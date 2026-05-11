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Pellegrino commosso dopo l’impresa con Tiafoe: “Roma è speciale, non mi sarei mai aspettato di arrivare fin qui” (Video partita)

11/05/2026 16:23 23 commenti
Andrea Pellegrino (foto FITP)
Andrea Pellegrino (foto FITP)

La favola di Andrea Pellegrino agli Internazionali BNL d’Italia continua, e dopo la splendida vittoria contro Frances Tiafoe l’azzurro non ha nascosto tutta la sua emozione. Un successo pesantissimo, arrivato davanti al pubblico romano, che proietta il classe 1997 in una dimensione nuova e inattesa.

Al termine della partita, Pellegrino ha raccontato le sensazioni vissute in campo, soprattutto in un secondo set nel quale la consapevolezza dell’impresa ormai vicina ha iniziato inevitabilmente a farsi sentire.

“È una partita indimenticabile, piena di sensazioni nuove. Nel secondo set l’emozione l’ho sentita, ma sono stato bravo a restare concentrato. Ringrazio il pubblico, mi ha dato una mano a superare i momenti difficili”, ha dichiarato il tennista italiano.

Parole che raccontano bene la portata del momento. Pellegrino, partito dalle qualificazioni, ha saputo trasformare una settimana già speciale in qualcosa di ancora più grande, giocando con coraggio, lucidità e personalità contro un avversario di grande nome come Tiafoe.

Il pugliese ha poi ammesso quanto questo risultato rappresenti qualcosa di sorprendente anche per lui, soprattutto pensando al punto di partenza del suo torneo.

“È incredibile, non mi sarei mai aspettato di arrivare fin qui quando ho iniziato il torneo. Sono molto contento del mio livello di gioco”.

Un percorso reso ancora più significativo dai problemi fisici avuti nelle ultime settimane. Pellegrino ha spiegato di aver fatto una scelta precisa, rinunciando ad altri appuntamenti pur di essere presente al Foro Italico.

“Mi sono infortunato alla schiena e ho saltato qualche torneo per essere qui, perché Roma è speciale”.

Ora all’orizzonte potrebbe esserci un incrocio tutto italiano e dal fascino enorme: il possibile derby contro Jannik Sinner, impegnato nel suo match contro Alexei Popyrin. Pellegrino ha accolto questa eventualità con entusiasmo, ma anche con la leggerezza di chi sta vivendo una settimana da ricordare.

“Se dovessi giocare con Jannik sarebbe una bellissima esperienza”.

Non è mancato anche un ricordo del passato, legato proprio all’attuale numero uno del mondo. Alla domanda su una vecchia finale Future disputata contro Sinner, Pellegrino ha risposto con ironia:

“Ho vinto due o tre game. So che lui deve ancora giocare. Magari giocherò sul Centrale”.

Comunque vada, Andrea Pellegrino ha già scritto una delle storie più belle di questa edizione degli Internazionali d’Italia. Una corsa partita lontano, costruita con sacrificio e arrivata ora nel cuore del torneo, davanti a un pubblico che ha scelto di accompagnarlo in ogni punto.



Francesco Paolo Villarico

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23 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Tweener_Lob 11-05-2026 18:35

Scritto da giorgio
Va bene tutto, però dite ai vari tennisti di utilizzare altri aggettivi invece di “speciale” : unica, eccezionale, straordinaria, peculiare….ecc. ….non si può più sentire questo impoverimento di linguaggio (tutti uguali, tutti con gli stessi termini).

Oltre alla solita banalità degli sportivi altrettato banalmente intervistati, c’è anche la barriera della lingua. Molti sono poco più che B2, soprattutto i primi anni nel circuito; hanno buona fluidità, ma vocabolario limitato. La capacità di usare termini più ricercati è almeno C1.
Per dire: tough. Lo senti dire duecento volte dagli sportivi. E’ tutto tough. La partita, l’avversario, il torneo…

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Marco Tullio Cicerone 11-05-2026 18:18

Scritto da giorgio
Va bene tutto, però dite ai vari tennisti di utilizzare altri aggettivi invece di “speciale” : unica, eccezionale, straordinaria, peculiare….ecc. ….non si può più sentire questo impoverimento di linguaggio (tutti uguali, tutti con gli stessi termini).

Suggerimenti lessicali?

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JannikUberAlles 11-05-2026 18:03

W H A T – A – P L A Y E R !!!!

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robdes12 11-05-2026 17:53

Gli auguro di fare la carriera di Lorenzi. Non mi pare per nulla bollito fisicamente; è asciutto e definito come uno dei bronzi di Riace. Cerchiamo di entrare nei 100 e poi di evitare troppe qualificazioni. Bravo.

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giorgio (Guest) 11-05-2026 17:36

Va bene tutto, però dite ai vari tennisti di utilizzare altri aggettivi invece di “speciale” : unica, eccezionale, straordinaria, peculiare….ecc. ….non si può più sentire questo impoverimento di linguaggio (tutti uguali, tutti con gli stessi termini).

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giallu 11-05-2026 17:34

Scritto da Cogi53
Bravissimo Pellegrino! Nei primi 4 games del primo set se la sarebbe giocata tranquillamente anche con Sinner poi, ovviamente, è calato un pochino ma, dopo la vittoria al tie break, molto emozionante, ha dominato il secondo set.

Dove trovi lo psilocibe???

