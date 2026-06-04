Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 04 Giugno 2026
Roland Garros – terra
F Vavassori /Errani vs King /Dabrowski ore 12:00
CH 125 Perugia – terra
R16 Basile – Forti Inizio 14:00
R16 Pellegrino – Carballes Baena Non prima 18:00
R16 Nardi – Bertola Non prima 20:30
QF Forti /Ricca – Seggerman /Winegar 4° inc. ore 12:00
CH 125 Birmingham – erba
R16 Romano – Wong Inizio 11:30
WTA Foggia 125 – terra
2T Romero Gormaz – Turini 2 incontro dalle 13:00
2T Sherif – Pedone 3 incontro dalle 13:00
2T Mair – Bronzetti ore 19:30
TAG: Italiani in campo
7 commenti
A Nardi lo avete rovinato voi e il talento.
Meglio crescere Cobolli e Arnaldi con nessuno che ti assilla sul talento.
Ripetiamo da sempre questo mantra:
‘Nardu Talento, Cobolli Darderi ed Arnaldi Abnegazione’…
Ma senza talento si arriva in semifinale Slam o 1000?
E se confondessimo pulizia di palla con talento? E Luca Nardi sia un buon top 100 ma non top 50?
Oggi le seconde file, fra le quali è ormai stabile Nardi…che spreco di talento….
Forza Nardi ce la puoi fare ad eguagliare il numero di challenger vinti da paolino lorenzi
Chissà che effetto può fare a Nardi vedere che amici con meno talento di lui fanno quello che stanno facendo. Chissà che non gli scatti la molla.
Wave + Sarita per la GLORIA 😉
Forza Bole/vawe! Ancora 2 sforzi per la gloria, facciamo zittire tutti i denigratori, sminuitori, gente che commenta senza mai aver fatto il minimo sport che parla perché ha la boccau