Roland Garros: Cobolli-Zverev domenica in chiaro su NOVE dalle ore 15
Cinquant’anni dopo il trionfo di Adriano Panatta al Roland Garros, un anno dopo la mitica finale Sinner-Alcaraz, c’è un altro tennista italiano all’epilogo di Parigi: Flavio Cobolli, decima testa di serie del torneo, affronterà Alexander Zverev domenica 7 giugno in diretta dalle 15:00 su Nove, con prepartita in chiaro dalle 14:30.
Flavio Cobolli, ventiquattrenne specialista della terra, giunge al suo primo epilogo negli Slam cedendo appena due set e senza giocare il derby italiano in semifinale per lo sfortunato forfait di Matteo Arnaldi. Alexander Zverev, numero 2 del Roland Garros, ha invece disputato tre finali nei major, di cui una persa sullo Chatrier con Alcaraz. Zverev e Cobolli, 3-1 nei precedenti, 1-1 nel 2026, si sono già affrontati l’anno scorso a Parigi, con successo del tedesco ventinovenne.
Grande esclusiva italiana di Warner Bros. Discovery, il Roland Garros è stato trasmesso sui canali Eurosport, su HBO Max e su discovery+, distribuiti da Dazn, TimVision e Prime Video.
La finale del Roland Garros Cobolli-Zverev sarà preceduta anche in chiaro da Courtside, il prepartita con i più noti volti del tennis di Eurosport, e commentata da Jacopo Lo Monaco, Barbara Rossi e Andreas Seppi, nuovo talent expert di Eurosport Italia.
TAG: Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Roland Garros, Roland Garros 2026
4 commenti
@ Golden Shark (#4634036)
Ottimo programma! Però cavolo sia la Finale che il GP di Montecarlo dove le Ferrari hanno uno dei pochi colpi stagionali per vincere una gara, alle 15… potevano posticipare alle 17 la partita, era anche meno caldo… Mi toccherà registrare la F1 sperando non ci siano accenni nella telecronaca Dazn, non credo, e non guardando il cellulare…
Grandissimo Flavio ci sei arrivato, L’italia e l As Roma vai a portare in campo insieme a tutti i tifosi che ti vogliono bene. Io dico molto difficile ma mai dire mai e sono sicuro che ce la metterai tutta come al solito.. Intanto rimane l’orgoglio del tuo percorso, ti voglio bene Fla
Per il pranzo di domani suggerirei …
Risotto burro e salvia , saltimbocca alla romana con contorno di carciofi , tozzetti laziali e caffè .
Vini in abbinamento : se prediligete i bianchi , un Verdicchio , altrimenti un Pinot Nero .
Quindi …
DIVANO !
😛
Vabbè Djokovic ormai è in caduta libera, come lo furono Federer e Nadal le ultime stagioni tristissime che fecero….
Però senza Alcaraz e Sinner è come giocare il campionato spagnolo senza Real Madrid e Barcellona…