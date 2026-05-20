Wimbledon: Entry list complete maschile e femminile Md. Sono nove gli azzurri al via. Matteo Berrettini al momento fuori dal Md
🎾 THE CHAMPIONSHIPS 2026
🇬🇧 ENTRY LIST UOMINI
MAIN DRAW & ALTERNATES • ERBA • RANK DATE 18/05/2026
MAIN DRAW
Sinner 🇮🇹 (1) • Alcaraz 🇪🇸 (2) • Zverev 🇩🇪 (3) • Djokovic 🇷🇸 (4) • Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Shelton 🇺🇸 (6) • Medvedev 🏳️ (7) • Fritz 🇺🇸 (8) • De Minaur 🇦🇺 (9) • Bublik 🇰🇿 (10) • Musetti 🇮🇹 (11) • Cobolli 🇮🇹 (12) • Rublev 🏳️ (13) • Lehecka 🇨🇿 (14) • Khachanov 🏳️ (15) • Darderi 🇮🇹 (16) • Ruud 🇳🇴 (17) • Vacherot 🇲🇨 (18) • Fils 🇫🇷 (19) • Tien 🇺🇸 (20) • Tiafoe 🇺🇸 (21) • Norrie 🇬🇧 (22) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Rinderknech 🇫🇷 (24) • Etcheverry 🇦🇷 (25) • Paul 🇺🇸 (26) • F. Cerundolo 🇦🇷 (27) • Mensik 🇨🇿 (28) • Jodar 🇪🇸 (29) • Fonseca 🇧🇷 (30) • Griekspoor 🇳🇱 (31) • Moutet 🇫🇷 (32) • Nakashima 🇺🇸 (33) • Humbert 🇫🇷 (34) • Tabilo 🇨🇱 (35) • Blockx 🇧🇪 (36) • Shapovalov 🇨🇦 (37) • Bergs 🇧🇪 (38) • Munar 🇪🇸 (39) • Machac 🇨🇿 (40) • Michelsen 🇺🇸 (41) • Navone 🇦🇷 (42) • Rune 🇩🇰 (43) • Mannarino 🇫🇷 (44) • Cilic 🇭🇷 (45) • Korda 🇺🇸 (46) • Kecmanovic 🇷🇸 (47) • Diallo 🇨🇦 (48) • Quinn 🇺🇸 (49) • Borges 🇵🇹 (50) • Atmane 🇫🇷 (51) • Marozsan 🇭🇺 (52) • Van de Zandschulp 🇳🇱 (53) • J.M. Cerundolo 🇦🇷 (54) • Hanfmann 🇩🇪 (55) • Medjedovic 🇷🇸 (56) • Buse 🇵🇪 (57) • Tirante 🇦🇷 (58) • Fucsovics 🇭🇺 (59) • Brooksby 🇺🇸 (60) • Popyrin 🇦🇺 (61) • Baez 🇦🇷 (62) • Kopriva 🇨🇿 (63) • Collignon 🇧🇪 (64) • Altmaier 🇩🇪 (65) • Burruchaga 🇦🇷 (66) • Landaluce 🇪🇸 (67) • Ugo Carabelli 🇦🇷 (68) • Sonego 🇮🇹 (69) • Vallejo 🇵🇾 (70) • Prizmic 🇭🇷 (71) • Bellucci 🇮🇹 (72) • Royer 🇫🇷 (73) • Draper 🇬🇧 (74) • Opelka 🇺🇸 (75) • Cazaux 🇫🇷 (76) • Majchrzak 🇵🇱 (77) • Hurkacz 🇵🇱 (78) • Struff 🇩🇪 (79) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (80) • Trungelliti 🇦🇷 (81) • Tsitsipas 🇬🇷 (82) • Duckworth 🇦🇺 (83) • Giron 🇺🇸 (84) • Kokkinakis 🇦🇺 (PR 84) • Svajda 🇺🇸 (85) • Merida 