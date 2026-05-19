Sinner punta un altro record: sette Masters 1000 in un anno. Per i bookmaker l’impresa è possibile

Cinque Masters 1000 su cinque nel 2026, sei consecutivi considerando anche la striscia iniziata nella scorsa stagione, e una sensazione sempre più netta: Jannik Sinner non sta soltanto dominando il presente, ma sta riscrivendo i confini della storia del tennis.

Dopo il trionfo agli Internazionali BNL d’Italia, il numero uno del mondo ha completato la collezione dei nove Masters 1000, entrando in un club che fino a pochi giorni fa apparteneva soltanto a Novak Djokovic. Ma la stagione dell’azzurro potrebbe avere ancora molto da raccontare. Sinner, infatti, può ora puntare a un nuovo record assoluto: diventare il primo giocatore capace di vincere sette Masters 1000 in un solo anno solare.

Il primato attuale appartiene proprio a Djokovic, che si era fermato a quota sei Masters 1000 in una stagione. Sinner è già a cinque nel 2026 e avrà ancora quattro occasioni per provare il sorpasso: Montreal, Cincinnati, Shanghai e Parigi-Bercy. Per riuscirci dovrà conquistarne almeno altri due.

Un obiettivo che non sembra più fantascienza nemmeno per i bookmaker. Come riporta Agipronews, la possibilità che Sinner vinca almeno due dei quattro Masters 1000 rimasti in calendario è proposta a 1,80. Un segnale chiaro della fiducia degli operatori nei confronti dell’azzurro, ormai considerato il grande riferimento del circuito.

Il rendimento degli ultimi mesi spiega perfettamente questa valutazione. Sinner ha vinto in serie, ha allungato la propria striscia nei Masters 1000 e ha trasformato ogni grande appuntamento in una prova di forza. Il successo di Roma, arrivato davanti al pubblico italiano, ha avuto anche un valore simbolico enorme: nessun italiano vinceva il torneo maschile del Foro Italico dai tempi di Adriano Panatta nel 1976.

Prima di pensare ai prossimi Masters 1000, però, l’attenzione di Sinner è tutta rivolta al Roland Garros, al via da domenica 24 maggio. Parigi è l’unico Slam che manca ancora nella bacheca dell’azzurro e rappresenta il grande obiettivo della stagione. Un eventuale successo gli permetterebbe di completare anche il Career Grande Slam, un altro traguardo riservato ai grandissimi.

Anche in questo caso le quote raccontano il momento dell’altoatesino. Secondo Agipronews, la prima vittoria di Sinner al Roland Garros e il conseguente Career Grande Slam si giocano a 1,40 su Better. Una valutazione che conferma quanto Jannik sia oggi considerato il favorito principale per il titolo parigino.

La differenza rispetto al passato è evidente. Sinner non arriva più ai grandi tornei come uno dei candidati, ma come l’uomo da battere. La vittoria a Roma ha certificato una superiorità fatta di continuità, freddezza nei momenti chiave e capacità di adattarsi a ogni condizione. Ora il calendario gli offre una doppia possibilità: prendersi Parigi e poi tornare a inseguire il record dei Masters 1000.

La storia, per Sinner, non è più un traguardo lontano. È diventata il terreno naturale della sua stagione. E se il 2026 è già entrato negli archivi del tennis, i prossimi mesi potrebbero renderlo ancora più leggendario.





Marco Rossi