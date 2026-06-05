Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 05 Giugno 2026

05/06/2026 10:09 9 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008

FRA Roland Garros – terra
SF Arnaldi ITA – Cobolli ITA 19:00

Il match deve ancora iniziare

SF Granollers ESP/Zeballos ARG – Bolelli ITA/Vavassori ITA Inizio 12:00

GS Roland Garros
Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1]
0
7
3
Andrea Vavassori / Simone Bolelli [5]
0
6
3
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ITA CH 125 Perugia – terra
QF Cecchinato ITA – Skatov KAZ Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare

QF Pellegrino ITA – Basile ITA Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare




GBR CH 125 Birmingham – erba
QF Romano ITA – Virtanen FIN Inizio 11:30

ATP Birmingham
Filippo Romano
4
4
Otto Virtanen
6
6
Vincitore: Virtanen
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ITA WTA Foggia 125 – terra
QF Grant ITA – Pieri ITA ore 18:00

Il match deve ancora iniziare

QF Pedone ITA – Bronzetti ITA ore 20:00

Il match deve ancora iniziare

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9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

rikrob (Guest) 05-06-2026 13:36

peccato per F.Romano
comunque gran bel torneo

 9
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Calvin (Guest) 05-06-2026 13:29

Scritto da Jean Paul
@ Silver (#4633352</a
Non sono affatto giocatori impossibili. Occasione unica per vincere lo slam sulla terra rossa, sia Matteo che Flavio possono farcela, hanno una garra niente male..

Diciamo che Zverev da anni è la quarta forza del tennis mondiale e sul rosso è a suo agio come su nessun altra superficie (una finale e 3 semifinali a parigi, di cui una in cui stava battendo Nadal ancora in forze e 4 vittorie tra roma e madrid con altre tre finali)…ad oggi il tedesco è superfavorito per il titolo, ma proprio ampiamente

Però le speranze sono due: in primo luogo di tenuta mentale e, cioè, che alle volte Zverev soffre un poco essere il favorito e la seconda di macumba delgi italiano perché negli ultimi sei tornei in cui ha giocato ha perso sempre e solo da italiani (quattro volte da Jannik e ci sta, una da Darderi e una proprio da Cobolli)

Io stasera non tifo per nessuno, voglio bene a tutti e due, ma oggettivamente domenica con Flavio in campo ci sarebbero molte più possibilità.

 8
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Jean Paul (Guest) 05-06-2026 12:46

@ Silver (#4633352</a

Non sono affatto giocatori impossibili. Occasione unica per vincere lo slam sulla terra rossa, sia Matteo che Flavio possono farcela, hanno una garra niente male..

 7
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Silver (Guest) 05-06-2026 11:56

Match of the day:Zverev-ImMensik!Domenica serve un’impresa impossibile..

 6
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rocco 60 (Guest) 05-06-2026 11:52

forza Sicilia, Spiteri, Cecchinato e Pedone per un tris di vittorie

 5
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+1: Alpa
tinapica 05-06-2026 11:40

Nella gran mole di dati di questi giorni mi sfuggì il notevole quarto di finale di Romano su erba albionica…
Bravo!
Oggi col Finnico sarà dura, mamaidiremai…
Alè!

 4
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Il GUEst 05-06-2026 11:20

Chiamatemi malato, chiamatemi pazzo, ma credo che stasera farò un bel po’ di zapping tra Supertennis in cui sarà visibile Pigi-Pellegrino e NOVE in cui vi sarà Cobbo-Arnaldi, che bel venerdì sera

 3
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+1: tinapica
Alv (Guest) 05-06-2026 10:37

Tyra Caterina è un amore

 2
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Arnaldo (Guest) 05-06-2026 10:29

Grande giornata di tennis con tanti nostri ragazzi impegnati a vari livelli, buon divertimento a tutti

 1
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