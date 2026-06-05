Roland Garros 2026 - Day 14 ATP, Copertina, WTA

Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 14. Niente derby. Flavio Cobolli in finale senza giocare. Arnaldi ko. Sfiderà Zverev

05/06/2026 18:09 220 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren

🇫🇷
Roland Garros
Parigi, Francia  ·  5 Giugno 2026

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PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Giugno
09:00
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20°
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20°
✅  Condizioni favorevoli: nessuna pioggia indicata nelle ore principali
🎾  Programma del giorno — 5 Giugno
🎾
Roland Garros · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
RG SF
☁  Nuvoloso
⛅  Schiarite
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Court Philippe-Chatrier – Ore: 14:30
Jakub Mensik CZE vs Alexander Zverev GER

GS Roland Garros
Jakub Mensik [26]
5
2
6
3
Alexander Zverev [2]
7
6
3
6
Vincitore: Alexander Zverev
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Roland Garros 2026 - Semifinale

  • Alexander Zverev (3-1) (40%, 268 Votes)
  • Jakub Mensik (3-2) (19%, 126 Votes)
  • Jakub Mensik (3-1) (15%, 101 Votes)
  • Alexander Zverev (3-2) (13%, 88 Votes)
  • Alexander Zverev (3-0) (12%, 79 Votes)
  • Jakub Mensik (3-0) (2%, 15 Votes)

Total Voters: 677

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Matteo Arnaldi ITA vs Flavio Cobolli ITA (19:00)

GS Roland Garros
Matteo Arnaldi
Flavio Cobolli [10]
Vincitore: Flavio Cobolli
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Roland Garros 2026 - Semifinale

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Court Suzanne-Lenglen – Ore: 11:00
Ksenia Chasteau FRA vs Xiaohui Li CHN
GS Roland Garros
Ksenia Chasteau
6
6
Xiaohui Li [2]
3
1
Vincitore: Ksenia Chasteau
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Henri Leconte FRA / Alizé Cornet FRA vs Sebastien Grosjean FRA / Lucie Safarova CZE

GS Roland Garros
Henri Leconte / AlizÃ© Cornet
7
Sebastien Grosjean / Lucie Safarova
6
Vincitore: Henri LeconteAlizÃ© Cornet
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Francesca Schiavone ITA / Ana Ivanovic SRB vs Pauline Parmentier FRA / Nathalie Dechy FRA

GS Roland Garros
Francesca Schiavone / Ana Ivanovic
0
6
0
Pauline Parmentier / Nathalie Dechy
0
3
0
Vincitore: Francesca SchiavoneAna Ivanovic
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Court Simonne-Mathieu – Ore: 12:00
Horacio Zeballos ARG / Marcel Granollers ESP vs Andrea Vavassori ITA / Simone Bolelli ITA
GS Roland Garros
Horacio Zeballos / Marcel Granollers [1]
7
6
Andrea Vavassori / Simone Bolelli [5]
6
4
Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers
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Taylor Townsend USA / Katerina Siniakova CZE vs Luisa Stefani BRA / Gabriela Dabrowski CAN

GS Roland Garros
Taylor Townsend / Katerina Siniakova [1]
6
6
Luisa Stefani / Gabriela Dabrowski [4]
0
1
Vincitore: Taylor TownsendKaterina Siniakova
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En-Shuo Liang TPE / Shuko Aoyama JPN vs Aleksandra Krunic SRB / Anna Danilina KAZ

GS Roland Garros
En-Shuo Liang / Shuko Aoyama
5
2
Aleksandra Krunic / Anna Danilina [2]
7
6
Vincitore: Aleksandra KrunicAnna Danilina
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Mats Wilander SWE / Cedric Pioline FRA vs Michael Chang USA / Mansour Bahrami FRA

GS Roland Garros
Mats Wilander / Cedric Pioline
5
3
Michael Chang / Mansour Bahrami
7
6
Vincitore: Michael ChangMansour Bahrami
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Court 14 – Ore: 12:00
Yui Kamiji JPN vs Diede De groot NED

GS Roland Garros
Yui Kamiji [1]
4
2
Diede De groot [4]
6
6
Vincitore: Diede De groot
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Tokito Oda JPN vs Martin De la puente ESP

GS Roland Garros
Tokito Oda [1]
7
6
Martin De la puente [3]
6
2
Vincitore: Tokito Oda
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Zhenzhen Zhu CHN / Yui Kamiji JPN vs Lizzy De greef NED / Jinte Bos NED

GS Roland Garros
Zhenzhen Zhu / Yui Kamiji [1]
6
6
Lizzy De greef / Jinte Bos
3
0
Vincitore: Zhenzhen ZhuYui Kamiji
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Gordon Reid GBR / Alfie Hewett GBR vs Stephane Houdet FRA / Martin De la puente ESP

