Bolelli e Vavassori da sogno a Roma: battuti Harrison/Skupski, gli azzurri volano in finale al Foro Italico

Simone Bolelli e Andrea Vavassori continuano a far sognare il pubblico del Foro Italico. La coppia azzurra ha conquistato la finale del Masters 1000 di Roma superando Harrison/Skupski con il punteggio di 7-6(9) 3-6 10-6, al termine di una semifinale durissima, ricca di tensione, ribaltamenti e momenti di grande personalità.

Per Bolelli e Vavassori si tratta della prima finale in carriera al Foro Italico, un traguardo pesantissimo davanti al pubblico italiano. Nell’ultimo atto affronteranno Granollers/Zeballos, che nell’altra semifinale hanno superato Mektic/Krajicek dopo essersi salvati in una partita molto complicata.

Il primo set è stato una battaglia vera, durata oltre un’ora. Gli azzurri sono partiti con buona solidità nei propri turni di battuta, ma Harrison e Skupski hanno trovato il primo strappo nella parte centrale del parziale. Sul 3-4 è arrivato il break subito da Bolelli, con Skupski particolarmente aggressivo in risposta e gli avversari pronti a chiudere a rete.

Sul 4-5 Harrison è andato a servire per il set, ma proprio nel momento più delicato è arrivata la reazione azzurra. Vavassori ha trovato una splendida risposta di rovescio vincente, Bolelli ha aumentato la pressione e Harrison ha commesso qualche errore pesante. Il controbreak ha riportato tutto in equilibrio sul 5-5, facendo esplodere la fiducia della coppia italiana.

Il set si è deciso al tie-break, dove è successo praticamente di tutto. Bolelli e Vavassori hanno avuto diverse occasioni per chiudere, ma Harrison e Skupski sono riusciti più volte a rimanere agganciati. Sul 9-9, però, è arrivato il momento decisivo: doppio fallo di Harrison e poi errore di Skupski, con gli azzurri finalmente capaci di mettere le mani sul primo parziale per 7-6(9).

Nel secondo set la partita è cambiata. Harrison/Skupski hanno iniziato con maggiore decisione, mentre Bolelli e Vavassori hanno accusato un piccolo calo. Gli avversari hanno trovato subito il break nel secondo game, approfittando di qualche errore di troppo di Vavassori e prendendo il comando sul 2-0.

Sul 2-4 gli azzurri hanno rischiato di finire definitivamente fuori dal set, ma sono riusciti a salvarsi annullando occasioni pesantissime agli avversari. In quella fase è arrivata anche la pioggia, con il gioco sospeso per alcuni minuti e condizioni sempre più complicate tra vento, campo umido e tensione crescente.

Alla ripresa Harrison e Skupski hanno mantenuto il vantaggio, pur concedendo qualcosa. Bolelli ha tenuto il servizio per il 3-5, ma sul turno di battuta di Skupski gli avversari non hanno tremato, chiudendo il secondo parziale per 6-3 e portando la semifinale al super tie-break.

Nel momento più importante, però, sono tornati fuori il carattere e l’esperienza degli azzurri. Il super tie-break è partito in equilibrio, ma Bolelli e Vavassori hanno saputo alzare il livello nei punti chiave. Sul 6-5 è arrivata una risposta di diritto lungolinea di Bolelli che ha regalato il mini-break, poi il servizio dell’emiliano ha fatto la differenza.

Bolelli ha piazzato un ace pesantissimo per l’8-5, mentre il doppio fallo degli avversari ha consegnato agli italiani quattro match point. Dopo il 9-6, con Vavassori al servizio, è arrivato il punto della liberazione: servizio vincente e finale conquistata.

Un successo di enorme valore per Bolelli e Vavassori, capaci di vincere una partita sporca, complicata e piena di trappole. Dopo aver rimontato nel primo set, sofferto nel secondo e dominato i momenti decisivi del super tie-break, gli azzurri si regalano una finale storica al Foro Italico.

Roma può continuare a sognare: Bolelli e Vavassori sono a un passo dal titolo.

ATP Rome Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [7] 7 3 10 Christian Harrison / Neal Skupski [4] Christian Harrison / Neal Skupski [4] 6 6 6 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 S. Bolelli / Vavassori 1-0 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 4-4 5-4 5-5 6-5 7-5 8-5 ace 9-5 df 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Harrison / Skupski 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 C. Harrison / Skupski 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-4 → 2-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 2-4 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 1-3 → 1-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 C. Harrison / Skupski 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 C. Harrison / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* ace 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 C. Harrison / Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Harrison / Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 C. Harrison / Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 C. Harrison / Skupski 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Harrison / Skupski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico