Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 14. Niente derby. Flavio Cobolli in finale senza giocare. Arnaldi ko. Sfiderà Zverev

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Roland Garros
Parigi, Francia · 5 Giugno 2026
|☁
|
12°C
Prevalentemente nuvoloso, poi schiarite · Picco 21°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, schiarite nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Giugno
|
09:00
☁
14°
|
10:00
☁
15°
|
11:00
☁
16°
|
12:00
☁
17°
|
13:00
⛅
17°
|
14:00
⛅
18°
|
15:00
⛅
19°
|
16:00
⛅
19°
|
17:00
⛅
20°
|
18:00
⛅
20°
✅ Condizioni favorevoli: nessuna pioggia indicata nelle ore principali
🎾 Programma del giorno — 5 Giugno
|
|
🎾
|
Roland Garros · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
|
RG SF
☁ Nuvoloso
⛅ Schiarite
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Court Philippe-Chatrier – Ore: 14:30
Jakub Mensik vs Alexander Zverev
GS Roland Garros
Jakub Mensik [26]
5
2
6
3
Alexander Zverev [2]
7
6
3
6
Vincitore: Alexander Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 4
Alexander Zverev
3-5 → 3-6
Alexander Zverev
2-4 → 2-5
Jakub Mensik
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Alexander Zverev
1-3 → 1-4
Jakub Mensik
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Alexander Zverev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Jakub Mensik
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Alexander Zverev
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alexander Zverev
5-2 → 5-3
Alexander Zverev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Alexander Zverev
2-1 → 2-2
Jakub Mensik
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Alexander Zverev
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexander Zverev
2-5 → 2-6
Jakub Mensik
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
Alexander Zverev
2-3 → 2-4
Alexander Zverev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Alexander Zverev
1-0 → 1-1
Jakub Mensik
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexander Zverev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-6 → 5-7
Jakub Mensik
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Alexander Zverev
5-4 → 5-5
Alexander Zverev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Jakub Mensik
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Alexander Zverev
3-2 → 3-3
Jakub Mensik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Alexander Zverev
2-1 → 2-2
Jakub Mensik
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Alexander Zverev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Jakub Mensik
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Roland Garros 2026 - Semifinale
- Alexander Zverev (3-1) (40%, 268 Votes)
- Jakub Mensik (3-2) (19%, 126 Votes)
- Jakub Mensik (3-1) (15%, 101 Votes)
- Alexander Zverev (3-2) (13%, 88 Votes)
- Alexander Zverev (3-0) (12%, 79 Votes)
- Jakub Mensik (3-0) (2%, 15 Votes)
Total Voters: 677
Loading ...
Matteo Arnaldi vs Flavio Cobolli (19:00)
GS Roland Garros
Matteo Arnaldi
Flavio Cobolli [10]
Vincitore: Flavio Cobolli
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Loading ...
Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Ksenia Chasteau
vs Xiaohui Li
GS Roland Garros
Ksenia Chasteau
6
6
Xiaohui Li [2]
3
1
Vincitore: Ksenia Chasteau
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ksenia Chasteau
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Xiaohui Li
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Ksenia Chasteau
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Xiaohui Li
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ksenia Chasteau
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Xiaohui Li
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Ksenia Chasteau
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Xiaohui Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Henri Leconte / Alizé Cornet vs Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
GS Roland Garros
Henri Leconte / AlizÃ© Cornet
7
Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
6
Vincitore: Henri LeconteAlizÃ© Cornet
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
6-5 → 6-6
Henri Leconte / AlizÃ© Cornet
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
5-5 → 6-5
Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-4 → 5-5
Henri Leconte / AlizÃ© Cornet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
3-4 → 4-4
Henri Leconte / AlizÃ© Cornet
3-3 → 3-4
Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Henri Leconte / AlizÃ© Cornet
2-2 → 3-2
Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Henri Leconte / AlizÃ© Cornet
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Henri Leconte / AlizÃ© Cornet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Francesca Schiavone / Ana Ivanovic vs Pauline Parmentier / Nathalie Dechy
GS Roland Garros
Francesca Schiavone / Ana Ivanovic•
0
6
0
Pauline Parmentier / Nathalie Dechy
0
3
0
Vincitore: Francesca SchiavoneAna Ivanovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Francesca Schiavone / Ana Ivanovic
Servizio
Svolgimento
Set 1
Pauline Parmentier / Nathalie Dechy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Francesca Schiavone / Ana Ivanovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Pauline Parmentier / Nathalie Dechy
5-1 → 5-2
Francesca Schiavone / Ana Ivanovic
4-1 → 5-1
Pauline Parmentier / Nathalie Dechy
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-1 → 4-1
Francesca Schiavone / Ana Ivanovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Pauline Parmentier / Nathalie Dechy
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-0 → 2-1
Francesca Schiavone / Ana Ivanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Pauline Parmentier / Nathalie Dechy
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Court Simonne-Mathieu – Ore: 12:00
Horacio Zeballos
/ Marcel Granollers
vs Andrea Vavassori
/ Simone Bolelli
GS Roland Garros
Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1]
7
6
Andrea Vavassori / Simone Bolelli [5]
6
4
Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers
Servizio
Svolgimento
Set 2
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
5-4 → 6-4
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
4-4 → 5-4
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
3-3 → 4-3
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
2-2 → 3-2
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
5*-1
5-2*
5-3*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
5-6 → 6-6
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
4-5 → 5-5
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
4-4 → 4-5
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
3-4 → 4-4
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
2-2 → 2-3
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
1-1 → 1-2
Horacio Zeballos / Marcel Granollers
0-1 → 1-1
Andrea Vavassori / Simone Bolelli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Taylor Townsend / Katerina Siniakova vs Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
GS Roland Garros
Taylor Townsend / Katerina Siniakova [1]
6
6
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski [4]
0
1
Vincitore: Taylor TownsendKaterina Siniakova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
2-1 → 3-1
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
0-1 → 1-1
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-0 → 6-0
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
4-0 → 5-0
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Taylor Townsend / Katerina Siniakova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama vs Aleksandra Krunic / Anna Danilina
GS Roland Garros
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
5
2
Aleksandra Krunic / Anna Danilina [2]
7
6
Vincitore: Aleksandra KrunicAnna Danilina
Servizio
Svolgimento
Set 2
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
2-5 → 2-6
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
2-4 → 2-5
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
2-3 → 2-4
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
1-3 → 2-3
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
4-4 → 5-4
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
4-3 → 4-4
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 4-3
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
3-0 → 3-1
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Aleksandra Krunic / Anna Danilina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Mats Wilander / Cedric Pioline vs Michael Chang / Mansour Bahrami
