Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 05 Giugno 2026

Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Roland Garros – terra
SF Arnaldi – Cobolli 19:00
Il match deve ancora iniziare
SF Granollers /Zeballos – Bolelli /Vavassori Inizio 12:00
GS Roland Garros
Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1]•
0
7
3
Andrea Vavassori / Simone Bolelli [5]
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
2-2 → 3-2
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
5*-1
5-2*
5-3*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
5-6 → 6-6
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
4-5 → 5-5
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
4-4 → 4-5
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
3-4 → 4-4
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
2-2 → 2-3
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
1-1 → 1-2
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-1 → 1-1
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
CH 125 Perugia – terra
QF Cecchinato – Skatov Inizio 14:00
Il match deve ancora iniziare
QF Pellegrino – Basile Non prima 20:30
Il match deve ancora iniziare
CH 125 Birmingham – erba
QF Romano – Virtanen Inizio 11:30
ATP Birmingham
Filippo Romano
4
4
Otto Virtanen
6
6
Vincitore: Virtanen
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Virtanen
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
4-5 → 4-6
O. Virtanen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
F. Romano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-4 → 3-4
O. Virtanen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-3 → 2-4
F. Romano
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
F. Romano
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
F. Romano
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Virtanen
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
4-5 → 4-6
F. Romano
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
3-5 → 4-5
F. Romano
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
F. Romano
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
O. Virtanen
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
F. Romano
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
WTA Foggia 125 – terra
QF Grant – Pieri ore 18:00
Il match deve ancora iniziare
QF Pedone – Bronzetti ore 20:00
Il match deve ancora iniziare
peccato per F.Romano
comunque gran bel torneo
Diciamo che Zverev da anni è la quarta forza del tennis mondiale e sul rosso è a suo agio come su nessun altra superficie (una finale e 3 semifinali a parigi, di cui una in cui stava battendo Nadal ancora in forze e 4 vittorie tra roma e madrid con altre tre finali)…ad oggi il tedesco è superfavorito per il titolo, ma proprio ampiamente
Però le speranze sono due: in primo luogo di tenuta mentale e, cioè, che alle volte Zverev soffre un poco essere il favorito e la seconda di macumba delgi italiano perché negli ultimi sei tornei in cui ha giocato ha perso sempre e solo da italiani (quattro volte da Jannik e ci sta, una da Darderi e una proprio da Cobolli)
Io stasera non tifo per nessuno, voglio bene a tutti e due, ma oggettivamente domenica con Flavio in campo ci sarebbero molte più possibilità.
@ Silver (#4633352</a
Non sono affatto giocatori impossibili. Occasione unica per vincere lo slam sulla terra rossa, sia Matteo che Flavio possono farcela, hanno una garra niente male..
Match of the day:Zverev-ImMensik!Domenica serve un’impresa impossibile..
forza Sicilia, Spiteri, Cecchinato e Pedone per un tris di vittorie
Nella gran mole di dati di questi giorni mi sfuggì il notevole quarto di finale di Romano su erba albionica…
Bravo!
Oggi col Finnico sarà dura, mamaidiremai…
Alè!
Chiamatemi malato, chiamatemi pazzo, ma credo che stasera farò un bel po’ di zapping tra Supertennis in cui sarà visibile Pigi-Pellegrino e NOVE in cui vi sarà Cobbo-Arnaldi, che bel venerdì sera
Tyra Caterina è un amore
Grande giornata di tennis con tanti nostri ragazzi impegnati a vari livelli, buon divertimento a tutti