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giallu 11-05-2026 17:21

Sei una favola Andy. Ora goditi Jannik (credo) poi lavorare ancora più duro che ti sei dimostrato da te che qualcosa da dire ce l hai.
Figata oggi!!!! 😉

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Cogi53 11-05-2026 17:20

Bravissimo Pellegrino! Nei primi 4 games del primo set se la sarebbe giocata tranquillamente anche con Sinner poi, ovviamente, è calato un pochino ma, dopo la vittoria al tie break, molto emozionante, ha dominato il secondo set.

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-1: omerjno, robdes12, Inox
Tifoso degli italiani (Guest) 11-05-2026 17:11

Scritto da Billy74

Scritto da Tifoso degli italiani
Grandissimo Pelle, sulla terra è veramente forte!
Le quali di Parigi le sorteggiano con la classifica attuale, giusto? Peccato perché Andrea poteva essere testa di serie (e anche abbastanza alta)…
L’obiettivo top100 può essere raggiunto, spero rimanga sulla terra anche nei prossimi due mesi ed eviti inutili quali sull’erba: si può entrare direttamente nel tabellone principale di New York!

Le quali dovrebbero sorteggiarle con la classifica ufficiale della settimana in cui fanno il sorteggio

E quando sarebbe il sorteggio? Non sarà alla fine di questa settimana?

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Tweener_Lob 11-05-2026 17:08

Scritto da alfredino
Con i 114 punti degli OTTAVI qui a Roma ha guadagnato +29 posizioni.Ma il 15 giugno scartera’ i 125 punti della vittoria a Perugia dello scorso anno.

Buono. Vuol dire che gli toccherà vincere di nuov Perugia o un altro 125.
Pensa a chi deve vincere Slam per non scartare punti 🙂

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alfredino (Guest) 11-05-2026 17:03

Con i 114 punti degli OTTAVI qui a Roma ha guadagnato +29 posizioni salendo alla posizione 126 della classifica LIVE.Ma il 15 giugno scartera’ i 125 punti della vittoria a Perugia dello scorso anno.Per il momento la top 100 dista “solo” 107punti.
Nella classifica RACE e’ invece numero 107.

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Vasco90 11-05-2026 17:02

Complimenti

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Gian (Guest) 11-05-2026 16:56

@ NonSoloSinner (#4612575)

Ma chiunque giochi contro Sinner non nulla da perdere

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cataflic (Guest) 11-05-2026 16:45

Pelle, finalmente! Che bello! 😀 😀

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NonSoloSinner (Guest) 11-05-2026 16:42

Al 90% agli.ottavi vince Jannik, ma io non darei per scontato che sarà un match di routine… Jannik dovrà fare attenzione perché Pellegrino non avrà davvero nulla da perdere

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-1: omerjno, Just is Back
Billy74 11-05-2026 16:41

Scritto da Tifoso degli italiani
Grandissimo Pelle, sulla terra è veramente forte!
Le quali di Parigi le sorteggiano con la classifica attuale, giusto? Peccato perché Andrea poteva essere testa di serie (e anche abbastanza alta)…
L’obiettivo top100 può essere raggiunto, spero rimanga sulla terra anche nei prossimi due mesi ed eviti inutili quali sull’erba: si può entrare direttamente nel tabellone principale di New York!

Le quali dovrebbero sorteggiarle con la classifica ufficiale della settimana in cui fanno il sorteggio

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Detuqueridapresencia 11-05-2026 16:40

Ora divertiti con Giannicco! 😎 Ti meriti il Centrale Andrea!

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Aio051174 11-05-2026 16:39

Mi ricordo anni fa in un challenger a Manerbio
Dove gli avevo detto che aveva raggiunto il suo best ranking nonostante la sconfitta con Doumbia(aveva perso nello stesso giorno pure il doppio con Doumbia e Reboul oggi top ten nel.
doppio..)Merita molto di più .
Speriamo lo raggiunga presto.

Bravo

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walden 11-05-2026 16:39

Scritto da Tifoso degli italiani
Grandissimo Pelle, sulla terra è veramente forte!
Le quali di Parigi le sorteggiano con la classifica attuale, giusto? Peccato perché Andrea poteva essere testa di serie (e anche abbastanza alta)…
L’obiettivo top100 può essere raggiunto, spero rimanga sulla terra anche nei prossimi due mesi ed eviti inutili quali sull’erba: si può entrare direttamente nel tabellone principale di New York!

dipemde da quando si terrà il sorteggio per le Q, se fosse Lunedì la classifica di riferimento sarebbe quella, appunto, di Lunedì

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Italo (Guest) 11-05-2026 16:34

Spero che Sinner non sia troppo severo con lui

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+1: Bernardino Lamis
Semplice 11-05-2026 16:29

Grandissimo, strameritato!

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Semplice 11-05-2026 16:29

Grandissimo, strameritato!

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Tifoso degli italiani (Guest) 11-05-2026 16:29

Grandissimo Pelle, sulla terra è veramente forte!

Le quali di Parigi le sorteggiano con la classifica attuale, giusto? Peccato perché Andrea poteva essere testa di serie (e anche abbastanza alta)…

L’obiettivo top100 può essere raggiunto, spero rimanga sulla terra anche nei prossimi due mesi ed eviti inutili quali sull’erba: si può entrare direttamente nel tabellone principale di New York!

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