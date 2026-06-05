Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Perugia, Birmingham, Heilbronn, Tyler, Prostejov e Centurion 2: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

05/06/2026 12:26 Nessun commento
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

🇮🇹
Challenger 125 Perugia
Perugia, Italia  ·  5 Giugno 2026

🌧
20°C
Rovesci, poi schiarite  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvole e schiarite
PIOGGIA Rovesci tra tarda mattina e primo pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Giugno
12:00
🌧
21°
13:00
21°
14:00
🌧
21°
15:00
22°
16:00
22°
17:00
21°
18:00
21°
19:00
21°
20:00
21°
21:00
20°
⚠  Rovesci possibili nella prima parte della giornata: programma da monitorare
🎾  Programma del giorno — 5 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 125 QF
🌧  Rovesci
⛅  Schiarite
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 14:00
Marco Cecchinato ITA vs Timofey Skatov KAZ

ATP Perugia
Marco Cecchinato
4
4
Timofey Skatov
6
6
Vincitore: Skatov
Mostra dettagli

Henrique Rocha POR vs Remy Bertola SUI (Non prima 16:00)

ATP Perugia
Henrique Rocha [4]
0
6
0
Remy Bertola
0
2
0
Mostra dettagli

Pablo Llamas Ruiz ESP vs Daniel Merida ESP (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Pierluigi Basile ITA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 13:00
Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Filip Duda CZE / Stefan Latinovic SRB

ATP Perugia
Sander Gille / Sem Verbeek [1]
6
7
Filip Duda / Stefan Latinovic
4
6
Vincitore: Gille / Verbeek
Mostra dettagli

Mac Kiger USA / Reese Stalder USA vs Ryan Seggerman USA / Theodore Winegar USA

ATP Perugia
Mac Kiger / Reese Stalder [3]
6
6
Ryan Seggerman / Theodore Winegar [2]
7
7
Vincitore: Seggerman / Winegar
Mostra dettagli







🇿🇦
Challenger 50 Centurion
Centurion, Sudafrica  ·  5 Giugno 2026

10°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 16°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 5 Giugno
12:00
12°
13:00
14°
14:00
14°
15:00
16°
16:00
14°
17:00
13°
18:00
12°
19:00
10°
20:00
21:00
✅  Nessuna criticità: giornata asciutta e soleggiata
🎾  Programma del giorno — 5 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Cemento
CH 50 QF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏀  Cemento

Centre Court – ore 10:00
Khololwam Montsi RSA vs Arda Azkara TUR

ATP Centurion
Arda Azkara
1
4
Khololwam Montsi
6
6
Vincitore: Montsi
Mostra dettagli

Giles Hussey GBR vs Philip Henning RSA

ATP Centurion
Giles Hussey
2
1
Philip Henning [6]
6
6
Vincitore: Henning
Mostra dettagli

Arda Azkara TUR / Tuncay Duran TUR vs Khololwam Montsi RSA / Connor Henry Van Schalkwyk NAM

ATP Centurion
Arda Azkara / Tuncay Duran
7
6
Khololwam Montsi / Connor Henry Van Schalkwyk
6
4
Vincitore: Azkara / Duran
Mostra dettagli

Devin Badenhorst RSA / Luc Koenig RSA vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA / Robert Strombachs LAT

ATP Centurion
Devin Badenhorst / Luc Koenig
0
6
2
Constantin Bittoun Kouzmine / Robert Strombachs [2]
30
3
3
Mostra dettagli




Court 2 – ore 10:00
Alexander Donski BUL vs Tuncay Duran TUR

ATP Centurion
Alexander Donski
4
7
6
Tuncay Duran
6
6
2
Vincitore: Donski
Mostra dettagli

Harold Mayot FRA vs Eliakim Coulibaly CIV

ATP Centurion
Harold Mayot [1]
7
6
Eliakim Coulibaly [8]
5
4
Vincitore: Mayot
Mostra dettagli







🇬🇧
Challenger 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna  ·  5 Giugno 2026

15°C
Nuvoloso, rovesci in serata  ·  Picco 17°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci in tarda serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 5 Giugno
11:00
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
17°
17:00
16°
18:00
15°
19:00
14°
23:00
🌧
12°
⚠  Nuvolosità diffusa, rovesci possibili in tarda serata
🎾  Programma del giorno — 5 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
CH 125 QF
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci serali
🎾  Quarti di Finale
🌿  Erba

Romano F. ITA – Virtanen O. FIN

ATP Birmingham
Filippo Romano
4
4
Otto Virtanen
6
6
Vincitore: Virtanen
Mostra dettagli

Shimabukuro S. JPN – Majchrzak K. POL

ATP Birmingham
Sho Shimabukuro [6]
6
3
Kamil Majchrzak [2]
7
6
Vincitore: Majchrzak
Mostra dettagli

