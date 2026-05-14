Roma, due semifinalisti italiani per due anni di fila. I numeri nella storia

Per il secondo anno consecutivo due italiani approdano alle semifinali maschili del Masters 1000 di Roma. Nel 2025 furono Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, quest’anno Jannik Sinner e Luciano Darderi, a caccia di un successo azzurro al Foro Italico che manca da 50 anni esatti, quando Adriano Panatta sconfisse l’argentino Guillermo Vilas per di 2–6 7–6 6–2 7–6. Da allora solo il nostro n.1 Jannik è tornato in finale agi Internazionali, lo scorso anno battuto da Carlos Alcaraz (che in semifinale aveva estromesso Lorenzo Musetti). Una curiosità è andare ripescare nel passato in quante occasioni due tennisti italiani sono arrivati tra i migliori quattro a Roma: è necessario tornare all’era pre-Open, ed è accaduto in altre cinque occasioni

L’impresa avvenne per tre volte consecutive nel triennio 1932 – 1934. Nel ’32 furono Giorgio de Stefani e Giovanni Palmieri ad arrivare in semifinale, l’anno seguente toccò a Emanuele Sertorio e Giovanni Palmieri (con titolo vinto da Sertorio), mentre nel 1934 i due semifinalisti italiani furono Giorgio De Stefani ed Giovanni Palmieri (con successo finale per quest’ultimo),

Poi si passa al dopo guerra, con Fausto Gardini e Giuseppe “Beppe” Merlo semifinalisti nel 1955, e due anni dopo toccò a Giuseppe Merlo e Nicola Pietrangeli. In entrambe le annate, i due italiani arrivarono anche in finale, con titoli per Gardini e Pietrangeli.

La lista dei vincitori italiani al Foro Italico nel singolare maschile:

1933 – Emanuele Sertorio

1934 – Giovanni Palmieri

1955 – Fausto Gardini

1957 – Nicola Pietrangeli

1961 – Nicola Pietrangeli

1976 – Adriano Panatta

Questi sono invece i finalisti italiani nella storia del torneo di Roma:

1930 – Uberto De Morpurgo

1934 – Giorgio De Stefani

1935 – Giovanni Palmieri

1951 – Gianni Cucelli

1955 – Giuseppe Merlo

1975 – Giuseppe Merlo

1958 – Nicola Pietrangeli

1966 – Nicola Pietrangeli

1977 – Antonio Zugarelli

1978 – Adriano Panatta

2025 – Jannik Sinn