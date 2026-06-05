Challenger Perugia, Birmingham, Heilbronn, Tyler, Prostejov e Centurion 2: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

Andrea Pellegrino nella foto
Challenger 125 Perugia
Perugia, Italia · 5 Giugno 2026
|🌧
|
20°C
Rovesci, poi schiarite · Picco 22°C
|
|CIELO
|Nuvole e schiarite
|PIOGGIA
|Rovesci tra tarda mattina e primo pomeriggio
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Giugno
|
12:00
🌧
21°
|
13:00
☁
21°
|
14:00
🌧
21°
|
15:00
⛅
22°
|
16:00
⛅
22°
|
17:00
☀
21°
|
18:00
☀
21°
|
19:00
☀
21°
|
20:00
☀
21°
|
21:00
☾
20°
⚠ Rovesci possibili nella prima parte della giornata: programma da monitorare
🎾 Programma del giorno — 5 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
CH 125 QF
🌧 Rovesci
⛅ Schiarite
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 14:00
Marco Cecchinato vs Timofey Skatov
ATP Perugia
Marco Cecchinato
4
4
Timofey Skatov
6
6
Vincitore: Skatov
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Skatov
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Cecchinato
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
T. Skatov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
4-1 → 4-2
M. Cecchinato
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
df
40-40
A-40
3-1 → 4-1
M. Cecchinato
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
T. Skatov
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
M. Cecchinato
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Skatov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
T. Skatov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
T. Skatov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
T. Skatov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
M. Cecchinato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Henrique Rocha vs Remy Bertola (Non prima 16:00)
ATP Perugia
Henrique Rocha [4]
0
6
0
Remy Bertola•
0
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Rocha
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-2 → 6-2
R. Bertola
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
H. Rocha
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
R. Bertola
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Pablo Llamas Ruiz vs Daniel Merida (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Andrea Pellegrino vs Pierluigi Basile (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 13:00
Sander Gille / Sem Verbeek vs Filip Duda / Stefan Latinovic
ATP Perugia
Sander Gille / Sem Verbeek [1]
6
7
Filip Duda / Stefan Latinovic
4
6
Vincitore: Gille / Verbeek
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
df
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
ace
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
S. Gille / Verbeek
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
5-6 → 6-6
F. Duda / Latinovic
5-5 → 5-6
S. Gille / Verbeek
4-5 → 5-5
F. Duda / Latinovic
3-5 → 4-5
S. Gille / Verbeek
2-5 → 3-5
F. Duda / Latinovic
2-4 → 2-5
S. Gille / Verbeek
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
F. Duda / Latinovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-2 → 2-3
S. Gille / Verbeek
1-2 → 2-2
F. Duda / Latinovic
1-1 → 1-2
S. Gille / Verbeek
0-1 → 1-1
F. Duda / Latinovic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gille / Verbeek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
F. Duda / Latinovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-3 → 5-4
S. Gille / Verbeek
4-3 → 5-3
F. Duda / Latinovic
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
S. Gille / Verbeek
3-2 → 4-2
F. Duda / Latinovic
3-1 → 3-2
S. Gille / Verbeek
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-1 → 3-1
F. Duda / Latinovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-0 → 2-1
S. Gille / Verbeek
1-0 → 2-0
F. Duda / Latinovic
0-0 → 1-0
Mac Kiger / Reese Stalder vs Ryan Seggerman / Theodore Winegar
ATP Perugia
Mac Kiger / Reese Stalder [3]
6
6
Ryan Seggerman / Theodore Winegar [2]
7
7
Vincitore: Seggerman / Winegar
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
ace
2*-3
3*-3
3-4*
3-5*
ace
3*-6
6-6 → 6-7
M. Kiger / Stalder
5-6 → 6-6
R. Seggerman / Winegar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
M. Kiger / Stalder
4-5 → 5-5
R. Seggerman / Winegar
4-4 → 4-5
M. Kiger / Stalder
3-4 → 4-4
R. Seggerman / Winegar
3-3 → 3-4
M. Kiger / Stalder
2-3 → 3-3
R. Seggerman / Winegar
2-2 → 2-3
M. Kiger / Stalder
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
1-2 → 2-2
R. Seggerman / Winegar
1-1 → 1-2
M. Kiger / Stalder
0-1 → 1-1
R. Seggerman / Winegar
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
R. Seggerman / Winegar
6-5 → 6-6
M. Kiger / Stalder
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
5-5 → 6-5
R. Seggerman / Winegar
5-4 → 5-5
M. Kiger / Stalder
4-4 → 5-4
R. Seggerman / Winegar
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
M. Kiger / Stalder
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-4 → 3-4
R. Seggerman / Winegar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 2-4
M. Kiger / Stalder
