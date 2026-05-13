Raducanu prepara il rientro: la britannica attesa a Strasburgo prima del Roland Garros

Emma Raducanu prova a rimettersi in marcia. La britannica, campionessa dello US Open 2021, è attesa la prossima settimana al WTA 500 di Strasburgo, torneo che dovrebbe segnare il suo ritorno in campo dopo due mesi di assenza dal circuito.

Il condizionale, però, resta d’obbligo. Non sarebbe infatti la prima volta, in questa stagione, che Raducanu annuncia la propria presenza in un torneo per poi essere costretta a rinunciare a causa di problemi fisici. Il virus accusato a Indian Wells si è rivelato evidentemente più serio del previsto, costringendola a un lungo stop proprio nella fase centrale della stagione.

L’obiettivo è quello di utilizzare Strasburgo come tappa di avvicinamento al Roland Garros, provando a mettere nelle gambe almeno qualche partita sulla terra battuta prima del secondo Slam dell’anno. Per Raducanu sarebbe un rientro importante non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche mentale, dopo settimane complicate e una programmazione inevitabilmente condizionata dalle sue condizioni fisiche.

L’annuncio del torneo francese ha già acceso l’attesa: “Bentornata, Emma”, si legge nel messaggio pubblicato dagli organizzatori, che hanno ricordato il suo storico trionfo a New York nel 2021, quando divenne la prima giocatrice proveniente dalle qualificazioni a conquistare un titolo del Grande Slam.

Ora resta da capire se il piano verrà confermato fino in fondo. Raducanu punta a rientrare a Strasburgo, ma serviranno ancora alcuni giorni per avere la certezza che la britannica possa davvero tornare in campo e iniziare la sua breve preparazione sulla terra in vista di Parigi.





Marco Rossi