Challenger Perugia, Birmingham, Heilbronn, Tyler, Prostejov e Centurion 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Andrea Pellegrino nella foto
Challenger 125 Perugia
Perugia, Italia · 4 Giugno 2026
|⛅
|
17°C
Sole, poi nubi · Picco 26°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 4 Giugno
|
10:00
☁
19°
|
11:00
☁
21°
|
12:00
⛅
22°
|
13:00
⛅
23°
|
14:00
⛅
24°
|
15:00
⛅
25°
|
16:00
⛅
25°
|
17:00
⛅
26°
|
18:00
☁
25°
|
19:00
☁
24°
✅ Nessuna criticità: giornata asciutta con nubi dal pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 4 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 125 R2
⛅ Sole e nubi
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 14:00
Pierluigi Basile vs Francesco Forti
Il match deve ancora iniziare
Henrique Rocha vs Dusan Lajovic
Il match deve ancora iniziare
Andrea Pellegrino vs Roberto Carballes Baena (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Luca Nardi vs Remy Bertola (Non prima 20:30)
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 12:00
Sander Gille
/ Sem Verbeek
vs Arjun Kadhe
/ Marcelo Zormann
ATP Perugia
Sander Gille / Sem Verbeek [1]•
0
0
Arjun Kadhe / Marcelo Zormann
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kadhe / Zormann
0-0 → 0-1
Filip Duda / Stefan Latinovic vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
Il match deve ancora iniziare
Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha vs Mac Kiger / Reese Stalder
Il match deve ancora iniziare
Francesco Forti / Giorgio Ricca vs Ryan Seggerman / Theodore Winegar
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Centurion
Centurion, Sudafrica · 4 Giugno 2026
|☁
|
12°C
Nuvoloso, rovesci isolati · Picco 17°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci nel primo pomeriggio
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 4 Giugno
|
10:00
☁
13°
|
11:00
☁
15°
|
12:00
☁
16°
|
13:00
⛅
16°
|
14:00
🌧
16°
|
15:00
🌧
17°
|
16:00
⛅
17°
|
17:00
⛅
16°
|
18:00
☾
14°
|
19:00
☾
14°
⚠ Rovesci possibili nel primo pomeriggio: monitorare il programma
🎾 Programma del giorno — 4 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
|
CH 50 R2
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci
🎾 2° Turno
🏀 Cemento
Centre Court – ore 10:00
Alec Beckley vs Tuncay Duran
ATP Centurion
Alec Beckley
3
4
Tuncay Duran
6
6
Vincitore: Duran
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Beckley
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 4-5
A. Beckley
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
T. Duran
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
A-40
1-2 → 1-3
A. Beckley
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
T. Duran
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
A. Beckley
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Duran
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-5 → 3-6
A. Beckley
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
T. Duran
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-4 → 2-5
T. Duran
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-4 → 1-4
A. Beckley
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
0-3 → 0-4
A. Beckley
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
0-1 → 0-2
Robert Strombachs vs Philip Henning
ATP Centurion
Robert Strombachs
0
2
0
Philip Henning [6]•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Henning
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
2-4 → 2-5
R. Strombachs
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-3 → 2-4
P. Henning
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
R. Strombachs
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-2 → 2-2
P. Henning
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
ace
1-1 → 1-2
Khololwam Montsi / Connor Henry Van Schalkwyk vs Filip Peliwo / Michael Zhu
Il match deve ancora iniziare
Philip Henning / Courtney John Lock vs Devin Badenhorst / Luc Koenig
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Alexander Donski vs Edward Winter
ATP Centurion
Alexander Donski•
40
7
5
Edward Winter
30
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Donski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
A. Donski
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
E. Winter
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Donski
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
A. Donski
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
A. Donski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
E. Winter
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Donski
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
3-0*
ace
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
6-2*
6-6 → 7-6
E. Winter
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
A. Donski
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
A. Donski
15-0
ace
15-15
df
30-15
ace
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
A. Donski
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-3 → 3-3
A. Donski
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
1-2 → 2-2
A. Donski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
E. Winter
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Robin Bertrand vs Giles Hussey
Il match deve ancora iniziare
Arda Azkara / Tuncay Duran vs Eleftherios Neos / Semen Pankin
Il match deve ancora iniziare
Robin Bertrand / Guillaume Dalmasso vs Constantin Bittoun Kouzmine / Robert Strombachs
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna · 4 Giugno 2026
|🌧
|
12°C
Rovesci e nubi · Picco 18°C
|
|CIELO
|Nuvoloso, poi schiarite
|PIOGGIA
|Rovesci tra mattina e pomeriggio
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 4 Giugno
|
09:00
🌧
13°
|
10:00
☁
13°
|
11:00
☁
14°
|
12:00
☁
15°
|
13:00
☁
17°
|
14:00
☁
17°
|
15:00
🌧
18°
|
16:00
🌧
17°
|
17:00
⛅
17°
|
18:00
⛅
17°
⚠ Rovesci possibili: attenzione al programma su erba
🎾 Programma del giorno — 4 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
|
CH 125 R2
🌧 Rovesci
☁ Nuvoloso
🎾 2° Turno
🌿 Erba
11:30 Gill F. – Majchrzak K.
