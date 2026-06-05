Dal 10 giugno torna il Trofeo Sirmione – La perla del Lago di Garda. Rubini punta a difendere il titolo

Un appuntamento fisso dell’estate bresciana, capace di attirare decine di giocatrici di alto livello e di coinvolgere gli appassionati di tennis del territorio. È questo ciò che è diventato nel corso degli anni il Trofeo Sirmione – La perla del Lago di Garda, torneo Open da 10.000 euro di montepremi in programma da mercoledì 10 a sabato 20 giugno sulla terra battuta della Polisportiva Sirmione – Tennis Club Brema. In attesa della chiusura delle iscrizioni, fissata per lunedì 8 giugno a mezzogiorno, sono già oltre sessanta le giocatrici di seconda categoria presenti nell’entry list della sesta edizione. Ad avere la possibilità di scendere in campo saranno però soltanto le migliori 64, selezionate in base alla classifica italiana e all’ordine cronologico di iscrizione. Le principali attenzioni saranno rivolte sulla campionessa in carica Stefania Rubini, a caccia del bis dopo l’affermazione del 2025 in finale su Jessica Bertoldo, altra attesa protagonista della competizione. Tra le candidate al titolo figurano anche Elena Covi, Chiara Fornasieri e Cristiana Ferrando, giocatrice di grande esperienza che nel maggio del 2022 raggiunse la posizione numero 247 del ranking Wta. Il regolamento consente inoltre la partecipazione di giocatrici straniere e, in tal senso, la vicinanza geografica e temporale con gli Internazionali femminili di Brescia potrebbe favorire l’approdo sulle rive del Garda di alcune protagoniste del circuito internazionale, aumentando ulteriormente il prestigio della manifestazione.

“Siamo in attesa che altre tenniste di ottimo livello formalizzino le proprie iscrizioni – spiega Michela Gavazzi, responsabile organizzativa del torneo -. Abbiamo avuto anche qualche contatto con diverse ragazze straniere che giocheranno il Wta125 di Brescia, il nostro evento raccoglie sempre un grande successo in termini di partecipazione e cresce di anno in anno: escludendo gli Open BNL, la nostra è una delle manifestazioni nazionali più importanti d’Italia e chiama a raccolta tantissime giocatrici di seconda categoria”. Diretto anche in questa edizione da Camillo Lombardini, il torneo di Sirmione chiuderà i battenti nella giornata di sabato per espressa volontà dell’organizzazione. “Non vogliamo rischiare di accavallarci a eventuali playoff o playout a squadre – prosegue Gavazzi -, dunque confermiamo la finale al sabato. Meteo permettendo, proveremo a giocare tra pomeriggio e sera fin dai primi giorni, anche con l’obiettivo di chiamare a raccolta più persone possibili. Ringraziamo il Comune di Sirmione che patrocina l’evento e ci aiuta nell’organizzazione di una manifestazione dal montepremi così importante”.