GS Roland Garros
Gordon Reid / Alfie Hewett [1]
0
6
5
Stephane Houdet / Martin De la puente
0
2
2
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Court 7 – Ore: 12:00
Niels Vink NED / Guy Sasson ISR vs Jin Woodman AUS / Sam Schroder NED
GS Roland Garros
Niels Vink / Guy Sasson [1]
6
6
Jin Woodman / Sam Schroder [2]
4
3
Vincitore: Niels VinkGuy Sasson
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Gustavo Fernandez ARG vs Alfie Hewett GBR

GS Roland Garros
Gustavo Fernandez [4]
5
4
Alfie Hewett [2]
7
6
Vincitore: Alfie Hewett
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Court 6 – Ore: 11:00
Victoria Luiza Barros BRA vs Xinran Sun CHN

GS Roland Garros
Victoria Luiza Barros [3]
2
3
Xinran Sun [2]
6
6
Vincitore: Xinran Sun
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Luis Guto Miguel BRA vs Leonardo Storck franca BRA

GS Roland Garros
Luis Guto Miguel [1]
6
3
6
Leonardo Storck franca
1
6
2
Vincitore: Luis Guto Miguel
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Welles Newman USA / Jordyn Hazelitt USA vs Ruien Zhang CHN / Xinran Sun CHN

GS Roland Garros
Welles Newman / Jordyn Hazelitt [8]
6
6
Ruien Zhang / Xinran Sun [4]
4
3
Vincitore: Welles NewmanJordyn Hazelitt
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Jack Secord USA / Yannik Alvarez PUR vs Vincent Jakob Reisach GER / Jamie Mackenzie GER

GS Roland Garros
Jack Secord / Yannik Alvarez [6]
5
2
Vincent Jakob Reisach / Jamie Mackenzie [8]
7
6
Vincitore: Vincent Jakob ReisachJamie Mackenzie
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Court 10 – Ore: 11:00
Alisa Oktiabreva --- vs Jana Kovackova CZE
GS Roland Garros
Alisa Oktiabreva [12]
5
6
6
Jana Kovackova [4]
7
4
3
Vincitore: Alisa Oktiabreva
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Keaton Hance USA vs Michael Antonius USA

GS Roland Garros
Keaton Hance [6]
3
1
Michael Antonius [13]
6
6
Vincitore: Michael Antonius
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Katerina Zajickova CZE / Jana Kovackova CZE vs Ha Eum Lee KOR / Luna Maria Cinalli ARG

GS Roland Garros
Katerina Zajickova / Jana Kovackova
6
6
Ha Eum Lee / Luna Maria Cinalli
3
1
Vincitore: Katerina ZajickovaJana Kovackova
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Daniel Jade FRA / Mathys Domenc FRA vs Jack Kennedy USA / Keaton Hance USA

GS Roland Garros
Daniel Jade / Mathys Domenc
6
6
Jack Kennedy / Keaton Hance [2]
3
4
Vincitore: Daniel JadeMathys Domenc
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Court 12 – Ore: 11:00
Luna Gryp BEL vs Seira Matsuoka JPN

GS Roland Garros
Luna Gryp [1]
6
6
Seira Matsuoka [2]
2
2
Vincitore: Luna Gryp
Mostra dettagli

Alexander Lantermann BEL vs Matthew Knoesen GBR

GS Roland Garros
Alexander Lantermann [1]
6
4
Matthew Knoesen [2]
7
6
Vincitore: Matthew Knoesen
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Seira Matsuoka JPN / Luna Gryp BEL vs Paula Michelle Lopez meza COL / Lucy Heald USA

GS Roland Garros
Seira Matsuoka / Luna Gryp
6
6
Paula Michelle Lopez meza / Lucy Heald
4
2
Vincitore: Seira MatsuokaLuna Gryp
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Alexander Lantermann BEL / Matthew Knoesen GBR vs Lucas John De gouveia GBR / Will Barton GBR

GS Roland Garros
Alexander Lantermann / Matthew Knoesen
6
6
Lucas John De gouveia / Will Barton
4
3
Vincitore: Alexander LantermannMatthew Knoesen
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220 commenti. Lasciane uno!

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« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Silvy__89 05-06-2026 19:22

Ma noooo che sfiga per Arnaldi! Speriamo non abbia attaccato qualcosa anche a Cobolli.
Dite quello che volete ma questo Slam è un mezzo disastro, a me non sta piacendo.

 220
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Carlos Primero 05-06-2026 19:03

Scritto da IlCera

Scritto da MAURO

Scritto da Silvy__89

Scritto da Calvin

Scritto da Roberto
Forse ho sentito male ma Seppi fuori onda ha detto “si è ritirato”..poi il nulla

Si Arnaldi ritirato, purtroppo

Ma state scherzando o siete seri?? Deve esserci un motivo gravissimo per ritirarsi da una semifinale Slam!

Fanno passare X attacco influenzale, ma……..

