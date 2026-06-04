Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Perugia, Birmingham, Heilbronn, Tyler, Prostejov e Centurion 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

04/06/2026 09:35 Nessun commento
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

🇮🇹
Challenger 125 Perugia
Perugia, Italia  ·  4 Giugno 2026

17°C
Sole, poi nubi  ·  Picco 26°C
CIELO Nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 4 Giugno
10:00
19°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
23°
14:00
24°
15:00
25°
16:00
25°
17:00
26°
18:00
25°
19:00
24°
✅  Nessuna criticità: giornata asciutta con nubi dal pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 4 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 125 R2
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 14:00
Pierluigi Basile ITA vs Francesco Forti ITA

Il match deve ancora iniziare

Henrique Rocha POR vs Dusan Lajovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Roberto Carballes Baena ESP (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Luca Nardi ITA vs Remy Bertola SUI (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare





Grandstand – ore 12:00
Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Arjun Kadhe IND / Marcelo Zormann BRA
ATP Perugia
Sander Gille / Sem Verbeek [1]
0
0
Arjun Kadhe / Marcelo Zormann
0
1
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Filip Duda CZE / Stefan Latinovic SRB vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU

Il match deve ancora iniziare

Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND vs Mac Kiger USA / Reese Stalder USA

Il match deve ancora iniziare

Francesco Forti ITA / Giorgio Ricca ITA vs Ryan Seggerman USA / Theodore Winegar USA

Il match deve ancora iniziare







🇿🇦
Challenger 50 Centurion
Centurion, Sudafrica  ·  4 Giugno 2026

12°C
Nuvoloso, rovesci isolati  ·  Picco 17°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci nel primo pomeriggio
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 4 Giugno
10:00
13°
11:00
15°
12:00
16°
13:00
16°
14:00
🌧
16°
15:00
🌧
17°
16:00
17°
17:00
16°
18:00
14°
19:00
14°
⚠  Rovesci possibili nel primo pomeriggio: monitorare il programma
🎾  Programma del giorno — 4 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
CH 50 R2
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci
🎾  2° Turno
🏀  Cemento

Centre Court – ore 10:00
Alec Beckley RSA vs Tuncay Duran TUR

ATP Centurion
Alec Beckley
3
4
Tuncay Duran
6
6
Vincitore: Duran
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Robert Strombachs LAT vs Philip Henning RSA

ATP Centurion
Robert Strombachs
0
2
0
Philip Henning [6]
0
6
0
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Khololwam Montsi RSA / Connor Henry Van Schalkwyk NAM vs Filip Peliwo POL / Michael Zhu USA

Il match deve ancora iniziare

Philip Henning RSA / Courtney John Lock ZIM vs Devin Badenhorst RSA / Luc Koenig RSA

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 10:00
Alexander Donski BUL vs Edward Winter AUS

ATP Centurion
Alexander Donski
40
7
5
Edward Winter
30
6
5
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Robin Bertrand FRA vs Giles Hussey GBR

Il match deve ancora iniziare

Arda Azkara TUR / Tuncay Duran TUR vs Eleftherios Neos CYP / Semen Pankin RUS

Il match deve ancora iniziare

Robin Bertrand FRA / Guillaume Dalmasso FRA vs Constantin Bittoun Kouzmine FRA / Robert Strombachs LAT

Il match deve ancora iniziare







🇬🇧
Challenger 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna  ·  4 Giugno 2026

🌧
12°C
Rovesci e nubi  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso, poi schiarite
PIOGGIA Rovesci tra mattina e pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 4 Giugno
09:00
🌧
13°
10:00
13°
11:00
14°
12:00
15°
13:00
17°
14:00
17°
15:00
🌧
18°
16:00
🌧
17°
17:00
17°
18:00
17°
⚠  Rovesci possibili: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 4 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
CH 125 R2
🌧  Rovesci
☁  Nuvoloso
🎾  2° Turno
🌿  Erba

11:30 Gill F. GBR – Majchrzak K. POL

ATP Birmingham
Felix Gill
0
2
Kamil Majchrzak [2]
0
3
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11:30 Shimabukuro S. JPN – Ymer E. SWE

ATP Birmingham
Sho Shimabukuro [6]
40
1
Elias Ymer
40
2
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11:30 Wong C. HKG – Romano F. ITA

ATP Birmingham
Coleman Wong [7]
0
1
Filippo Romano
40
1
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13:00 Harris B. GBR – Bu Y. CHN

Il match deve ancora iniziare

13:00 McDonald M. USA – Hijikata R. AUS

Il match deve ancora iniziare

13:00 Virtanen O. FIN – Vukic A. AUS

Il match deve ancora iniziare

14:30 Bolt A. AUS – Fery A. GBR

Il match deve ancora iniziare

16:00 Wendelken H. GBR – Lajal M. EST

Il match deve ancora iniziare







🇨🇿
Challenger 100 Prostejov
Prostejov, Rep. Ceca  ·  4 Giugno 2026

16°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvole in aumento
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 4 Giugno
10:00
15°
11:00
15°
12:00
15°
13:00
15°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
17°
17:00
18°
18:00
17°
19:00
16°
✅  Nessuna criticità: condizioni asciutte ma più nuvolose dal pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 4 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 100 R2
⛅  Sole e nubi
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