🇪🇸 (86) • Dzumhur 🇧🇦 (87) • Halys 🇫🇷 (88) • Shevchenko 🇰🇿 (89) • Carreno Busta 🇪🇸 (90) • Ofner 🇦🇹 (91) • Spizzirri 🇺🇸 (92) • Y. Wu 🇨🇳 (93) • Kovacevic 🇺🇸 (94) • Kypson 🇺🇸 (95) • Arnaldi 🇮🇹 (96) • Nava 🇺🇸 (97) • Bonzi 🇫🇷 (98) • Bautista Agut 🇪🇸 (99) • Vukic 🇦🇺 (100) • Walton 🇦🇺 (101) • Hijikata 🇦🇺 (102) • Van Assche 🇫🇷 (103) • Choinski 🇬🇧 (104) IN
ALTERNATES
1. Choinski 🇬🇧 (104) IN • 2. Shimabukuro 🇯🇵 (105) • 3. Molcan 🇸🇰 (106) • 4. Berrettini 🇮🇹 (107) • 5. Muller 🇫🇷 (108) • 6. De Jong 🇳🇱 (109) • 7. Droguet 🇫🇷 (110) • 8. Svrcina 🇨🇿 (111) • 9. Damm 🇺🇸 (112) • 10. Wong 🇭🇰 (113) • 11. Comesana 🇦🇷 (114) • 12. Basilashvili 🇬🇪 (115) • 13. Garin 🇨🇱 (116) • 14. Faria 🇵🇹 (117) • 15. Rocha 🇵🇹 (118) • 16. Wawrinka 🇨🇭 (119) • 17. Gaston 🇫🇷 (120) • 18. Riedi 🇨🇭 (121) • 19. Fearnley 🇬🇧 (122) • 20. Budkov Kjaer 🇳🇴 (123) • 21. Llamas Ruiz 🇪🇸 (124) • 22. Schoolkate 🇦🇺 (125) • 23. Pellegrino 🇮🇹 (126) • 24. McDonald 🇺🇸 (127) • 25. Maestrelli 🇮🇹 (128) • 26. Misolic 🇦🇹 (129) • 27. Mochizuki 🇯🇵 (130) • 28. Sweeny 🇦🇺 (131) • 29. Pinnington Jones 🇬🇧 (132) • 30. Gaubas 🇱🇹 (133) • 31. Virtanen 🇫🇮 (134) • 32. Barrios Vera 🇨🇱 (135) • 33. Lajovic 🇷🇸 (136) • 34. Travaglia 🇮🇹 (137) • 35. Echargui 🇹🇳 (138) • 36. Dellien 🇧🇴 (139) • 37. Gea 🇫🇷 (140) • 38. Martinez 🇪🇸 (141) • 39. Safiullin 🏳️ (142) • 40. Moller 🇩🇰 (143) • 41. Lloyd Harris 🇿🇦 (144) • 42. Taberner 🇪🇸 (145) • 43. M. Zheng 🇺🇸 (146) • 44. Jacquet 🇫🇷 (147) • 45. Thompson 🇦🇺 (148) • 46. Billy Harris 🇬🇧 (149) • 47. Diaz Acosta 🇦🇷 (150) • 48. Bolt 🇦🇺 (151) • 49. Sakamoto 🇯🇵 (152) • 50. Fery 🇬🇧 (153) • 51. O’Connell 🇦🇺 (154) • 52. Holmgren 🇩🇰 (155) • 53. Basavareddy 🇺🇸 (156) • 54. Lajal 🇪🇪 (157) • 55. Rodionov 🇦🇹 (158) • 56. Samuel 🇬🇧 (159) • 57. Blanchet 🇫🇷 (160) • 58. Passaro 🇮🇹 (161) • 59. Kolar 🇨🇿 (162) • 60. Nardi 🇮🇹 (163) • 61. Draxl 🇨🇦 (164) • 62. Tabur 🇫🇷 (165) • 63. Rodesch 🇱🇺 (166) • 64. Y. Bu 🇨🇳 (167) • 65. Klein 🇸🇰 (168) • 66. Schwaerzler 🇦🇹 (169) • 67. Dimitrov 🇧🇬 (170) • 68. Mejia 🇨🇴 (171) • 69. Gojo 🇭🇷 (172) • 70. Zeppieri 🇮🇹 (173) • 71. Glinka 🇪🇪 (174) • 