GS Roland Garros
Mats Wilander / Cedric Pioline
5
3
Michael Chang / Mansour Bahrami
7
6
Vincitore: Michael ChangMansour Bahrami
Servizio
Svolgimento
Set 2
Michael Chang / Mansour Bahrami
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 3-6
Mats Wilander / Cedric Pioline
3-4 → 3-5
Michael Chang / Mansour Bahrami
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
Mats Wilander / Cedric Pioline
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
Michael Chang / Mansour Bahrami
2-2 → 2-3
Mats Wilander / Cedric Pioline
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Michael Chang / Mansour Bahrami
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Mats Wilander / Cedric Pioline
0-1 → 0-2
Michael Chang / Mansour Bahrami
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Mats Wilander / Cedric Pioline
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-6 → 5-7
Michael Chang / Mansour Bahrami
5-5 → 5-6
Mats Wilander / Cedric Pioline
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Michael Chang / Mansour Bahrami
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
Mats Wilander / Cedric Pioline
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Michael Chang / Mansour Bahrami
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-4 → 2-5
Mats Wilander / Cedric Pioline
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Michael Chang / Mansour Bahrami
2-2 → 2-3
Mats Wilander / Cedric Pioline
1-2 → 2-2
Michael Chang / Mansour Bahrami
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Mats Wilander / Cedric Pioline
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Michael Chang / Mansour Bahrami
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 14 – Ore: 12:00
Yui Kamiji vs Diede De groot
GS Roland Garros
Yui Kamiji [1]
4
2
Diede De groot [4]
6
6
Vincitore: Diede De groot
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yui Kamiji
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Diede De groot
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Yui Kamiji
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Diede De groot
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Yui Kamiji
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Diede De groot
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yui Kamiji
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
Diede De groot
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Diede De groot
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 3-2
Tokito Oda vs Martin De la puente
GS Roland Garros
Tokito Oda [1]
7
6
Martin De la puente [3]
6
2
Vincitore: Tokito Oda
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tokito Oda
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Martin De la puente
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Tokito Oda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Martin De la puente
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Tokito Oda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Martin De la puente
1-1 → 2-1
Martin De la puente
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
Martin De la puente
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 6-6
Martin De la puente
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Martin De la puente
3-4 → 4-4
Tokito Oda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 3-4
Martin De la puente
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Tokito Oda
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Martin De la puente
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Martin De la puente
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji vs Lizzy De greef / Jinte Bos
GS Roland Garros
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji [1]
6
6
Lizzy De greef / Jinte Bos
3
0
Vincitore: Zhenzhen ZhuYui Kamiji
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lizzy De greef / Jinte Bos
5-0 → 6-0
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-0 → 5-0
Lizzy De greef / Jinte Bos
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-0 → 4-0
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
2-0 → 3-0
Lizzy De greef / Jinte Bos
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lizzy De greef / Jinte Bos
5-3 → 6-3
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Lizzy De greef / Jinte Bos
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-2 → 4-2
Lizzy De greef / Jinte Bos
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-1 → 3-2
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Lizzy De greef / Jinte Bos
1-1 → 2-1
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Lizzy De greef / Jinte Bos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Gordon Reid / Alfie Hewett vs Stephane Houdet / Martin De la puente
GS Roland Garros
Gordon Reid / Alfie Hewett [1]•
0
6
5
Stephane Houdet / Martin De la puente
0
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gordon Reid / Alfie Hewett
Stephane Houdet / Martin De la puente
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-1 → 5-2
Gordon Reid / Alfie Hewett
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Stephane Houdet / Martin De la puente
3-1 → 4-1
Gordon Reid / Alfie Hewett
2-1 → 3-1
Stephane Houdet / Martin De la puente
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Gordon Reid / Alfie Hewett
