Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 125 Birmingham, Makarska e Foggia: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. WTA 500 Queen’s e WTA 250 Hertogenbosch – I risultati completi del Primo Turno di Quali (LIVE)

06/06/2026 08:50 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

🇬🇧
WTA 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna  ·  6 Giugno 2026

🌧
10°C
Pioggia leggera e nubi  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso con schiarite
PIOGGIA Pioggia intermittente
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 6 Giugno
09:00
🌧
12°
10:00
13°
11:00
🌧
14°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
🌧
16°
15:00
17°
16:00
🌧
17°
17:00
17°
18:00
18°
⚠  Pioggia intermittente: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 6 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
WTA SF
🌧  Pioggia
☁  Nuvoloso
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
(1) Alexandra Eala PHI vs Rebeka Masarova SUI

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 12:00
(5) Nikola Bartunkova CZE vs Ashlyn Krueger USA

Il match deve ancora iniziare







🇮🇹
WTA 125 Foggia
Foggia, Italia  ·  6 Giugno 2026

23°C
Nuvole intermittenti, caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Nuvole e schiarite
PIOGGIA Possibile rovescio nel primo pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 6 Giugno
09:00
21°
10:00
23°
11:00
26°
12:00
29°
13:00
33°
14:00
🌧
33°
15:00
32°
16:00
30°
17:00
29°
18:00
27°
⚠  Caldo nelle ore centrali, possibile rovescio nel primo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 6 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
WTA SF
⛅  Nuvole sparse
🌧  Rovesci isolati
🔥  Caldo
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 15:30
Estelle Cascino FRA / Nika Radisic SLO vs (2) I-Hsuan Cho TPE / (2) Yi-Tsen Cho TPE

Il match deve ancora iniziare

Tyra Caterina Grant ITA vs Darya Astakhova RUS Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare

(8) Lucia Bronzetti ITA vs (4) Leyre Romero Gormaz ESP Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare







🇭🇷
WTA 125 Makarska
Makarska, Croazia  ·  6 Giugno 2026

21°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 28°C
CIELO Sole e nubi sparse
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 6 Giugno
09:00
20°
10:00
21°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
26°
14:00
26°
15:00
26°
16:00
28°
17:00
27°
18:00
26°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco
🎾  Programma del giorno — 6 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
WTA SF
⛅  Parz. soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

17:00 Avanesyan E. ARM – Semenistaja D. LAT

Il match deve ancora iniziare

17:00 Sorribes Tormo S. ESP – Timofeeva M. UZB

Il match deve ancora iniziare

19:00 Martins I. BRA / Ovcharenko E. RUS – Haverlag I. NED / Waltert S. SUI

Il match deve ancora iniziare







🇬🇧
WTA 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  6 Giugno 2026

🌧
13°C
Pioggia leggera e nubi  ·  Picco 16°C
CIELO Nuvole intermittenti
PIOGGIA Pioggia tra mattina e pomeriggio
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 6 Giugno
09:00
🌧
14°
10:00
🌧
14°
11:00
15°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
15°
15:00
🌧
15°
16:00
14°
17:00
🌧
14°
18:00
🌧
14°
⚠  Pioggia intermittente: attenzione al programma delle qualificazioni
🎾  Programma del giorno — 6 Giugno
🎾
WTA 500 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Erba
WTA 500 Q1
🌧  Pioggia
⛅  Variabile
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Court 1 – ore 12:00
Heather Watson GBR vs (10) Beatriz Haddad Maia BRA

Il match deve ancora iniziare

(1) Tatjana Maria GER vs Yuriko Lily Miyazaki GBR

Il match deve ancora iniziare

Jodie Burrage GBR vs (9) Anna Blinkova RUS

Il match deve ancora iniziare





Court 5 – ore 12:00
(3) Shuai Zhang CHN vs Hannah Klugman GBR
Il match deve ancora iniziare

(5) Elsa Jacquemot FRA vs Hanyu Guo CHN

Il match deve ancora iniziare

(6) Donna Vekic CRO vs Carole Monnet FRA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare





Court 2 – ore 11:00
(4) Antonia Ruzic CRO vs Aoi Ito JPN
Il match deve ancora iniziare

Maddison Inglis AUS vs (7) Alycia Parks USA

Il match deve ancora iniziare

(2) Talia Gibson AUS vs Alina Charaeva RUS Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare





Court 6 – ore 11:00
Storm Hunter AUS vs (12) Aliaksandra Sasnovich BLR
Il match deve ancora iniziare

Ekaterine Gorgodze GEO vs (8) Kamilla Rakhimova UZB

Il match deve ancora iniziare

Priscilla Hon AUS vs (11) Polina Kudermetova UZB

Il match deve ancora iniziare







🇳🇱
WTA 250 ‘s-Hertogenbosch
‘s-Hertogenbosch, Olanda  ·  6 Giugno 2026

14°C
Pioggia in avvio, poi nuvoloso  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso, schiarite in serata
PIOGGIA Pioggia iniziale, poi assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 6 Giugno
09:00
11°
10:00
13°
11:00
14°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
16°
17:00
16°
18:00
16°
⚠  Campo da verificare dopo la pioggia iniziale, poi nuvolosità diffusa
🎾  Programma del giorno — 6 Giugno
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Erba
WTA 250 Q1
☁  Nuvoloso
🌧  Pioggia iniziale
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Court 1 – ore 11:00
Anouck Vrancken Peeters NED vs (7) Anouk Koevermans NED

Il match deve ancora iniziare

Britt Du Pree NED vs (6) Joanna Garland TPE

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 11:00
(1) Ella Seidel GER vs Claire Liu USA

Il match deve ancora iniziare

(2) Hanne Vandewinkel BEL vs Mona Barthel GER

Il match deve ancora iniziare

(4) Yue Yuan CHN vs Robin Montgomery USA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – ore 11:00
(3) Katie Volynets USA vs Nao Hibino JPN

Il match deve ancora iniziare

Carol Young Suh Lee USA vs (5) Lin Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare

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