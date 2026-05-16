Challenger 50 Cervia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 26 azzurri tra Md e Quali
Challenger 50 Cervia – Tabellone Principale – terra
(1) Andrea Guerrieri vs Oleg Prihodko
(WC) Lorenzo Rottoli vs Gabriele Piraino
Qualifier vs Carlo Alberto Caniato
(JR) Ivan Ivanov vs (5) Franco Roncadelli
(3) Stefan Dostanic vs Qualifier
Sandro Kopp vs Max Alcala Gurri
Qualifier vs (WC) Juan Cruz Martin Manzano
Ioannis Xilas vs (7) Michele Ribecai
(6) Buvaysar Gadamauri vs Cezar Cretu
Adrian Boitan vs Santiago Rodriguez Taverna
Lilian Marmousez vs Federico Bondioli
(NG) Manas Dhamne vs (4) Mitchell Krueger
(8) Moise Kouame vs (WC) Jacopo Vasami
Filippo Romano vs Qualifier
Qualifier vs Li Tu
Qualifier vs (2) Guido Ivan Justo
Challenger 50 Cervia – Tabellone Qualificazione – terra
(Alt) (1) Tommaso Compagnucci vs (WC) Alessio Balestrieri
(WC) Daniel Bagnolini vs (9) Sebastian Sorger
(2) Federico Arnaboldi vs Gianmarco Ferrari
(WC) Giorgio Tabacco vs (8) Sergio Callejon Hernando
(3) Francesco Forti vs Massimo Giunta
Samuel Vincent Ruggeri vs (12) Lorenzo Carboni
(4) Carl Emil Overbeck vs Enrico Dalla Valle
(WC) Vito Antonio Darderi vs (11) Luca Potenza
(5) Petr Nesterov vs Pierluigi Basile
Federico Iannaccone vs (10) Jelle Sels
(6) Olle Wallin vs Giovanni Oradini
Manuel Mazza vs (7) Laurent Lokoli
Centrre Court – ore 09:00
Giorgio Tabacco vs Sergio Callejon Hernando
Tommaso Compagnucci vs Alessio Balestrieri
Francesco Forti vs Massimo Giunta
Carl Emil Overbeck vs Enrico Dalla Valle
Court 1 – ore 09:00
Federico Arnaboldi vs Gianmarco Ferrari
Daniel Bagnolini vs Sebastian Sorger
Manuel Mazza vs Laurent Lokoli
Olle Wallin vs Giovanni Oradini
Court 3 – ore 09:00
Federico Iannaccone vs Jelle Sels
Petr Nesterov vs Pierluigi Basile
Vito Antonio Darderi vs Luca Potenza
Samuel Vincent Ruggeri vs Lorenzo Carboni
3 commenti
Pure Darderino!
Koume vasami, interessante 1o turno…
17 nostri su 24 nelle Q.
Caterva… 😉