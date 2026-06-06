Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Perugia, Birmingham, Heilbronn, Tyler, Prostejov e Centurion 2: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

06/06/2026 09:31 Nessun commento
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

🇮🇹
Challenger 125 Perugia
Perugia, Italia  ·  6 Giugno 2026

🌧
20°C
Rovesci, poi schiarite  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvole e schiarite
PIOGGIA Rovesci tra mattina e primo pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 6 Giugno
10:00
🌧
20°
11:00
🌧
21°
12:00
22°
13:00
24°
14:00
🌧
24°
15:00
24°
16:00
25°
17:00
24°
18:00
24°
19:00
23°
⚠  Rovesci possibili tra mattina e primo pomeriggio: programma da monitorare
🎾  Programma del giorno — 6 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 125 SF
🌧  Rovesci
⛅  Schiarite
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 14:30
Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Ryan Seggerman USA / Theodore Winegar USA

Il match deve ancora iniziare

Timofey Skatov KAZ vs Henrique Rocha POR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Merida ESP vs Andrea Pellegrino ITA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare







🇿🇦
Challenger 50 Centurion
Centurion, Sudafrica  ·  6 Giugno 2026

6°C
Sole velato  ·  Picco 17°C
CIELO Sole velato
PIOGGIA Assente
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 6 Giugno
10:00
10°
11:00
12°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
16°
15:00
17°
16:00
16°
17:00
14°
18:00
12°
19:00
11°
✅  Nessuna criticità: giornata asciutta con sole velato
🎾  Programma del giorno — 6 Giugno
🎾
ATP Challenger 50 · Tabellone Principale
Semifinali · Cemento
CH 50 SF
⛅  Sole velato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Cemento

Centre Court – ore 11:00
Arda Azkara TUR / Tuncay Duran TUR vs Devin Badenhorst RSA / Luc Koenig RSA

Il match deve ancora iniziare

Khololwam Montsi RSA vs Alexander Donski BUL

Il match deve ancora iniziare

Harold Mayot FRA vs Philip Henning RSA

Il match deve ancora iniziare







🇬🇧
Challenger 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna  ·  6 Giugno 2026

🌧
10°C
Nuvoloso con pioggia  ·  Picco 18°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Pioggia a tratti
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 6 Giugno
09:00
🌧
13°
10:00
13°
11:00
15°
12:00
🌧
16°
13:00
18°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
🌧
16°
17:00
17°
18:00
18°
⚠  Pioggia a tratti: attenzione al programma su erba
🎾  Programma del giorno — 6 Giugno
🎾
ATP Challenger 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Erba
CH 125 SF
🌧  Pioggia
☁  Nuvoloso
🎾  Semifinali
🌿  Erba

14:00 Fery A. GBR – Bu Y. CHN

Il match deve ancora iniziare

14:00 Virtanen O. FIN – Majchrzak K. POL

Il match deve ancora iniziare

15:30 Chandrasekar A. IND / Yuzuki T. JPN – Jones B. GBR / Paris J. GBR

Il match deve ancora iniziare







🇨🇿
Challenger 100 Prostejov
Prostejov, Rep. Ceca  ·  6 Giugno 2026

15°C
Soleggiato, poi nuvoloso  ·  Picco 17°C
CIELO Sole al mattino, nubi dal pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 6 Giugno
10:00
12°
11:00
12°
12:00
14°
13:00
15°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
17°
17:00
17°
18:00
17°
19:00
16°
✅  Nessuna criticità: condizioni asciutte, più nuvoloso dal pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 6 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 100 SF
☀  Soleggiato
☁  Poi nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

PROSTEJOV ARENA – ore 11:00
Hynek Barton CZE vs Alex Molcan SVK

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Baez ARG vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

Il match deve ancora iniziare

Ivan Liutarevich BLR / Filip Pieczonka POL vs Milos Karol SVK / Andrew Paulson CZE

Il match deve ancora iniziare







🇺🇸
Challenger 75 Tyler
Tyler, USA  ·  6 Giugno 2026

23°C
Nuvoloso con temporali  ·  Picco 28°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Temporali intermittenti
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 6 Giugno
04:00
23°
05:00
23°
06:00
23°
07:00
23°
08:00
23°
09:00
24°
10:00
25°
11:00
26°
12:00
27°
14:00
26°
⚠  Temporali intermittenti: attenzione al programma sul cemento
🎾  Programma del giorno — 6 Giugno
🎾
ATP Challenger 75 · Tabellone Principale
Semifinali · Cemento
CH 75 SF
☁  Nuvoloso
⛈  Temporali
🎾  Semifinali
🏀  Cemento

17:00 Walton A. AUS – Draxl L. CAN

Il match deve ancora iniziare

18:30 Poling K. USA – Ilagan A. USA

Il match deve ancora iniziare







🇩🇪
Challenger 100 Heilbronn
Heilbronn, Germania  ·  6 Giugno 2026

14°C
Nuvoloso, rovesci nel pomeriggio  ·  Picco 23°C
CIELO Nuvoloso, poi schiarite
PIOGGIA Rovesci nel primo pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 6 Giugno
10:00
17°
11:00
19°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
🌧
22°
15:00
22°
16:00
23°
17:00
22°
18:00
22°
19:00
22°
⚠  Rovesci nel primo pomeriggio, poi condizioni in miglioramento
🎾  Programma del giorno — 6 Giugno
🎾
ATP Challenger 100 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
CH 100 SF
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

12:00 Squire H. GER – Nava E. USA

Il match deve ancora iniziare

13:30 Dedura D. GER – Mikrut L. CRO

Il match deve ancora iniziare

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