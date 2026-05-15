ATP 250 ATP, Copertina

ATP 250 Ginevra: Il Tabellone Principale. Presenza di Lorenzo Sonego

15/05/2026 19:31 3 commenti
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images

SUI ATP 250 Ginevra – Tabellone Principale – terra
(1) Taylor Fritz USA vs Bye
Alexei Popyrin AUS vs Qualifier
Adrian Mannarino FRA vs Raphael Collignon BEL
Jenson Brooksby USA vs (6) Casper Ruud NOR

(3) Cameron Norrie GBR vs Bye
Marco Trungelliti ARG vs Mariano Navone ARG
Valentin Royer FRA vs Qualifier
Qualifier vs (8) Jaume Munar ESP

(7) Alejandro Tabilo CHI vs (WC) Stan Wawrinka SUI
Sebastian Baez ARG vs Alex Michelsen USA
(WC) Stefanos Tsitsipas GRE vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA
Bye vs (4) Learner Tien USA

(5) Arthur Rinderknech FRA vs Thiago Agustin Tirante ARG
(WC) Laslo Djere SRB vs Juan Manuel Cerundolo ARG
Lorenzo Sonego ITA vs Qualifier
Bye vs (2) Alexander Bublik KAZ

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3 commenti

PliskoNotBot (Guest) 15-05-2026 21:51

Tsitsi che deve chiedere la wildcard per il tabellone principale di un 250 perché altrimenti dovrebbe fare le quali fa davvero male al cuore.

 3
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tinapica 15-05-2026 21:37

Torneo un po’ sottotono.
Se non combina disastri il GiovaneCuoreGranata potrebbe approfittarne; se non addirittura per vincere almeno per far un po’ di punticini preziosi in ottica prossime TdSil.
Il favorito del torneo sarebbe Ruud ma bisogna vedere se, reduce dalla finale romana, lo disputerà.
Su Bublich 2026 non faccio affidamento.
Io farei attenzione a Tirante, che a Roma non andò male.

 2
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miky85 15-05-2026 21:01

Bublik

Fritz

Norrie
Tien

Collignon
Q
Baez
Tirante

 1
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