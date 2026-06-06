59° edizione del Torneo Avvenire: Sono lo svizzero Richard Mitchell e l’ucraina Mariia Kocherzhenko i vincitori. In finale hanno sconfitto rispettivamente il portoghese Saraiva e la romena Bulai

Sono lo svizzero Richard Mitchell e l’ucraina Mariia Kocherzhenko i vincitori della 59° edizione del Torneo Avvenire che si disputa sui gloriosi campi del Club Ambrosiano di via Feltre 33, a Milano.

Nel tabellone maschile Richard Mitchell, numero 3 del mondo, raccoglie una clamorosa doppietta conquistando sia il titolo del tabellone di singolare che il doppio. Il 14enne zurighese tra i talenti più promettenti del suo Paese ha lasciato intendere di volere calcare in futuro le orme dei suoi più illustri predecessori Roger Federer e Stan Wawrinka che hanno entusiasmato le platee per oltre 20 anni.

In finale lo svizzero ha sconfitto il portoghese Luis Bernardo Saraiva, numero 6 del mondo Under 14, con il punteggio di 6-1 3-6 6-1. Una sfida dai due volti che ha visto Mitchell dominare nel primo e terzo set, mentre nel secondo il portoghese è riuscito a riaprire l’incontro approfittando di qualche errore gratuito di troppo dello svizzero. Niente che abbia però scalfito le certezze di Mitchell che è tornato a premere con il piede sull’acceleratore nel set decisivo e ha chiuso senza patemi.

“Sono molto felice ma stanco per questa settimana molto intensa – ha dichiarato lo svizzero – spero che questo torneo rappresenti un ottimo viatico per il mio futuro”.

Nel tabellone femminile successo per l’ucraina Mariia Kocherzhenko, numero 4 del mondo Under 14, ha sconfitto con un perentorio 6-1 6-1, la romena Eva Maria Bulai, numero 1 del mondo nella classifica stilata da Tennis Europe Junior. L’ucraina griffa a sorpresa l’albo d’oro della manifestazione al cospetto della Bulai, che alla vigilia pareva favorita, con un percorso intonso di set persi durante il cammino verso l’atto conclusivo del torneo.

La prima frazione è stata letteralmente dominata dalla Kocherzhenko, che ha imposto il ritmo degli scambi da fondocampo lasciando le briciole alla romena: apparsa particolarmente fallosa, rispetto a quanto mostrato nel suo percorso verso la finale odierna, nella quale non aveva concesso nemmeno un set alle avversarie di turno. Nel secondo parziale la Bulai ha tentato invano di reagire all’ennesimo break messo a segno dall’ucraina nel primo gioco: prima dell’ineluttabile e definitiva resa, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico giunto numeroso sulle tribune assolate del Club Ambrosiano.

“Sono molto contenta di avere vinto un torneo così importante nel panorama mondiale Under 14 – chiosa la giovane ucraina – Eva è una grande avversaria e sicuramente ci ritroveremo molte altre volte a sfidarci nei tornei”.

L’Ucraina griffa così per la seconda l’albo d’oro del torneo dopo il successo 10 anni fa di Viktoriya Petrenko.

TABELLONE DOPPIO FEMMINILE:

Successo per la coppia formata dalla svedese Vega Bontin e dalla ceca Beata Maresova che si sono imposte con un netto 6-0 6-1 sulla romena Eva Maria Bulai/Lyubov Pronenko, con la romena che ha visto così sfumare anche la possibilità il titolo del tabellone di doppio, dopo la sconfitta patita in singolare.

TABELLONE DI CONSOLAZIONE MASCHILE:

Lo slovacco Martin Adamca numero 1 del mondo Under 14, dopo la cocente eliminazione al primo turno nel main draw patita con l’austriaco Leitner, conquista il titolo del tabellone di consolazione ai danni dell’olandese Rafael Fennis sconfitto per 4-1 4-2.

NUMERI FINALI

Sono stati ben 27 i Paesi che hanno partecipato alla 59° edizione del Torneo Avvenire Oltre 300 incontri disputati in una settimana, 11 campi utilizzati contemporaneamente, 19 arbitri sulla sedia, un Supervisor (dalla Lettonia Konstantin Zasjadko) e un referee italiano. Ben 240 sono state le racchette incordate in tutta la settimana, 350 tubi di palle utilizzati per un totale di 1390 palle usate.

E non è tutto è stata fornita ospitalità per tutti i giocatori e i coach delle nazionali nominati dalle Federazioni a Tennis Europe che va dagli hotel ai pasti. Una macchina organizzativa imponente quella messa in atto da Club Ambrosiano e Sportwatchers al pari dei tornei professionistici. L’Avvenire conferma così di essere nell’elitè degli “Slam” nel tennis giovanile mondiale, che sono solo 5, e diventano 3 se si considerano solo quelli sulla terra rossa (oltre Maia e Düren c’è Milano). Dulcis in fundo si inizia a pensare al 2027 della manifestazione che coinciderà con una data storica per il Torneo Avvenire la 60° edizione, per la quale si stanno già pensando iniziative ad hoc per celebrare nel modo più degno e meritevole: uno degli avvenimenti iconici nel panorama sportivo internazionale.

Il direttore del torneo Tommaso D’Onofrio ha così commentato la settimana del torneo: “La macchina organizzativa ha funzionato per il meglio e anche giocatori e giocatrici si sono detti soddisfatti di quanto messo a loro disposizione, grazie anche al fondamentale apporto del Club Ambrosiano. Stiamo già pensando alla 60° edizione del Torneo Avvenire dove posso anticipare ci saranno alcune chicche dal punto di vista del programma per onorare come si deve questo torneo iconico nel panorama del tennis giovanile mondiale.

FINALE TABELLONE SINGOLARE BOYS:

R.MITCHELL (SUI) (4) b. L.B. SARAIVA (POR) (3) 6-1 3-6 6-1

FINALE TABELLONE SINGOLARE GIRLS:

M.KOCHERZHENKO (UKR) (2) b. EVA MARIA BULAI (ROU) (1) 6-1 6-1

FINALE TABELLONE DOPPIO FEMMINILE:

V.BONTIN (SWE)/B.MARESOVA (CZE) b. E.M.BULAI (ROU)/L.PRONENKO 6-0 6-1

FINALE TABELLONE DI CONSOLAZIONE MASCHILE:

M.ADAMCA (SVK) b. R.FENNIS (NED) 4-1 4-2

Tabellone principale maschile

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Tabellone principale femminile

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Tabellone doppio maschile

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Tabellone doppio femminile

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Tabellone consolazione maschile

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Tabellone consolazione femminile

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