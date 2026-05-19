Sinner punta un altro record: sette Masters 1000 in un anno. Per i bookmaker l’impresa è possibile
Cinque Masters 1000 su cinque nel 2026, sei consecutivi considerando anche la striscia iniziata nella scorsa stagione, e una sensazione sempre più netta: Jannik Sinner non sta soltanto dominando il presente, ma sta riscrivendo i confini della storia del tennis.
Dopo il trionfo agli Internazionali BNL d’Italia, il numero uno del mondo ha completato la collezione dei nove Masters 1000, entrando in un club che fino a pochi giorni fa apparteneva soltanto a Novak Djokovic. Ma la stagione dell’azzurro potrebbe avere ancora molto da raccontare. Sinner, infatti, può ora puntare a un nuovo record assoluto: diventare il primo giocatore capace di vincere sette Masters 1000 in un solo anno solare.
Il primato attuale appartiene proprio a Djokovic, che si era fermato a quota sei Masters 1000 in una stagione. Sinner è già a cinque nel 2026 e avrà ancora quattro occasioni per provare il sorpasso: Montreal, Cincinnati, Shanghai e Parigi-Bercy. Per riuscirci dovrà conquistarne almeno altri due.
Un obiettivo che non sembra più fantascienza nemmeno per i bookmaker. Come riporta Agipronews, la possibilità che Sinner vinca almeno due dei quattro Masters 1000 rimasti in calendario è proposta a 1,80. Un segnale chiaro della fiducia degli operatori nei confronti dell’azzurro, ormai considerato il grande riferimento del circuito.
Il rendimento degli ultimi mesi spiega perfettamente questa valutazione. Sinner ha vinto in serie, ha allungato la propria striscia nei Masters 1000 e ha trasformato ogni grande appuntamento in una prova di forza. Il successo di Roma, arrivato davanti al pubblico italiano, ha avuto anche un valore simbolico enorme: nessun italiano vinceva il torneo maschile del Foro Italico dai tempi di Adriano Panatta nel 1976.
Prima di pensare ai prossimi Masters 1000, però, l’attenzione di Sinner è tutta rivolta al Roland Garros, al via da domenica 24 maggio. Parigi è l’unico Slam che manca ancora nella bacheca dell’azzurro e rappresenta il grande obiettivo della stagione. Un eventuale successo gli permetterebbe di completare anche il Career Grande Slam, un altro traguardo riservato ai grandissimi.
Anche in questo caso le quote raccontano il momento dell’altoatesino. Secondo Agipronews, la prima vittoria di Sinner al Roland Garros e il conseguente Career Grande Slam si giocano a 1,40 su Better. Una valutazione che conferma quanto Jannik sia oggi considerato il favorito principale per il titolo parigino.
La differenza rispetto al passato è evidente. Sinner non arriva più ai grandi tornei come uno dei candidati, ma come l’uomo da battere. La vittoria a Roma ha certificato una superiorità fatta di continuità, freddezza nei momenti chiave e capacità di adattarsi a ogni condizione. Ora il calendario gli offre una doppia possibilità: prendersi Parigi e poi tornare a inseguire il record dei Masters 1000.
La storia, per Sinner, non è più un traguardo lontano. È diventata il terreno naturale della sua stagione. E se il 2026 è già entrato negli archivi del tennis, i prossimi mesi potrebbero renderlo ancora più leggendario.
Marco Rossi
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Jannik deve puntare esclusivamente ai 3 Slam rimasti in stagione, a maggior ragione ora che il principale suo antagonista è fuori dai giochi fino a Wimbledon, e probabilmente agli US Open ( sempre che vi partecipi ) si presenterà non in ottime condizioni.
Quello che ha fatto finora vincendo i 5 1000 della stagione è qualcosa di sbalorditivo, ma lui e il suo team hanno ben presente che la priorità è vincere gli Slam e deve approfittarne adesso in assenza di veri competitors.
“vista l’assenza di Alcaraz” mi suona male. Jannik sicuramente punta a vincere ogni slam ed ogni 1000 in cui partecipa, con o senza Alcaraz.
@ Detuqueridapresencia (#4619799)
Comandante come si fa a non puntare al RG e a Wimbledon vista l’assenza di Alcaraz e chi l’ha detto che Sinner stia pensando a puntare a vincere 7 1000 nella sola stagione 2026?
io 7 master mille non li avrei vinti neppure in 50 anni, ma chiaramente parliamo di talenti diversi.
