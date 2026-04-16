Becker duro con Tsitsipas: “Quando si renderà conto che deve cambiare la sua vita professionale?”

Boris Becker con un severo post sul social X mette Stefanos Tsitsipas spalle al muro, pungolandolo affinché il greco prenda coscienza di uno status quo che non funziona e provi a svoltare. Tsitsipas sta inanellando una serie di prestazioni davvero negative, anche sulla terra battuta dove ha ottenuto i migliori risultati in carriera (tre titoli a Monte Carlo, la finale a Roland Garros). Con la sconfitta all’esordio patita a Monaco di Baviera il greco è scivolato addirittura al n.79 della classifica ATP Live, una posizione che non aveva dal lontano 2018. Rilevato questo dato, Becker ha scritto: “Mi chiedo, quando si renderà conto che deve cambiare la sua vita professionale? È ancora abbastanza giovane da poterla ribaltare, se lo vuole davvero…”

Wondering when does he realise , he might have to change a few things in his professional life ? He is still young enough to turn it around , if he really wants to… https://t.co/Jmla2TEnR4 — Boris Becker (@TheBorisBecker) April 15, 2026

Tsitsipas era solito giocare il torneo di Barcellona dopo Monte Carlo, evento dove ha ottenuto nei suoi anni migliori eccellenti risultati: ben 4 finali, purtroppo per lui tutte perse (2018, vs. Nadal; 2021 ancora contro Rafa; 2023 sconfitto da Alcaraz; 2024, battuto da Ruud). Quest’anno ha provato a cambiare aria, scegliendo il torneo tedesco, dove tuttavia le condizioni di freddo e campi lenti non lo hanno aiutato, battuto in rimonta dal magiaro Marozsan in tre set. L’unica buona notizia per il greco è che da qua in avanti ha pochissimi punti da scartare, quindi la sua situazione potrebbe migliorare repentinamente qualora ritrovi efficacia col suo gioco. Ci riuscirà? In recenti interviste ha parlato dei suoi importanti problemi alla schiena, senza rivelare se siano stati totalmente risolti, ma anche uno stato psicologico tutt’altro che sereno, con molta solitudine vissuta nei tornei. Come scrive Boris, a 27 anni si è ancora nel pieno della carriera. Vista la china presa da Stefanos da molto tempo, il rischio è che il meglio sia già in archivio…

Mario Cecchi