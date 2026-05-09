Cobolli rompe il tabù Foro Italico: prima vittoria a Roma e terzo turno contro Tirante

Flavio Cobolli avanza nel torneo di casa. Il romano trova finalmente la sua prima vittoria in carriera al Foro Italico e comincia nel migliore dei modi il suo cammino agli Internazionali d’Italia. La testa di serie numero 10 supera il francese Terence Atmane con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco, regalando al pubblico romano una serata di grande solidità e maturità.

Per Cobolli si tratta di un successo importante non solo per il risultato, ma anche per il peso emotivo. Giocare a Roma, davanti al proprio pubblico, non è mai banale per un tennista romano. Questa volta, però, Flavio è riuscito a gestire tensione e responsabilità, restando lucido nei momenti chiave. Al terzo turno affronterà l’argentino Thiago Augustin Tirante: un’occasione concreta per provare ad allungare ulteriormente la corsa nel torneo.

La chiave della partita è stata soprattutto il servizio. Cobolli ha chiuso con nove ace e con un eccellente 81% di punti vinti con la prima, un dato che racconta bene quanto questo colpo lo abbia sostenuto nei passaggi più delicati. L’azzurro ha messo a referto anche 25 vincenti contro i 15 di Atmane, mantenendo maggiore ordine rispetto al francese, più falloso con 26 errori non forzati contro i 21 dell’italiano.

Il primo set è stato molto equilibrato e ha seguito a lungo l’andamento dei turni di battuta. Cobolli ha dovuto annullare una palla break nel quarto game, cancellata con un bel servizio vincente. Atmane, dal canto suo, ha concesso pochissimo in risposta, impedendo al romano di entrare realmente nei suoi turni di servizio. Il momento più delicato è arrivato nel decimo game, quando Cobolli si è trovato a fronteggiare un’altra palla break, questa volta anche set point. Ancora una volta, però, la prima di servizio è arrivata nel momento giusto, permettendo all’azzurro di salvarsi.

Il parziale si è deciso al tie-break, dove Cobolli ha cambiato marcia. Atmane si è improvvisamente spento, perdendo continuità e lucidità, mentre il romano è rimasto aggressivo e centrato. Il risultato è stato un dominio netto: 7-1 per l’azzurro, che ha così messo le mani su un primo set pesantissimo.

Da quel momento l’inerzia della partita è cambiata. In avvio di secondo set Cobolli si è subito procurato due palle break ed è riuscito a strappare il servizio al francese, tradito in particolare dal dritto. Con il vantaggio in mano, Flavio ha gestito con autorità, senza concedere vere possibilità di rientro al transalpino. Ancora una volta la prima di servizio lo ha aiutato a tenere il controllo degli scambi e del punteggio.

Il 6-3 finale certifica una vittoria solida, meritata e soprattutto liberatoria. Cobolli può finalmente sorridere davanti al pubblico di casa: il tabù Foro Italico è caduto, e ora il tabellone gli offre una chance importante contro Tirante per continuare a sognare a Roma.