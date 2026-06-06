Zverev tra polemiche e finale: la frase sugli atleti fa discutere, Agassi avverte: “Cobolli può renderla memorabile”

Alexander Zverev è in finale al Roland Garros 2026, a una sola vittoria dal primo titolo del Grande Slam della carriera. Ma nelle ore successive alla qualificazione, più ancora del successo su Jakub Mensik, a far discutere sono state alcune sue parole pronunciate a bordo campo.

Interrogato su cosa pensi mentre aspetta di entrare sul Philippe-Chatrier, il tedesco ha risposto con una frase detta in tono disteso, ma diventata rapidamente virale.

“Siamo sportivi. Di solito non abbiamo molto nella testa. A volte è più facile essere stupidi”, ha dichiarato Zverev tra le risate.

Una battuta che, però, non è stata accolta da tutti come tale. Sui social sono arrivate numerose critiche e una delle reazioni più dure è stata quella di Alizé Cornet, intervenuta su France Télévisions.

“L’inutilità di questa dichiarazione mi lascia perplessa. Dire che gli atleti non hanno testa… Va bene, parli per sé stesso, ma siamo tutti sulla stessa barca. Davvero, è folle pensarlo e dirlo in campo. È una mancanza di rispetto enorme verso i giocatori, verso gli atleti. Mi sto calmando, mi sto calmando. Se voleva essere divertente, non lo è stato”, ha detto l’ex giocatrice francese.

La polemica non si è fermata lì. Anche Andrea Collarini ha commentato duramente le parole di Zverev attraverso il proprio profilo Instagram.

“Non è la prima volta che lo dice. Che tu giochi la finale del Roland Garros non ti dà il potere di parlare a nome di tutti. Che tipo bobo”, ha scritto l’argentino, aggiungendo poi un messaggio di sostegno a Flavio Cobolli.

Il tedesco, dunque, arriva alla finale più importante della sua carriera recente accompagnato da un rumore inatteso. Sul campo, però, il suo torneo resta molto solido. Dopo la vittoria su Mensik, Zverev ha provato a riportare l’attenzione sul tennis e sull’obiettivo principale: il match di domenica.

“Questa vittoria non significa ancora troppo. Abbiamo una partita da giocare domenica ed è per questo che siamo qui. Voglio giocare la miglior partita possibile e concentrarmi semplicemente su quello”, ha spiegato.

Zverev ha anche riconosciuto la difficoltà della semifinale contro Mensik, uno dei grandi protagonisti della nuova generazione.

“Oggi è stata sicuramente la sfida più complicata. Ha giocato un tennis incredibile durante queste due settimane. Io ho sempre trovato il modo di venirne fuori, anche quando le cose si sono complicate. Sono molto felice per la vittoria”.

Domenica, però, dall’altra parte della rete non ci sarà Mensik, ma Flavio Cobolli. L’azzurro è arrivato in finale senza disputare la semifinale, a causa del forfait di Matteo Arnaldi, fermato da un virus gastrointestinale. Una situazione che ha privato il torneo di un derby italiano storico e ha lasciato grande amarezza nel ligure.

Proprio sul caso Arnaldi è intervenuto John McEnroe a TNT Sports, provando a spiegare cosa possa essere accaduto.

“Questo ragazzo ha giocato più tennis per arrivare in semifinale di chiunque altro in questo torneo. Se a questo aggiungiamo i nervi e la sfortuna con il cibo, dobbiamo sederci qui e parlarne. Non sono un medico, ma credo che gli abbia presentato il conto”, ha detto McEnroe.

Arnaldi, dopo il miglior torneo della carriera, si è visto togliere la possibilità di giocare la partita della vita nel momento più crudele. Cobolli, invece, potrà arrivare alla finale più riposato, ma anche con la responsabilità di trasformare una grande occasione in qualcosa di storico.

Zverev partirà favorito. Ha più esperienza, ha già vissuto finali Slam e conosce il peso di certe giornate. Ma non tutti pensano che la finale sia chiusa in partenza. Andre Agassi, in particolare, ha ricordato un dettaglio che potrebbe pesare nella testa del tedesco: Cobolli lo ha già battuto poche settimane fa sulla terra, a Monaco di Baviera.

“Se c’è qualcosa che può seminare dubbi nella mente di qualcuno, è il fatto che hai perso contro questa persona l’ultima volta che ci hai giocato sulla stessa superficie”, ha spiegato Agassi.

L’ex campione americano ha poi analizzato le differenze tra Monaco e Parigi, senza però escludere le possibilità dell’azzurro.

“È vero che Monaco è un po’ più veloce, mentre qui sarà più difficile imporsi contro Sascha con condizioni più lente e pesanti. Ma Cobolli ha la potenza necessaria per farlo. Credo che abbia possibilità di rendere questa finale memorabile”.

Agassi è convinto che Cobolli non entrerà in campo da comparsa.

“Farà sicuramente sentire a Zverev che dovrà guadagnarsela. Cobolli giocherà con totale convinzione”.

Ed è proprio questo il punto centrale della finale. Zverev è a una vittoria dal traguardo che insegue da anni, il primo Slam della carriera. Cobolli, invece, è davanti all’occasione più grande della sua vita sportiva, in un torneo che lo ha visto crescere turno dopo turno fino a ritrovarsi sull’ultimo gradino.

Il tedesco ha provato a blindarsi mentalmente, ripetendo che il successo in semifinale non vale ancora nulla senza il passo finale. Ma intorno a lui il clima si è fatto più acceso: le polemiche per la frase sugli atleti, le critiche di Cornet e Collarini, l’analisi di Agassi e il precedente perso contro Cobolli rendono la vigilia ancora più interessante.

Il campo, come sempre, darà la risposta definitiva. Zverev ha l’esperienza e il ruolo di favorito. Cobolli ha freschezza, fiducia e un precedente che può alimentare il sogno. Parigi aspetta una finale che, tra tensioni, parole e ambizioni, è già cominciata prima ancora del primo punto.





Francesco Paolo Villarico