ATP Birmingham
Felix Gill
0
2
Kamil Majchrzak [2]•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Gill
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-3 → 2-3
K. Majchrzak
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-2 → 1-3
F. Gill
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
11:30 Shimabukuro S. – Ymer E.
ATP Birmingham
Sho Shimabukuro [6]•
40
1
Elias Ymer
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Shimabukuro
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
S. Shimabukuro
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
11:30 Wong C. – Romano F.
ATP Birmingham
Coleman Wong [7]•
0
1
Filippo Romano
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Romano
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
C. Wong
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
13:00 Harris B. – Bu Y.
Il match deve ancora iniziare
13:00 McDonald M. – Hijikata R.
Il match deve ancora iniziare
13:00 Virtanen O. – Vukic A.
Il match deve ancora iniziare
14:30 Bolt A. – Fery A.
Il match deve ancora iniziare
16:00 Wendelken H. – Lajal M.
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Prostejov
Prostejov, Rep. Ceca · 4 Giugno 2026
|⛅
|
16°C
Parzialmente soleggiato · Picco 18°C
|
|CIELO
|Nuvole in aumento
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 4 Giugno
|
10:00
☀
15°
|
11:00
☀
15°
|
12:00
☀
15°
|
13:00
⛅
15°
|
14:00
⛅
16°
|
15:00
⛅
16°
|
16:00
☁
17°
|
17:00
☁
18°
|
18:00
☁
17°
|
19:00
☁
16°
✅ Nessuna criticità: condizioni asciutte ma più nuvolose dal pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 4 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 100 R2
⛅ Sole e nubi
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
PROSTEJOV ARENA – ore 11:00
Vitaliy Sachko vs Vit Kopriva
ATP Prostejov
Vitaliy Sachko
40
6
2
Vit Kopriva [2]•
40
1
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kopriva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
V. Sachko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
V. Kopriva
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
3-1 → 4-1
V. Sachko
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-1 → 3-1
V. Sachko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Alex Molcan vs Milos Karol
Il match deve ancora iniziare
Taro Daniel vs Damir Dzumhur
Il match deve ancora iniziare
Hynek Barton vs Norbert Gombos
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 11:00
Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka vs Admir Kalender / Ivan Sabanov
ATP Prostejov
Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka [1]
6
6
Admir Kalender / Ivan Sabanov
2
2
Vincitore: Liutarevich / Pieczonka
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Liutarevich / Pieczonka
5-2 → 6-2
A. Kalender / Sabanov
5-1 → 5-2
I. Liutarevich / Pieczonka
4-1 → 5-1
A. Kalender / Sabanov
3-1 → 4-1
I. Liutarevich / Pieczonka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Kalender / Sabanov
15-0
40-0
40-15
df
40-30
ace
2-0 → 2-1
I. Liutarevich / Pieczonka
1-0 → 2-0
A. Kalender / Sabanov
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Liutarevich / Pieczonka
5-2 → 6-2
A. Kalender / Sabanov
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
ace
4-2 → 5-2
I. Liutarevich / Pieczonka
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
A. Kalender / Sabanov
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
I. Liutarevich / Pieczonka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
40-40
2-1 → 2-2
A. Kalender / Sabanov
1-1 → 2-1
