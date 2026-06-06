Cobolli sogna il Roland Garros, ma per i bookie Zverev resta favorito: l’impresa azzurra vale fino a 4,00 (con il programma completo di domani e sondaggio LT)

L’Italia sogna al Roland Garros con Flavio Cobolli. La sfortuna ha cancellato la semifinale tutta azzurra contro Matteo Arnaldi, fermato da un virus proprio alla vigilia del match, ma il tennis italiano avrà comunque un rappresentante nell’ultimo atto di Parigi.

Domani Cobolli affronterà Alexander Zverev nella finale del Roland Garros 2026, con in palio il primo titolo Slam della carriera per entrambi. Il romano arriva alla sfida più importante della sua vita sportiva dopo un torneo di altissimo livello, culminato con l’ingresso ormai certo nella top ten mondiale dalla prossima settimana.

Roland Garros 2026 - Finale - Chi vincerà Alexander Zverev (3-0)

Alexander Zverev (3-1)

Alexander Zverev (3-2)

Flavio Cobolli (3-0)

Flavio Cobolli (3-1)

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Secondo i betting analyst, come riporta Agipronews, Cobolli partirà però sfavorito. Il successo dell’azzurro è infatti quotato tra 3,90 e 4,00, mentre Zverev, attuale numero tre del mondo, è indicato come favorito con una quota compresa tra 1,24 e 1,22.

Il pronostico pende dunque dalla parte del tedesco, più esperto e già abituato ai grandi palcoscenici. Zverev giocherà per la seconda volta in carriera la finale sul Philippe-Chatrier e andrà ancora una volta a caccia di quel primo Slam che continua a mancare al suo palmarès. Cobolli, invece, vivrà la sua prima finale Major, con meno pressione sulle spalle ma con tutta l’energia di chi ha già superato ogni aspettativa.

I precedenti raccontano un bilancio favorevole a Zverev, avanti 3-1 negli scontri diretti. Nel 2026, però, il confronto è in perfetta parità: Cobolli ha battuto il tedesco in semifinale a Monaco, mentre Zverev si è preso la rivincita nei quarti di Madrid.

Un dettaglio non secondario, perché il successo di Cobolli sulla terra tedesca può rappresentare un appiglio mentale importante per l’azzurro. Battere Zverev sulla stessa superficie, poche settimane prima della finale del Roland Garros, significa sapere di avere le armi per metterlo in difficoltà.

Entrambi, durante questo torneo, hanno vinto due partite in quattro set. Anche per questo i mercati guardano con attenzione all’ipotesi di una finale non necessariamente breve. Il 3-1 per Cobolli è proposto a quota 9,50, mentre lo stesso risultato in favore di Zverev si attesta a 3,45.

Più netto, secondo i bookie, lo scenario di una vittoria del tedesco senza concedere set: il 3-0 Zverev è in lavagna a 2,63. Molto più alta, invece, la quota di un successo di Cobolli in tre set, fissata a 12,50.

I numeri, dunque, raccontano una finale in cui Zverev parte con i favori del pronostico. Ma il percorso di Cobolli a Parigi ha già dimostrato che questo torneo non segue sempre la logica dei ranking e delle quote. L’azzurro ha giocato con coraggio, ha battuto avversari importanti e si è guadagnato l’occasione più grande della carriera.

Per Cobolli sarà una sfida durissima, ma anche una possibilità enorme. Arriverà più riposato dopo il forfait di Arnaldi, ma dovrà gestire l’emozione della prima finale Slam e la pressione di un appuntamento storico per il tennis italiano.

Zverev avrà esperienza, solidità e il peso del favorito. Cobolli avrà entusiasmo, leggerezza e la consapevolezza di aver già battuto il tedesco sulla terra in questa stagione.

Il pronostico dice Zverev. Il sogno italiano dice Cobolli. Domani, sul Philippe-Chatrier, sarà il campo a decidere se l’impresa azzurra potrà diventare realtà.

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Taylor Townsend / Katerina Siniakova vs Aleksandra Krunic / Anna Danilina

Flavio Cobolli vs Alexander Zverev (ore 15:00)

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 12:00

Cedric Pioline / Arnaud Clement vs Sebastien Grosjean / Mansour Bahrami