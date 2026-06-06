Roland Garros: Cobolli-Zverev domenica in chiaro su NOVE dalle ore 15

Cinquant’anni dopo il trionfo di Adriano Panatta al Roland Garros, un anno dopo la mitica finale Sinner-Alcaraz, c’è un altro tennista italiano all’epilogo di Parigi: Flavio Cobolli, decima testa di serie del torneo, affronterà Alexander Zverev domenica 7 giugno in diretta dalle 15:00 su Nove, con prepartita in chiaro dalle 14:30.

Flavio Cobolli, ventiquattrenne specialista della terra, giunge al suo primo epilogo negli Slam cedendo appena due set e senza giocare il derby italiano in semifinale per lo sfortunato forfait di Matteo Arnaldi. Alexander Zverev, numero 2 del Roland Garros, ha invece disputato tre finali nei major, di cui una persa sullo Chatrier con Alcaraz. Zverev e Cobolli, 3-1 nei precedenti, 1-1 nel 2026, si sono già affrontati l’anno scorso a Parigi, con successo del tedesco ventinovenne.

Grande esclusiva italiana di Warner Bros. Discovery, il Roland Garros è stato trasmesso sui canali Eurosport, su HBO Max e su discovery+, distribuiti da Dazn, TimVision e Prime Video.

La finale del Roland Garros Cobolli-Zverev sarà preceduta anche in chiaro da Courtside, il prepartita con i più noti volti del tennis di Eurosport, e commentata da Jacopo Lo Monaco, Barbara Rossi e Andreas Seppi, nuovo talent expert di Eurosport Italia.