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Stephane Houdet / Martin De la puente
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Gordon Reid / Alfie Hewett
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Stephane Houdet / Martin De la puente
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Gordon Reid / Alfie Hewett
3-2 → 4-2
Stephane Houdet / Martin De la puente
2-2 → 3-2
Gordon Reid / Alfie Hewett
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Stephane Houdet / Martin De la puente
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Gordon Reid / Alfie Hewett
0-1 → 1-1
Stephane Houdet / Martin De la puente
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 7 – Ore: 12:00
Niels Vink
/ Guy Sasson
vs Jin Woodman
/ Sam Schroder
GS Roland Garros
Niels Vink / Guy Sasson [1]
6
6
Jin Woodman / Sam Schroder [2]
4
3
Vincitore: Niels VinkGuy Sasson
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jin Woodman / Sam Schroder
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-3 → 6-3
Niels Vink / Guy Sasson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Jin Woodman / Sam Schroder
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Niels Vink / Guy Sasson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Jin Woodman / Sam Schroder
3-1 → 3-2
Niels Vink / Guy Sasson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 3-1
Jin Woodman / Sam Schroder
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Niels Vink / Guy Sasson
1-0 → 2-0
Jin Woodman / Sam Schroder
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Niels Vink / Guy Sasson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Jin Woodman / Sam Schroder
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Niels Vink / Guy Sasson
3-4 → 4-4
Jin Woodman / Sam Schroder
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Niels Vink / Guy Sasson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
Jin Woodman / Sam Schroder
2-2 → 2-3
Niels Vink / Guy Sasson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-1 → 2-2
Jin Woodman / Sam Schroder
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-0 → 2-1
Niels Vink / Guy Sasson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Jin Woodman / Sam Schroder
0-0 → 1-0
Gustavo Fernandez vs Alfie Hewett
GS Roland Garros
Gustavo Fernandez [4]
5
4
Alfie Hewett [2]
7
6
Vincitore: Alfie Hewett
Servizio
Svolgimento
Set 2
Gustavo Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Gustavo Fernandez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Alfie Hewett
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Gustavo Fernandez
2-2 → 2-3
Gustavo Fernandez
1-1 → 1-2
Alfie Hewett
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Gustavo Fernandez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alfie Hewett
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Gustavo Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Gustavo Fernandez
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Alfie Hewett
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Gustavo Fernandez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Alfie Hewett
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Gustavo Fernandez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Alfie Hewett
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Gustavo Fernandez
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Alfie Hewett
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Gustavo Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Court 6 – Ore: 11:00
Victoria Luiza Barros vs Xinran Sun
GS Roland Garros
Victoria Luiza Barros [3]
2
3
Xinran Sun [2]
6
6
Vincitore: Xinran Sun
Servizio
Svolgimento
Set 2
Xinran Sun
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
Victoria Luiza Barros
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Xinran Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
Victoria Luiza Barros
2-3 → 3-3
Xinran Sun
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Victoria Luiza Barros
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Victoria Luiza Barros
1-0 → 2-0
Xinran Sun
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Victoria Luiza Barros
2-5 → 2-6
Victoria Luiza Barros
1-4 → 2-4
Xinran Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Victoria Luiza Barros
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Victoria Luiza Barros
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Xinran Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Luis Guto Miguel vs Leonardo Storck franca
GS Roland Garros
Luis Guto Miguel [1]
6
3
6
Leonardo Storck franca
1
6
2
Vincitore: Luis Guto Miguel
Servizio
Svolgimento
Set 3
Luis Guto Miguel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Leonardo Storck franca
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
Luis Guto Miguel
3-2 → 4-2
Leonardo Storck franca
2-2 → 3-2
Luis Guto Miguel
1-2 → 2-2
Leonardo Storck franca
0-2 → 1-2
Luis Guto Miguel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Leonardo Storck franca
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Luis Guto Miguel
3-5 → 3-6
Leonardo Storck franca
3-4 → 3-5
Luis Guto Miguel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Leonardo Storck franca
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
Luis Guto Miguel
2-2 → 2-3
Leonardo Storck franca