Fery A. GBR – Hijikata R. AUS

ATP Birmingham
Arthur Fery
7
6
Rinky Hijikata [5]
6
3
Vincitore: Fery
Mostra dettagli

Bu Y. CHN – Lajal M. EST

ATP Birmingham
Yunchaokete Bu
7
6
Mark Lajal
5
4
Vincitore: Bu
Mostra dettagli







🇨🇿
Challenger 100 Prostejov
Prostejov, Rep. Ceca  ·  5 Giugno 2026

🌧
13°C
Pioggia, poi schiarite  ·  Picco 13°C
CIELO Nuvoloso, poi schiarite
PIOGGIA Rovesci a metà giornata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Giugno
12:00
🌧
13°
13:00
🌧
12°
14:00
11°
15:00
10°
16:00
17:00
10°
18:00
10°
19:00
10°
20:00
10°
21:00
⚠  Rovesci a metà giornata, poi condizioni in miglioramento
🎾  Programma del giorno — 5 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 100 QF
🌧  Pioggia
⛅  Migliora
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

PROSTEJOV ARENA – ore 12:00
Alex Molcan SVK vs Vitaliy Sachko UKR

ATP Prostejov
Alex Molcan [6]
3
6
6
Vitaliy Sachko
6
1
4
Vincitore: Molcan
Mostra dettagli

Hynek Barton CZE vs Taro Daniel JPN (Non prima 13:30)

ATP Prostejov
Hynek Barton
7
7
Taro Daniel
6
5
Vincitore: Barton
Mostra dettagli

Sebastian Baez ARG vs Maxim Mrva CZE

ATP Prostejov
Sebastian Baez [1]
40
2
Maxim Mrva
30
1
Mostra dettagli




COURT 1 – ore 13:00
Ivan Liutarevich BLR / Filip Pieczonka POL vs Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL

ATP Prostejov
Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka [1]
6
6
Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski [4]
2
3
Vincitore: Liutarevich / Pieczonka
Mostra dettagli

Skander Mansouri TUN / David Poljak CZE vs Milos Karol SVK / Andrew Paulson CZE

ATP Prostejov
Skander Mansouri / David Poljak
1
3
Milos Karol / Andrew Paulson
6
6
Vincitore: Karol / Paulson
Mostra dettagli

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Lautaro Midon ARG

ATP Prostejov
Nikolas Sanchez Izquierdo
30
4
Lautaro Midon
0
4
Mostra dettagli







🇺🇸
Challenger 75 Tyler
Tyler, USA  ·  5 Giugno 2026

22°C
Nuvoloso con temporali  ·  Picco 28°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Temporali intermittenti
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 5 Giugno
05:00
22°
06:00
22°
07:00
22°
08:00
22°
09:00
23°
10:00
24°
11:00
24°
12:00
25°
15:00
28°
16:00
27°
⚠  Temporali intermittenti: attenzione al programma sul cemento
🎾  Programma del giorno — 5 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Cemento
CH 75 QF
☁  Nuvoloso
⛈  Temporali
🎾  Quarti di Finale
🏀  Cemento

16:00 Draxl L. CAN – Shick B. USA

ATP Tyler
Liam Draxl [3]
0
0
Braden Shick
0
0
Mostra dettagli

16:00 Searle H. GBR – Poling K. USA

ATP Tyler
Henry Searle
0
0
Karl Poling
40
0
Mostra dettagli

17:30 Ilagan A. USA – Shimizu Y. JPN

Il match deve ancora iniziare

18:00 Walton A. AUS – Legout T. FRA

Il match deve ancora iniziare







🇩🇪
Challenger 100 Heilbronn
Heilbronn, Germania  ·  5 Giugno 2026

18°C
Rovesci iniziali, poi sole  ·  Picco 21°C
CIELO Da variabile a soleggiato
PIOGGIA Rovesci a metà giornata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Giugno
12:00
🌧
18°
13:00
19°
14:00
20°
15:00
21°
16:00
21°
17:00
21°
18:00
21°
19:00
20°
20:00
20°
21:00
18°
⚠  Rovesci iniziali, poi condizioni in netto miglioramento
🎾  Programma del giorno — 5 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 100 QF
🌧  Rovesci
☀  Soleggiato
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Moro Canas A. ESP – Squire H. GER

ATP Heilbronn - Bad Rappenau
Alejandro Moro Canas
6
3
Henri Squire
7
6
Vincitore: Squire
Mostra dettagli

13:30 Den Ouden G. NED – Nava E. USA

ATP Heilbronn - Bad Rappenau
Guy Den Ouden
6
2
4
Emilio Nava [2]
4
6
6
Vincitore: Nava
Mostra dettagli

15:00 Trungelliti M. ARG – Dedura D. GER

ATP Heilbronn - Bad Rappenau
Marco Trungelliti [1]
0
0
Diego Dedura
0
0
Mostra dettagli

17:00 Mikrut L. CRO – Moeller M. GER

Il match deve ancora iniziare

TAG: