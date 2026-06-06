WTA 125 Birmingham, Makarska e Foggia: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. WTA 500 Queen’s e WTA 250 Hertogenbosch – I risultati completi del Primo Turno di Quali (LIVE)
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10°C
Pioggia leggera e nubi · Picco 18°C
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09:00
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12°
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10:00
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11:00
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16:00
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17°
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18:00
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18°
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☁ Nuvoloso
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
(1) Alexandra Eala vs Rebeka Masarova
Court 1 – ore 12:00
(5) Nikola Bartunkova vs Ashlyn Krueger
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23°C
Nuvole intermittenti, caldo · Picco 33°C
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09:00
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15:00
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17:00
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29°
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18:00
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27°
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🌧 Rovesci isolati
🔥 Caldo
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 15:30
Estelle Cascino / Nika Radisic vs (2) I-Hsuan Cho / (2) Yi-Tsen Cho
Tyra Caterina Grant vs Darya Astakhova Non prima 17:30
(8) Lucia Bronzetti vs (4) Leyre Romero Gormaz Non prima 19:00
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21°C
Parzialmente soleggiato · Picco 28°C
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09:00
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20°
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14:00
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16:00
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17:00
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27°
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18:00
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26°
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
17:00 Avanesyan E. – Semenistaja D.
17:00 Sorribes Tormo S. – Timofeeva M.
19:00 Martins I. / Ovcharenko E. – Haverlag I. / Waltert S.
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13°C
Pioggia leggera e nubi · Picco 16°C
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09:00
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17:00
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14°
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18:00
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14°
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⛅ Variabile
🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Court 1 – ore 12:00
Heather Watson vs (10) Beatriz Haddad Maia
(1) Tatjana Maria vs Yuriko Lily Miyazaki
Jodie Burrage vs (9) Anna Blinkova
Court 5 – ore 12:00
(3) Shuai Zhang vs Hannah Klugman
(5) Elsa Jacquemot vs Hanyu Guo
(6) Donna Vekic vs Carole Monnet Non prima 15:00
Court 2 – ore 11:00
(4) Antonia Ruzic vs Aoi Ito
Maddison Inglis vs (7) Alycia Parks
(2) Talia Gibson vs Alina Charaeva Non prima 15:00
Court 6 – ore 11:00
Storm Hunter vs (12) Aliaksandra Sasnovich
Ekaterine Gorgodze vs (8) Kamilla Rakhimova
Priscilla Hon vs (11) Polina Kudermetova
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14°C
Pioggia in avvio, poi nuvoloso · Picco 18°C
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🌧 Pioggia iniziale
🎾 Qualificazioni
🌿 Erba
Court 1 – ore 11:00
Anouck Vrancken Peeters vs (7) Anouk Koevermans
Britt Du Pree vs (6) Joanna Garland
Court 3 – ore 11:00
(1) Ella Seidel vs Claire Liu
(2) Hanne Vandewinkel vs Mona Barthel
(4) Yue Yuan vs Robin Montgomery Non prima 13:00
Court 6 – ore 11:00
(3) Katie Volynets vs Nao Hibino
Carol Young Suh Lee vs (5) Lin Zhu
TAG: Circuito WTA, WTA 125
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