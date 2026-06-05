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WTA 125 Birmingham, Makarska e Foggia: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (Live)

05/06/2026 10:52 Nessun commento
Giorgia Pedone nella foto
Giorgia Pedone nella foto

🇬🇧
WTA 125 Birmingham
Birmingham, Gran Bretagna  ·  5 Giugno 2026

10°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 17°C
CIELO Nuvoloso con schiarite
PIOGGIA Rovesci al mattino
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 5 Giugno
09:00
13°
10:00
14°
11:00
15°
12:00
15°
13:00
15°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
17°
17:00
16°
18:00
15°
⚠  Rovesci al mattino, poi condizioni più stabili ma nuvolose
🎾  Programma del giorno — 5 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
WTA QF
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci mattutini
🎾  Quarti di Finale
🌿  Erba

Centre Court – ore 10:30
(5) Nikola Bartunkova CZE vs Mika Stojsavljevic GBR Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Alexandra Eala PHI vs Mananchaya Sawangkaew THA Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 10:30
Taylah Preston AUS vs Ashlyn Krueger USA Inizio 10:30

WTA Birmingham 125
Taylah Preston
6
3
4
Ashlyn Krueger
2
6
6
Vincitore: A. Krueger
Mostra dettagli

Rebeka Masarova SUI vs Mary Stoiana USA Non prima 12:00

WTA Birmingham 125
Rebeka Masarova
0
3
Mary Stoiana
0
1
Mostra dettagli

it / it vs (2) Harriet Dart GBR / (2) Maia Lumsden GBR

Il match deve ancora iniziare







🇮🇹
WTA 125 Foggia
Foggia, Italia  ·  5 Giugno 2026

20°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato, poi parzialmente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Giugno
09:00
19°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
27°
13:00
30°
14:00
33°
15:00
32°
16:00
31°
17:00
30°
18:00
29°
✅  Giornata asciutta, caldo nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 5 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
WTA QF
☀  Soleggiato
🔥  Caldo
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 13:00
Chloe Paquet FRA vs Darya Astakhova RUS Inizio 13:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Leyre Romero Gormaz ESP vs Carole Monnet FRA

Il match deve ancora iniziare

Tyra Caterina Grant ITA vs Tatiana Pieri ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Giorgia Pedone ITA vs (8) Lucia Bronzetti ITA Non prima 19:00

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🇭🇷
WTA 125 Makarska
Makarska, Croazia  ·  5 Giugno 2026

20°C
Soleggiato, poi nubi sparse  ·  Picco 27°C
CIELO Sole e nubi nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Giugno
09:00
16°
10:00
17°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
24°
14:00
25°
15:00
25°
16:00
27°
17:00
26°
18:00
25°
✅  Condizioni asciutte e favorevoli al gioco
🎾  Programma del giorno — 5 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Terra Battuta
WTA QF
☀  Soleggiato
⛅  Nubi sparse
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 15:00
Andrea Lazaro Garcia ESP vs (5) Darja Semenistaja LAT Inizio 15:00

Il match deve ancora iniziare

Noma Noha Akugue GER vs Sara Sorribes Tormo ESP

Il match deve ancora iniziare

Ingrid Martins BRA / Ekaterina Ovcharenko RUS vs Andrea Lazaro Garcia ESP / Tena Lukas CRO

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 15:00
Barbora Palicova CZE vs Elina Avanesyan ARM Inizio 15:00

Il match deve ancora iniziare

(7) Maria Timofeeva UZB vs Yasmine Kabbaj MAR

Il match deve ancora iniziare

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