0-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-3 → 2-3
R. Seggerman / Winegar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
M. Kiger / Stalder
1-1 → 1-2
R. Seggerman / Winegar
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
1-0 → 1-1
M. Kiger / Stalder
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Challenger 50 Centurion
Centurion, Sudafrica · 5 Giugno 2026
|☀
|
10°C
Soleggiato e asciutto · Picco 16°C
|
|CIELO
|Soleggiato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 5 Giugno
|
12:00
☀
12°
|
13:00
☀
14°
|
14:00
☀
14°
|
15:00
☀
16°
|
16:00
☀
14°
|
17:00
☀
13°
|
18:00
☾
12°
|
19:00
☾
10°
|
20:00
☾
9°
|
21:00
☾
8°
✅ Nessuna criticità: giornata asciutta e soleggiata
🎾 Programma del giorno — 5 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Cemento
|
CH 50 QF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Quarti di Finale
🏀 Cemento
Centre Court – ore 10:00
Khololwam Montsi vs Arda Azkara
ATP Centurion
Arda Azkara
1
4
Khololwam Montsi
6
6
Vincitore: Montsi
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Azkara
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
K. Montsi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
A. Azkara
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
K. Montsi
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
2-1 → 2-2
A. Azkara
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Montsi
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
40-40
A-40
1-5 → 1-6
A. Azkara
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
K. Montsi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
K. Montsi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
A. Azkara
15-0
15-15
df
15-30
15-40
0-1 → 0-2
K. Montsi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Giles Hussey vs Philip Henning
ATP Centurion
Giles Hussey
2
1
Philip Henning [6]
6
6
Vincitore: Henning
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Hussey
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
G. Hussey
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
P. Henning
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Hussey
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
P. Henning
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-1 → 2-2
G. Hussey
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
P. Henning
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Arda Azkara / Tuncay Duran vs Khololwam Montsi / Connor Henry Van Schalkwyk
ATP Centurion
Arda Azkara / Tuncay Duran
7
6
Khololwam Montsi / Connor Henry Van Schalkwyk
6
4
Vincitore: Azkara / Duran
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Azkara / Duran
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
5-4 → 6-4
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
5-3 → 5-4
A. Azkara / Duran
4-3 → 5-3
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
A. Azkara / Duran
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
3-1 → 3-2
A. Azkara / Duran
2-1 → 3-1
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
A. Azkara / Duran
0-1 → 1-1
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
6-5 → 6-6
A. Azkara / Duran
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
5-5 → 6-5
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
A. Azkara / Duran
0-15
df
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
5-3 → 5-4
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
5-2 → 5-3
A. Azkara / Duran
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
4-2 → 5-2
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
3-2 → 4-2
A. Azkara / Duran
2-2 → 3-2
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
2-1 → 2-2
A. Azkara / Duran
1-1 → 2-1
K. Montsi / Henry Van Schalkwyk
1-0 → 1-1
A. Azkara / Duran
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Devin Badenhorst / Luc Koenig vs Constantin Bittoun Kouzmine / Robert Strombachs
ATP Centurion
Devin Badenhorst / Luc Koenig•
0
6
2
Constantin Bittoun Kouzmine / Robert Strombachs [2]
30
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
2-2 → 2-3
D. Badenhorst / Koenig
1-2 → 2-2
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
1-1 → 1-2
D. Badenhorst / Koenig
0-1 → 1-1
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Badenhorst / Koenig
5-3 → 6-3
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
D. Badenhorst / Koenig
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
3-2 → 3-3
D. Badenhorst / Koenig
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
D. Badenhorst / Koenig
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
1-1 → 2-1
C. Bittoun Kouzmine / Strombachs
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
D. Badenhorst / Koenig
0-0 → 1-0
Court 2 – ore 10:00
Alexander Donski vs Tuncay Duran
ATP Centurion
Alexander Donski
4
7
6
Tuncay Duran
6
6
2
Vincitore: Donski
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Donski
0-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
5-2 → 6-2
T. Duran
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
3-1 → 4-1
A. Donski
15-15
ace
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
ace
2-1 → 3-1
T. Duran
15-0
30-0
40-15
ace
40-30
40-40
df
2-0 → 2-1
T. Duran
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
T. Duran
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
6-5 → 6-6
A. Donski
15-0
30-15
ace
30-30
40-30
5-5 → 6-5
T. Duran
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
A. Donski
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
T. Duran
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Donski
0-15
15-15
30-15
40-30
df
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Duran
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 4-6
A. Donski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
ace
3-5 → 4-5
A. Donski
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 3-4
T. Duran
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Donski
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
2-2 → 3-2
T. Duran
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
ace
2-1 → 2-2
T. Duran
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
1-0 → 1-1
A. Donski
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Harold Mayot vs Eliakim Coulibaly
ATP Centurion
Harold Mayot [1]
7
6
Eliakim Coulibaly [8]
5
4
Vincitore: Mayot
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Mayot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
E. Coulibaly
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
H. Mayot
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
E. Coulibaly
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Coulibaly
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
H. Mayot
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-5 → 6-5
E. Coulibaly
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
4-5 → 5-5
E. Coulibaly
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
E. Coulibaly
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-3 → 0-4
H. Mayot
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
E. Coulibaly
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Challenger 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna · 5 Giugno 2026
|☁
|
15°C
Nuvoloso, rovesci in serata · Picco 17°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci in tarda serata
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 5 Giugno
|
11:00
⛅
14°
|
12:00
☁
15°
|
13:00
☁
16°
|
14:00
☁
16°
|
15:00
☁
16°
|
16:00
☁
17°
|
17:00
☁
16°
|
18:00
☁
15°
|
19:00
☁
14°
|
23:00
🌧
12°
⚠ Nuvolosità diffusa, rovesci possibili in tarda serata
🎾 Programma del giorno — 5 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
|
CH 125 QF
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci serali
🎾 Quarti di Finale
🌿 Erba
Romano F. – Virtanen O.
ATP Birmingham
Filippo Romano
4
4
Otto Virtanen
6
6
Vincitore: Virtanen
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Virtanen
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
4-5 → 4-6
O. Virtanen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
F. Romano
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-4 → 3-4
O. Virtanen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-3 → 2-4
F. Romano
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
F. Romano
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
F. Romano
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Virtanen
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
4-5 → 4-6
F. Romano
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
3-5 → 4-5
F. Romano
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-A
40-40
A-40
ace
2-4 → 3-4
F. Romano
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
O. Virtanen
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
O. Virtanen
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
F. Romano
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 0-1
Shimabukuro S. – Majchrzak K.
ATP Birmingham
Sho Shimabukuro [6]
6
3
Kamil Majchrzak [2]
7
6
Vincitore: Majchrzak
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Majchrzak
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
S. Shimabukuro
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
0-3 → 0-4
K. Majchrzak
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
S. Shimabukuro
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
ace
5-5*
6*-5
6*-6
6-7*
6-6 → 6-7
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-5 → 6-5
S. Shimabukuro
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
3-3 → 4-3
K. Majchrzak
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
S. Shimabukuro
15-0
30-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
S. Shimabukuro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Fery A. – Hijikata R.
ATP Birmingham
Arthur Fery
7
6
Rinky Hijikata [5]
6
3
Vincitore: Fery
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Fery
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-3 → 3-3
A. Fery
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
1-1 → 1-2
A. Fery
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
7*-7
8-7*
6-6 → 7-6
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
A. Fery
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Fery
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-0 → 0-1
Bu Y. – Lajal M.