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Luis Guto Miguel
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Leonardo Storck franca
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Luis Guto Miguel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leonardo Storck franca
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Luis Guto Miguel
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Leonardo Storck franca
3-1 → 4-1
Luis Guto Miguel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Leonardo Storck franca
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Luis Guto Miguel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Leonardo Storck franca
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Welles Newman / Jordyn Hazelitt vs Ruien Zhang / Xinran Sun
GS Roland Garros
Welles Newman / Jordyn Hazelitt [8]
6
6
Ruien Zhang / Xinran Sun [4]
4
3
Vincitore: Welles NewmanJordyn Hazelitt
Servizio
Svolgimento
Set 2
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
5-3 → 6-3
Ruien Zhang / Xinran Sun
4-3 → 5-3
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-2 → 4-3
Ruien Zhang / Xinran Sun
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
3-1 → 3-2
Ruien Zhang / Xinran Sun
3-0 → 3-1
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
2-0 → 3-0
Ruien Zhang / Xinran Sun
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ruien Zhang / Xinran Sun
5-4 → 6-4
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
4-4 → 5-4
Ruien Zhang / Xinran Sun
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-3 → 4-4
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
4-2 → 4-3
Ruien Zhang / Xinran Sun
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
2-2 → 3-2
Ruien Zhang / Xinran Sun
2-1 → 2-2
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
1-1 → 2-1
Ruien Zhang / Xinran Sun
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Welles Newman / Jordyn Hazelitt
0-0 → 1-0
Jack Secord / Yannik Alvarez vs Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
GS Roland Garros
Jack Secord / Yannik Alvarez [6]
5
2
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie [8]
7
6
Vincitore: Vincent Jakob ReisachJamie Mackenzie
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jack Secord / Yannik Alvarez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
2-5 → 2-6
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
2-4 → 2-5
Jack Secord / Yannik Alvarez
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Jack Secord / Yannik Alvarez
0-3 → 1-3
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
0-2 → 0-3
Jack Secord / Yannik Alvarez
0-1 → 0-2
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jack Secord / Yannik Alvarez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
5-5 → 5-6
Jack Secord / Yannik Alvarez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
Jack Secord / Yannik Alvarez
4-3 → 4-4
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
Jack Secord / Yannik Alvarez
3-2 → 4-2
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Jack Secord / Yannik Alvarez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
2-0 → 2-1
Jack Secord / Yannik Alvarez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Court 10 – Ore: 11:00
Alisa Oktiabreva
vs Jana Kovackova
GS Roland Garros
Alisa Oktiabreva [12]
5
6
6
Jana Kovackova [4]
7
4
3
Vincitore: Alisa Oktiabreva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jana Kovackova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 6-3
Alisa Oktiabreva
5-2 → 5-3
Jana Kovackova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Alisa Oktiabreva
3-2 → 4-2
Jana Kovackova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Alisa Oktiabreva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Jana Kovackova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Alisa Oktiabreva
1-0 → 1-1
Jana Kovackova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alisa Oktiabreva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Alisa Oktiabreva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Jana Kovackova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Alisa Oktiabreva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Alisa Oktiabreva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Jana Kovackova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Alisa Oktiabreva
0-1 → 0-2
Jana Kovackova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alisa Oktiabreva
5-6 → 5-7
Jana Kovackova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Alisa Oktiabreva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Jana Kovackova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Alisa Oktiabreva
4-3 → 5-3
Alisa Oktiabreva
3-2 → 3-3
Jana Kovackova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Alisa Oktiabreva
1-2 → 2-2
Jana Kovackova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Alisa Oktiabreva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Jana Kovackova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Keaton Hance vs Michael Antonius
GS Roland Garros
Keaton Hance [6]
3
1
Michael Antonius [13]
6
6
Vincitore: Michael Antonius
Servizio
Svolgimento
Set 2
Michael Antonius
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 1-5
Michael Antonius
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Michael Antonius
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Michael Antonius