72. Piros 🇭🇺 (175) • 73. Nishioka 🇯🇵 (176) • 74. Chidekh 🇫🇷 (177) • 75. Prado Angelo 🇧🇴 (178) • 76. Ymer 🇸🇪 (179) • 77. Cecchinato 🇮🇹 (180) • 78. Gomez 🇦🇷 (181) • 79. Jarry 🇨🇱 (182) • 80. Tseng 🇹🇼 (183) • 81. Onclin 🇧🇪 (184) • 82. Bueno 🇵🇪 (185) • 83. Smith 🇺🇸 (186) • 84. Heide 🇧🇷 (187) • 85. Neumayer 🇦🇹 (188) • 86. Kwon 🇰🇷 (189) • 87. Engel 🇩🇪 (190) • 88. Skatov 🇰🇿 (191) • 89. Barrena 🇦🇷 (192) • 90. Kym 🇨🇭 (193) • 91. Galarneau 🇨🇦 (194) • 92. Tomic 🇦🇺 (195) • 93. Mikrut 🇭🇷 (196) • 94. Cadenasso 🇮🇹 (197) • 95. Sakellaridis 🇬🇷 (198) • 96. Clarke 🇬🇧 (199) • 97. Reis Da Silva 🇧🇷 (200)
🎾 THE CHAMPIONSHIPS 2026
🇬🇧 ENTRY LIST DONNE
MAIN DRAW & ALTERNATES • ERBA • RANK DATE 18/05/2026
MAIN DRAW
Sabalenka 🏳️ (1) • Rybakina 🇰🇿 (2) • Swiatek 🇵🇱 (3) • Gauff 🇺🇸 (4) • Pegula 🇺🇸 (5) • Anisimova 🇺🇸 (6) • Svitolina 🇺🇦 (7) • Andreeva 🏳️ (8) • Mboko 🇨🇦 (9) • Muchova 🇨🇿 (10) • Bencic 🇨🇭 (11) • Noskova 🇨🇿 (12) • Paolini 🇮🇹 (13) • Alexandrova 🏳️ (14) • Kostyuk 🇺🇦 (15) • Osaka 🇯🇵 (16) • Jovic 🇺🇸 (17) • Cirstea 🇷🇴 (18) • Keys 🇺🇸 (19) • Samsonova 🏳️ (20) • Tauson 🇩🇰 (21) • Kalinskaya 🏳️ (22) • Mertens 🇧🇪 (23) • Fernandez 🇨🇦 (24) • Shnaider 🏳️ (25) • Baptiste 🇺🇸 (26) • Bouzkova 🇨🇿 (27) • Potapova 🇦🇹 (28) • Ostapenko 🇱🇻 (29) • Ann Li 🇺🇸 (30) • Bucsa 🇪🇸 (31) • Wang 🇨🇳 (32) • Cristian 🇷🇴 (33) • Joint 🇦🇺 (34) • Bejlek 🇨🇿 (35) • Siniakova 🇨🇿 (36) • Raducanu 🇬🇧 (37) • Eala 🇵🇭 (38) • Navarro 🇺🇸 (39) • Cocciaretto 🇮🇹 (40) • Pliskova 🇨🇿 (SR 40) • Tjen 🇮🇩 (41) • Krejcikova 🇨🇿 (42) • Valentova 🇨🇿 (43) • Vondrousova 🇨🇿 (44) • Yastremska 🇺🇦 (45) • Siegemund 🇩🇪 (46) • Kessler 🇺🇸 (47) • Sakkari 🇬🇷 (48) • Frech 🇵🇱 (49) • Boisson 🇫🇷 (50) • Bouzas Maneiro 🇪🇸 (51) • Maria 🇩🇪 (52) • Q. Zheng 🇨🇳 (53) • Starodubtseva 🇺🇦 (54) • Gibson 🇦🇺 (55) • McNally 🇺🇸 (56) • Linette 🇵🇱 (57) • Bondar 🇭🇺 (58) • Sonmez 🇹🇷 (59) • Kartal 🇬🇧 (60) • Ruzic 🇭🇷 (61) • Kasatkina 🇦🇺 (62) • Jacquemot 🇫🇷 (63) • Sierra 🇦🇷 (64) • Bartunkova 🇨🇿 (65) • Oliynykova 🇺🇦 (66) • Udvardy 🇭🇺 (68) • Boulter 🇬🇧 (69) • Vekic 🇭🇷 (70) • Zarazua 🇲🇽 (71) • Townsend 🇺🇸 (72) • Zhang 