I. Liutarevich / Pieczonka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
1-0 → 1-1
A. Kalender / Sabanov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski vs Zdenek Kolar / Matej Vocel
ATP Prostejov
Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski [4]
0
0
Zdenek Kolar / Matej Vocel
0
0
Lukas Pokorny / Vitaliy Sachko vs Skander Mansouri / David Poljak
Il match deve ancora iniziare
Milos Karol / Andrew Paulson vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Tyler
Tyler, USA · 4 Giugno 2026
|⛅
|
21°C
Nuvole intermittenti · Picco 28°C
|
|CIELO
|Parzialmente nuvoloso
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 4 Giugno
|
04:00
⛅
22°
|
05:00
⛅
22°
|
06:00
⛅
21°
|
07:00
⛅
22°
|
08:00
⛅
23°
|
09:00
⛅
24°
|
10:00
⛅
25°
|
11:00
⛅
26°
|
12:00
⛅
27°
|
13:00
⛅
27°
✅ Nessuna criticità nelle ore indicate: condizioni asciutte e miti
🎾 Programma del giorno — 4 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
2° Turno · Cemento
|
CH 75 R2
⛅ Nuvole sparse
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Cemento
CENTER COURT – ore 17:00
Murphy Cassone vs Yuta Shimizu
Il match deve ancora iniziare
Liam Draxl vs Sebastian Gorzny
Il match deve ancora iniziare
Adam Walton vs Andres Martin
Il match deve ancora iniziare
Bruno Kuzuhara / Christian Langmo vs Kody Pearson / Calum Puttergill
Il match deve ancora iniziare
Valentin Basel / Bruno Oliveira vs Nicolas Mejia / Adria Soriano Barrera
Il match deve ancora iniziare
STADIUM COURT 1 – ore 17:00
Hayato Matsuoka vs Henry Searle
Il match deve ancora iniziare
Edas Butvilas vs Andre Ilagan
Il match deve ancora iniziare
Blaise Bicknell vs Karl Poling
Il match deve ancora iniziare
Rithvik Choudary Bollipalli / Ramkumar Ramanathan vs Andrew Fenty / Brandon Perez
Il match deve ancora iniziare
Pranav Kumar / Karl Poling vs Patrick Harper / Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 17:00
Dan Martin / Quinn Vandecasteele vs Fajing Sun / Seita Watanabe
Il match deve ancora iniziare
Braden Shick vs Masamichi Imamura (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Landon Ardila vs Timo Legout
Il match deve ancora iniziare
Darian King / Stephen Slocombe vs Masamichi Imamura / Hayato Matsuoka
Il match deve ancora iniziare
Luis David Martinez / Daniel Masur vs William Manning / Braden Shick
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Heilbronn
Heilbronn, Germania · 4 Giugno 2026
|🌧
|
20°C
Pioggia leggera, poi rovesci · Picco 21°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Rovesci nel tardo pomeriggio
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 4 Giugno
|
10:00
☁
20°
|
11:00
☁
20°
|
12:00
☁
20°
|
13:00
☁
21°
|
14:00
☁
21°
|
15:00
☁
20°
|
16:00
☁
19°
|
17:00
☁
17°
|
18:00
🌧
17°
|
19:00
🌧
16°
⚠ Allerta raffiche di vento fino alla sera, con rovesci nel finale
🎾 Programma del giorno — 4 Giugno
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
CH 100 R2
🌧 Rovesci
☁ Nuvoloso
💨 Vento
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
12:00 Choinski J. – Mikrut L.
ATP Heilbronn - Bad Rappenau
Jan Choinski [3]
0
1
Luka Mikrut•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Choinski
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
12:00 Dedura D. – Reis Da Silva J.
ATP Heilbronn - Bad Rappenau
Diego Dedura
0
1
Joao Lucas Reis Da Silva•
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lucas Reis Da Silva
0-0 → 0-1
13:30 Trungelliti M. – Hsu Y. H.
Il match deve ancora iniziare
15:00 Rehberg M. H. – Moeller M. –
Il match deve ancora iniziare
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