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Keaton Hance
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Michael Antonius
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Keaton Hance
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
Michael Antonius
1-3 → 1-4
Keaton Hance
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Michael Antonius
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Keaton Hance
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Michael Antonius
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Katerina Zajickova / Jana Kovackova vs Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
GS Roland Garros
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
6
6
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
3
1
Vincitore: Katerina ZajickovaJana Kovackova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
5-1 → 6-1
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
3-1 → 4-1
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-0 → 3-1
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
2-0 → 3-0
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
1-0 → 2-0
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-3 → 6-3
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 3-3
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
2-2 → 3-2
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
0-1 → 1-1
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Daniel Jade / Mathys Domenc vs Jack Kennedy / Keaton Hance
GS Roland Garros
Daniel Jade / Mathys Domenc
6
6
Jack Kennedy / Keaton Hance [2]
3
4
Vincitore: Daniel JadeMathys Domenc
Servizio
Svolgimento
Set 2
Daniel Jade / Mathys Domenc
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Jack Kennedy / Keaton Hance
5-3 → 5-4
Daniel Jade / Mathys Domenc
5-2 → 5-3
Jack Kennedy / Keaton Hance
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
Daniel Jade / Mathys Domenc
3-2 → 4-2
Jack Kennedy / Keaton Hance
2-2 → 3-2
Daniel Jade / Mathys Domenc
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Jack Kennedy / Keaton Hance
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
Daniel Jade / Mathys Domenc
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Jack Kennedy / Keaton Hance
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Daniel Jade / Mathys Domenc
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-3 → 6-3
Jack Kennedy / Keaton Hance
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Daniel Jade / Mathys Domenc
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Jack Kennedy / Keaton Hance
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Daniel Jade / Mathys Domenc
2-2 → 3-2
Jack Kennedy / Keaton Hance
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Daniel Jade / Mathys Domenc
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Jack Kennedy / Keaton Hance
1-0 → 1-1
Daniel Jade / Mathys Domenc
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Court 12 – Ore: 11:00
Luna Gryp vs Seira Matsuoka
GS Roland Garros
Luna Gryp [1]
6
6
Seira Matsuoka [2]
2
2
Vincitore: Luna Gryp
Servizio
Svolgimento
Set 2
Luna Gryp
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
Luna Gryp
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 5-0
Seira Matsuoka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Luna Gryp
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Seira Matsuoka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Luna Gryp
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Seira Matsuoka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Luna Gryp
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Luna Gryp
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Seira Matsuoka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Luna Gryp
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Alexander Lantermann vs Matthew Knoesen
GS Roland Garros
Alexander Lantermann [1]
6
4
Matthew Knoesen [2]
7
6
Vincitore: Matthew Knoesen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexander Lantermann
4-5 → 4-6
Matthew Knoesen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Alexander Lantermann
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Alexander Lantermann
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Matthew Knoesen
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Alexander Lantermann
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Matthew Knoesen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Alexander Lantermann
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Matthew Knoesen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
4*-3
4*-4
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
Alexander Lantermann
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
Matthew Knoesen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
Alexander Lantermann
4-4 → 5-4
Matthew Knoesen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Alexander Lantermann
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Alexander Lantermann
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Alexander Lantermann
2-0 → 2-1
Matthew Knoesen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Alexander Lantermann
0-0 → 1-0
Seira Matsuoka / Luna Gryp vs Paula Michelle Lopez meza / Lucy Heald
GS Roland Garros
Seira Matsuoka / Luna Gryp
6
6
Paula Michelle Lopez meza / Lucy Heald
4
2
Vincitore: Seira MatsuokaLuna Gryp
