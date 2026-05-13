Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Oggi in campo Luciano Darderi ed il doppio Bole-Vavassori (LIVE)
Campo Centrale – ore 13:00
Jessica Pegula vs Iga Swiatek
Casper Ruud vs Karen Khachanov (Non prima 15:00)
Elina Svitolina vs Elena Rybakina (Non prima 19:00)
Rafael Jodar vs Luciano Darderi (Non prima 20:30)
Supertennis Arena – ore 13:00
Ellen Perez / Demi Schuurs vs Iva Jovic / Anna Kalinskaya
Coco Gauff / Caty McNally vs Marie Bouzkova / Alexandra Panova (Non prima 14:00)
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Alex Michelsen / Learner Tien
Pietrangeli – ore 13:00
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Robert Cash / JJ Tracy
Su-Wei Hsieh / Xinyu Wang vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider (Non prima 14:00)
Andre Goransson / Evan King vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Linda Noskova / Tereza Valentova vs Storm Hunter / Jessica Pegula
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
Ahahahaha … bella questa 😉
Vamos Lucianito, baila guapo!!!
😉 😉 😉
@ compagno di cella di Becker (#4614260)
Se gioca un’Italiano in giornata ,hanno l’obbligo di trasmettere quell’incontro
MOTIVO? Secondi Diritti televisivi pattuiti con la FITP persi dalla RAI
vedo molte persone ottimiste sul pronostico Darderi/Jodar. Pur riconoscendo la “garra” che Darderi metterà in campo, continuo a vederlo nettamente sfavorito. Jodar ha una palla pesante e penetrante, in più gioca sempre aggressivo vicino al campo, quindi toglierà il tempo che serve a Luciano per essere pienamente competitivo. Forse condizioni serali e campo pesante potrebbero rendere il match equilibrato, lo spero vivamente….non tengo per Jodar, sia chiaro!!
@ tinapica (#4614268)
Beh, il programma oggi lo consente.
@ Gaz (#4614243)
Seguivi la Barty annche in doppio prima del singolare.
Arnaldi ha perso con lo spagnolo per suoi demeriti nel 3° set altrimenti Jodar era già in spagna a riposare. Darderi se non si imbufalisce per qualche motivo e va fuori di testa può tranquillamente schiantarlo in due set…vedremo…io ci credo.
Il punto critico , come già scritto da altri, è la capacità di recupero delle energie, più mentali che fisiche, da parte di Luciano, che anche nel precedente match con aveva dovuto rimontare. Jodar ha faticato solo con Arnaldi, che, su questo mi permetto di dissentire dall’amico Marco, non trova, a mio parere, ed i risultati sul circuito lo dimostrano, il proprio terreno preferito.
premettendo che è solo una questione di fortuna : fa abbastanza impressione vedere chi ha dovuto battere darderi e chi jodar per arrivare ad oggi….
Con Borges ho visto il primo set ed il portoghese è un vero cuore tenero, fosse un po’ più “cattivo” l’avrebbe tranquillamente vinta… una delle qualità di Jodar è proprio questa, sa cogliere le occasioni, più di quanto ne sia capace Alcaraz, e questo lo potrà aiutare più dei funambolismi del suo connazionale a raggiungere le posizioni di vertice, certamente ci vorrà anche dell’altro, ma è già un buon punto di partenza.
Va bene stasera ci ritroviamo così nel caso posso farti i complimenti o più probabilmente dovrai ammettere di averla sparata grossa
Quindi io azzardo che sarà un successo.
BoleVava allo stadio del tennis?
Paolino Lorenzi (od il Presidentissimo che gli impartisce le direttive) deve aver sofferta un’insolazione!
Stasera sapremo se fu…..vera gloria! enzo
Si, la Gazza sbaglia a pg. 33, riquadrino a destra,
ma poi a pg. 41 rimediano e evidenziano in flash giallo la diretta Tv8 Dardone-Jodar… 😉
Rinsaviti… 🙂
poi se fanno come ieri dove almeno sullo streaming non hanno trasmesso Sinner-Pellegrino come invece era in programma ..boh
Con Tien fa poco testo perché l’americano su terra gioca da poco e non è per nulla specialista. Con Borges ha vinto in due set faticando un po’ nel primo fino al TB e mantenendo il controllo nel secondo dopo il break. Con Analdi che su terra sa giocarci eccome ha rischiato fortemente di uscire, solo la ancora non perfetta condizione di Matteo gli ha permesso di vincere.
E’ sicuramente il migliore dei suoi coetanei, ma ancora non è il cannibale, stasera per me con Darderi rischia tantissimo di uscire. Poi bisognerà vedere come ha recuperato Luciano dalle fatiche di ieri, soprattutto mentali perché giocare col tre al mondo che negli ultimi mesi ha perso praticamente solo da Sinner e contro un Cobolli fantastico non deve essere stato semplice a livello mentale.
Comunque forza Luciano e vai col tango 🙂
A meno che non si intendesse che ieri Jodar ha così fortemente maltrattato Tien da considerarlo un allenamento.
la programmazione infatti scrive ” quarto di finale ore 15 ” ma probabilmente non pensavano che il Dardo passasse il turno, sul sito danno invece la promo del tennis alle 20.30…
No , no … oggi trasmettono il serale !!
TV8 , Jodar – Darderi dalle 20.30 … così campeggia sul loro sito !
🙂
@ pablito (#4614247)
Probabilmente qualcosa legato alla fascia oraria difatti finora hanno sempre trasmesso incontro delle ore 15
Ieri si sono disputati tutti gli ottavi, quindi hanno esattamente gli stessi giorni, anche nei turni precedenti.
Forza Luciano! Con Paul lo vedevo sfavorito e ha vinto, con Zverev lo vedevo sfavorito e ha vinto…continuo a vederlo sfavorito che porta bene! 🙂
Cioè:
se leggo bene TV8 (in chiaro) preferisce
Ruud-Khacha
piuttosto che Dardo-Jodar ?
Ma in quale mondo vivono ?
🙁
Coppia fattibile ma cmq insidiosa per i nostri Bole/ Vava.
Stasera si giarda la coppa e vada come vada Jodar/ Dardo.
Se Darderi fra 5 game è già un successo
Assolutamente no.
Vedevo e mi domandavo perché il talento della McNally che mi aveva folgorato al Bonfiglio stava deviando, dando risultati immediati in quell’altra disciplina e non invece dove speravo e mi sarei aspettato,poi nel tempo ho capito che c’era una mancanza di spessore e anche ambizione, sembrava più giocare per divertirsi più che vincere, soprattutto in singolare.
Negli ultimi mesi mi sembra di cominciare a vedere un qualcosa di diverso,ha poi solo 24 anni, ancora margini di maturità.
Cos’è arduo?
6 delle ultime 9 edizioni vinte da chi è in campo oggi: 3 Swiatek 2 Svitolina 1 Rybakina.
Stasera partitona imperdibile …
E non è Lazio – Inter 😆 !
Sono molto curioso di vedere come se la caverà l’ottimo Jodar contro un terraiolo DOCG come Darderi con le condizioni ottimali per quest’ultimo ( incontro in orario serale , campo lento , pioggia in giornata , umidità medio alta , tifo nettamente schierato ) .
Un vero e proprio passaggio ” sotto le Forche Caudine ” .
Lo spagnolo finora ha infatti incontrato e battuto Borges , Arnaldi e Tien … non proprio 3 super-specialisti .
Immagino già una vera battaglia … perchè Jodar mi dà l’impressione che pur messo sotto pressione … performi bene e , inutile dirlo , Luciano non mollerà nulla .
Lasciatemi sognare una finale Sinner contro Darderi …e che vinca il migliore!!!
Secondo me se Luciano riesce ad allungare la partita ne viene fuori vincitore…
Secondo me se Luciano riesce ad allungare la partita ne viene fuori vincitore…
Luciano mi ricorda stallone nel primo Rocky…
@ Gaz (#4614181)
Mi viene il dubbio che tu segua il doppio più di quanto vuoi far intendere.
@ Gaz (#4614181)
Capirti è arduo !
Spero che Lucio non sprechi energie a sproloquiare con la panchina! FORZA
Vediamo quanta benzina ha ancora Il DARDO!!…e se è “avvelenato” sono Ca.. per il ragazzo madrileno!
Jodar poteva essere battuto da un “modesto” Arnaldi …
Ah no…anche jodar ha giocato ieri.. Sorry
Sbaglio o Jodar ha riposato un giorno e Darderi gioca senza riposo?!!
Siamo oggi nella parte massiccia del tabellone,con l’intermezzo di Pliskova,Halep e Paolini abbiamo 6 delle ultime 9 vittorie di questo torneo,divise in 3 tenniste,e la Pegula che meriterebbe anche uno slam.
Non seguo quella disciplina,ma solo un ciabattino non avrebbe potuto notare questa Reunion a Roma di Mc e Gauff,a distanza di 4 anni si riforma la coppia primordiale, prima dell’esplosione definitiva della Gauff che ha portato le due a dover giocare tornei diversi per livello.
Le due prima della separazione raggiunsero la finale agli US Open 2021,la McNally ha continuato a vincere poi con diverse partner e raggiungere la finale anche l’anno successivo negli US Open 2022 in coppia con la Townsend, perdendo la finale contro Krejcikova/Siniakova.
La Townsend gioca ora proprio in coppia con la Siniakova.
Lucianone Jodar imperdibile, che il pubblico dia a Darderi la forza in piu’ per battere il pericolosissimo iberico. Vamosss
VAMOS LULI!!!