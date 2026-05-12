Musetti preoccupato dopo il ko con Ruud: “Sto vivendo un periodo pieno di infortuni, faccio fatica a vedere il futuro”
Finisce agli ottavi di finale il cammino di Lorenzo Musetti agli Internazionali BNL d’Italia. L’azzurro è stato sconfitto da Casper Ruud con un netto 6-3 6-1 in una partita fortemente condizionata dai problemi fisici alla gamba sinistra, che hanno limitato il suo rendimento soprattutto dal secondo set in poi. Un Musetti visibilmente frustrato e demoralizzato si è poi presentato in conferenza stampa spiegando che nei prossimi giorni si sottoporrà ad accertamenti per capire l’entità del problema e valutare la partecipazione al Roland Garros.
“Abbastanza deluso ovviamente dello spettacolo che ho offerto al pubblico”, ha ammesso subito Lorenzo. “Chiedo scusa ma oggi purtroppo la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto. Ovviamente non ho voluto ritirarmi, sono un po’ stufo dei ritiri specialmente davanti al pubblico di casa. Ho voluto onorare la partita fino in fondo, però non c’è stato modo da parte mia di trovare una soluzione per andare oltre al problema fisico. Purtroppo è andata così.”
Il problema principale sembra essere ancora una volta la coscia sinistra, tanto che durante il match si è visto anche l’intervento del fisioterapista.
“Non lo so, nei prossimi giorni farò dei controlli più mirati, cosa che non ho potuto fare durante il torneo perché ho quasi sempre giocato e quindi ho cercato di rimediare con il poco tempo che avevo. Nei prossimi giorni faremo gli esami per capire meglio la situazione. Speriamo che il dolore e il fastidio che ho sentito siano meno gravi del previsto e che possa arrivare pronto per Parigi.”
Musetti ha poi raccontato anche il peso mentale di un periodo complicato, segnato da continui problemi fisici.
“È stato bellissimo poter condividere certi momenti col pubblico e con tutto l’affetto che ho ricevuto. Però è sicuramente un momento particolare che sto affrontando, pieno di infortuni, cosa che in carriera non mi era mai successa. È difficile da vivere e mentalmente non è semplice essere sempre lucido, propositivo e positivo in queste situazioni. Dopo l’Australia sono successe varie vicissitudini fisiche che mi fanno stare un po’ nella parte negativa di tutto ciò. Speriamo che gli esiti dei prossimi giorni siano positivi e che possano darmi quella motivazione e quella carica per affrontare Parigi con un altro atteggiamento.”
Parlando della stagione sulla terra battuta, Lorenzo ha indicato le prime partite di Madrid come il momento in cui si è sentito meglio fisicamente.
“Forse le prime due partite a Madrid. Lì credo di aver giocato abbastanza bene, specialmente dal punto di vista fisico. Qua invece ho sempre giocato un po’ su una gamba sola e anche oggi ho avuto sempre paura ad appoggiare la gamba sinistra. Era molto difficile trovare forza e un punto d’appoggio stabile su quella gamba lì. Però non è che ci potessi fare molto.”
Nonostante il Roland Garros sia ormai alle porte, Musetti ammette di fare fatica in questo momento a guardare troppo avanti.
“In questo momento faccio molta fatica a vedere il futuro della mia stagione, è tutto molto annebbiato. Ogni giorno sembra che succeda qualcosa e faccio fatica a pensare a lungo termine. Sicuramente questa stagione sulla terra non mi ha dato le soddisfazioni che speravo, anche se non è ancora finita. C’è ancora la speranza di fare un altro Parigi rispetto all’anno scorso. Poi so che dopo avrò una parte di stagione dove difendo pochi punti tra erba e cemento americano, quindi spero soprattutto di sentirmi bene fisicamente, cosa che quest’anno ancora non mi è successa davvero.”
Dopo il torneo romano Lorenzo uscirà dalla top-10 ATP, un traguardo raggiunto appena un anno fa proprio grazie ai risultati ottenuti in questo periodo della stagione.
“Sicuramente fa male, ma più che altro fa male per come uscirò dalla top-10, con tanti problemi fisici. Non sono riuscito a sfruttare nel migliore dei modi la mia condizione. La beffa è che proprio qua a Roma ero entrato in top-10 e adesso ne uscirò. Non era quello che mi auguravo, però mi darà una spinta in più per provare a rientrarci il prima possibile.”
Infine Musetti ha parlato anche dei tanti problemi fisici accumulati negli ultimi mesi, ammettendo di non avere ancora trovato una spiegazione precisa.
“Faccio fatica a trovare una spiegazione che unisca un po’ tutto. Alla fine sono sempre stati piccoli infortuni, però forse proprio per questo ancora più fastidiosi. Non sono mai stati problemi dove sai che devi stare fermo tanto tempo e poi riparti. Sono sempre arrivati in momenti importanti e oltre che fisicamente mi destabilizzano molto anche mentalmente. Cercheremo di capire meglio, di cambiare qualcosa e di rafforzare le parti più delicate, cosa che stiamo già facendo quotidianamente. Evidentemente però non è ancora abbastanza oppure bisognerà cambiare qualcosa. Se sapessimo già la soluzione probabilmente non sarei qui a parlarne.”
7 commenti
Lorenzo sarà sempre un giocatore di spettacolo ma mai un vincente. Non credo siano solo problemi fisici, ha sempre giocato così, stando molto dietro e facendosi prendere a pallate, giocando di rimessa e sperando negli errori altrui , un po’ come Zverev ed infatti entrambi, pur avendo raggiunto la top5 non hanno vinto molto e soprattutto nessuno slam (e non credo lo potranno mai vincere a meno che non si infortunino tutti i migliori)
Che dire…gli faccio tanti auguri di pronta ripresa sperando non si butti troppo giù psicologicamente. Il ragazzo mi sembra tanto emotivo e insicuro
Probabilmente scendere contro Ruud stamani è stato il più grande errore dello staff dai tempi della partita a Parigi contro Djokovic con quella frase impudente di Tartarini.
Lui deve pensare solo a recuperare , se questo adesso farà saltare due Slam per preservarsi la stagione ne prenderemo atto , altrimenti se scende in campo con un infortunio latente come oggi e ci gioca sopra non ne esce più.
Tanto non deve dimostrare nulla agli odiatori , quelli vivono sulle disgrazie altrui.
Forza Lore!!
Posso capire l’ansia di perdere punti dato che l’anno scorso fece una stagione magnifica sulla terra battuta europea, ma il prezzo da pagare fu decisamente salato, solo una partita giocata sull’erba e un rientro abbastanza così così sul cemento nordamericano prima di raggiungere i quarti agli US Open.
Non mi sembra affatto un’idea stupida pensare a recuperare e puntare sull’erba… Fossi in lui salterei Amburgo ma chissà, magari i dolci ricordi del 2022 gli daranno la spinta necessaria.
Prestazione deprimente.
È solo un problema alla coscia sinistra?..
Non penso proprio.
È entrato in campo senza manifestare problemi di sorta.
Amburgo: potrà riprendere fiducia in un torneo minore.
Deve giocare con tennisti chiaramente inferiori a lui altrimenti mancheranno vittorie e fiducia.
Fisico a parte, il suo gioco al momento non può reggere se non con tennisti di medio livello
Deve assolutamente fermarsi, guarire e recuperare energie psico-fisiche. Avere la testa a Parigi quando il corpo non ne vuole sapere e’ doppiamente deleterio, puntare a Londra semmai.
Forza Muso…chi ama il tennis ti aspettera’ sempre!