WTA 125 Birmingham, Makarska e Foggia: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (Live)

Giorgia Pedone nella foto
WTA 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna · 5 Giugno 2026
|☁
|
10°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 17°C
|
|CIELO
|Nuvoloso con schiarite
|PIOGGIA
|Rovesci al mattino
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 5 Giugno
|
09:00
⛅
13°
|
10:00
⛅
14°
|
11:00
⛅
15°
|
12:00
☁
15°
|
13:00
☁
15°
|
14:00
☁
16°
|
15:00
⛅
16°
|
16:00
⛅
17°
|
17:00
⛅
16°
|
18:00
☁
15°
⚠ Rovesci al mattino, poi condizioni più stabili ma nuvolose
🎾 Programma del giorno — 5 Giugno
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🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
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WTA QF
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci mattutini
🎾 Quarti di Finale
🌿 Erba
Centre Court – ore 10:30
(5) Nikola Bartunkova vs Mika Stojsavljevic Non prima 13:30
Il match deve ancora iniziare
(1) Alexandra Eala vs Mananchaya Sawangkaew Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:30
Taylah Preston vs Ashlyn Krueger Inizio 10:30
WTA Birmingham 125
Taylah Preston
6
3
4
Ashlyn Krueger
2
6
6
Vincitore: A. Krueger
Servizio
Svolgimento
Set 3
Ashlyn Krueger
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Taylah Preston
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
df
40-40
40-A
40-40
4-4 → 4-5
Ashlyn Krueger
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
3-4 → 4-4
Taylah Preston
0-30
df
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Ashlyn Krueger
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Taylah Preston
0-15
15-15
30-15
df
40-15
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Taylah Preston
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Taylah Preston
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Ashlyn Krueger
0-15
40-A
40-40
df
40-A
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Taylah Preston
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
5-2 → 6-2
Ashlyn Krueger
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
4-2 → 5-2
Taylah Preston
15-15
15-30
30-40
df
40-40
ace
0-1 → 1-1
Rebeka Masarova vs Mary Stoiana Non prima 12:00
WTA Birmingham 125
Rebeka Masarova
0
3
Mary Stoiana•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebeka Masarova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
Mary Stoiana
0-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
0-0 → 1-0
/ vs (2) Harriet Dart / (2) Maia Lumsden
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Foggia
Foggia, Italia · 5 Giugno 2026
|☀
|
20°C
Soleggiato e caldo · Picco 33°C
|
|CIELO
|Soleggiato, poi parzialmente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Giugno
|
09:00
☀
19°
|
10:00
☀
22°
|
11:00
☀
24°
|
12:00
⛅
27°
|
13:00
⛅
30°
|
14:00
⛅
33°
|
15:00
⛅
32°
|
16:00
⛅
31°
|
17:00
⛅
30°
|
18:00
⛅
29°
✅ Giornata asciutta, caldo nelle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 5 Giugno
|
|
🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
|
WTA QF
☀ Soleggiato
🔥 Caldo
✅ Asciutto
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 13:00
Chloe Paquet vs Darya Astakhova Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Leyre Romero Gormaz vs Carole Monnet
Il match deve ancora iniziare
Tyra Caterina Grant vs Tatiana Pieri Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Giorgia Pedone vs (8) Lucia Bronzetti Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Makarska
Makarska, Croazia · 5 Giugno 2026
|☀
|
20°C
Soleggiato, poi nubi sparse · Picco 27°C
|
|CIELO
|Sole e nubi nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Giugno
|
09:00
⛅
16°
|
10:00
⛅
17°
|
11:00
⛅
20°
|
12:00
⛅
22°
|
13:00
⛅
24°
|
14:00
⛅
25°
|
15:00
⛅
25°
|
16:00
⛅
27°
|
17:00
⛅
26°
|
18:00
⛅
25°
✅ Condizioni asciutte e favorevoli al gioco
🎾 Programma del giorno — 5 Giugno
|
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🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
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WTA QF
☀ Soleggiato
⛅ Nubi sparse
✅ Asciutto
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 15:00
Andrea Lazaro Garcia vs (5) Darja Semenistaja Inizio 15:00
Il match deve ancora iniziare
Noma Noha Akugue vs Sara Sorribes Tormo
Il match deve ancora iniziare
Ingrid Martins / Ekaterina Ovcharenko vs Andrea Lazaro Garcia / Tena Lukas
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 15:00
Barbora Palicova vs Elina Avanesyan Inizio 15:00
Il match deve ancora iniziare
(7) Maria Timofeeva vs Yasmine Kabbaj
Il match deve ancora iniziare
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