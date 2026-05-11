Pellegrino commosso dopo l’impresa con Tiafoe: “Roma è speciale, non mi sarei mai aspettato di arrivare fin qui” (Video partita)

La favola di Andrea Pellegrino agli Internazionali BNL d’Italia continua, e dopo la splendida vittoria contro Frances Tiafoe l’azzurro non ha nascosto tutta la sua emozione. Un successo pesantissimo, arrivato davanti al pubblico romano, che proietta il classe 1997 in una dimensione nuova e inattesa.

Al termine della partita, Pellegrino ha raccontato le sensazioni vissute in campo, soprattutto in un secondo set nel quale la consapevolezza dell’impresa ormai vicina ha iniziato inevitabilmente a farsi sentire.

“È una partita indimenticabile, piena di sensazioni nuove. Nel secondo set l’emozione l’ho sentita, ma sono stato bravo a restare concentrato. Ringrazio il pubblico, mi ha dato una mano a superare i momenti difficili”, ha dichiarato il tennista italiano.

Parole che raccontano bene la portata del momento. Pellegrino, partito dalle qualificazioni, ha saputo trasformare una settimana già speciale in qualcosa di ancora più grande, giocando con coraggio, lucidità e personalità contro un avversario di grande nome come Tiafoe.

Il pugliese ha poi ammesso quanto questo risultato rappresenti qualcosa di sorprendente anche per lui, soprattutto pensando al punto di partenza del suo torneo.

“È incredibile, non mi sarei mai aspettato di arrivare fin qui quando ho iniziato il torneo. Sono molto contento del mio livello di gioco”.

Un percorso reso ancora più significativo dai problemi fisici avuti nelle ultime settimane. Pellegrino ha spiegato di aver fatto una scelta precisa, rinunciando ad altri appuntamenti pur di essere presente al Foro Italico.

“Mi sono infortunato alla schiena e ho saltato qualche torneo per essere qui, perché Roma è speciale”.

Ora all’orizzonte potrebbe esserci un incrocio tutto italiano e dal fascino enorme: il possibile derby contro Jannik Sinner, impegnato nel suo match contro Alexei Popyrin. Pellegrino ha accolto questa eventualità con entusiasmo, ma anche con la leggerezza di chi sta vivendo una settimana da ricordare.

“Se dovessi giocare con Jannik sarebbe una bellissima esperienza”.

Non è mancato anche un ricordo del passato, legato proprio all’attuale numero uno del mondo. Alla domanda su una vecchia finale Future disputata contro Sinner, Pellegrino ha risposto con ironia:

“Ho vinto due o tre game. So che lui deve ancora giocare. Magari giocherò sul Centrale”.

Comunque vada, Andrea Pellegrino ha già scritto una delle storie più belle di questa edizione degli Internazionali d’Italia. Una corsa partita lontano, costruita con sacrificio e arrivata ora nel cuore del torneo, davanti a un pubblico che ha scelto di accompagnarlo in ogni punto.





Francesco Paolo Villarico