🇨🇳 (73) • Putintseva 🇰🇿 (74) • Ruse 🇷🇴 (75) • Marcinko 🇭🇷 (76) • Osorio 🇨🇴 (77) • Haddad Maia 🇧🇷 (78) • Zakharova 🏳️ (79) • Parks 🇺🇸 (80) • Lys 🇩🇪 (81) • Golubic 🇨🇭 (82) • Begu 🇷🇴 (SR 82) • Birrell 🇦🇺 (83) • Erjavec 🇸🇮 (84) • Rakhimova 🇺🇿 (85) • Sorribes Tormo 🇪🇸 (SR 85) • V. Kudermetova 🏳️ (86) • Kenin 🇺🇸 (87) • Aoi Ito 🇯🇵 (SR 87) • Selekhmeteva 🏳️ (88) • Kalinina 🇺🇦 (89) • Tomljanovic 🇦🇺 (90) • Tagger 🇦🇹 (91) • Stearns 🇺🇸 (92) • Waltert 🇨🇭 (93) • Parry 🇫🇷 (94) • Snigur 🇺🇦 (95) • Korpatsch 🇩🇪 (96) • Seidel 🇩🇪 (97) • Arango 🇨🇴 (98) • Blinkova 🏳️ (99) • Tararudee 🇹🇭 (100) • Kraus 🇦🇹 (101)
ALTERNATES
1. Vandewinkel 🇧🇪 (102) • 2. Badosa 🇪🇸 (103) • 3. Vidmanova 🇨🇿 (104) • 4. F. Jones 🇬🇧 (105) • 5. Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (106) • 6. Podoroska 🇦🇷 (SR 106) • 7. Krueger 🇺🇸 (107) • 8. Volynets 🇺🇸 (108) • 9. Uchijima 🇯🇵 (110) • 10. Sun 🇳🇿 (111) • 11. Dodin 🇫🇷 (SR 111) • 12. Semenistaja 🇱🇻 (112) • 13. Juvan 🇸🇮 (113) • 14. Pavlyuchenkova 🏳️ (114) • 15. Salkova 🇨🇿 (115) • 16. Chwalinska 🇵🇱 (116) • 17. Galfi 🇭🇺 (117) • 18. Yuan 🇨🇳 (118) • 19. Timofeeva 🇺🇿 (119) • 20. Korneeva 🏳️ (120) • 21. Sramkova 🇸🇰 (121) • 22. Charaeva 🏳️ (122) • 23. Bai 🇨🇳 (SR 122) • 24. Grabher 🇦🇹 (123) • 25. Jeanjean 🇫🇷 (124) • 26. P. Kudermetova 🇺🇿 (125) • 27. Sasnovich 🏳️ (126) • 28. Quevedo 🇪🇸 (127) • 29. Preston 🇦🇺 (128) • 30. Lamens 🇳🇱 (129) • 31. Sherif 🇪🇬 (130) • 32. Sakatsume 🇯🇵 (131) • 33. Masarova 🇨🇭 (132) • 34. Stakusic 🇨🇦 (133) • 35. Zidansek 🇸🇮 (134) • 36. Kalieva 🇺🇸 (135) • 37. E. Jones 🇦🇺 (136) • 38. Montgomery 🇺🇸 (SR 136) • 39. Zhu 🇨🇳 (137) • 40. Pigato 🇮🇹 (138) • 41. Kawa 🇵🇱 (139) • 42. Lazaro Garcia 🇪🇸 (140) • 43. Inglis 🇦🇺 (141) • 44. Podrez 🇺🇦 (142) • 45. Hon 🇦🇺 (143) • 46. Costoulas 🇧🇪 (144) • 47. Day 🇺🇸 (145) • 48. Stoiana 🇺🇸 (146) • 49. Radivojevic 🇷🇸 (147) • 50. Wang 🇨🇳 (148) • 51. Rus 🇳🇱 (149) • 52. Burrage 🇬🇧 (SR 149) • 53. Fruhvirtova 🇨🇿 (150) • 54. Garland 🇹🇼 (151) • 55. Ortenzi 🇦🇷 (152) • 56. Danilovic 🇷🇸 (153) • 57. Stefanini 🇮🇹 (154) • 58. Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 (155) • 59. Samson 🇨🇿 (156) • 60. Klimovicova 🇵🇱 (157) • 61. Koevermans 🇳🇱 (158) • 62. Romero Gormaz 🇪🇸 (159) • 63. Andreescu 🇨🇦 (160) • 64. Tomova 🇧🇬 (161) • 65. Mandlik 🇺🇸 (162) • 66. Iatcenko 🏳️ (163) • 67. Noma Noha Akugue 🇩🇪 (164) • 68. Brancaccio 🇮🇹 (165) • 69. Dolehide 🇺🇸 (166) • 70. Minnen 🇧🇪 (167) • 71. Guo 🇨🇳 (168) • 72. Collins 🇺🇸 (169) • 73. Papamichail 🇬🇷 (170) • 74. Lepchenko 🇺🇸 (171) • 75. Dart 🇬🇧 (172) • 76. Bronzetti 🇮🇹 (173) • 77. Sawangkaew 🇹🇭 (174) • 78. X. You 🇨🇳 (175) • 79. Kostovic 🇷🇸 (176) • 80. Bassols Ribera 🇪🇸 (177) • 81. Prozorova 🏳️ (178) • 82. Vandromme 🇧🇪 (179) • 83. Riera 🇦🇷 (180) • 84. Ponchet 🇫🇷 (181) • 85. Liu 🇺🇸 (182) • 86. Ye-Xin Ma 🇨🇳 (183) • 87. Urhobo 🇺🇸 (184) • 88. Hibino 🇯🇵 (185) • 89. Lee 🇺🇸 (186) • 90. Barthel 🇩🇪 (187) • 91. Shymanovich 🏳️ (188) • 92. Giovannini 🇦🇷 (189) • 93. Maristany Zuleta De Reales 🇪🇸 (190) • 94. Gjorcheska 🇲🇰 (191) • 95. Fita Boluda 🇪🇸 (192) • 96. Hunter 🇦🇺 (193) • 97. Osuigwe 🇺🇸 (194) • 98. Monnet 🇫🇷 (195) • 99. Gasanova 🏳️ (196) • 100. Rame 🇫🇷 (197) • 101. Cross 🇨🇦 (198) • 102. Crawley 🇺🇸 (199) • 103. Ferro 🇫🇷 (200) • 104. Valdmannova 🇨🇿 (201) • 105. Brace 🇨🇦 (202) • 106. Bolkvadze 🇬🇪 (SR 202) • 107. Swan 🇬🇧 (203) • 108. Jorge 🇵🇹 (205)
5 commenti
si, ma 15 anni fa…
Ora per Berrettini e’il momento di dare il meglio….penso che ormai lui debba limitare i tornei su terra,troppo dispendiosi e faticosi fisicamente,e prepararsi al meglio per la stagione su erba dove il suo slice di rovescio puo essere molto efficace
cmq è un vero peccato vedere solo 2 ragazze italiane direttamente nel main draw di uno slam… per anni c’erano dalle 6 alle 8 giocatrici e forse di più.
Entrerà
Berrettini fuori solo di 3, pensavo peggio. Direi che non dovrà fare le quali ma ho forti dubbi sul suo stato di forma, sta a lui smentirmi.
@Redazione, è solo un suggerimento, ma credo sarebbe meglio tenere colori diversi per gli azzurri e per chi viene ripescato, sennò a primo acchito si potrebbe pensare che Choinski sia italiano