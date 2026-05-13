Combined Roma ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Oggi in campo Luciano Darderi ed il doppio Bole-Vavassori (LIVE)

13/05/2026 12:08 43 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto FITP
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto FITP

🇮🇹
Combined Roma
Roma, Italia  ·  13 Maggio 2026
17°C
Temporali e schiarite  ·  Picco 20°C
CIELO Instabile
PIOGGIA Temporali a tratti
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 13 Maggio
10:00
17°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
20°
15:00
20°
16:00
19°
17:00
18°
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18°
19:00
18°
⚠  Allerta gialla temporali nel Lazio dalle 8:00 alle 19:59
🎾  Programma del giorno — 13 Maggio
🎾
ATP Masters 1000 · Tabellone Principale
Quarti di Finale Maschile · Terra Battuta
ATP QF
🎾
WTA 1000 · Tabellone Principale
Quarti di Finale Femminile · Terra Battuta
WTA QF
⛈  Temporali
⛅  Schiarite
⚠  Allerta temporali
🎾  Quarti ATP
🎾  Quarti WTA
🏀  Terra Battuta

Campo Centrale – ore 13:00
Jessica Pegula USA vs Iga Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

Casper Ruud NOR vs Karen Khachanov RUS (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Elina Svitolina UKR vs Elena Rybakina KAZ (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Luciano Darderi ITA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare




Supertennis Arena – ore 13:00
Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED vs Iva Jovic USA / Anna Kalinskaya RUS

WTA Rome
Ellen Perez / Demi Schuurs [8]
0
0
Iva Jovic / Anna Kalinskaya
0
0
Vincitore: Perez / Schuurs
Mostra dettagli

Coco Gauff USA / Caty McNally USA vs Marie Bouzkova CZE / Alexandra Panova RUS (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Alex Michelsen USA / Learner Tien USA

Il match deve ancora iniziare




Pietrangeli – ore 13:00
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

Il match deve ancora iniziare

Su-Wei Hsieh TPE / Xinyu Wang CHN vs Mirra Andreeva RUS / Diana Shnaider RUS (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Andre Goransson SWE / Evan King USA vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

Il match deve ancora iniziare

Linda Noskova CZE / Tereza Valentova CZE vs Storm Hunter AUS / Jessica Pegula USA

Il match deve ancora iniziare

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43 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

antoniov 13-05-2026 12:34

Scritto da marcauro
Luciano mi ricorda stallone nel primo Rocky…

Ahahahaha … bella questa 😉

 43
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JannikUberAlles 13-05-2026 12:09

Vamos Lucianito, baila guapo!!!

😉 😉 😉

 42
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Giampino58 (Guest) 13-05-2026 12:01

@ compagno di cella di Becker (#4614260)

Se gioca un’Italiano in giornata ,hanno l’obbligo di trasmettere quell’incontro
MOTIVO? Secondi Diritti televisivi pattuiti con la FITP persi dalla RAI

 41
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Joe (Guest) 13-05-2026 12:00

vedo molte persone ottimiste sul pronostico Darderi/Jodar. Pur riconoscendo la “garra” che Darderi metterà in campo, continuo a vederlo nettamente sfavorito. Jodar ha una palla pesante e penetrante, in più gioca sempre aggressivo vicino al campo, quindi toglierà il tempo che serve a Luciano per essere pienamente competitivo. Forse condizioni serali e campo pesante potrebbero rendere il match equilibrato, lo spero vivamente….non tengo per Jodar, sia chiaro!!

 40
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+1: Pikario Furioso
IlPicasso 13-05-2026 11:59

@ tinapica (#4614268)
Beh, il programma oggi lo consente.

 39
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piper 13-05-2026 11:54

@ Gaz (#4614243)

Seguivi la Barty annche in doppio prima del singolare.

 38
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livio (Guest) 13-05-2026 11:52

Arnaldi ha perso con lo spagnolo per suoi demeriti nel 3° set altrimenti Jodar era già in spagna a riposare. Darderi se non si imbufalisce per qualche motivo e va fuori di testa può tranquillamente schiantarlo in due set…vedremo…io ci credo.

 37
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+1: Betafasan
walden 13-05-2026 11:45

Il punto critico , come già scritto da altri, è la capacità di recupero delle energie, più mentali che fisiche, da parte di Luciano, che anche nel precedente match con aveva dovuto rimontare. Jodar ha faticato solo con Arnaldi, che, su questo mi permetto di dissentire dall’amico Marco, non trova, a mio parere, ed i risultati sul circuito lo dimostrano, il proprio terreno preferito.

 36
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magilla 13-05-2026 11:43

premettendo che è solo una questione di fortuna : fa abbastanza impressione vedere chi ha dovuto battere darderi e chi jodar per arrivare ad oggi….

