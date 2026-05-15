ATP 250 Ginevra: Il Tabellone Principale. Presenza di Lorenzo Sonego
ATP 250 Ginevra – Tabellone Principale – terra
(1) Taylor Fritz vs Bye
Alexei Popyrin vs Qualifier
Adrian Mannarino vs Raphael Collignon
Jenson Brooksby vs (6) Casper Ruud
(3) Cameron Norrie vs Bye
Marco Trungelliti vs Mariano Navone
Valentin Royer vs Qualifier
Qualifier vs (8) Jaume Munar
(7) Alejandro Tabilo vs (WC) Stan Wawrinka
Sebastian Baez vs Alex Michelsen
(WC) Stefanos Tsitsipas vs Giovanni Mpetshi Perricard
Bye vs (4) Learner Tien
(5) Arthur Rinderknech vs Thiago Agustin Tirante
(WC) Laslo Djere vs Juan Manuel Cerundolo
Lorenzo Sonego vs Qualifier
Bye vs (2) Alexander Bublik
TAG: ATP 250 Ginevra, ATP 250 Ginevra 2026, Lorenzo Sonego
3 commenti
Tsitsi che deve chiedere la wildcard per il tabellone principale di un 250 perché altrimenti dovrebbe fare le quali fa davvero male al cuore.
Torneo un po’ sottotono.
Se non combina disastri il GiovaneCuoreGranata potrebbe approfittarne; se non addirittura per vincere almeno per far un po’ di punticini preziosi in ottica prossime TdSil.
Il favorito del torneo sarebbe Ruud ma bisogna vedere se, reduce dalla finale romana, lo disputerà.
Su Bublich 2026 non faccio affidamento.
Io farei attenzione a Tirante, che a Roma non andò male.
Bublik
Fritz
Norrie
Tien
Collignon
Q
Baez
Tirante