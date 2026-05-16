Challenger 50 Cervia: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 26 azzurri tra Md e Quali

16/05/2026 19:35
Andrea Guerrieri nella foto

ITA Challenger 50 Cervia – Tabellone Principale – terra
(1) Andrea Guerrieri ITA vs Oleg Prihodko UKR
(WC) Lorenzo Rottoli ITA vs Gabriele Piraino ITA
Qualifier vs Carlo Alberto Caniato ITA
(JR) Ivan Ivanov BUL vs (5) Franco Roncadelli URU

(3) Stefan Dostanic USA vs Qualifier
Sandro Kopp AUT vs Max Alcala Gurri ESP
Qualifier vs (WC) Juan Cruz Martin Manzano ITA
Ioannis Xilas GRE vs (7) Michele Ribecai ITA

(6) Buvaysar Gadamauri BEL vs Cezar Cretu ROU
Adrian Boitan ROU vs Santiago Rodriguez Taverna ARG
Lilian Marmousez FRA vs Federico Bondioli ITA
(NG) Manas Dhamne IND vs (4) Mitchell Krueger USA

(8) Moise Kouame FRA vs (WC) Jacopo Vasami ITA
Filippo Romano ITA vs Qualifier
Qualifier vs Li Tu AUS
Qualifier vs (2) Guido Ivan Justo ARG




ITA Challenger 50 Cervia – Tabellone Qualificazione – terra
(Alt) (1) Tommaso Compagnucci ITA vs (WC) Alessio Balestrieri ITA
(WC) Daniel Bagnolini ITA vs (9) Sebastian Sorger AUT

(2) Federico Arnaboldi ITA vs Gianmarco Ferrari ITA
(WC) Giorgio Tabacco ITA vs (8) Sergio Callejon Hernando ESP

(3) Francesco Forti ITA vs Massimo Giunta ITA
Samuel Vincent Ruggeri ITA vs (12) Lorenzo Carboni ITA

(4) Carl Emil Overbeck DEN vs Enrico Dalla Valle ITA
(WC) Vito Antonio Darderi ITA vs (11) Luca Potenza ITA

(5) Petr Nesterov BUL vs Pierluigi Basile ITA
Federico Iannaccone ITA vs (10) Jelle Sels NED

(6) Olle Wallin SWE vs Giovanni Oradini ITA
Manuel Mazza ITA vs (7) Laurent Lokoli FRA




Centrre Court – ore 09:00
Giorgio Tabacco ITA vs Sergio Callejon Hernando ESP
Tommaso Compagnucci ITA vs Alessio Balestrieri ITA
Francesco Forti ITA vs Massimo Giunta ITA
Carl Emil Overbeck DEN vs Enrico Dalla Valle ITA

Court 1 – ore 09:00
Federico Arnaboldi ITA vs Gianmarco Ferrari ITA
Daniel Bagnolini ITA vs Sebastian Sorger AUT
Manuel Mazza ITA vs Laurent Lokoli FRA
Olle Wallin SWE vs Giovanni Oradini ITA

Court 3 – ore 09:00
Federico Iannaccone ITA vs Jelle Sels NED
Petr Nesterov BUL vs Pierluigi Basile ITA
Vito Antonio Darderi ITA vs Luca Potenza ITA
Samuel Vincent Ruggeri ITA vs Lorenzo Carboni ITA

3 commenti

Il cubo di Bublik 16-05-2026 21:06

Scritto da pablito
17 nostri su 24 nelle Q.
Caterva…

Pure Darderino!

Borg (Guest) 16-05-2026 20:31

Koume vasami, interessante 1o turno…

pablito 16-05-2026 19:46

17 nostri su 24 nelle Q.

Caterva… 😉