 35
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+1: MarcoP, Betafasan
walden 13-05-2026 11:40

Scritto da Marco M.

Scritto da Golden Shark
Stasera partitona imperdibile …
E non è Lazio – Inter !
Sono molto curioso di vedere come se la caverà l’ottimo Jodar contro un terraiolo DOCG come Darderi con le condizioni ottimali per quest’ultimo ( incontro in orario serale , campo lento , pioggia in giornata , umidità medio alta , tifo nettamente schierato ) .
Un vero e proprio passaggio ” sotto le Forche Caudine ” .
Lo spagnolo finora ha infatti incontrato e battuto Borges , Arnaldi e Tien … non proprio 3 super-specialisti .
Immagino già una vera battaglia … perchè Jodar mi dà l’impressione che pur messo sotto pressione … performi bene e , inutile dirlo , Luciano non mollerà nulla .

Con Tien fa poco testo perché l’americano su terra gioca da poco e non è per nulla specialista. Con Borges ha vinto in due set faticando un po’ nel primo fino al TB e mantenendo il controllo nel secondo dopo il break. Con Analdi che su terra sa giocarci eccome ha rischiato fortemente di uscire, solo la ancora non perfetta condizione di Matteo gli ha permesso di vincere.
E’ sicuramente il migliore dei suoi coetanei, ma ancora non è il cannibale, stasera per me con Darderi rischia tantissimo di uscire. Poi bisognerà vedere come ha recuperato Luciano dalle fatiche di ieri, soprattutto mentali perché giocare col tre al mondo che negli ultimi mesi ha perso praticamente solo da Sinner e contro un Cobolli fantastico non deve essere stato semplice a livello mentale.
Comunque forza Luciano e vai col tango

Con Borges ho visto il primo set ed il portoghese è un vero cuore tenero, fosse un po’ più “cattivo” l’avrebbe tranquillamente vinta… una delle qualità di Jodar è proprio questa, sa cogliere le occasioni, più di quanto ne sia capace Alcaraz, e questo lo potrà aiutare più dei funambolismi del suo connazionale a raggiungere le posizioni di vertice, certamente ci vorrà anche dell’altro, ma è già un buon punto di partenza.

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+1: antoniov
Inox 13-05-2026 11:28

Scritto da Titi
Se Darderi fra 5 game è già un successo

Va bene stasera ci ritroviamo così nel caso posso farti i complimenti o più probabilmente dovrai ammettere di averla sparata grossa

 33
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tinapica 13-05-2026 11:18

Scritto da Titi
Se Darderi fra 5 game è già un successo

Quindi io azzardo che sarà un successo.

 32
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+1: Golden Shark
tinapica 13-05-2026 11:15

BoleVava allo stadio del tennis?
Paolino Lorenzi (od il Presidentissimo che gli impartisce le direttive) deve aver sofferta un’insolazione!

 31
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enzolabarbera (Guest) 13-05-2026 11:12

Stasera sapremo se fu…..vera gloria! enzo

 30
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pablito 13-05-2026 11:03

Scritto da Golden Shark

Scritto da pablito
Cioè:
se leggo bene TV8 (in chiaro) preferisce
Ruud-Khacha
piuttosto che Dardo-Jodar ?
Ma in quale mondo vivono ?

No , no … oggi trasmettono il serale !!
TV8 , Jodar – Darderi dalle 20.30 … così campeggia sul loro sito !

Si, la Gazza sbaglia a pg. 33, riquadrino a destra,
ma poi a pg. 41 rimediano e evidenziano in flash giallo la diretta Tv8 Dardone-Jodar… 😉

Rinsaviti… 🙂

 29
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+1: MarcoP
compagno di cella di Becker (Guest) 13-05-2026 11:02

Scritto da compagno di cella di Becker

Scritto da pablito
Cioè:
se leggo bene TV8 (in chiaro) preferisce
Ruud-Khacha
piuttosto che Dardo-Jodar ?
Ma in quale mondo vivono ?

la programmazione infatti scrive ” quarto di finale ore 15 ” ma probabilmente non pensavano che il Dardo passasse il turno, sul sito danno invece la promo del tennis alle 20.30…

poi se fanno come ieri dove almeno sullo streaming non hanno trasmesso Sinner-Pellegrino come invece era in programma ..boh

 28
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Marco M. 13-05-2026 11:01

Scritto da Golden Shark
Stasera partitona imperdibile …
E non è Lazio – Inter !
Sono molto curioso di vedere come se la caverà l’ottimo Jodar contro un terraiolo DOCG come Darderi con le condizioni ottimali per quest’ultimo ( incontro in orario serale , campo lento , pioggia in giornata , umidità medio alta , tifo nettamente schierato ) .
Un vero e proprio passaggio ” sotto le Forche Caudine ” .
Lo spagnolo finora ha infatti incontrato e battuto Borges , Arnaldi e Tien … non proprio 3 super-specialisti .
Immagino già una vera battaglia … perchè Jodar mi dà l’impressione che pur messo sotto pressione … performi bene e , inutile dirlo , Luciano non mollerà nulla .

