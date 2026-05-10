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Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Lunedì 11 Maggio 2026

10/05/2026 19:20 7 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Campo Centrale – ore 11:00
Sorana Cirstea ROU vs Linda Noskova CZE
Coco Gauff USA vs Iva Jovic USA (Non prima 12:30)
Jannik Sinner ITA vs Alexei Popyrin AUS (Non prima 15:00)
Flavio Cobolli ITA vs Thiago Agustin Tirante ARG (Non prima 19:00)
it vs Elena Rybakina KAZ (Non prima 20:30)

BNP Paribas Arena – ore 11:00
Mattia Bellucci ITA vs Martin Landaluce ESP
Frances Tiafoe USA vs Andrea Pellegrino ITA
Elina Svitolina UKR vs Nikola Bartunkova CZE (Non prima 15:00)
Pablo Llamas Ruiz ESP vs Daniil Medvedev RUS
Naomi Osaka JPN vs it (Non prima 18:00)

Supertennis Arena – ore 11:00
Andrey Rublev RUS vs Alejandro Davidovich Fokina ESP
Brandon Nakashima USA vs Nikoloz Basilashvili GEO
Elise Mertens BEL vs Mirra Andreeva RUS
Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA
Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs Gaia Maduzzi ITA / Vittoria Paganetti ITA

Pietrangeli – ore 11:00
Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO
Anna Kalinskaya RUS vs Jelena Ostapenko LAT (Non prima 13:00)
Mariano Navone ARG vs Hamad Medjedovic SRB
Jessica Pegula USA vs Anastasia Potapova AUT
Marie Bouzkova CZE / Alexandra Panova RUS vs Gabriela Dabrowski CAN / Luisa Stefani BRA

Court 13 – ore 11:00
Xinyu Jiang CHN / Yifan Xu CHN vs Anna Danilina KAZ / Asia Muhammad USA
Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA vs Nadiia Kichenok UKR / Aleksandra Krunic SRB
Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO vs Francisco Cerundolo ARG / Luciano Darderi ITA
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Tommy Paul USA / Ethan Quinn USA
Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Court 1 – ore 11:00
Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA vs Jesika Maleckova CZE / Miriam Skoch CZE
Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Alex Michelsen USA / Learner Tien USA
Alexander Bublik KAZ / Marc Polmans AUS vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA
Miyu Kato JPN / Andreja Klepac SLO vs Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS
Benjamin Kittay USA / Ryan Seggerman USA vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

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7 commenti

Intenditore (Guest) 10-05-2026 21:56

Domani sul Centrale mi vedo Jannik! Preso da mesi programma diurno…sono stato chirurgico. Le prime due partite femminili sono cosi cosi, ma poi hanno messo il carico con Sinner!

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Edoardo (Guest) 10-05-2026 21:15

Scritto da pablito
Nessuna notizia dell’iberico ma…
c’è Jan che parla ai bambini…
https://youtube.com/shorts/QD8kJ2ILSN8?is=PdA1yBehPGbjdL-7

Bravo Pablito! Proprio da questo bellissimo filmato vedi la differenza tra un super-professionista che cura ogni particolare ed è disponibile anche con i bimbi e un fenomeno viziato

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Gaz (Guest) 10-05-2026 20:46

Sinner si è meritato il centrale anche domani.

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-1: Just is Back
pablito 10-05-2026 20:21

Nessuna notizia dell’iberico ma…

c’è Jan che parla ai bambini… 😉

https://youtube.com/shorts/QD8kJ2ILSN8?is=PdA1yBehPGbjdL-7

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Edoardo (Guest) 10-05-2026 19:43

Scusate il disturbo … avete notizie del “fenomeno” di Alcaraz? Che sia ancora in spiaggia a Tenerife in dolce compagnia e a strafogarsi a colazione, pranzo e cena? Qui nei box del Foro Italico nessuno sente la sua mancanza, poi dite pure quel che volete…

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-1: brunodalla, WinItaly_ex_Berga, Giova9, Just is Back
king_scipion66 10-05-2026 19:25

Ma avete era zverev ahaha

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+1: il capitano
-1: Giova9
king_scipion66 10-05-2026 19:24

Ma avete continua a lamentarsi che si gioca troppo e domani fa pure il doppio. Ma vattin va ..

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+1: il capitano
-1: Giova9