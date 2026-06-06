Challenger Perugia, Birmingham, Heilbronn, Tyler, Prostejov e Centurion 2: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)
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20°C
Rovesci, poi schiarite · Picco 25°C
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23°
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⛅ Schiarite
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 14:30
Sander Gille / Sem Verbeek vs Ryan Seggerman / Theodore Winegar
Timofey Skatov vs Henrique Rocha (Non prima 18:00)
Daniel Merida vs Andrea Pellegrino (Non prima 20:30)
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6°C
Sole velato · Picco 17°C
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12°
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11°
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✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Cemento
Centre Court – ore 11:00
Arda Azkara / Tuncay Duran vs Devin Badenhorst / Luc Koenig
Khololwam Montsi vs Alexander Donski
Harold Mayot vs Philip Henning
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10°C
Nuvoloso con pioggia · Picco 18°C
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09:00
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13°
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18°
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☁ Nuvoloso
🎾 Semifinali
🌿 Erba
14:00 Fery A. – Bu Y. –
14:00 Virtanen O. – Majchrzak K. –
15:30 Chandrasekar A. / Yuzuki T. – Jones B. / Paris J. –
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15°C
Soleggiato, poi nuvoloso · Picco 17°C
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☁ Poi nuvoloso
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
PROSTEJOV ARENA – ore 11:00
Hynek Barton vs Alex Molcan
Sebastian Baez vs Nikolas Sanchez Izquierdo
Ivan Liutarevich / Filip Pieczonka vs Milos Karol / Andrew Paulson
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23°C
Nuvoloso con temporali · Picco 28°C
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04:00
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23°
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05:00
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23°
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06:00
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07:00
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09:00
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12:00
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27°
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14:00
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26°
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⛈ Temporali
🎾 Semifinali
🏀 Cemento
17:00 Walton A. – Draxl L.
18:30 Poling K. – Ilagan A.
|☁
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14°C
Nuvoloso, rovesci nel pomeriggio · Picco 23°C
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10:00
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🌧 Rovesci
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
12:00 Squire H. – Nava E.
13:30 Dedura D. – Mikrut L.
TAG: Circuito Challenger
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