Con Tien fa poco testo perché l’americano su terra gioca da poco e non è per nulla specialista. Con Borges ha vinto in due set faticando un po’ nel primo fino al TB e mantenendo il controllo nel secondo dopo il break. Con Analdi che su terra sa giocarci eccome ha rischiato fortemente di uscire, solo la ancora non perfetta condizione di Matteo gli ha permesso di vincere.
E’ sicuramente il migliore dei suoi coetanei, ma ancora non è il cannibale, stasera per me con Darderi rischia tantissimo di uscire. Poi bisognerà vedere come ha recuperato Luciano dalle fatiche di ieri, soprattutto mentali perché giocare col tre al mondo che negli ultimi mesi ha perso praticamente solo da Sinner e contro un Cobolli fantastico non deve essere stato semplice a livello mentale.

Comunque forza Luciano e vai col tango 🙂

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+1: pablito, Golden Shark, JannikUberAlles, Pikario Furioso, antoniov
Calvin (Guest) 13-05-2026 11:01

Scritto da walden

Scritto da Betafasan
Sbaglio o Jodar ha riposato un giorno e Darderi gioca senza riposo?!!

Ieri si sono disputati tutti gli ottavi, quindi hanno esattamente gli stessi giorni, anche nei turni precedenti.

A meno che non si intendesse che ieri Jodar ha così fortemente maltrattato Tien da considerarlo un allenamento.

 26
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compagno di cella di Becker (Guest) 13-05-2026 11:00

Scritto da pablito
Cioè:
se leggo bene TV8 (in chiaro) preferisce
Ruud-Khacha
piuttosto che Dardo-Jodar ?
Ma in quale mondo vivono ?

la programmazione infatti scrive ” quarto di finale ore 15 ” ma probabilmente non pensavano che il Dardo passasse il turno, sul sito danno invece la promo del tennis alle 20.30…

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+1: pablito
Golden Shark 13-05-2026 10:56

Scritto da pablito
Cioè:
se leggo bene TV8 (in chiaro) preferisce
Ruud-Khacha
piuttosto che Dardo-Jodar ?
Ma in quale mondo vivono ?

No , no … oggi trasmettono il serale !!

TV8 , Jodar – Darderi dalle 20.30 … così campeggia sul loro sito !

🙂

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+1: pablito, Marco M., PeteBondurant, MarcoP, Pikario Furioso
Inox 13-05-2026 10:52

@ pablito (#4614247)

Probabilmente qualcosa legato alla fascia oraria difatti finora hanno sempre trasmesso incontro delle ore 15

 23
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+1: sergioat
walden 13-05-2026 10:44

Scritto da Betafasan
Sbaglio o Jodar ha riposato un giorno e Darderi gioca senza riposo?!!

Ieri si sono disputati tutti gli ottavi, quindi hanno esattamente gli stessi giorni, anche nei turni precedenti.

 22
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+1: Marco M., antoniov
Silvy__89 13-05-2026 10:43

Forza Luciano! Con Paul lo vedevo sfavorito e ha vinto, con Zverev lo vedevo sfavorito e ha vinto…continuo a vederlo sfavorito che porta bene! 🙂

 21
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+1: Marco M.
pablito 13-05-2026 10:43

Cioè:

se leggo bene TV8 (in chiaro) preferisce
Ruud-Khacha

piuttosto che Dardo-Jodar ?

Ma in quale mondo vivono ?
🙁

 20
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ProVax (Guest) 13-05-2026 10:39

Coppia fattibile ma cmq insidiosa per i nostri Bole/ Vava.
Stasera si giarda la coppa e vada come vada Jodar/ Dardo.

 19
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+1: MarcoP
Titi (Guest) 13-05-2026 10:37

Se Darderi fra 5 game è già un successo

 18
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-1: MarcoP, JannikUberAlles, Pikario Furioso, sergioat
Gaz (Guest) 13-05-2026 10:36

Scritto da piper
@ Gaz (#4614181)
Mi viene il dubbio che tu segua il doppio più di quanto vuoi far intendere.

