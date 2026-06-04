Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 04 Giugno 2026

04/06/2026 08:37 7 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

FRA Roland Garros – terra
F Vavassori ITA/Errani ITA vs King USA/Dabrowski CAN ore 12:00

Il match deve ancora iniziare




ITA CH 125 Perugia – terra
R16 Basile ITA – Forti ITA Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Pellegrino ITA – Carballes Baena ESP Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Nardi ITA – Bertola SUI Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

QF Forti ITA/Ricca ITA – Seggerman USA/Winegar USA 4° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare




GBR CH 125 Birmingham – erba
R16 Romano ITA – Wong HKG Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare




ITA WTA Foggia 125 – terra
2T Romero Gormaz ESP – Turini ITA 2 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare

2T Sherif EGY – Pedone ITA 3 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare

2T Mair ITA – Bronzetti ITA ore 19:30

Il match deve ancora iniziare

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7 commenti

Fitzroy (Guest) 04-06-2026 10:11

A Nardi lo avete rovinato voi e il talento.
Meglio crescere Cobolli e Arnaldi con nessuno che ti assilla sul talento.

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Il cubo di Bublik 04-06-2026 09:48

Scritto da givaldo barbosa
Chissà che effetto può fare a Nardi vedere che amici con meno talento di lui fanno quello che stanno facendo. Chissà che non gli scatti la molla.

Ripetiamo da sempre questo mantra:
‘Nardu Talento, Cobolli Darderi ed Arnaldi Abnegazione’…
Ma senza talento si arriva in semifinale Slam o 1000?
E se confondessimo pulizia di palla con talento? E Luca Nardi sia un buon top 100 ma non top 50?

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walden 04-06-2026 09:31

Oggi le seconde file, fra le quali è ormai stabile Nardi…che spreco di talento….

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Pesaresedipeso (Guest) 04-06-2026 09:24

Forza Nardi ce la puoi fare ad eguagliare il numero di challenger vinti da paolino lorenzi

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givaldo barbosa (Guest) 04-06-2026 08:59

Chissà che effetto può fare a Nardi vedere che amici con meno talento di lui fanno quello che stanno facendo. Chissà che non gli scatti la molla.

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JannikUberAlles 04-06-2026 08:52

Wave + Sarita per la GLORIA 😉

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+1: Detuqueridapresencia
ProVax (Guest) 04-06-2026 08:44

Forza Bole/vawe! Ancora 2 sforzi per la gloria, facciamo zittire tutti i denigratori, sminuitori, gente che commenta senza mai aver fatto il minimo sport che parla perché ha la boccau

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+1: Detuqueridapresencia
-1: kicks