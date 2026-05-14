Roma, due semifinalisti italiani per due anni di fila. I numeri nella storia
Per il secondo anno consecutivo due italiani approdano alle semifinali maschili del Masters 1000 di Roma. Nel 2025 furono Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, quest’anno Jannik Sinner e Luciano Darderi, a caccia di un successo azzurro al Foro Italico che manca da 50 anni esatti, quando Adriano Panatta sconfisse l’argentino Guillermo Vilas per di 2–6 7–6 6–2 7–6. Da allora solo il nostro n.1 Jannik è tornato in finale agi Internazionali, lo scorso anno battuto da Carlos Alcaraz (che in semifinale aveva estromesso Lorenzo Musetti). Una curiosità è andare ripescare nel passato in quante occasioni due tennisti italiani sono arrivati tra i migliori quattro a Roma: è necessario tornare all’era pre-Open, ed è accaduto in altre cinque occasioni
L’impresa avvenne per tre volte consecutive nel triennio 1932 – 1934. Nel ’32 furono Giorgio de Stefani e Giovanni Palmieri ad arrivare in semifinale, l’anno seguente toccò a Emanuele Sertorio e Giovanni Palmieri (con titolo vinto da Sertorio), mentre nel 1934 i due semifinalisti italiani furono Giorgio De Stefani ed Giovanni Palmieri (con successo finale per quest’ultimo),
Poi si passa al dopo guerra, con Fausto Gardini e Giuseppe “Beppe” Merlo semifinalisti nel 1955, e due anni dopo toccò a Giuseppe Merlo e Nicola Pietrangeli. In entrambe le annate, i due italiani arrivarono anche in finale, con titoli per Gardini e Pietrangeli.
La lista dei vincitori italiani al Foro Italico nel singolare maschile:
1933 – Emanuele Sertorio
1934 – Giovanni Palmieri
1955 – Fausto Gardini
1957 – Nicola Pietrangeli
1961 – Nicola Pietrangeli
1976 – Adriano Panatta
Questi sono invece i finalisti italiani nella storia del torneo di Roma:
1930 – Uberto De Morpurgo
1934 – Giorgio De Stefani
1935 – Giovanni Palmieri
1951 – Gianni Cucelli
1955 – Giuseppe Merlo
1975 – Giuseppe Merlo
1958 – Nicola Pietrangeli
1966 – Nicola Pietrangeli
1977 – Antonio Zugarelli
1978 – Adriano Panatta
2025 – Jannik Sinn
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4 commenti
Se Darderi fa il colpaccio e batte Ruud in semifinale, dopo il Roland Garros con molta probabilità sarebbe il nr.2 in Italia, Musetti purtroppo con il ritiro non può difendere la semifinale e Cobolli scarta i punti di Amburgo.
però io ricordo qua dentro uno che sparò: finale Sinner-Darderi.
BUUUUM gli dissero tutti.
E vuoi vedere che ….
(non ricordo chi fossi, ma stai coperto ancora un paio di giorni)
La cosa più curiosa è che su Darderi veramente non ci puntava nessuno.
Mi sembrava avesse un tabellone troppo difficile, ed eravamo tutti concentrati su Musetti o Cobolli
Cucelli e Del Bello, me li raccontava mio padre buonanima, mia madre invece, ad 88 anni, continua a ricordare la sua passione per Marcello Del Bello…