Assolutamente no.
Vedevo e mi domandavo perché il talento della McNally che mi aveva folgorato al Bonfiglio stava deviando, dando risultati immediati in quell’altra disciplina e non invece dove speravo e mi sarei aspettato,poi nel tempo ho capito che c’era una mancanza di spessore e anche ambizione, sembrava più giocare per divertirsi più che vincere, soprattutto in singolare.
Negli ultimi mesi mi sembra di cominciare a vedere un qualcosa di diverso,ha poi solo 24 anni, ancora margini di maturità.

 17
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-1: Just is Back
Gaz (Guest) 13-05-2026 10:19

Scritto da Betafasan
@ Gaz (#4614181)
Capirti è arduo !

Cos’è arduo?
6 delle ultime 9 edizioni vinte da chi è in campo oggi: 3 Swiatek 2 Svitolina 1 Rybakina.

 16
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-1: Just is Back
Golden Shark 13-05-2026 10:10

Stasera partitona imperdibile …

E non è Lazio – Inter 😆 !

Sono molto curioso di vedere come se la caverà l’ottimo Jodar contro un terraiolo DOCG come Darderi con le condizioni ottimali per quest’ultimo ( incontro in orario serale , campo lento , pioggia in giornata , umidità medio alta , tifo nettamente schierato ) .

Un vero e proprio passaggio ” sotto le Forche Caudine ” .

Lo spagnolo finora ha infatti incontrato e battuto Borges , Arnaldi e Tien … non proprio 3 super-specialisti .

Immagino già una vera battaglia … perchè Jodar mi dà l’impressione che pur messo sotto pressione … performi bene e , inutile dirlo , Luciano non mollerà nulla .

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+1: Inox, Giampi, Marco M., Pikario Furioso, antoniov
marcauro 13-05-2026 10:04

Lasciatemi sognare una finale Sinner contro Darderi …e che vinca il migliore!!!

 14
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+1: Detuqueridapresencia, Inox, Marco M., Silvy__89, Pikario Furioso
marcauro 13-05-2026 10:03

Secondo me se Luciano riesce ad allungare la partita ne viene fuori vincitore…

 13
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+1: Pikario Furioso
marcauro 13-05-2026 10:03

Secondo me se Luciano riesce ad allungare la partita ne viene fuori vincitore…

 12
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marcauro 13-05-2026 10:02

Luciano mi ricorda stallone nel primo Rocky…

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+1: Detuqueridapresencia, pablito
piper 13-05-2026 09:29

@ Gaz (#4614181)

Mi viene il dubbio che tu segua il doppio più di quanto vuoi far intendere.

 10
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Betafasan 13-05-2026 09:23

@ Gaz (#4614181)

Capirti è arduo !

 9
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+1: Just is Back
Betafasan 13-05-2026 09:10

Spero che Lucio non sprechi energie a sproloquiare con la panchina! FORZA

 8
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Betafasan 13-05-2026 09:09

Vediamo quanta benzina ha ancora Il DARDO!!…e se è “avvelenato” sono Ca.. per il ragazzo madrileno!

 7
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+1: marcauro
Betafasan 13-05-2026 09:07

Jodar poteva essere battuto da un “modesto” Arnaldi …

 6
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+1: Silvy__89
Betafasan 13-05-2026 09:06

Ah no…anche jodar ha giocato ieri.. Sorry

 5
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Betafasan 13-05-2026 09:04

Sbaglio o Jodar ha riposato un giorno e Darderi gioca senza riposo?!!

 4
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Gaz (Guest) 13-05-2026 08:56

Siamo oggi nella parte massiccia del tabellone,con l’intermezzo di Pliskova,Halep e Paolini abbiamo 6 delle ultime 9 vittorie di questo torneo,divise in 3 tenniste,e la Pegula che meriterebbe anche uno slam.

Non seguo quella disciplina,ma solo un ciabattino non avrebbe potuto notare questa Reunion a Roma di Mc e Gauff,a distanza di 4 anni si riforma la coppia primordiale, prima dell’esplosione definitiva della Gauff che ha portato le due a dover giocare tornei diversi per livello.
Le due prima della separazione raggiunsero la finale agli US Open 2021,la McNally ha continuato a vincere poi con diverse partner e raggiungere la finale anche l’anno successivo negli US Open 2022 in coppia con la Townsend, perdendo la finale contro Krejcikova/Siniakova.
La Townsend gioca ora proprio in coppia con la Siniakova.

 3
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-1: Just is Back
Pikario Furioso 13-05-2026 08:30

Lucianone Jodar imperdibile, che il pubblico dia a Darderi la forza in piu’ per battere il pericolosissimo iberico. Vamosss

 2
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+1: Inox, marcauro, Marco M., Alb4647
Detuqueridapresencia 13-05-2026 08:24

VAMOS LULI!!!

 1
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+1: Golden Shark, marcauro, Massi, Marco M., JannikUberAlles, Pikario Furioso, antoniov