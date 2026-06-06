Baptiste operata dopo il grave infortunio al Roland Garros: “Il recupero è iniziato”. Almeno sei mesi di stop. Stagione finita

Hailey Baptiste ha aggiornato i suoi tifosi dopo il grave infortunio subito al Roland Garros. La tennista statunitense, costretta a chiudere in anticipo il torneo parigino per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e un interessamento del menisco, ha pubblicato sui social una foto dopo l’intervento chirurgico, facendo sapere che l’operazione è andata nel migliore dei modi.

Una notizia importante dopo giorni molto duri per la giocatrice americana, che stava vivendo il miglior momento della sua carriera. Baptiste si era infortunata durante il match di secondo turno contro Wang Xiyu, crollando a terra dopo uno scambio e lasciando il campo in sedia a rotelle. Poco dopo era arrivata la diagnosi più temuta: problema al crociato e al menisco, intervento chirurgico e stagione 2026 praticamente finita.

L’aggiornamento post-operatorio rappresenta il primo passo di un percorso lungo. La tennista ha voluto rassicurare chi la segue, mostrando di aver superato bene la fase chirurgica. Ora comincia la parte più difficile: riabilitazione, pazienza e piccoli progressi quotidiani, con l’obiettivo di tornare gradualmente a sentirsi di nuovo una giocatrice.

Il colpo è stato particolarmente duro perché Baptiste era nel pieno della sua crescita. La statunitense, numero 26 del mondo, stava disputando la migliore stagione della carriera, con risultati di grande prestigio e una fiducia sempre più evidente. Tra i momenti più importanti del suo 2026 c’erano stati la semifinale a Madrid e la vittoria contro Aryna Sabalenka, un successo che aveva confermato la sua nuova dimensione nel circuito.

Proprio per questo l’infortunio ha fatto ancora più male. Baptiste era arrivata a Parigi con l’ambizione di continuare la sua ascesa e di spingersi in profondità in uno Slam. Invece il Roland Garros si è trasformato nel punto di partenza di una lunga pausa forzata.

Il recupero da un infortunio di questo tipo richiederà tempo. Le prime indicazioni parlano di almeno sei mesi lontano dal circuito, ma in casi simili ogni fase va valutata con cautela: dalla guarigione post-operatoria al ritorno al lavoro fisico, fino alla ripresa degli spostamenti, degli appoggi e degli scambi in campo.

La priorità sarà non forzare. Per una tennista, il ginocchio è una struttura fondamentale: cambi di direzione, scivolate, ripartenze, frenate e recuperi laterali dipendono tutti dalla stabilità dell’articolazione. Tornare troppo presto sarebbe un rischio, mentre rispettare i tempi può fare la differenza per rientrare davvero competitiva.

Il circuito ha reagito con grande affetto al suo aggiornamento. Il messaggio più condiviso è semplice: “Get well soon, Hailey”. Un augurio che racchiude il sentimento di tutto il mondo del tennis, colpito da un infortunio arrivato nel momento più brillante della carriera della statunitense.

Baptiste ora dovrà affrontare una sfida diversa da quelle vissute in campo. Non ci saranno match point da salvare, ma tappe da superare giorno dopo giorno. L’operazione è andata bene, il recupero è iniziato e la speranza è che questo stop, per quanto doloroso, sia solo una parentesi prima del ritorno.

Hailey Baptiste riparte da qui: dal letto d’ospedale, da un ginocchio da ricostruire e dalla voglia di tornare più forte.





Francesco Paolo Villarico