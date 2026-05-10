Pellegrino al terzo turno a Roma: Fils si ritira per un problema fisico. Fils, verso il Roland Garros: “Dolore all’anca, non potevo rischiare”

La sfida della BNP Paribas Arena tra Andrea Pellegrino e Arthur Fils, valida per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026 si chiude dopo soli 4 game. Il pugliese, reduce dall’ottimo percorso nelle qualificazioni e dal successo nel derby azzurro contro Luca Nardi, approda per la prima volta in carriera al terzo turno di un Masters 1000.

La partita contro il francese, testa di serie numero 15 e reduce da settimane di grande livello tra il titolo nell’ATP 500 di Barcellona e la semifinale raggiunta a Madrid, è durata però pochissimo. Fils è apparso fin dalle prime battute fortemente limitato nei movimenti, con ogni probabilità per un problema alla schiena nella zona lombare, la stessa che in passato lo aveva costretto a un lungo stop.

Pellegrino è partito con grande attenzione, approfittando delle difficoltà fisiche del transalpino e portandosi rapidamente sul 3-0 con doppio break di vantaggio. A quel punto Fils ha chiesto un medical time-out, lasciando il campo nel tentativo di alleviare il dolore. Al rientro, però, la situazione non è migliorata.

Sotto 4-0 e 15-40, con Pellegrino ormai in pieno controllo, il numero 17 del ranking ATP ha deciso di fermarsi, stringendo la mano al giudice di sedia e all’azzurro. Una conclusione amara per il francese, soprattutto in vista del Roland Garros, con la speranza che il problema non sia di grave entità.

Per Pellegrino resta comunque un risultato importantissimo: il pugliese centra il terzo turno al Foro Italico e nel prossimo match affronterà l’americano Frances Tiafoe.

ATP Rome Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 30 4 Arthur Fils [15] • Arthur Fils [15] 15 0 Vincitore: Pellegrino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Fils 0-15 15-15 15-30 4-0 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Fils 0-15 0-30 df 0-40 df 2-0 → 3-0 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Fils 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Fils, verso il Roland Garros: “Dolore all’anca, non potevo rischiare”

Si accendono le sirene d’allarme in casa Arthur Fils a poche settimane dal Roland Garros 2026. Il francese è stato costretto al ritiro nel Masters 1000 di Roma dopo appena quattro giochi disputati contro Andrea Pellegrino, lasciando il campo sul punteggio di 4-0 in favore dell’azzurro.

Un’uscita di scena inattesa e preoccupante, soprattutto considerando il momento della stagione e l’avvicinamento allo Slam di casa. Fils, reduce da settimane importanti sulla terra battuta, con il titolo conquistato a Barcellona e la semifinale raggiunta a Madrid, arrivava al Foro Italico con ambizioni importanti. Il problema fisico accusato contro Pellegrino, però, ha cambiato immediatamente lo scenario.

A fare chiarezza è stato lo stesso giocatore francese, in dichiarazioni raccolte da L’Équipe. “Ho sentito un dolore all’anca durante il secondo game. Ho chiamato il fisioterapista, ma il trattamento non ha funzionato”, ha spiegato Fils dopo il ritiro.

Il transalpino ha poi sottolineato come la decisione di fermarsi sia stata presa soprattutto in ottica Roland Garros: “Farò delle cure, parlerò con il mio team e prenderemo delle decisioni. Non potevo prendermi alcun rischio prima del Roland Garros”.

Parole che confermano la prudenza del giocatore e del suo staff. Il problema all’anca dovrà essere valutato con attenzione nei prossimi giorni, perché il margine di tempo prima di Parigi non è ampio e ogni scelta andrà pesata con estrema cautela.

Per Andrea Pellegrino, intanto, il ritiro di Fils ha aperto le porte del terzo turno agli Internazionali d’Italia. Ma la notizia principale, in chiave internazionale, resta inevitabilmente legata alle condizioni del francese, uno dei giocatori più attesi della nuova generazione e ora chiamato a una corsa contro il tempo per presentarsi al meglio al Roland Garros.





Marco Rossi