Servizio
Svolgimento
Set 2
Paula Michelle Lopez meza / Lucy Heald
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
Seira Matsuoka / Luna Gryp
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
Paula Michelle Lopez meza / Lucy Heald
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Seira Matsuoka / Luna Gryp
0-15
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Paula Michelle Lopez meza / Lucy Heald
3-0 → 3-1
Seira Matsuoka / Luna Gryp
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Paula Michelle Lopez meza / Lucy Heald
1-0 → 2-0
Seira Matsuoka / Luna Gryp
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Paula Michelle Lopez meza / Lucy Heald
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-4 → 6-4
Seira Matsuoka / Luna Gryp
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-3 → 5-4
Paula Michelle Lopez meza / Lucy Heald
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
Seira Matsuoka / Luna Gryp
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
Paula Michelle Lopez meza / Lucy Heald
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-2 → 4-2
Seira Matsuoka / Luna Gryp
2-2 → 3-2
Paula Michelle Lopez meza / Lucy Heald
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Seira Matsuoka / Luna Gryp
1-1 → 2-1
Paula Michelle Lopez meza / Lucy Heald
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Seira Matsuoka / Luna Gryp
0-0 → 1-0
Alexander Lantermann / Matthew Knoesen vs Lucas John De gouveia / Will Barton
GS Roland Garros
Alexander Lantermann / Matthew Knoesen
6
6
Lucas John De gouveia / Will Barton
4
3
Vincitore: Alexander LantermannMatthew Knoesen
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucas John De gouveia / Will Barton
5-3 → 6-3
Alexander Lantermann / Matthew Knoesen
4-3 → 5-3
Lucas John De gouveia / Will Barton
3-3 → 4-3
Alexander Lantermann / Matthew Knoesen
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
3-2 → 3-3
Lucas John De gouveia / Will Barton
2-2 → 3-2
Alexander Lantermann / Matthew Knoesen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Lucas John De gouveia / Will Barton
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-0 → 2-1
Alexander Lantermann / Matthew Knoesen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Lucas John De gouveia / Will Barton
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexander Lantermann / Matthew Knoesen
5-4 → 6-4
Lucas John De gouveia / Will Barton
4-4 → 5-4
Alexander Lantermann / Matthew Knoesen
4-3 → 4-4
Lucas John De gouveia / Will Barton
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-2 → 4-3
Alexander Lantermann / Matthew Knoesen
3-2 → 4-2
Lucas John De gouveia / Will Barton
3-1 → 3-2
Alexander Lantermann / Matthew Knoesen
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Lucas John De gouveia / Will Barton
1-1 → 2-1
Alexander Lantermann / Matthew Knoesen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Lucas John De gouveia / Will Barton
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Ma noooo che sfiga per Arnaldi! Speriamo non abbia attaccato qualcosa anche a Cobolli.
Dite quello che volete ma questo Slam è un mezzo disastro, a me non sta piacendo.
per un bicchierino di Bordeaux
Partono i complottismi ??? Auguri ragazzi vado al bar….
@ Annie3 (#4633682)
Niente, purtroppo il tennis non ammette stanchezze, malesseri che invece, purtroppo, sembrano essere dietro l’angolo…volendo vedere il mezzo bicchiere pieno, Flavio arriva meno provato alla finale, tanto, conoscendolo, non penso non conservi la carica agonistica e la voglia di vincere che l’ha spinto e motivato nei momenti importanti
Bello speech di Flavio e bellissimi i complimenti sinceri per il ligure
Scannagatta che chiede se è colpa delle “medicine” che ha preso per recuperare…… sguardo di Matteo che dice tutto…..
Cobollinfinale al Roland Garros.
Numero 10 del mondo do e nu ero 4 della race ( almeno).
E mi dici dove ho scritto che i nostri erano favoriti ???
@ Carlos Primero (#4633680)
Forse è meglio se provi a capire che in finale avrebbe potuto incontrare o Arnaldi o Cobolli, quindi era chiaro che gli italiani a cui mi riferivo fossero loro, più chiaro così?
Per forza Gli organizzatori saranno incaxxati come iene Anch’io nel mio piccolo sono “leggermente” deluso E va bene Che Zverev Cobolli sia Vediamo un po’
Che tristezza! l’unico vantaggio, da tifosi, è che Cobolli sarà bello fresco, in finale.
E dovrebbe essere, matematicamente, numero 10.
Soffrendo di un virus, l’italiano Matteo Arnaldi è costretto a rinunciare alla sua semifinale contro Flavio Cobolli. Tutti gli spettatori in possesso di un biglietto per la seconda semifinale del singolo maschile saranno interamente rimborsati. Le modalità di rimborso saranno specificate sul sito della biglietteria del Roland-Garros. Roland Garros sito ufficiale
Ma, perdonami, perché anche meno?
Io ti scrivo per chi tifare?
Faccio battutine sui tuoi giicatori preferiti?
Anche meno per cosa?
Ma nooooooo dai e che caxx
Conferenza dei due in corso. Arnaldi con vomito tutta la notte, virus intenstinale……
Biglietti rimborsati integralmente
Confermato. Finisce cosi.
Fanno passare X attacco influenzale, ma……..
Noooo ufficiale Arnaldi ritirato! Cazzo..un virus…e che cazz…l’unica cosa buona è cobb arriverà fresco come una rosa ma magra soddisfazione
Sulla chat France TV Sport si dice che Arnaldi è effettivamente forfeit.