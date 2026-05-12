Masters 1000 Roma: Ruud non lascia scampo a un Musetti non in buone condizioni

C’ha provato con quello che aveva Lorenzo Musetti, ancora vistosamente fasciato alla coscia sinistra, ma non è stato abbastanza ad arginare la potenza, martellamento in spinta ed energia di Casper Ruud negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Il norvegese batte l’italiano per 6-3 6-1 nel primo match sul centrale del Foro Italico e accede ai quarti di finale, forte di una prestazione solida e lucida, contro un Musetti evidentemente non al meglio, incapace di spingere con le gambe e mettere il solito peso nei colpi. Ruud ha disputato una partita lucida, tatticamente ineccepibile: ha servito con alta percentuale e con una traiettoria molto carica di spin, facendo saltare alta la palla e governando quindi lo scambio dal centro con il suo diritto pesante, costante e raramente falloso. Un martellamento continuo, ossessivo, a bloccare Musetti sul lato sinistro e per entrare forte o col contro piede o nell’angolo scoperto con il suo diritto.

Lorenzo ha cercato di arginare il forcing del rivale con qualche giocata di classe, ma non è quasi mai riuscito a portare il suo tennis vicino al suo potenziale,incapace di arginare la pressione costante dell’avversario e in costante affanno anche nei turni di battuta, per le risposte aggressive di un Ruud molto positivo e centrato con tutti i colpi, oltre che in eccellente condizione fisica. Ruud è il classico giocatore che non regala quasi niente, è costante al suo ritmo, e serviva un Musetti al 100% per andare sopra alla spinta del norvegese e non crollare dietro a metri dalla riga di fondo a rincorrere. Ruud si è preso il break nel sesto game e da lì in avanti non c’è stata molta partita, eccetto un durissimo turno di servizio di Musetti in apertura del secondo set, game da 22 punti con l’azzurro capitolato alla settima palla break. Un successo netto, ma spiace per Musetti, incapace di dare il suo meglio in un appuntamento così importante.

Musetti inizia l’incontro con la stessa vistosa fasciatura alla coscia sinistra, ma è piuttosto reattivo e agile, sia in risposta che nei game di servizio. Ruud serve per primo e mette subito in mostra i pezzi pregiati del suo repertorio, servizio carico di spin e diritto potente in spinta, colpo con il quale controlla gli scambi. Parte bene anche l’italiano, con colpi fluidi e precisi, e anche discretamente aggressivo. C’è un certo vento, ma non sembra disturbare più di tanto il gioco. Musetti sceglie traiettorie di servizio più precise e cariche di effetto “kick” rispetto alla velocità, per non dare una palla rapida da impattare al rivale. Ruud infatti ben centrato con i suoi colpi ed è pronto ad entrare in campo con traiettorie assai cariche di top spin. Lorenzo trova il primo big point con un passante di rovescio ottimo che vale all’italiano il 2 pari. L’equilibrio si rompe nel sesto game. Musetti al servizio va sotto alla risposte molto aggressive di Ruud, che risponde da lontano ma risale subito il campo con traiettorie profonde e che saltano alto, difficili da gestire. Con un diritto ottimo Casper si guadagna la palla break (30-40) e Musetti commette doppio fallo, rompendo a terra la racchetta per la frustrazione. 4-2 Ruud. L’italiano è costretto in difesa dalla pressione del norvegese, bravo a servire una prima palla solida, entrare in campo e comandare col diritto. 5-2 Ruud, in controllo del set. Musetti è bloccato a sinistra dal pressing di Ruud non sembra avere la forza fisica per andare sopra alla spinta dell’avversario, che chiude in sicurezza il set per 6-3.

Le difficoltà di Musetti continuano all’avvio del secondo set. Ruud pressa, gioca davvero profondo e la sua palla salta altissima… Il norvegese arriva sei volte a palla break, è bravo Lorenzo a cancellarle, la seconda con un serve and volley ottimo, ben eseguito e paga l’effetto sorpresa, o con il servizio (più preciso e angolato che potente). È un game, fiume, durissimo, Casper non molla la presa e il game se lo prende alla settima palla break (e 22esimo punto), con una smorzata di diritto perfetta dopo aver allontanato Musetti con un gran rovescio lungo linea. Un break che manda il norvegese avanti 1-0 e servizio. Soffre ma continua a lottare il toscano, evidentemente non in grado di spingere a tutta con le gambe. Dopo un’ora quasi perfetta, Ruud concede qualcosa e Musetti ha due palle break sul 15-40, ma le cancella e si porta 2-0, aumentando il nervosismo dell’italiano (dall’angolo lo incitano a non essere così negativo). Musetti esce mentalmente dal match, in difficoltà fisica e con scelte di gioco errate concede un nuovo break a Ruud, avanti saldamente 3-0. Arriva un Medical time out per Musetti, si cambia la fasciatura ma non serve a riaccendere il match. L’incontro termina velocemente per 6-1, con Ruud che, sportivamente, a fine partita scrive sulla telecamera “riprenditi presto” all’avversario.

Lorenzo Musetti vs Casper Ruud