Partono i complottismi ??? Auguri ragazzi vado al bar….

per un bicchierino di Bordeaux

 219
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IlCera (Guest) 05-06-2026 18:58

Scritto da MAURO

Scritto da Silvy__89

Scritto da Calvin

Scritto da Roberto
Forse ho sentito male ma Seppi fuori onda ha detto “si è ritirato”..poi il nulla

Si Arnaldi ritirato, purtroppo

Ma state scherzando o siete seri?? Deve esserci un motivo gravissimo per ritirarsi da una semifinale Slam!

Fanno passare X attacco influenzale, ma……..

Partono i complottismi ??? Auguri ragazzi vado al bar….

 218
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Annie3 05-06-2026 18:58

@ Annie3 (#4633682)

Niente, purtroppo il tennis non ammette stanchezze, malesseri che invece, purtroppo, sembrano essere dietro l’angolo…volendo vedere il mezzo bicchiere pieno, Flavio arriva meno provato alla finale, tanto, conoscendolo, non penso non conservi la carica agonistica e la voglia di vincere che l’ha spinto e motivato nei momenti importanti

 217
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IlCera (Guest) 05-06-2026 18:57

Bello speech di Flavio e bellissimi i complimenti sinceri per il ligure

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+1: Golden Shark, Scolaretto
IlCera (Guest) 05-06-2026 18:56

Scannagatta che chiede se è colpa delle “medicine” che ha preso per recuperare…… sguardo di Matteo che dice tutto…..

 215
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Rovescio al tramonto 05-06-2026 18:56

Cobollinfinale al Roland Garros.
Numero 10 del mondo do e nu ero 4 della race ( almeno).

 214
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Carlos Primero 05-06-2026 18:56

Scritto da Tonino
@ Carlos Primero (#4633680)
Forse è meglio se provi a capire che in finale avrebbe potuto incontrare o Arnaldi o Cobolli, quindi era chiaro che gli italiani a cui mi riferivo fossero loro, più chiaro così?

E mi dici dove ho scritto che i nostri erano favoriti ???

 213
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Tonino (Guest) 05-06-2026 18:54

@ Carlos Primero (#4633680)

Forse è meglio se provi a capire che in finale avrebbe potuto incontrare o Arnaldi o Cobolli, quindi era chiaro che gli italiani a cui mi riferivo fossero loro, più chiaro così?

 212
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Franco66 (Guest) 05-06-2026 18:54

Scritto da IlCera
Biglietti rimborsati integralmente

Per forza Gli organizzatori saranno incaxxati come iene Anch’io nel mio piccolo sono “leggermente” deluso E va bene Che Zverev Cobolli sia Vediamo un po’

 211
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Carlos Primero 05-06-2026 18:53

Che tristezza! l’unico vantaggio, da tifosi, è che Cobolli sarà bello fresco, in finale.
E dovrebbe essere, matematicamente, numero 10.

 210
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+1: il capitano, Golden Shark
Tennisforever 05-06-2026 18:53

Soffrendo di un virus, l’italiano Matteo Arnaldi è costretto a rinunciare alla sua semifinale contro Flavio Cobolli. Tutti gli spettatori in possesso di un biglietto per la seconda semifinale del singolo maschile saranno interamente rimborsati. Le modalità di rimborso saranno specificate sul sito della biglietteria del Roland-Garros. Roland Garros sito ufficiale

 209
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Rovescio al tramonto 05-06-2026 18:52

Scritto da Tonino
@ Rovescio al tramonto (#4633650)
Ma che sei il fratello segreto di Zverev? Anche meno, no???

Ma, perdonami, perché anche meno?
Io ti scrivo per chi tifare?
Faccio battutine sui tuoi giicatori preferiti?
Anche meno per cosa?

 208
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Mauro N (Guest) 05-06-2026 18:51

Ma nooooooo dai e che caxx

 207
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IlCera (Guest) 05-06-2026 18:49

Conferenza dei due in corso. Arnaldi con vomito tutta la notte, virus intenstinale……

 206
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IlCera (Guest) 05-06-2026 18:47

Biglietti rimborsati integralmente

 205
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IlCera (Guest) 05-06-2026 18:46

Confermato. Finisce cosi.

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MAURO (Guest) 05-06-2026 18:46

Scritto da Silvy__89

Scritto da Calvin

Scritto da Roberto
Forse ho sentito male ma Seppi fuori onda ha detto “si è ritirato”..poi il nulla

Si Arnaldi ritirato, purtroppo

Ma state scherzando o siete seri?? Deve esserci un motivo gravissimo per ritirarsi da una semifinale Slam!

Fanno passare X attacco influenzale, ma……..

 203
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Robi (Guest) 05-06-2026 18:45

Noooo ufficiale Arnaldi ritirato! Cazzo..un virus…e che cazz…l’unica cosa buona è cobb arriverà fresco come una rosa ma magra soddisfazione

 202
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IlCera (Guest) 05-06-2026 18:42

Sulla chat France TV Sport si dice che Arnaldi è effettivamente forfeit.

 201
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