheslav 🇺🇦 #404
19BLANCH, Dali 🇺🇸 #410
20BROUWER, Gijs PR 🇳🇱 #415
21DURASOVIC, Viktor 🇳🇴 #426
📋 ALTERNATES
1CHEPELEV, Andrey 🇷🇺 #439
2SELS, Jelle 🇳🇱 #450
3WISKANDT, Max 🇩🇪 #452
4ALBOT, Radu 🇲🇩 #464
5PIERI, Samuele 🇮🇹 #474
6BERKIETA, Tomasz 🇵🇱 #484
7RATTI, Lucio 🇦🇷 #485
8OBRADOVIC, Dusan 🇷🇸 #486
9CHUNG, Hyeon 🇰🇷 #493
10GULIN, Svyatoslav 🇷🇺 #516

🇮🇹 Italiani evidenziati in verde  | 
Cancellato Ritirato  | 
PR Protected Ranking  | 
JR Junior  | 
CO College  | 
NG Non-Guaranteed

1 commento

tinapica 15-04-2026 14:17

Impressiona, almeno me, il fatto che nel torneo coreano neanche un Coreano sia iscritto.
Dopo lo sfortunato Ciungh, lì, è veramente il caso di dire, il vuoto.