Sinner lo ha sempre detto, la priorità sono gli slam e poi a seguire il resto dei tornei. La priorità assoluta quest’anno è Parigi, sia perché è l’unico slam che non ha vinto, sia per il modo rocambolesco in cui gli è sfuggito l’anno scorso (secondo me). Dopo Parigi la priorità sarà Wimbledon anche senza tornei di preparazione (deve assolutamente staccare per non sottoporre il fisico ad uno stress assurdo visto che sta giocando tutti i tornei arrivando fino in fondo)
Mah…non so se Sinner sarebbe d’accordo…forse..
Io da tifoso non baraterrei nranche una virgola del percorso di questo fantastico ragazzo.
Sinner al momento pensa solo al RG.
Tutto il resto è al momento noia.
Ovviamente anch’io sono dell’idea che un intero team, con posta agonistica ed economica incredibile, alla programmazione pensi molto meglio di qualsiasi tifoso che magari durante il giorno va in ufficio, in fabbrica, o in corsia dell’ospedale a lavorare.
Detto questo, nulla in questo sport ha il blasone degli slam, i tornei più antichi, che probabilmente mai cambieranno luoghi o formula, difficili perché al meglio di 5, con 7 turni obbligatori, con l’erba di mezzo…
I 1000 sono una bella invenzione, ma come pacchetto è relativamente moderno, pur costituito da tornei storicamente grandiosi, come il nostro di Roma. Questa modernità, inoltre la possibilità che le regole cambino ancora, li rendono meno blasonati.
Probabilmente vincere tutti i 1000 in una annata è possibile solo rinunciando strategicamente a qualche slam, altrimenti siamo veramente a livello di sovrumano, anche senza Carlos in giro per i campi. Con Carlos e Sinner entrambi in salute è praticamente impossibile per tutti fare il filotto di 9.
Poi, per ultimo, vorrei aggiungere che il vero en plein dei 1000 si fa solo vincendo entrambi i canadesi. Non lo dice mai nessuno, ma io la penso così.
Se salta vienna e si presenta riposato a bercy, pwr batterlo ci vuole un miracolo. Uno tra montreal e cincy e shanghai sono altrettanto probabili. Le possibikità di finire a 7/8 sono tante.
Jannik selezionerà con cura i tornei , ricordiamo che doveva saltare Montecarlo per fare Madrid che avrebbe dovuto saltare per fare Roma che avrebbe saltato per fare Parigi che mio padre un topolino comprò.
Credo che invece con esperienza ottenuta faranno programmazioni sempre più ottimali.
Il sogno ovviamente è vincere tutti Master 1000 in una stagione poiché a mio avviso ha una difficoltà non diversa da fare il GS e lui dopo Roma è a buon punto.
Mah, Sinner non è così sciocco da pensare oltre il Roland Garros. Dopo Parigi si concentrerà su Wimbledon, e solo dopo Church Road penserà a cosa fare prima di Flushing Meadows. Canada quasi sicuro, Cincinnati come backup in caso di uscita precoce a Montréal
Ma non possiamo lasciare all’interessato fare la lista delle sue priorità? I master contano così come gli slam. Noi faremmo questo e quello non ha nessun significato, dal momento che non siamo nella situazione di un fuoriclasse che, logicamente, punta al massimo possibile in tutto. Sono anni che leggo di zuffe su chi sia il goat, su primati di questo e quello. Se uno raggiunge quelli degli slam allora si mettono a confronto le finals, le olimpiadi, i master 1000, il numero complessivo di trofei. Jannik ha dimostrato di sapere ciò che vuole per cui se vorrà provare a vincere in un anno tutti i master 1000 rimandando l’appuntamento al secondo wimbledon al prossimo anno bene; se deciderà altrimenti bene lo stesso. Ancora ci sentiamo in dovere di esprimere cosa vorremmo che ci desse dopo tutto quello che già ci sta dando? Lui sa che cosa deve fare, mi sembra che lo abbia dimostrato e lo stia dimostrando. Massima fiducia nelle sue scelte e, soprattutto, nelle sue enormi potenzialità.
Mah i master contano poco rispetto agli slam. Baratterei subito i 5 master di questi anno per wimbledon 2026, e penso anche sinner
Come ho già detto io punterei a vincere il RG26 per poi non dannarsi in WI e USO ma puntare al grande filotto dei 9 atp1000 nello stesso anno che porterebbe a 10 il conteggio
Poi si punta al terzo trionfo finals consecutivo
Dopodiché restano “solo” il GS solare e le olimpiadi con CARLONE rientrato e ristabilito
E lì… ci divertiamo