ATP Birmingham
Yunchaokete Bu
7
6
Mark Lajal
5
4
Vincitore: Bu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Bu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Y. Bu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Y. Bu
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
ace
1-2 → 2-2
M. Lajal
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Bu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
6-5 → 7-5
M. Lajal
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Y. Bu
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
3-4 → 4-4
M. Lajal
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Challenger 100 Prostejov
Prostejov, Rep. Ceca · 5 Giugno 2026
|🌧
|
13°C
Pioggia, poi schiarite · Picco 13°C
|
|CIELO
|Nuvoloso, poi schiarite
|PIOGGIA
|Rovesci a metà giornata
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Giugno
|
12:00
🌧
13°
|
13:00
🌧
12°
|
14:00
☁
11°
|
15:00
☁
10°
|
16:00
☁
9°
|
17:00
☁
10°
|
18:00
⛅
10°
|
19:00
⛅
10°
|
20:00
☀
10°
|
21:00
☾
9°
⚠ Rovesci a metà giornata, poi condizioni in miglioramento
🎾 Programma del giorno — 5 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
CH 100 QF
🌧 Pioggia
⛅ Migliora
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
PROSTEJOV ARENA – ore 12:00
Alex Molcan vs Vitaliy Sachko
ATP Prostejov
Alex Molcan [6]
3
6
6
Vitaliy Sachko
6
1
4
Vincitore: Molcan
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Molcan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
5-4 → 6-4
A. Molcan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
V. Sachko
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
V. Sachko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
A. Molcan
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
V. Sachko
15-0
15-15
df
30-15
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Molcan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
5-1 → 6-1
A. Molcan
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
A. Molcan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Sachko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
A. Molcan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
V. Sachko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
V. Sachko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
V. Sachko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Hynek Barton vs Taro Daniel (Non prima 13:30)
ATP Prostejov
Hynek Barton
7
7
Taro Daniel
6
5
Vincitore: Barton
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Daniel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
H. Barton
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
5-3 → 5-4
T. Daniel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
H. Barton
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
H. Barton
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
T. Daniel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
H. Barton
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
T. Daniel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
H. Barton
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
H. Barton
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
Sebastian Baez vs Maxim Mrva
ATP Prostejov
Sebastian Baez [1]
40
2
Maxim Mrva•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mrva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
S. Baez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
M. Mrva
15-0
15-15
df
30-15
30-30
1-0 → 1-1
COURT 1 – ore 13:00
Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka vs Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski
ATP Prostejov
Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka [1]
6
6
Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski [4]
2
3
Vincitore: Liutarevich / Pieczonka
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Drzewiecki / Matuszewski
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
5-3 → 6-3
I. Liutarevich / Pieczonka
4-3 → 5-3
K. Drzewiecki / Matuszewski
4-2 → 4-3
I. Liutarevich / Pieczonka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
K. Drzewiecki / Matuszewski
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
I. Liutarevich / Pieczonka
1-2 → 2-2
K. Drzewiecki / Matuszewski
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
df
1-1 → 1-2
I. Liutarevich / Pieczonka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
K. Drzewiecki / Matuszewski
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Liutarevich / Pieczonka
15-0
30-15
30-30
df
40-30
5-2 → 6-2
K. Drzewiecki / Matuszewski
5-1 → 5-2
I. Liutarevich / Pieczonka
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
4-1 → 5-1
K. Drzewiecki / Matuszewski
3-1 → 4-1
I. Liutarevich / Pieczonka
2-1 → 3-1
K. Drzewiecki / Matuszewski
2-0 → 2-1
I. Liutarevich / Pieczonka
1-0 → 2-0
K. Drzewiecki / Matuszewski
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Skander Mansouri / David Poljak vs Milos Karol / Andrew Paulson
ATP Prostejov
Skander Mansouri / David Poljak
1
3
Milos Karol / Andrew Paulson
6
6
Vincitore: Karol / Paulson
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Mansouri / Poljak
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-5 → 3-6
M. Karol / Paulson
3-4 → 3-5