PROSTEJOV ARENA – ore 11:00
Vitaliy Sachko UKR vs Vit Kopriva CZE

ATP Prostejov
Vitaliy Sachko
40
6
2
Vit Kopriva [2]
40
1
3
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Alex Molcan SVK vs Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare

Taro Daniel JPN vs Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare

Hynek Barton CZE vs Norbert Gombos SVK

Il match deve ancora iniziare




COURT 1 – ore 11:00
Ivan Liutarevich BLR / Filip Pieczonka POL vs Admir Kalender CRO / Ivan Sabanov SRB

ATP Prostejov
Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka [1]
6
6
Admir Kalender / Ivan Sabanov
2
2
Vincitore: Liutarevich / Pieczonka
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Karol Drzewiecki POL / Piotr Matuszewski POL vs Zdenek Kolar CZE / Matej Vocel CZE

ATP Prostejov
Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski [4]
0
0
Zdenek Kolar / Matej Vocel
0
0
Mostra dettagli

Lukas Pokorny SVK / Vitaliy Sachko UKR vs Skander Mansouri TUN / David Poljak CZE

Il match deve ancora iniziare

Milos Karol SVK / Andrew Paulson CZE vs Nathaniel Lammons USA / Jackson Withrow USA

Il match deve ancora iniziare







🇺🇸
Challenger 75 Tyler
Tyler, USA  ·  4 Giugno 2026

21°C
Nuvole intermittenti  ·  Picco 28°C
CIELO Parzialmente nuvoloso
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 4 Giugno
04:00
22°
05:00
22°
06:00
21°
07:00
22°
08:00
23°
09:00
24°
10:00
25°
11:00
26°
12:00
27°
13:00
27°
✅  Nessuna criticità nelle ore indicate: condizioni asciutte e miti
🎾  Programma del giorno — 4 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
CH 75 R2
⛅  Nuvole sparse
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Cemento

CENTER COURT – ore 17:00
Murphy Cassone USA vs Yuta Shimizu JPN

Il match deve ancora iniziare

Liam Draxl CAN vs Sebastian Gorzny USA

Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare

Bruno Kuzuhara USA / Christian Langmo USA vs Kody Pearson AUS / Calum Puttergill AUS

Il match deve ancora iniziare

Valentin Basel ARG / Bruno Oliveira BRA vs Nicolas Mejia COL / Adria Soriano Barrera COL

Il match deve ancora iniziare




STADIUM COURT 1 – ore 17:00
Hayato Matsuoka JPN vs Henry Searle GBR

Il match deve ancora iniziare

Edas Butvilas LTU vs Andre Ilagan USA

Il match deve ancora iniziare

Blaise Bicknell JAM vs Karl Poling USA

Il match deve ancora iniziare

Rithvik Choudary Bollipalli IND / Ramkumar Ramanathan IND vs Andrew Fenty USA / Brandon Perez VEN

Il match deve ancora iniziare

Pranav Kumar USA / Karl Poling USA vs Patrick Harper AUS / Daniel Milavsky USA

Il match deve ancora iniziare




COURT 2 – ore 17:00
Dan Martin CAN / Quinn Vandecasteele USA vs Fajing Sun CHN / Seita Watanabe JPN

Il match deve ancora iniziare

Braden Shick USA vs Masamichi Imamura JPN (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Landon Ardila USA vs Timo Legout FRA

Il match deve ancora iniziare

Darian King BAR / Stephen Slocombe BAR vs Masamichi Imamura JPN / Hayato Matsuoka JPN

Il match deve ancora iniziare

Luis David Martinez VEN / Daniel Masur GER vs William Manning USA / Braden Shick USA

Il match deve ancora iniziare







🇩🇪
Challenger 100 Heilbronn
Heilbronn, Germania  ·  4 Giugno 2026

🌧
20°C
Pioggia leggera, poi rovesci  ·  Picco 21°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Rovesci nel tardo pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 4 Giugno
10:00
20°
11:00
20°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
21°
15:00
20°
16:00
19°
17:00
17°
18:00
🌧
17°
19:00
🌧
16°
⚠  Allerta raffiche di vento fino alla sera, con rovesci nel finale
🎾  Programma del giorno — 4 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
CH 100 R2
🌧  Rovesci
☁  Nuvoloso
💨  Vento
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

12:00 Choinski J. GBR – Mikrut L. CRO

ATP Heilbronn - Bad Rappenau
Jan Choinski [3]
0
1
Luka Mikrut
0
0
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12:00 Dedura D. GER – Reis Da Silva J. BRA

ATP Heilbronn - Bad Rappenau
Diego Dedura
0
1
Joao Lucas Reis Da Silva
15
1
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13:30 Trungelliti M. ARG – Hsu Y. H. TPE

Il match deve ancora iniziare

15:00 Rehberg M. H. GER – Moeller M. GER

Il match deve ancora iniziare

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