Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Lunedì 11 Maggio 2026
Campo Centrale – ore 11:00
Sorana Cirstea vs Linda Noskova
Coco Gauff vs Iva Jovic (Non prima 12:30)
Jannik Sinner vs Alexei Popyrin (Non prima 15:00)
Flavio Cobolli vs Thiago Agustin Tirante (Non prima 19:00)
vs Elena Rybakina (Non prima 20:30)
BNP Paribas Arena – ore 11:00
Mattia Bellucci vs Martin Landaluce
Frances Tiafoe vs Andrea Pellegrino
Elina Svitolina vs Nikola Bartunkova (Non prima 15:00)
Pablo Llamas Ruiz vs Daniil Medvedev
Naomi Osaka vs (Non prima 18:00)
Supertennis Arena – ore 11:00
Andrey Rublev vs Alejandro Davidovich Fokina
Brandon Nakashima vs Nikoloz Basilashvili
Elise Mertens vs Mirra Andreeva
Yuki Bhambri / Michael Venus vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Sara Errani / Jasmine Paolini vs Gaia Maduzzi / Vittoria Paganetti
Pietrangeli – ore 11:00
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
Anna Kalinskaya vs Jelena Ostapenko (Non prima 13:00)
Mariano Navone vs Hamad Medjedovic
Jessica Pegula vs Anastasia Potapova
Marie Bouzkova / Alexandra Panova vs Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
Court 13 – ore 11:00
Xinyu Jiang / Yifan Xu vs Anna Danilina / Asia Muhammad
Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason vs Nadiia Kichenok / Aleksandra Krunic
Austin Krajicek / Nikola Mektic vs Francisco Cerundolo / Luciano Darderi
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Tommy Paul / Ethan Quinn
Robert Cash / JJ Tracy vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Court 1 – ore 11:00
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez vs Jesika Maleckova / Miriam Skoch
Christian Harrison / Neal Skupski vs Orlando Luz / Rafael Matos
Theo Arribage / Albano Olivetti vs Alex Michelsen / Learner Tien
Alexander Bublik / Marc Polmans vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Miyu Kato / Andreja Klepac vs Laura Siegemund / Vera Zvonareva
Benjamin Kittay / Ryan Seggerman vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
TAG: Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, WTA 1000 Roma, WTA 1000 Roma 2026
7 commenti
Domani sul Centrale mi vedo Jannik! Preso da mesi programma diurno…sono stato chirurgico. Le prime due partite femminili sono cosi cosi, ma poi hanno messo il carico con Sinner!
Bravo Pablito! Proprio da questo bellissimo filmato vedi la differenza tra un super-professionista che cura ogni particolare ed è disponibile anche con i bimbi e un fenomeno viziato
Sinner si è meritato il centrale anche domani.
Nessuna notizia dell’iberico ma…
c’è Jan che parla ai bambini… 😉
https://youtube.com/shorts/QD8kJ2ILSN8?is=PdA1yBehPGbjdL-7
Scusate il disturbo … avete notizie del “fenomeno” di Alcaraz? Che sia ancora in spiaggia a Tenerife in dolce compagnia e a strafogarsi a colazione, pranzo e cena? Qui nei box del Foro Italico nessuno sente la sua mancanza, poi dite pure quel che volete…
Ma avete era zverev ahaha
Ma avete continua a lamentarsi che si gioca troppo e domani fa pure il doppio. Ma vattin va ..