S. Mansouri / Poljak
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
M. Karol / Paulson
2-3 → 2-4
S. Mansouri / Poljak
15-0
ace
15-30
df
15-40
df
2-2 → 2-3
M. Karol / Paulson
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
ace
2-1 → 2-2
S. Mansouri / Poljak
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
M. Karol / Paulson
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
S. Mansouri / Poljak
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Karol / Paulson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-5 → 1-6
S. Mansouri / Poljak
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
M. Karol / Paulson
1-3 → 1-4
S. Mansouri / Poljak
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
M. Karol / Paulson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
1-1 → 1-2
S. Mansouri / Poljak
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. Karol / Paulson
0-0 → 0-1
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Lautaro Midon
ATP Prostejov
Nikolas Sanchez Izquierdo•
30
4
Lautaro Midon
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Midon
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
N. Sanchez Izquierdo
3-3 → 4-3
N. Sanchez Izquierdo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
2-2 → 3-2
L. Midon
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
N. Sanchez Izquierdo
1-1 → 2-1
L. Midon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
N. Sanchez Izquierdo
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Challenger 75 Tyler
Tyler, USA · 5 Giugno 2026
|⛈
|
22°C
Nuvoloso con temporali · Picco 28°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso
|PIOGGIA
|Temporali intermittenti
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 5 Giugno
|
05:00
☁
22°
|
06:00
☁
22°
|
07:00
☁
22°
|
08:00
⛈
22°
|
09:00
☁
23°
|
10:00
☁
24°
|
11:00
⛈
24°
|
12:00
☁
25°
|
15:00
☁
28°
|
16:00
⛈
27°
⚠ Temporali intermittenti: attenzione al programma sul cemento
🎾 Programma del giorno — 5 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Cemento
|
CH 75 QF
☁ Nuvoloso
⛈ Temporali
🎾 Quarti di Finale
🏀 Cemento
16:00 Draxl L. – Shick B.
ATP Tyler
Liam Draxl [3]
0
0
Braden Shick
0
0
16:00 Searle H. – Poling K.
ATP Tyler
Henry Searle
0
0
Karl Poling•
40
0
17:30 Ilagan A. – Shimizu Y.
Il match deve ancora iniziare
18:00 Walton A. – Legout T.
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Heilbronn
Heilbronn, Germania · 5 Giugno 2026
|⛅
|
18°C
Rovesci iniziali, poi sole · Picco 21°C
|
|CIELO
|Da variabile a soleggiato
|PIOGGIA
|Rovesci a metà giornata
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Giugno
|
12:00
🌧
18°
|
13:00
⛅
19°
|
14:00
☀
20°
|
15:00
☀
21°
|
16:00
☀
21°
|
17:00
☀
21°
|
18:00
☀
21°
|
19:00
☀
20°
|
20:00
☀
20°
|
21:00
☀
18°
⚠ Rovesci iniziali, poi condizioni in netto miglioramento
🎾 Programma del giorno — 5 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
CH 100 QF
🌧 Rovesci
☀ Soleggiato
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Moro Canas A. – Squire H.
ATP Heilbronn - Bad Rappenau
Alejandro Moro Canas
6
3
Henri Squire
7
6
Vincitore: Squire
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Moro Canas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
H. Squire
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
A-40
ace
1-1 → 1-2
A. Moro Canas
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
ace
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
H. Squire
0-15
df
0-30
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-4 → 5-5
A. Moro Canas
0-15
df
15-15
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
H. Squire
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Moro Canas
30-0
30-15
df
30-30
30-40
2-0 → 2-1
H. Squire
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
df
1-0 → 2-0
13:30 Den Ouden G. – Nava E.
ATP Heilbronn - Bad Rappenau
Guy Den Ouden
6
2
4
Emilio Nava [2]
4
6
6
Vincitore: Nava
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Nava
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
E. Nava
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
E. Nava
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
df
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Den Ouden
15-0
15-15
df
15-30
15-40
2-4 → 2-5
E. Nava
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-3 → 2-4
G. Den Ouden
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
2-2 → 2-3
E. Nava
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-1 → 2-2
E. Nava
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
G. Den Ouden
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Nava
15-0
ace
15-15
15-30
df
15-40
30-40
5-4 → 6-4
E. Nava
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
E. Nava
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
E. Nava
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
G. Den Ouden
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
E. Nava
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
G. Den Ouden
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
15:00 Trungelliti M. – Dedura D.
ATP Heilbronn - Bad Rappenau
Marco Trungelliti [1]
0
0
Diego Dedura
0
0
17:00 Mikrut L. – Moeller M.
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit